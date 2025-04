Kultura karczm w Weinviertel

W Weinviertel zawsze można podążać za winoroślą: pieszo, rowerem lub traktorem przez winnice. Niezwykłe jest to, że jedna trzecia austriackiego wina jest produkowana w tym regionie przez 14 000 winiarzy. W Winnice Weinviertel wino dojrzewa głęboko pod ziemią i czeka na degustację w Heurigen, na Dining in the Weinviertel i oczywiście w pubie. Ale nie tylko winorośl kwitnie w rozległym pagórkowatym regionie na północ od Wiednia między rzekami Dunaj, Marchia i Thaya - szparagi i dynia również trafiają do menu zajazdów.