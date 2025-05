Astmatycy faktycznie czują się lepiej na wysokości, ponieważ powietrze jest tu bardziej rozrzedzonwe i mniej zanieczyszczone.

Adaptacja do wysokości początkowo przyspiesza oddychanie i puls. Aklimatyzacja organizmu do powietrza na dużych wysokościach trwa od pięciu do siedmiu dni.

Pyłków, roztoczy kurzu domowego i pleśni ubywa wraz ze wzrostem wysokości.