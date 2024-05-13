Austriackie innowacje w narciarstwie
5 austriackich innowacji, które na zawsze zmieniły narciarstwo
Od innowacyjnych technik po przełomowy sprzęt, Austriacy nieustannie kształtowali i rewolucjonizowali narciarstwo. Poznaj pięć kluczowych momentów, w których Austriacy na zawsze zmienili narciarstwo, pozostawiając trwały wpływ na to, jak świat doświadcza dziś stoków.
1. 5 najlepszych producentów nart na świecie to Austriacy
Pierwsza na świecie firma narciarska pochodzi z Austrii - jest nią pionier produkcji nart syntetycznych Kneissl, który produkował narty w Tyrolu od 1861 roku.
Wiele z dzisiejszych wiodących marek narciarskich również pochodzi z Austrii: Atomic, Fischer, Blizzard i Head są najczęściej wybierane przez profesjonalistów i zapalonych narciarzy amatorów na całym świecie. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi zawodnicy jeżdżący na nartach marki Fischer zdobyli 108 medali.
2. Siedziba wiodącego producenta wyciągów narciarskich
Jeśli wjazd na górę jest wspaniałym doświadczeniem samym w sobie, to podziękowania należą się firmie Doppelmayr. Począwszy od XX wieku, firma z siedzibą w Vorarlbergu jest pionierem w dziedzinie najbardziej zaawansowanych wyciągów górskich.
Zbudowali pierwszy 6-osobowy odłączany wyciąg krzesełkowy (umożliwiający wsiadanie przy niskich prędkościach na stacji), pierwszy podgrzewany wyciąg krzesełkowy i pierwszą obrotową gondolę. Wyciągi i kolejki linowe Doppelmeyr znajdują się w 90 krajach na całym świecie - i w prawie każdym tyrolskim ośrodku narciarskim.
3. Austriacy ustanawiają rekordy w narciarstwie
Istnieje powiedzenie, że w Austrii dzieci uczą się jeździć na nartach, zanim nauczą się chodzić. Chociaż nie możemy potwierdzić, czy to prawda, wydaje się, że jest w dorastaniu w pobliżu austriackich gór coś, co czyni narciarzy wyjątkowymi. Austria dzierży rekord kraju z największą liczbą zwycięstw w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim wszech czasów (32).
Pochodząca z Salzburga Annemarie Moser-Pröll i Marcel Hirscher posiadają najwięcej tytułów Pucharu Świata w swojej grupie płci. Austriacka legenda, Franz Klammer, zapisał się w historii sportu jako najbardziej utytułowany narciarz zjazdowy na świecie.
4. Austriak wynalazł nowoczesne narciarstwo
Hannes Schneider, młody instruktor narciarstwa z St. Anton am Arlberg, wymyślił technikę narciarską, której używamy dzisiaj.
Przez wieki ludzie jeździli na nartach, zjeżdżając prosto w dół stoku w stylu telemarkowym. Schneider był pierwszym, który wprowadził poziomy zwror do kontrolowania zjazdu. Rezultatem była bardziej elegancka i przystępna technika, która szturmem podbiła świat: Schneider wyruszył ze swojej odległej wioski i stał się międzynarodową gwiazdą narciarstwa, ale zawsze wracał do dziewiczych gór Tyrolu.
5. Austriacy wynaleźli karnety narciarskie
A przynajmniej elektroniczne karnety, które dziś nosimy przy sobie. Salzburska firma SKIDATA jako pierwsza zapewniła narciarzom dostęp do stoków za pośrednictwem systemu elektronicznego.
Technologia ta położyła podwaliny pod cyfrowe karnety, które są obecnie standardem w każdym większym ośrodku narciarskim. SKIDATA wprowadziła również pierwszy karnet narciarski bez użycia rąk, który ułatwił życie entuzjastom sportów zimowych na całym świecie. Austriacka firma Axess, zaciekły konkurent SKIDATA, zainstalowała elektroniczne bilety w głównych amerykańskich ośrodkach, takich jak Alta i Mammoth Mountain.