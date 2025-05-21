Targowiska i sklepy z produktami rolniczymi
Regionalne produkty na tarowiskach i w sklepach

Wiele gospodarstw rolnych zachęca do robienia zakupów bezpośrednio na targu lub „prosto z gospodarstwa”. Trudno o krótszą drogę, jaką pokonuje żywność od pola do koszyka

Bogactwo kulinarne Austria zawdzięcza swoim rolnikom, którzy dostarczają coraz większą różnorodność warzyw, owoców, ziół i zbóż, w większości ekologicznych, z pól na targi, targowiska i do menu restauracji w całym kraju lub sprzedają je bezpośrednio we własnych sklepach „prosto z gospodarstwa”.

W ten sposób przyjemność i zrównoważony rozwój mogą wkroczyć do każdej kuchni. Przedstawiamy kilka najważniejszych targowisk, sklepów przy gospodarstwach, a także kulinarne parki przygód.

Targowiska: spotkania w centrach stolic krajów związkowych

Czy to w Wiedniu, Grazu, Linzu czy Salzburgu – targowiska w stolicach austriackich krajów związkowych oferują regionalne specjały, świeże warzywa i prawdziwy targowy gwar. Rozkosz dla wszystkich zmysłów w samym centrum miasta.

Wiedeńskie targowiska

Wiedeńskie targowiska działają jak arterie życia – ożywiają otoczenie i przyciągają kreatywną scenę. Oferta owoców, mięsa, warzyw i ziół jest tu imponująca.

Targowiska w Wiedniu

Hala targowa Kulinarium Burgenland

Hala targowa jest otwarta codziennie i oferuje wysokiej jakości świeże produkty spożywcze z regionu – bezpośrednio od producentów z Donnerskirchen i Eisenstadt.

Hala targowa Kulinarium Burgenland

Targowisko Cesarza Józefa w Grazu

Mieszkańcy Grazu cenią ten targ za styryjskie produkty - w większości pochodzące z upraw ekologicznych - oferowane przez rolników.

Targowisko Cesarza Józefa w Grazu

Grünmarkt w Salzburgu

Kiedy w sobotę o szóstej rano otwierają się stragany z owocami, warzywami i pachnącym pieczywem, mieszkańcy Salzburga kierują się do starego miasta.

Grünmarkt w Salzburgu

Targowisko Benedyktynów w Klagenfurcie

Na tym targu rolnicy oferują produkty spożywcze i specjały z regionu u styku trzech państw.

Targowisko w Klagenfurcie

Targowiska w Linzu

Targowisko na głównym placu miasta zachwyca różnorodnością: rolnicy sprzedający bezpośrednio swoje produkty oferują bogaty wybór żywności ekologicznej.

Targowiska w Linzu

Cotygodniowe targowisko w St. Pölten

Miejsce spotkań smakoszy w historycznym centrum miasta przy placu katedralnym. Oferowane są specjały od lokalnych rolników.

Targowisko w St. Pölten

Targowisko w Innsbrucku

Mały, ale jakże ważny! Targowisko na Wiltener Platzl to symbol regionalnej różnorodności w samym sercu Innsbrucka. Rolnicy oferują produkty pochodzące z własnych upraw.

Targowisko w Innsbrucku

Targowiska w Bregencji

Na tych targowiskach znajdziesz świeże produkty z Vorarlbergu pochodzące od lokalnych sprzedawców.

Targowiska w Bregencji

Targowiska: rozkosze smaku w historycznych miasteczkach

Kręte uliczki, średniowieczne place i okazałe kamienice opowiadają o dawnych czasach. W małych austriackich miasteczkach można zaznać pełni relaksu i lepiej poznać historię - a urocze, przytulne i pełne życia targowiska zachhęcają do spotkań.

Bad Ischl

Miejsce spotkań prawdziwych smakoszy przy Auhofplatz.

Targowisko w Bad Ischl

Steyr

Ciesz się atmosferą targowiska codziennie na rynku miejskim i co tydzień w innych lokalizacjach.

Targowiska w Steyr

Bludenz

Targowisko w centrum miasta jest popularnym miejscem spotkań, gdzie można kupić świeże produkty regionalne.

Targowiska w Bludenz

Bad Radkersburg

Na głównym placu miasta producenci i rolnicy oferują swoje produkty bezpośrednio.

Targowisko w Bad Radkersburg

Baden bei Wien

W centrum uzdrowiskowego miasta rynek zachęca do odkrywania kulinarnego świata regionu.

Targowisko w Baden bei Wien

Wolfsberg

W każdy piątek na placu Weiherplatz sprzedawcy oferują regionalne produkty własnej produkcji.

Targowisko w Wolfsberg

Mittersill

Od maja do września w piątki na rynku miejskim: regionalne przysmaki i domowe wyroby.

Targowisko w Mittersill

Targowisko w Hall

Produkty regionalne na targowisku w Hall - w każdą sobotę na górnym rynku. Prawdziwe, świeże, prosto z gospodarstwa.

Targowisko w Hall w Tyrolu

Sklepy przy gospodarstwach: dobre produkty prosto od rolnika

Sklepy przy gospodarstwach w Austrii łączą regionalność z jakością. Świeże produkty prosto z gospodarstwa - od serów po zioła - zachęcają do zabrania ze sobą do domu smaków regionu.

Sklepy przy gospodarstwach w Vorarlbergu

Sklepy przy gospodarstwach w Tyrolu

Sklepy przy gospodarstwach w Thermen- & Vulkanland w Styrii

Sklepy przy gospodarstwach w Ziemi Salzburskiej

Sklepy przy gospodarstwach w Dolnej Austrii

Sklepy przy gospodarstwach w Górnej Austrii

Sklepy przy gospodarstwach w Karyntii

Sklepy przy gospodarstwach w Burgenlandzie

Sklepy przy gospodarstwach w Wiedniu

Świat smaków: niespodziewane prezentacje specjałów

Ser, wino, boczek czy wykwintne oleje - w całej Austrii światy smaków zachęcają do odkrywania i degustacji regionalnych specjałów. Tradycja spotyka się tu z zaskakującymi i wyrafinowanymi produktami.

KASLAB'N Nockberge

Od łagodnego po pikantne: ekologiczne mleko przetwarzane jest na sery górskie, krojone i świeże - regionalne, ręcznie robione i dostępne bezpośrednio u producenta.

KASLAB'N Nockberge

Vinofaktur

Wina ze Styrii spotykają się z wykwintnymi potrawami: wina, octy, oleje, szlachetne destylaty i wiele innych - starannie wyselekcjonowane.

Vinofaktur

Serowa piwniczka w Bregenzerwald

W serowej piwniczce w Lingenau dojrzewa nawet 32 000 kręgów sera górskiego i alpejskiego - na miejscu trasa widokowa, sklep i prawdziwa sztuka serowarska Vorarlbergu.

Serowa piwniczka w Bregenzerwald

Świat smaków Tyrolu

Przekąski, pamiątki czy prezenty - w świecie kulinarnych rozkoszy Itter i Rattenberg znajdziesz wyśmienite produkty spożywcze na drogę lub na specjalne okazje.

Świat smaków w Tyrolu

Ekologiczny targ w Steyr

Przy Ennserstraße czeka ekologiczny sklep Hoflieferanten Bio-Markt: 500 m² pełne produktów, śniadań, dań obiadowych i słodyczy - na każdy gustu, każdego dnia.

Bio-Markt Steyr

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje