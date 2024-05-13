1. 5 najlepszych producentów nart na świecie to Austriacy

Pierwsza na świecie firma narciarska pochodzi z Austrii - jest nią pionier produkcji nart syntetycznych Kneissl, który produkował narty w Tyrolu od 1861 roku.

Wiele z dzisiejszych wiodących marek narciarskich również pochodzi z Austrii: Atomic, Fischer, Blizzard i Head są najczęściej wybierane przez profesjonalistów i zapalonych narciarzy amatorów na całym świecie. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi zawodnicy jeżdżący na nartach marki Fischer zdobyli 108 medali.