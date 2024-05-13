Obowiązki informacji
Nazwa i dane kontaktowe
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych (administrator):
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wiedeń, Austria
Tel: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info
Nie powołano inspektora danych osobowych, gdyż nie jest to wymagane prawnie.
Przetwarzamy:
dane osobowe dotyczące gości i osób zainteresowanych urlopem w Austrii na podstawie wyrażonej przez nich zgody udzielonej przy zamawianiu materiałów informacyjnych, w związku z udziałem w konkursach lub przy zamawianiu naszego Newslettera,
dane osobowe abonentów naszych publikacji dotyczących badań rynku turystycznego w celu wywiązania się ze spoczywających na nas zobowiązań umownych,
dane osobowe austriackich i międzynarodowych przedsiębiorstw turystycznych i partnerskich podmiotów turystycznych na podstawie wyrażonej przez nie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych, w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy oraz na podstawie uzasadnionych istotnych interesów przysługujących nam jako krajowej austriackiej organizacji turystycznej na podstawie pełnionej przez nas roli i stawianych przed nami zadań.
Przechowywane i przewarzane są dane osobowe gości i osób zainteresowanych Austrią, takie jak nazwisko, adres, język, a jeżeli podano także data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i szczególne zainteresowania. Ponadto przechowujemy informacje o źródle kontaktu i rodzaju zapytania, adnotacje dotyczące logowania lub wyrażonej zgody, informacje o przesłanych materiałach i przyporządkowanych środkach reklamowych oraz dane dotyczące dotychczasowych działań i kontaktów.
W ramach naszych badań dotyczących turystyki przetwarzamy ewentualnie dane statystyczne, np. liczbę noclegów lub stopień satysfakcji klienta.
Odnośnie do abonentów naszych studiów i publikacji w dziedzinie badań dotyczących turystyki przetwarzamy zarówno nazwiska, adresu i elektronicznych danych kontaktowych, jak i nazwę, adres i typ reprezentowanej firmy oraz adres mailowy pozostałych osób uprawnionych do korzystania. W przypadku pobierania opracowań przeprowadzonych studiów za pośrednictwem internetu, przechowujemy godzinę pobrania i adres sieciowy w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji przypadków pobierania materiałów z naruszeniem postanowień umowy.
Odnośnie do austriackich i międzynarodowych partnerów turystyki przetwarzamy oprócz nazwiska, adresu i elektronicznych danych kontaktowych, ewentualnie także informacje na temat osób wyznaczonych do kontaktu i ich odpowiedzialności, dane dotyczące dotychczasowych zapytań i działań, ofert i zawartych umów, zaproszeń oraz podobne dane wynikające z prowadzonej przez nas działalności i reklamy.
Danych osobowych dotyczących gości i osób zainteresowanych Austrią nie udostępniamy osobom trzecim. Zainteresowani są łączeni z regionalnymi organizacjami turystycznymi tylko na ich wyraźne życzenie, między innymi w przypadku, gdy wnioskowane informacje są niedostępne w Österreich Werbung.
Publikacje i informacje kontaktowe naszych partnerów turystycznych są, o ile wyrażono takie życzenie i uzgodniono, publikowane na stronach internetowych Österreich Werbung. W ramach imprez kontaktowych dane kontaktowe uczestników i uzgodnione terminy są przedmiotem wymiany między uczestnikami imprezy.
Dane przetwarzane przez nas wyłącznie na podstawie udzielonej na to zgody są przechowywane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Dane dotyczące umów przechowywane są przez okres wymagany na podstawie określonych ustawowo obowiązków w zakresie dokumentowania. Z reguły okres ten obejmuje siedem lat, w szczególnych przypadkach, np. w kwestiach spornych lub odnośnie do określonych przedmiotów umowy dane mogą być przechowywane także przez dłuższy okres.
Dane dotyczące austriackich przedsiębiorstw turystycznych i partnerów turystycznych, które są niezbędne do wykonywania zadań stawianych przed nami jako austriacką organizacją turystyczną, są przechowywane przez okres konieczny do zrealizowanie tego celu. Z reguły dane te są usuwane trzy lata po zakończeniu działalności przez danego partnera.
Pewne dane, które są nam niezbędne w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, są poza tym przechowywane przez okres zgodny z ustawowymi terminami przedawnienia (z reguły trzy lata).
W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 DSGVO) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawa do przenoszenia danych. W takim wypadku mogą Państwo zostać poproszeni przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Państwa danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Państwa tożsamości. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, w Austrii: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.
Status: wrzesień 2024 r