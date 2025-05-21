Wiele gospodarstw rolnych zachęca do robienia zakupów bezpośrednio na targu lub „prosto z gospodarstwa”. Trudno o krótszą drogę, jaką pokonuje żywność od pola do koszyka

Bogactwo kulinarne Austria zawdzięcza swoim rolnikom, którzy dostarczają coraz większą różnorodność warzyw, owoców, ziół i zbóż, w większości ekologicznych, z pól na targi, targowiska i do menu restauracji w całym kraju lub sprzedają je bezpośrednio we własnych sklepach „prosto z gospodarstwa”.

W ten sposób przyjemność i zrównoważony rozwój mogą wkroczyć do każdej kuchni. Przedstawiamy kilka najważniejszych targowisk, sklepów przy gospodarstwach, a także kulinarne parki przygód.