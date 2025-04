Zastawa stołowa w Austrii

Ceramika Gmundner: "Zielony płomień" to nazwa najstarszego i najpopularniejszego wzoru producenta ceramiki z Górnej Austrii, który znajduje się bezpośrednio nad jeziorem Traunsee w Salzkammergut. Nawet dziś wszystko jest nadal wykonywane ręcznie - więc każdy kawałek jest wyjątkowy.

Szkło Zalto: ten szlachetny wzór kieliszków wymaga od dmuchaczy szkła najwyższych umiejętności. Szklanki Zalto są wytwarzane z wyselekcjonowanych surowców przy użyciu skomplikowanego, tradycyjnego rzemiosła.

Ręczny niebieski nadruk w Burgenlandzie: ręczne drukowanie to tradycyjna technika, która przetrwała w Burgenlandzie do bardzo dawnych czasów do dziś. Ze względu na swoją wyjątkowość została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Leitner Linen: tkalnia lnu w regionie Mühlviertel wykorzystuje tysiące nici do tworzenia tkanin ze specjalnymi wzorami na obrusy, serwetki, poduszki i pościel, które są produkowane w szwalni i wykończone ajour hem, perforowanym haftem.