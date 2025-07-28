Górski świat Austrii stanowi najlepszą matę do jogi. Między szczytami i jeziorami czekają wyjątkowe miejsca mocy, gdzie asany na alpejskim tle nabierają nowej jakości.

Austria rewolucjonizuje praktykę jogi w Alpach: oprócz powszechnie już spotykanych specjalnych sal do jogi w hotelach i pensjonatach, w plenerowe studia do ćwiczeń zamieniają się alpejskie łąki, szczyty górskie i krystalicznie czyste jeziora. Od jogi wśród kóz i pływających asan na SUPach po medytacyjną jogę na śniegu - Austria łączy tradycyjne ćwiczenia ze spektakularnym naturalnym tłem.

Wszystkie kraje związkowe oferują całoroczne kursy, podczas których ćwiczący mogą połączyć się z górami. Świeże górskie powietrze intensyfikuje oddech, a panorama uspokaja umysł. Każde ćwiczenie staje się doświadczeniem natury, które wzmacnia ciało i duszę z długofalowym dobroczynnym efektem.