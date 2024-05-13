Zaczynamy!

W międzyczasie dotarliśmy do Melchboden, Schwendberg i nadszedł czas, aby założyć buty do biegania. W małym plecaku mamy butelki z napojami, trochę jedzenia i parę teleskopowych kijków. Jest słoneczny dzień i nie zamierzamy biegać głęboko w góry, więc kurtka przeciwdeszczowa i/lub wiatrochronna zostaje w samochodzie. Ostatecznie ciężar ekwipunku jest ważny, zarówno dla biegaczy wyczynowych, jak i rekreacyjnych.

Niesamowity plac zabaw

Można śmiało powiedzieć, że Alex zna każdy szlak w tej okolicy jak własną kieszeń. Jako dyrektor generalny firmy Rideable Trailbuilding & Consulting nie zaskakuje swoim rozeznaniem. W ramach swojej działalności Alex odpowiada za budowę i utrzymanie tras rowerowych oraz parków rowerowych. Jest to taki jego plac zabaw, na którym spędził wiele godzin.

„Kiedy byłem dzieckiem, często spędzałem czas w górach z przyjaciółmi. Dla nas była to po prostu zabawa, bieganie, szaleństwa... Byliśmy biegaczami terenowymi, zanim jeszcze zaczęto tak to nazywać” – opowiada Alex.

Trasa została tak dobrana, by mogła sobie na niej poradzić rodzina bez większego doświadczenia w biegach przełajowych. Pierwsze kilometry w kierunku schroniska Rastkogelhütte są dość strome i prowadzą wśród niesamowitych krajobrazów. Na razie nie ma żadnych prawdziwych przeszkód. Trasa płynnie prowadzi w górę i w dół, świeci słońce, a atmosfera jest doskonała. To czysta przyjemność zarówno ze względu na wysiłek fizyczny, jak i piękne otoczenie. „Nie, to nie będzie takie łatwe” – powtarzam w głowie jak mantrę.