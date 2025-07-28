Joga w austriackich Alpach
Wzmocnienie i regeneracja w górach i nad jeziorem
Austria rewolucjonizuje praktykę jogi w Alpach: oprócz powszechnie już spotykanych specjalnych sal do jogi w hotelach i pensjonatach, w plenerowe studia do ćwiczeń zamieniają się alpejskie łąki, szczyty górskie i krystalicznie czyste jeziora. Od jogi wśród kóz i pływających asan na SUPach po medytacyjną jogę na śniegu - Austria łączy tradycyjne ćwiczenia ze spektakularnym naturalnym tłem.
Wszystkie kraje związkowe oferują całoroczne kursy, podczas których ćwiczący mogą połączyć się z górami. Świeże górskie powietrze intensyfikuje oddech, a panorama uspokaja umysł. Każde ćwiczenie staje się doświadczeniem natury, które wzmacnia ciało i duszę z długofalowym dobroczynnym efektem.
Przegląd ofert z poszczególnych krajów związkowych
Joga w górskich regionach
Namaste przez cały rok
Joga w studiu arlflow z hatha, vinyasa i yin. Atrakcja lata: Mountain Yoga Festival w alpejskiej scenerii.
Znajdź balans
Pod okiem lokalnych instruktorów: w połączeniu z zapierającą dech w piersiach alpejską scenerią przez cały rok można tu przeżyć wyjątkowe chwile dla ciała i umysłu.
Cotygodniowe ćwiczrnia wśród natury
Wśród alpejskich łąk i górskich kwiatów raz w tygodniu odbywają się zajęcia z asan i ćwiczeń relaksacyjnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny z biletem na kolejkę.
Czerp do pełna
Ośrodki wypoczynkowe, warsztaty i festiwal jogi „Einfach Sein” łączą ruch i uważność na łonie natury– holistycznie dla dobrego samopoczucia.
Sezon na jogę przez cały rok
Odbywają się tu ekskluzywne dni jogi w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, warsztaty i imprezy jogowe. Wiele hoteli uzupełnia swoją ofertę indywidualnymi zajęciami.
Idylla natury dla równowagi
Joga nad jeziorem, w górach lub na desce SUP – festiwal „yoga.tage” i całoroczne kursy tworzą przestrzeń dla równowagi w wyjątkowych miejscach mocy.
Good Vibes na płaskowyżu
Podczas festiwalu Good Vibes z międzynarodowymi nauczycielami i jogą Sunrise na szczycie Joch na wysokości 2064 m ruch spotyka się z muzyką, naturą i lekkością.
Najlepszy początek dnia
W lecie cotygodniowe zajęcia jogi w Zwieselalm z widokiem na Dachstein – 60 minut ćwiczeń, opcjonalnie z ekologicznym śniadaniem w schronisku.
Czas dla ciebie
Na wysokości 1700 m n.p.m. odbywają się cotygodniowe sesje jogi oraz specjalne wydarzenia związane z jogą górską, które pomagają osiągnąć równowagę i relaks.
Relaks nad jeziorem
Joga nad jeziorem, na hali lub w ogrodzie ziołowym: Weissensee oferuje przez cały rok różnorodne sesje, zajęcia i kursy dla osób na każdym poziomie zaawansowania.
Wszędzie joga
Region Fuschlsee oferuje przez cały rok kursy, jogę nad jeziorem, na pomostach lub w lesie, spotkania i warsztaty w wyjątkowych miejscach mocy.
Hotele jogowe w górach
Wakacje z jogą w Kleinwalsertal
Na wysokości 1200 m codzienna praktyka jogi obejmująca trzy sesje zapewnia większy spokój wewnętrzny, równowagę i świadome oddychanie w otoczeniu alpejskiej przestrzeni.
Joga nad Teichalm
Codzienne sesje jogi i medytacji wzmacniają ciało i umysł – w samym sercu obszaru Almenland, pod okiem doświadczonych trenerów. Tak wygląda relaks na wakacjach.
Przeżycie wśród natury Pöllauberg
Joga na świeżym powietrzu, uważne spacery po parku przyrody i różnorodne warsztaty z maksymalnie dziewięcioma sesjami dziennie – tutaj każdy znajdzie swój rytm.
Joga na różne sposoby w Turracher Höhe
Joga z widokiem na góry Karyntii: warsztaty łączą różne style z medytacją zen i pozwalają wyraźnie zwolnić tempo.
Nad chmurami w Gerlitzen Alpe
Wysoko nad doliną medytacje dźwiękowe, joga na świeżym powietrzu i warsztaty o zróżnicowanym charakterze działają holistycznie – idealnie dla ciała i umysłu.
Namaste nad jeziorem Achensee
Na wys. 1000 m n.p.m. oddychanie, kąpiele lodowe, joga i terapia dźwiękiem spotykają się z nowoczesną praktyką uważności – a wszystko to z widokiem na turkusowe Achensee.
Yoga w Tannheimer Tal
Codzienne sesje i joga indywidualna tworzą przestrzeń do praktyki dostosowaną do potrzeb uczestników. Najważniejsze elementy: świadome oddychanie, ruch i jasność umysłu.
Medztacje w Kals am Großglockner
U stóp Großglocknera, na wys. 1300 m, jest miejsce, gdzie można się wyciszyć: joga na powietrzu, medytacje i warsztaty zapewniają przestrzeń do holistycznego relaksu.
Relaks w Großarl
Joga w pomieszczeniach lub na świeżym powietrzu w połączeniu z wellness i przyjemnościami – dla harmonijnej równowagi i nowej energii w górach Ziemi Salzburskiej.