Joga w austriackich Alpach
Wzmocnienie i regeneracja w górach i nad jeziorem

Górski świat Austrii stanowi najlepszą matę do jogi. Między szczytami i jeziorami czekają wyjątkowe miejsca mocy, gdzie asany na alpejskim tle nabierają nowej jakości.

Austria rewolucjonizuje praktykę jogi w Alpach: oprócz powszechnie już spotykanych specjalnych sal do jogi w hotelach i pensjonatach, w plenerowe studia do ćwiczeń zamieniają się alpejskie łąki, szczyty górskie i krystalicznie czyste jeziora. Od jogi wśród kóz i pływających asan na SUPach po medytacyjną jogę na śniegu - Austria łączy tradycyjne ćwiczenia ze spektakularnym naturalnym tłem.

Wszystkie kraje związkowe oferują całoroczne kursy, podczas których ćwiczący mogą połączyć się z górami. Świeże górskie powietrze intensyfikuje oddech, a panorama uspokaja umysł. Każde ćwiczenie staje się doświadczeniem natury, które wzmacnia ciało i duszę z długofalowym dobroczynnym efektem.

Przegląd ofert z poszczególnych krajów związkowych

Każdy kraj związkowy wnosi własny szczególny akcent do swojego programu jogi.

Joga w górskich regionach

Od porannej jogi na górskim pastwisku po festiwale z międzynarodowymi nauczycielami - górskie regiony Austrii sprawiają, że joga jest doświadczeniem dla wszystkich zmysłów.

Namaste przez cały rok

Joga w studiu arlflow z hatha, vinyasa i yin. Atrakcja lata: Mountain Yoga Festival w alpejskiej scenerii.

St. Anton am Arlberg

Znajdź balans

Pod okiem lokalnych instruktorów: w połączeniu z zapierającą dech w piersiach alpejską scenerią przez cały rok można tu przeżyć wyjątkowe chwile dla ciała i umysłu.

Lech Zürs

Cotygodniowe ćwiczrnia wśród natury

Wśród alpejskich łąk i górskich kwiatów raz w tygodniu odbywają się zajęcia z asan i ćwiczeń relaksacyjnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny z biletem na kolejkę.

Schmitten/Zell am See-Kaprun

Czerp do pełna

Ośrodki wypoczynkowe, warsztaty i festiwal jogi „Einfach Sein” łączą ruch i uważność na łonie natury– holistycznie dla dobrego samopoczucia.

Schladming-Dachstein

Sezon na jogę przez cały rok

Odbywają się tu ekskluzywne dni jogi w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, warsztaty i imprezy jogowe. Wiele hoteli uzupełnia swoją ofertę indywidualnymi zajęciami.

Gastein

Idylla natury dla równowagi

Joga nad jeziorem, w górach lub na desce SUP – festiwal „yoga.tage” i całoroczne kursy tworzą przestrzeń dla równowagi w wyjątkowych miejscach mocy.

Kufsteinerland

Good Vibes na płaskowyżu

Podczas festiwalu Good Vibes z międzynarodowymi nauczycielami i jogą Sunrise na szczycie Joch na wysokości 2064 m ruch spotyka się z muzyką, naturą i lekkością.

Region Seefeld

Najlepszy początek dnia

W lecie cotygodniowe zajęcia jogi w Zwieselalm z widokiem na Dachstein – 60 minut ćwiczeń, opcjonalnie z ekologicznym śniadaniem w schronisku.

Dachstein West

Czas dla ciebie

Na wysokości 1700 m n.p.m. odbywają się cotygodniowe sesje jogi oraz specjalne wydarzenia związane z jogą górską, które pomagają osiągnąć równowagę i relaks.

Obertauern

Relaks nad jeziorem

Joga nad jeziorem, na hali lub w ogrodzie ziołowym: Weissensee oferuje przez cały rok różnorodne sesje, zajęcia i kursy dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

Weissensee

Wszędzie joga

Region Fuschlsee oferuje przez cały rok kursy, jogę nad jeziorem, na pomostach lub w lesie, spotkania i warsztaty w wyjątkowych miejscach mocy.

