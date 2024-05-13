Piwo z Austrii
Kraina piwa o bogatej tradycji i innowacyjnych browarach

Ze źródeł tryska wodą najwyższej jakości, zboża i chmiel rosną bujnie, a pomysłowi piwowarzy łączą tradycyjne rzemiosło ze świeżymi pomysłami.

Warunki do warzenia piwa w Austrii są idealne. Większość browarów umożliwia zaglądanie za kulisy produkcji podczas wycieczek z przewodnikiem, degustacji i dni warzenia piwa. Towarzyska rozrywka: wizyta w ogródku piwnym w stolicy kraju związkowego.

Piwo warzone z wielką wprawą

Browarnicy z Mühlviertel

To, że właśnie region Mühlviertel tak bardzo wyspecjalizował się w produkcji piwa, nie jest przypadkiem: granitowa gleba filtruje wodę, sprawiając, że jest ona wyjątkowo czysta i miękka – a tym samym idealna do warzenia piwa. Do tego dochodzi wysokiej jakości chmiel: nigdzie indziej w Austrii nie uprawia się go w tak dużych ilościach.

Specjalnością browaru Hofstetten jest Granitbock: piwo typu bock, które fermentuje w 120-letnich granitowych kadziach. Przedtem kamienie granitowe rozgrzewa się nad otwartym ogniem i zanurza w piwie, aby skarmelizować zawarty w nim cukier – to prawdziwy spektakl. A ponieważ sztuka warzenia piwa nadal opiera się na pracy ręcznej, zawartość cukru w piwie jest stale sprawdzana ręcznie. Rezultat: nuty palonego karmelu i aromaty gorzkiej czekolady i leśnych jagód – prawdziwa rozkosz dla podniebienia!

Landbrauhaus HofstettenAustriackie prywatne browary

Prawdziwa sztuka warzenia piwa w Austrii

Witamy w świecie prywatnych browarów Austrii! Tutaj tradycja piwowarska jest pielęgnowana od pokoleń. Odkryj różnorodność, charakter i niepowtarzalny smak naszych piw!

Browar Stiegl

Stiegl-Brauwelt oferuje ekscytujące wycieczki z przewodnikiem i wprowadza gości w tajniki warzenia piwa.

Piwo Stiegl

Browar Ottakringer

Ottakringer to prawdopodobnie najbardziej znane piwo w Wiedniu. W należącej do browaru kreatywnej warzelni Brauwerk tworzy się również sezonowe przysmaki.

Piwo Ottakringer

Browar Gols

Specjalności tego browaru są wzbogacane najdelikatniejszymi składnikami, takimi jak kasztany, orkisz, zioła, owoce lub przyprawy.

Piwo Golser

Browar Murau

Czyste powietrze, najczystsza woda, chmiel i słód – od ponad 500 lat są to składniki doskonałego piwa.

Piwo Murauer

Browar Schloss Eggenberg

Od 200 lat ta rodzinna firma z siedzibą w zamku Eggenberg produkuje pyszne piwo z lokalnych składników, wkładając w to wiele rzemieślniczej staranności.

Piwo Schloss Eggenberger

Browar Hirt

Na własnych gruntach rolnych oraz we współpracy z regionalnymi rolnikami uprawiany jest ekologiczny jęczmień – podstawa dwóch rodzajów piwa ekologicznego.

Piwo Hirter

Browar Zillertal

Najstarszy prywatny browar w Tyrolu od 1500 r. warzy piwa o bogatym charakterze, wykorzystując wodę górską i regionalne składniki – nowoczesny, zrównoważony i tradycyjny.

Piwo Zillertaler Bier

Browar Schrems

Miękka, bogata w wapń woda pochodząca z pierwotnego krajobrazu Waldviertel przyczynia się do wysokiej jakości piwa.

Piwo Schremser

Odkryj wyjątkowe doświadczenia związane z kulturą piwną

Warzenie, degustacja czy delektowanie się piwem – doświadczenia związane z piwem oferują ekscytujący wgląd w świat browarów. Pozwól mistrzom piwowarstwa wprowadzić Cię w sztukę warzenia piwa lub spróbuj wyjątkowych piw rzemieślniczych.

Świat piwa Freistädter Bier

Uwaga, miłośnicy piwa! W Braucommune Freistadt możecie pogłębić swoją wiedzę o piwie i uczyć się warzenia piwa pod okiem profesjonalistów. Zdrowie za Wasze doświadczenie!

Braucommune

Warsztaty piwne Weitra Bräu

W muzeum browarnictwa w zamku Weitra zanurzysz się w świat piwa – od surowców po kulturę szklaną. Na koniec dowiesz się, jakim „typem piwa” jesteś!

