Cała wioska destyluje brandy zamiast sznapsa

Wioska z 50 gorzelniami specjalizuje się w produkcji destylatów wysokiej jakości. W Brennereidorf Stanz w Tyrolu mieszka około 650 mieszkańców, w tym około 150 gospodarstw domowych, z których 90 produkuje destylaty. Na wysokości 1040 metrów jest to najwyżej położony obszar uprawy owoców w Europie. Słoneczne położenie i przemyślany system nawadniania wpływają na aromat i zawartość cukru w owocach. W przeciwieństwie do zwykłego trunku, do produkcji destylatu wysokiej jakości używa się tylko w pełni dojrzałych owoców o stuprocentowej zawartości miąższu. Dzięki temu smakosze mogą poczuć zapach stanzeckiej śliwki w kieliszku i delektować się jej delikatnym smakiem na podniebieniu.