Fuschlsee

Namaste am See - i nie tylko

Codzienne sesje jogi od maja do października w wyjątkowych miejscach wokół jeziora Wörthersee – uzupełnione o wyjazdy, jogę na desce SUP i festiwal „Namaste am See”.

Wörthersee

Hotele jogowe w górach

Pozycja wojownika na wysokości 1500 metrów, powitane słońca z widokiem na szczyt - każdy, kto ćwiczy w Alpach, szybko zdaje sobie sprawę, jak dobrze ruch i wysokość idą w parze.

Wakacje z jogą w Kleinwalsertal

Na wysokości 1200 m codzienna praktyka jogi obejmująca trzy sesje zapewnia większy spokój wewnętrzny, równowagę i świadome oddychanie w otoczeniu alpejskiej przestrzeni.

Naturhotel Chesa Valisa

Joga nad Teichalm

Codzienne sesje jogi i medytacji wzmacniają ciało i umysł – w samym sercu obszaru Almenland, pod okiem doświadczonych trenerów. Tak wygląda relaks na wakacjach.

Hotel Pierer

Przeżycie wśród natury Pöllauberg

Joga na świeżym powietrzu, uważne spacery po parku przyrody i różnorodne warsztaty z maksymalnie dziewięcioma sesjami dziennie – tutaj każdy znajdzie swój rytm.

Hotel Retter

Joga na różne sposoby w Turracher Höhe

Joga z widokiem na góry Karyntii: warsztaty łączą różne style z medytacją zen i pozwalają wyraźnie zwolnić tempo.

Hotel Hochschober

Nad chmurami w Gerlitzen Alpe

Wysoko nad doliną medytacje dźwiękowe, joga na świeżym powietrzu i warsztaty o zróżnicowanym charakterze działają holistycznie – idealnie dla ciała i umysłu.

Mountain Resort Feuerberg

Namaste nad jeziorem Achensee

Na wys. 1000 m n.p.m. oddychanie, kąpiele lodowe, joga i terapia dźwiękiem spotykają się z nowoczesną praktyką uważności – a wszystko to z widokiem na turkusowe Achensee.

Das Kronthaler

Yoga w Tannheimer Tal

Codzienne sesje i joga indywidualna tworzą przestrzeń do praktyki dostosowaną do potrzeb uczestników. Najważniejsze elementy: świadome oddychanie, ruch i jasność umysłu.

Hotel ... liebes Rot-Flüh

Medztacje w Kals am Großglockner

U stóp Großglocknera, na wys. 1300 m, jest miejsce, gdzie można się wyciszyć: joga na powietrzu, medytacje i warsztaty zapewniają przestrzeń do holistycznego relaksu.

Gradonna ****s Mountain Resort

Relaks w Großarl

Joga w pomieszczeniach lub na świeżym powietrzu w połączeniu z wellness i przyjemnościami – dla harmonijnej równowagi i nowej energii w górach Ziemi Salzburskiej.

Nesslerhof

Balans w Leogang

Codziennie joga w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, warsztaty i głęboka relaksacja: na wysokości 1050 m, w odosobnionym miejscu, można doświadczyć równowagi.

Forsthofalm

Joga inaczej

Aktywności wokół jogi w Austrii

Aktywności sportowe:

Doświadczenia ze zwierzętami:

Wydarzenia i festiwale

Czy to nad jeziorem, na łące, czy w środku ośrodka narciarskiego: cała Austria staje się sceną dla festiwali jogi, odosobnień i uważnych doświadczeń przez cały rok.
Festiwal Mountain Yoga

Wydarzenia związane z jogą w Tyrolu

Inspiracja w górach: sesje w różnych stylach, warsztaty i kursy uważności – wszystkie wydarzenia i wyjazdy w jednym miejscu.

Kalendarz wydarzeń jogowych / Tyrol

Dzięki górskim i jeziornym krajobrazom wiele regionów Austrii oferuje wyjątkowe tło dla zajęć jogi. Czy to bezpośrednio na łonie natury, czy w pomieszczeniach z dużymi panoramicznymi oknami - równowaga, relaks i płynność przychodzą tu naturalnie:

