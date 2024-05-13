Browarnicy z Mühlviertel

To, że właśnie region Mühlviertel tak bardzo wyspecjalizował się w produkcji piwa, nie jest przypadkiem: granitowa gleba filtruje wodę, sprawiając, że jest ona wyjątkowo czysta i miękka – a tym samym idealna do warzenia piwa. Do tego dochodzi wysokiej jakości chmiel: nigdzie indziej w Austrii nie uprawia się go w tak dużych ilościach.

Specjalnością browaru Hofstetten jest Granitbock: piwo typu bock, które fermentuje w 120-letnich granitowych kadziach. Przedtem kamienie granitowe rozgrzewa się nad otwartym ogniem i zanurza w piwie, aby skarmelizować zawarty w nim cukier – to prawdziwy spektakl. A ponieważ sztuka warzenia piwa nadal opiera się na pracy ręcznej, zawartość cukru w piwie jest stale sprawdzana ręcznie. Rezultat: nuty palonego karmelu i aromaty gorzkiej czekolady i leśnych jagód – prawdziwa rozkosz dla podniebienia!