Kajaki i kanoe

Słowo "kajak" pochodzi z języka grenlandzkiego. Łódź pierwotnie nazywała się "Qajaq", a nazwa ta odnosi się do łodzi wiosłowej pochodzącej z Arktyki: ten typ jest napędzany podwójnymi wiosłami, a pasażerowie siedzą na długim siedzeniu zwróconym w kierunku jazdy.

Wśród Eskimosów, rdzennych mieszkańców Grenlandii, kajaki były pierwotnie pokryte foczymi skórami, a ramy były wykonane z fiszbinów. Małe, lekkie łodzie były idealne do polowań - w przeciwieństwie do umiaków: te większe łodzie podróżne można było załadować, a nawet wykorzystać jako namiot po odwróceniu do góry dnem.