Targowiska i sklepy z produktami rolniczymi
Regionalne produkty na tarowiskach i w sklepach
Bogactwo kulinarne Austria zawdzięcza swoim rolnikom, którzy dostarczają coraz większą różnorodność warzyw, owoców, ziół i zbóż, w większości ekologicznych, z pól na targi, targowiska i do menu restauracji w całym kraju lub sprzedają je bezpośrednio we własnych sklepach „prosto z gospodarstwa”.
W ten sposób przyjemność i zrównoważony rozwój mogą wkroczyć do każdej kuchni. Przedstawiamy kilka najważniejszych targowisk, sklepów przy gospodarstwach, a także kulinarne parki przygód.
Targowiska: spotkania w centrach stolic krajów związkowych
Wiedeńskie targowiska
Wiedeńskie targowiska działają jak arterie życia – ożywiają otoczenie i przyciągają kreatywną scenę. Oferta owoców, mięsa, warzyw i ziół jest tu imponująca.
Hala targowa Kulinarium Burgenland
Hala targowa jest otwarta codziennie i oferuje wysokiej jakości świeże produkty spożywcze z regionu – bezpośrednio od producentów z Donnerskirchen i Eisenstadt.
Targowisko Cesarza Józefa w Grazu
Mieszkańcy Grazu cenią ten targ za styryjskie produkty - w większości pochodzące z upraw ekologicznych - oferowane przez rolników.
Grünmarkt w Salzburgu
Kiedy w sobotę o szóstej rano otwierają się stragany z owocami, warzywami i pachnącym pieczywem, mieszkańcy Salzburga kierują się do starego miasta.
Targowisko Benedyktynów w Klagenfurcie
Na tym targu rolnicy oferują produkty spożywcze i specjały z regionu u styku trzech państw.
Targowiska w Linzu
Targowisko na głównym placu miasta zachwyca różnorodnością: rolnicy sprzedający bezpośrednio swoje produkty oferują bogaty wybór żywności ekologicznej.
Cotygodniowe targowisko w St. Pölten
Miejsce spotkań smakoszy w historycznym centrum miasta przy placu katedralnym. Oferowane są specjały od lokalnych rolników.
Targowisko w Innsbrucku
Mały, ale jakże ważny! Targowisko na Wiltener Platzl to symbol regionalnej różnorodności w samym sercu Innsbrucka. Rolnicy oferują produkty pochodzące z własnych upraw.
Targowiska: rozkosze smaku w historycznych miasteczkach
Steyr
Ciesz się atmosferą targowiska codziennie na rynku miejskim i co tydzień w innych lokalizacjach.
Bludenz
Targowisko w centrum miasta jest popularnym miejscem spotkań, gdzie można kupić świeże produkty regionalne.
Baden bei Wien
W centrum uzdrowiskowego miasta rynek zachęca do odkrywania kulinarnego świata regionu.
Wolfsberg
W każdy piątek na placu Weiherplatz sprzedawcy oferują regionalne produkty własnej produkcji.
Sklepy przy gospodarstwach: dobre produkty prosto od rolnika
Świat smaków: niespodziewane prezentacje specjałów
KASLAB'N Nockberge
Od łagodnego po pikantne: ekologiczne mleko przetwarzane jest na sery górskie, krojone i świeże - regionalne, ręcznie robione i dostępne bezpośrednio u producenta.
Vinofaktur
Wina ze Styrii spotykają się z wykwintnymi potrawami: wina, octy, oleje, szlachetne destylaty i wiele innych - starannie wyselekcjonowane.
Serowa piwniczka w Bregenzerwald
W serowej piwniczce w Lingenau dojrzewa nawet 32 000 kręgów sera górskiego i alpejskiego - na miejscu trasa widokowa, sklep i prawdziwa sztuka serowarska Vorarlbergu.
Świat smaków Tyrolu
Przekąski, pamiątki czy prezenty - w świecie kulinarnych rozkoszy Itter i Rattenberg znajdziesz wyśmienite produkty spożywcze na drogę lub na specjalne okazje.