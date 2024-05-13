Camping i glamping
Luksus budzenia się na łonie natury

Doświadczaj natury wszystkimi zmysłami od momentu, gdy rano otworzysz oczy: Kemping to filozofia wakacji sama w sobie - najpiękniejsze miejsca w Austrii.

Kemping sprawia, że jesteś szczęśliwy!

Budzenie się pod ogromnymi koronami drzew, trawa pod stopami przed przyczepą kempingową, śpiew ptaków i widok na gładkie jak lustro jezioro. Przyjazne "Dzień dobry" od sąsiada. Kawa już pachnie, spokojnie! Bez pośpiechu, bez zgiełku. Zazwyczaj na kempingu jest tak spokojnie.

Kemping po prostu uszczęśliwia. Kemping jest szczególnie relaksujący. A nawet dobre dla zdrowia - jak wykazało kilka badań. Dlaczego tak jest?

  • Na łonie natury można się wspaniale zrelaksować. Spokój i relaks regenerują ciało i umysł.

  • Na kempingu można nawiązać nowe znajomości. Kontakty społeczne sprzyjają zdrowiu.

  • Dużo świeżego powietrza i witamina D wzmacniają układ odpornościowy.

  • Obozowicze potrzebują mniej sztucznego światła. Poprawia to funkcjonowanie zegara biologicznego - a Ty śpisz głębiej.

  • Duża swoboda na kempingu spowalnia: Nic nie robić i nic nie musieć!

Najpiękniejsze regiony kempingowe

Kemping pozwala być szczególnie blisko natury. To przyjemność wybierać między górami i jeziorami. Lato czy zima? Istnieją kempingi we wszystkich regionach wakacyjnych i o każdej porze roku.

4 najpiękniejsze kempingi nad jeziorem

Kemping nad jeziorem pozwala duszy odpocząć. Lśniąca woda, czyste powietrze i delikatne uderzanie fal tworzą głębokie połączenie z naturą. Każda chwila zachęca do pełnego rozkoszowania się spokojem i pięknem jeziora.

Glamping - gdy chcesz czegoś więcej

Jeśli nie chcesz rezygnować z komfortu i cenisz sobie odrobinę luksusu pod względem udogodnień i lokalizacji, połączenie "glamour" i "camping" zachwyci Cię: glamping to idealne połączenie życia na świeżym powietrzu i efektownej przytulności - najlepsze z obu światów!

Spać w niezwykły sposób

Glamping w domku na drzewie, spanie w biwaku i nie tylko: przygoda i doświadczanie natury idą tu w parze. Zakwaterowanie, które pozostanie w Twojej pamięci.

FAQ

W austriackiej książce z obrazkaminaturalne krajobrazyjest wiele różnych stron do odkrycia: rozległe alpejskie pastwiska, czyste górskie jeziora i lasy jak okiem sięgnąć! A ponieważ każdy gość i każda rodzina ma bardzo szczególny pomysł na wspaniałe wakacje na kempingu, Austriacki Klub KempingowyAustrian Camping Clubzapewnia kompleksowy przegląd najpiękniejszych kempingów.

A kto wie, może odkryjesz regiony i miejsca, o których nawet nie myślałeś... Na PiNCAMP można również zarezerwować bezpośrednio!

Oczywiście! Certyfikat austriackie oznakowanie ekologiczne wyróżnia kempingi ze szczególnie przyjaznymi dla środowiska udogodnieniami.

Odkryj największe skarby Austrii!

