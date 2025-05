Jezioro Attersee w Salzkammergut

Wędrówki, pływanie w jeziorze, ciekawe wydarzenia: w regionie Attersee-Attergau w Salzkammergut trójgłos gór, jezior i kultury brzmi szczególnie harmonijnie.

Region parku przyrody Attersee-Attergau

Kwitnące drzewa owocowe wiosną, kwieciste łąki latem i lasy w jesiennych kolorach - region Attersee-Attergau stanowi krajobraz kulturowy, który ludzie kształtowali tu przez wieki. Ostrożne użytkowanie i zrównoważona świadomość zachowały górnoaustriacki Salzkammergut jako naturalny raj. Zanurzenie się, czy to w wodach jeziora Attersee, czy w ofercie turystycznej regionu, pozwala doświadczyć mieszanki alpejskiego stylu życia wśród górami i jezior oraz miłości do muzyki i sztuki, która przyciąga do tego miejsca jak magnes. Jezioro Attersee łączy w sobie obie relaks i inspirację.

Żeglowanie po jeziorze Attersee - wielka wolność

Wieje tu „Rosenwind”, szczególnie popularny wśród społeczności żeglarskiej ze względu na swoją stałość. Wspaniale jest doświadczyć, jak łódź nagle zaczyna sunąć niczym pozbawiona ciężaru po jeziorze, słyszeć szum fal, czuć wiatr i ciepło słońca. Codzienna szarość ustępuje miejsca świeżemu turkusowemu błękitowi na największym jeziorze śródlądowym w Austrii.

Żeglowanie po jeziorze Attersee