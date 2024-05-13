Obowiązki informacji

Kategorie danych podlegające przetwarzaniu

Przechowywane i przewarzane są dane osobowe gości i osób zainteresowanych Austrią, takie jak nazwisko, adres, język, a jeżeli podano także data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i szczególne zainteresowania. Ponadto przechowujemy informacje o źródle kontaktu i rodzaju zapytania, adnotacje dotyczące logowania lub wyrażonej zgody, informacje o przesłanych materiałach i przyporządkowanych środkach reklamowych oraz dane dotyczące dotychczasowych działań i kontaktów.

W ramach naszych badań dotyczących turystyki przetwarzamy ewentualnie dane statystyczne, np. liczbę noclegów lub stopień satysfakcji klienta.

Odnośnie do abonentów naszych studiów i publikacji w dziedzinie badań dotyczących turystyki przetwarzamy zarówno nazwiska, adresu i elektronicznych danych kontaktowych, jak i nazwę, adres i typ reprezentowanej firmy oraz adres mailowy pozostałych osób uprawnionych do korzystania. W przypadku pobierania opracowań przeprowadzonych studiów za pośrednictwem internetu, przechowujemy godzinę pobrania i adres sieciowy w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji przypadków pobierania materiałów z naruszeniem postanowień umowy.

Odnośnie do austriackich i międzynarodowych partnerów turystyki przetwarzamy oprócz nazwiska, adresu i elektronicznych danych kontaktowych, ewentualnie także informacje na temat osób wyznaczonych do kontaktu i ich odpowiedzialności, dane dotyczące dotychczasowych zapytań i działań, ofert i zawartych umów, zaproszeń oraz podobne dane wynikające z prowadzonej przez nas działalności i reklamy.