Koń lipicański to najsłynniejsza austriacka rasa koni, które wciąż udowadniają, że są prawdziwymi "gwiazdami". Chociaż korzenie tej szlachetnej rasy sięgają XVI w. i Słowenii, to wkrótce po założeniu tam stadniny, najlepsze konie zaczęto sprowadzać do Austrii przez Hiszpańską Szkołę Jazdy w Wiedniu. Lipicany imponują przede wszystkim wyjątkowymi osiągami w ujeżdżaniu i opanowaniem wymagających ruchów treningowych. W stajni stajni w Piber w Styrii wielowiekowa tradycja hodowli tych wspaniałych białych koni jest kontynuowana z wielką starannością do dziś.