Warsztaty piwne Weitra Bräu

Zwiedzanie browaru Puntigamer

Wycieczki tematyczne, degustacje, spacery po mieście – tutaj wszystko kręci się wokół piwa. Sprawdź terminy i dołącz do nas!

Wydarzenia w kalendarzu Puntigamer

Świat piwa Stiegl

W muzeum Stiegl na powierzchni 5000 m² można poznać historię browaru dzięki historycznym eksponatom i nowoczesnej technologii.

Muzeum browaru Stiegl

Apteka piwna Murauer

Apteka piwna Murauer Bier Apotheke jest miejscem spotkań i sklepem. Oprócz piwa można tu kupić szampony, maści, mydła, produkty z drewna sosnowego, ser, musztardę i in.

Bier Apotheke

Zillertal Bier BrauKunstHaus

Odkryj świat piwa Zillertal w BrauKunstHaus! Na powierzchni 5000 m² poznacie naturę, proces warzenia piwa i kulturę – atrakcją jest multimedialna wycieczka i degustacja.

Atrakcje BrauKunstHaus

Świat przeżyć w browarze Zwettler Bier

Atrakcje obejmują zwiedzanie browaru – od kotła warzelnego po rozlewnię – oraz piątkowe wieczorne degustacje piwa.

Przeżycia w Zwettler

Piwny piknik Innviertler

Pakuj rzeczy na piknik! Do koszyka: piwo Pfesch i ekologiczna przekąska. Najpierw zwiedzisz ogród chmielowy, a potem zrelaksujesz się nad stawem Pfendhuber.

Piknik piwny Innviertler

Ogórki piwne w stolicach krajów związkowych

Wypij zimne piwo na świeżym powietrzu – czy to w zacienionym ogródku restauracyjnym w Wiedniu, z widokiem na góry w Innsbrucku, czy bezpośrednio nad Dunajem w Linzu – tutaj znajdziesz również regionalne specjały i towarzyską atmosferę. Na zdrowie!

Stöckl w wiedeńskim parku

W rozległym ogrodzie przy zamku Belvedere, niegdyś książęcej rezydencji letniej, w gospodzie Stöckl można delektować się specjałami piwnymi z własnego browaru.

Stöckl im Park

Grzynszpan w Wiedniu

W 16. dzielnicy piwnej Ottakring, gdzie znajduje się browar Ottakringer, przytulny ogródek piwny zachwyca pierwszorzędną kuchnią restauracyjną.

Grünspan

Ogródki piwne w Salzburgu

Ogrodów piwnych w Salzburgu jest wiele – duże i małe, ukryte lub położone w centrum miasta. Ale wszystkie łączy jedno: atmosfera uroczej starówki.

Ogródki piwne w Salzburgu

Ogródki piwne w Linzu

Z widokiem na Dunaj, na starym mieście lub pod drzewami? W tradycyjnym lub nowoczesnym lokalu – wszędzie otrzymasz świeże piwo z beczki i zjesz regionalne przysmaki.

Ogródki piwne w Linzu

Ogródki piwne w Grazu

Delektuj się chłodnym piwem i styryjskimi specjałami na górze Schlossberg lub w przytulnym ogródku restauracyjnym na historycznym starym mieście.

Ogródki piwne w Grazu

Ogródki piwne przy Stiftskeller w Innsbrucku

Duży ogródek przy Franziskanerplatz i mały przy Stiftgasse są popularnymi miejscami spotkań turystów i mieszkańców.

Ogródki piwne przy Stiftskeller

Hotele piwne

Nocleg w miejscu, skąd pochodzi najlepszy chmiel i słód. Czekają na Ciebie seminaria dotyczące piwa, piwne wellness i regionalna kuchnia związana z piwem.

Bier Boutique Hotel Loncium

Hotel piwny z własnym browarem rzemieślniczym jest mocno zakorzeniony w scenie piwnej, wielokrotnie nagradzany i posiada certyfikat ekologiczny!

Bier Boutique Hotel Loncium

Bergergut

Piwo ma w Bergergut długą tradycję. W butiku piwnym w pobliżu hotelu można degustować, kupować lub doświadczać warzenia piwa wraz z mistrzem piwowarskim.

Bergergut

Hotel Klosterbräu

Piwo warzone na miejscu, 5 rodzajów i wyjątkowe piwo szampańskie. Największą atrakcją jest fontanna z darmowym piwem w spa.

Klosterbräu Hausbrauerei

Zakończeniem roku piwnego jest Brausilvester – zawsze 30 września, w dniu austriackiego piwa.

