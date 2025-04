W Austrii jest wiele miast, ale to te najmniejsze cieszą się wyjątkowym urokiem. Wiele z nich istnieje od wieków i starannie pielęgnuje się ich unikalność.

Jeśli masz ochotę na wolniejsze tempo, wybierz się na poszukiwanie małych historycznych miasteczek Austrii. Są one rozsiane po całym kraju niczym cenne klejnoty. Miasta takie jak Bludenz w Vorarlbergu, Bad Ischl w Górnej Austrii i Hallein w Ziemi Salzburskiej dzielą się z odwiedzającymi swoją historią, gościnnością i romantyczną atmosferą.

Sekretne ścieżki w małych historycznych miasteczkach

Łącznie pięć wybranych tras prowadzi przez 16 małych historycznych miast Austrii: do przytulnych uliczek miasta Schärding lub do ponad tysiącletniego miasta Steyr w Górnej Austrii - gdzie historyczny rynek jest jednym z najlepiej zachowanych miejskich placów w niemieckojęzycznym świecie. Lub do uzdrowiska Baden, które słynie z XIX-wiecznych budynków w stylu biedermeier.

Małe historyczne miasteczka łączą w sobie romantyczny klimat z żywą i zróżnicowaną sceną kulturalną. Od tradycyjnych festiwali po nowoczesne projekty artystyczne, przeszłość łączy się tu z teraźniejszością. Te urocze miejsca zapraszają do zatrzymania się, podziwiania szczegółów i delektowania się wyjątkowością każdej chwili - tu wszystko możesz i nic nie musisz.