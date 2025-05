Woda dla dobrego samopoczucia

Temperatura, pogoda, a nawet atmosfera tego miejsca odpowiada południowemu położeniu jeziora Wörthersee. To właśnie ten szczególny subśródziemnomorski klimat, łagodne powietrze i optymalna temperatura jeziora wynosząca 25oC są tak uwielbiane przez odwiedzających. Ale jezioro Wörthersee zachwyca nie tylko latem. Wiosenna świeżość, różnorodność kolorów jesienią i mroźne zimy to pory roku, które uzupełniają cudownie gorące lato w strefie klimatycznej jeziora Wörthersee.