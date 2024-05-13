Piwo z Austrii
Kraina piwa o bogatej tradycji i innowacyjnych browarach
Warunki do warzenia piwa w Austrii są idealne. Większość browarów umożliwia zaglądanie za kulisy produkcji podczas wycieczek z przewodnikiem, degustacji i dni warzenia piwa. Towarzyska rozrywka: wizyta w ogródku piwnym w stolicy kraju związkowego.
Piwo warzone z wielką wprawą
Browarnicy z Mühlviertel
To, że właśnie region Mühlviertel tak bardzo wyspecjalizował się w produkcji piwa, nie jest przypadkiem: granitowa gleba filtruje wodę, sprawiając, że jest ona wyjątkowo czysta i miękka – a tym samym idealna do warzenia piwa. Do tego dochodzi wysokiej jakości chmiel: nigdzie indziej w Austrii nie uprawia się go w tak dużych ilościach.
Specjalnością browaru Hofstetten jest Granitbock: piwo typu bock, które fermentuje w 120-letnich granitowych kadziach. Przedtem kamienie granitowe rozgrzewa się nad otwartym ogniem i zanurza w piwie, aby skarmelizować zawarty w nim cukier – to prawdziwy spektakl. A ponieważ sztuka warzenia piwa nadal opiera się na pracy ręcznej, zawartość cukru w piwie jest stale sprawdzana ręcznie. Rezultat: nuty palonego karmelu i aromaty gorzkiej czekolady i leśnych jagód – prawdziwa rozkosz dla podniebienia!
Prawdziwa sztuka warzenia piwa w Austrii
Browar Stiegl
Stiegl-Brauwelt oferuje ekscytujące wycieczki z przewodnikiem i wprowadza gości w tajniki warzenia piwa.
Browar Ottakringer
Ottakringer to prawdopodobnie najbardziej znane piwo w Wiedniu. W należącej do browaru kreatywnej warzelni Brauwerk tworzy się również sezonowe przysmaki.
Browar Gols
Specjalności tego browaru są wzbogacane najdelikatniejszymi składnikami, takimi jak kasztany, orkisz, zioła, owoce lub przyprawy.
Browar Murau
Czyste powietrze, najczystsza woda, chmiel i słód – od ponad 500 lat są to składniki doskonałego piwa.
Browar Schloss Eggenberg
Od 200 lat ta rodzinna firma z siedzibą w zamku Eggenberg produkuje pyszne piwo z lokalnych składników, wkładając w to wiele rzemieślniczej staranności.
Browar Hirt
Na własnych gruntach rolnych oraz we współpracy z regionalnymi rolnikami uprawiany jest ekologiczny jęczmień – podstawa dwóch rodzajów piwa ekologicznego.
Browar Zillertal
Najstarszy prywatny browar w Tyrolu od 1500 r. warzy piwa o bogatym charakterze, wykorzystując wodę górską i regionalne składniki – nowoczesny, zrównoważony i tradycyjny.
Odkryj wyjątkowe doświadczenia związane z kulturą piwną
Świat piwa Freistädter Bier
Uwaga, miłośnicy piwa! W Braucommune Freistadt możecie pogłębić swoją wiedzę o piwie i uczyć się warzenia piwa pod okiem profesjonalistów. Zdrowie za Wasze doświadczenie!
Warsztaty piwne Weitra Bräu
W muzeum browarnictwa w zamku Weitra zanurzysz się w świat piwa – od surowców po kulturę szklaną. Na koniec dowiesz się, jakim „typem piwa” jesteś!
Zwiedzanie browaru Puntigamer
Wycieczki tematyczne, degustacje, spacery po mieście – tutaj wszystko kręci się wokół piwa. Sprawdź terminy i dołącz do nas!
Świat piwa Stiegl
W muzeum Stiegl na powierzchni 5000 m² można poznać historię browaru dzięki historycznym eksponatom i nowoczesnej technologii.
Apteka piwna Murauer
Apteka piwna Murauer Bier Apotheke jest miejscem spotkań i sklepem. Oprócz piwa można tu kupić szampony, maści, mydła, produkty z drewna sosnowego, ser, musztardę i in.
Zillertal Bier BrauKunstHaus
Odkryj świat piwa Zillertal w BrauKunstHaus! Na powierzchni 5000 m² poznacie naturę, proces warzenia piwa i kulturę – atrakcją jest multimedialna wycieczka i degustacja.
Świat przeżyć w browarze Zwettler Bier
Atrakcje obejmują zwiedzanie browaru – od kotła warzelnego po rozlewnię – oraz piątkowe wieczorne degustacje piwa.
Ogórki piwne w stolicach krajów związkowych
Stöckl w wiedeńskim parku
W rozległym ogrodzie przy zamku Belvedere, niegdyś książęcej rezydencji letniej, w gospodzie Stöckl można delektować się specjałami piwnymi z własnego browaru.
Grzynszpan w Wiedniu
W 16. dzielnicy piwnej Ottakring, gdzie znajduje się browar Ottakringer, przytulny ogródek piwny zachwyca pierwszorzędną kuchnią restauracyjną.
Ogródki piwne w Salzburgu
Ogrodów piwnych w Salzburgu jest wiele – duże i małe, ukryte lub położone w centrum miasta. Ale wszystkie łączy jedno: atmosfera uroczej starówki.
Ogródki piwne w Linzu
Z widokiem na Dunaj, na starym mieście lub pod drzewami? W tradycyjnym lub nowoczesnym lokalu – wszędzie otrzymasz świeże piwo z beczki i zjesz regionalne przysmaki.
Ogródki piwne w Grazu
Delektuj się chłodnym piwem i styryjskimi specjałami na górze Schlossberg lub w przytulnym ogródku restauracyjnym na historycznym starym mieście.
Hotele piwne
Bier Boutique Hotel Loncium
Hotel piwny z własnym browarem rzemieślniczym jest mocno zakorzeniony w scenie piwnej, wielokrotnie nagradzany i posiada certyfikat ekologiczny!
Bergergut
Piwo ma w Bergergut długą tradycję. W butiku piwnym w pobliżu hotelu można degustować, kupować lub doświadczać warzenia piwa wraz z mistrzem piwowarskim.
Kraj piwa, Austria
Chmiel: prawdziwie wszechstronny
W procesie warzenia piwa chmiel pełni różne funkcje: nadaje trunkowi indywidualny profil aromatyczny, sprawia, że piana jest bardziej stabilna, a ponadto działa konserwująco, co było szczególnie ważne w dawnych czasach. Piwa takie jak słynne „India Pale Ale” były zazwyczaj warzone z większą zawartością chmielu, aby zapewnić im większą trwałość na dłuższy trasport.
Na całym świecie istnieją setki różnych odmian chmielu: podczas gdy klasyczne odmiany (chmiel gorzki) nadają piwu jego typowy, nieco gorzki posmak, od kilku lat wyraźnie wzrosło zainteresowanie browarów bardziej zróżnicowanymi aromatami.
Jeśli więc piwo smakuje na przykład jak marakuja, nie ma to zazwyczaj nic wspólnego z owocami, ale z umiejętnym doborem i połączeniem odpowiednich odmian chmielu.