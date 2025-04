Regeneracja w kurorcie Weissensee

Aby stać się „uzdrowiskiem klimatycznym”, region musi na to zasłużyć. Jest to bowiem najwyższe wyróżnienie środowiskowe. W końcu powietrze jest czystsze niż przeciętnie tylko tam, gdzie przyroda jest w wyjątkowy sposób chroniona, pielęgnowana i wspierana. Góry, lasy i jezioro to malownicze tło uzdrowiska klimatycznego Weissensee. Łagodny bioklimat musi sprzyjać wszechstronnemu relaksowi i zdrowiu, a ruch drogowy jest ograniczony. Spokój i ładowanie baterii to najwyższy priorytet.

Wyposażony we wszystkie te cenne kryteria ochrony środowiska i naturalnego krajobrazu region Weissensee nosi swój tytuł „klimatycznego uzdrowiska” z głęboką dumą.