Kraj piwa, Austria

Chmiel: prawdziwie wszechstronny

W procesie warzenia piwa chmiel pełni różne funkcje: nadaje trunkowi indywidualny profil aromatyczny, sprawia, że piana jest bardziej stabilna, a ponadto działa konserwująco, co było szczególnie ważne w dawnych czasach. Piwa takie jak słynne „India Pale Ale” były zazwyczaj warzone z większą zawartością chmielu, aby zapewnić im większą trwałość na dłuższy trasport.

Na całym świecie istnieją setki różnych odmian chmielu: podczas gdy klasyczne odmiany (chmiel gorzki) nadają piwu jego typowy, nieco gorzki posmak, od kilku lat wyraźnie wzrosło zainteresowanie browarów bardziej zróżnicowanymi aromatami.

Jeśli więc piwo smakuje na przykład jak marakuja, nie ma to zazwyczaj nic wspólnego z owocami, ale z umiejętnym doborem i połączeniem odpowiednich odmian chmielu.

Regiony piwne w AustriiMapa piwna

FAQs

Austria oferuje bogatą kulturę piwną z licznymi specjałami.

Klasyczne piwa to: Märzen, najczęściej spożywane piwo, oraz Wiener Lager o bursztynowej barwie.

Szczególnymi specjałami są: Zwickl, naturalnie mętne, niefiltrowane piwo oraz Stout o intensywnym aromacie palonego słodu. Piwo pszeniczne zachwyca owocową świeżością, natomiast piwa typu bock wyróżniają się wyższą zawartością alkoholu i słodowym smakiem.

Kreatywne piwa rzemieślnicze poszerzają ofertę o innowacyjne nuty chmielowe i korzenne.

Austria ma bogatą tradycję piwną i znane browary:

  • Liderem rynku jest firma Stiegl z Salzburga, znana z piwa Stiegl-Goldbräu.

  • Ottakringer z Wiednia jest jednym z najbardziej tradycyjnych browarów.

  • Gösser, należący do Brau Union, jest popularny ze względu na swoje piwo Märzen.

  • Egger w Dolnej Austrii i Zipfer w Górnej Austrii również należą do największych producentów.

  • Murauer i zamek Eggenberg mają znaczenie regionalne.

  • Trumer, Brauhaus Gusswerk lub Schremser zyskują na znaczeniu dzięki innowacyjnym piwom.

  • Górna Austria jest uważana za bastion piwa, z browarami takimi jak Zipfer, Eggenberg i wieloma mniejszymi zakładami.

  • W Salzburgu znajdują się browary takie jak Stiegl i Trumer, które słyną ze swojego kunsztu piwowarskiego.

  • Styria, a zwłaszcza okolice Leoben, to ojczyzna piwa Gösser.

  • Dolna Austria oferuje dużą różnorodność dzięki Egger, Zwettler i Schremser.

  • Wiedeń stawia na urbanizację dzięki browarowi Ottakringer i innowacyjnym browarom rzemieślniczym.

  • Browary tyrolskie, takie jak Zillertal Bier, Starkenberger czy Bierol, stawiają na kreatywne piwa rzemieślnicze z regionalnych składników.

  • Browary z Karyntii, takie jak Hirter, stawiają na klasyczne piwa, takie jak Hirter Privat Pils. Małe browary, takie jak Shilling Bier lub Loncium, produkują piwa rzemieślnicze o wyjątkowych nutach chmielu i słodu.

  • W Vorarlbergu do największych browarów regionu należą Mohrenbrauerei i Fohrenburger. Mniejsze browary, takie jak Brauhaus Rössle lub Biermanufaktur Frastanz, stawiają na piwa rzemieślnicze o innowacyjnych nutach chmielowych.

Austria oferuje liczne ogródki piwne, które zachęcają do odpoczynku.

Oto kilka wskazówek:

  • Ogrody piwne na starym mieście w Salzburgu: Augustiner Bräu, Pauli Stubn, Stadtalm i Stieglkeller

  • Ogrody piwne w Wiedniu: Grünspan, Brandauer's i Stöckl w Belvedere

  • Ogrody piwne w Vorarlbergu: Rankweiler Hof, Gasthaus zur Eibe, Alpengasthof Bad Rothenbrunnen

  • Tyrolskie ogródki piwne: Stiftskeller, Bierstindl, Fischerhäusl

  • Ogrody piwne w Grazu: S'Biergartl, Gösserbräu, Brauhaus Puntigam

  • Ogrody piwne w Karyntii: Hirter Braukeller, Villacher Brauhof, Lindenhof, Hofbräu zum Lindwurm

  • Ogrody piwne w Linzu: Stieglbräu zum Klosterhof, Biergartl an der Donau, Zum Schiefen Apfelbaum

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje