Schloss Ort castle on an island in Lake Traunsee, sailboats, mountain panorama in background, Gmunden
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Traunsee-Almtal
Piękno jezior Salzkammergut

Region wokół jeziora Traunsee ma w sobie coś, co przyciąga. Tutaj można prawdziwie zanurzyć się w Salzkammergut, cieszyć jego pięknem i poznać kulturę okolic Gmunden.

To właśnie widok gór odbijających się w jeziorze Traunsee robi największe wrażenie. Szczególnie imponujący szczyt Traunstein wznosi się tuż nad brzegiem jeziora. Położone na północnym skraju Alp Północnych, na wysokości 423 metrów n.p.m., jest czwartym co do wielkości jeziorem Austrii, a do tego najgłębszym: ma 204 m głębokości, która nadaje jego wodzie intensywny niebiesko-zielony odcień. Łatwo zrozumieć, dlaczego region Traunsee-Almtal w Salzkammergut od dawna znany jest jako miejsce idealnego letniego wypoczynku. Nie tylko można tu wspaniale odpocząć, ale jednocześnie jest tu wiele do odkrycia. Żaglówki i małe łodzie rybackie spokojnie unoszą się na falach jeziora, a na małej wyspie góruje zamek Ort, który jest jednym z najstarszych budynków w regionie Salzkammergut.

W tej tętniącej życiem okolicy zawsze wiele się działo także w kulturze: słynny austriacki pisarz Thomas Bernhard cenił tę okolicę i często wspominał ją w swoich dziełach. Miejscowość Gmunden znana jest daleko poza granicami kraju ze swojego wielowiekowego rzemiosła ceramicznego, a latem co roku odbywa się festiwal Gmundner Festwochen.

Fakty i liczby
Położenie:Górna Austria / Salzkammergut
Powierzchnia:1100 km²
Liczba mieszkańców:90 000 (stan: marzec 2025)
Głebokość jez. Traunsee:204 m
Lokalny szczyt:Traunstein (1691 m n.p.m.)
Najlepszy czas na podróż
Spring, Summer i Autumn
Idealnie pasuje dla:
Wszyscy

Region Traunsee-Almtal w kadrze

Najciekawsze aktywności

Ceramika z Gmunden: jakość ręcznej produkcji od 1492 r.

Rejsy po jeziorze: na fali wśród górskich krajobrazów

Traunfall: wodospad na 12 m

Grünberg: teren rekreacyjny i baza wędrówkowa

Toscanapark: na przyjemne spacery nad jeziorem

Zamek Ort: malownicza kapliczka na jeziorze

Traunstein: potężna "brama" do Salzkammergut

Cumberland Wildpark Grünau: natura i mnóstwo zwierząt

Pod znakiem kultury i ceramiki

Ceramika z Gmunden

Gmunden słynie na całym świecie ze swojej długiej tradycji produkcji ceramiki. Charakterystyczny zielono-biały wzór ceramiki z Gmunden stał się synonimem austriackiej kultury stołowej. Symbolizuje on miłość do tradycyjnego rzemiosła, ponieważ każdy egzemplarz jest wykonywany i malowany ręcznie. Zainteresowani mogą odwiedzić manufakturę i podczas wycieczek z przewodnikiem dowiedzieć się więcej o ceramice jako formie sztuki. 

Gmunden leży na północnym brzegu jeziora Traunsee i ma długą historię sięgającą średniowiecza. Spacerując po starej części miasta, od razu rzucają się w oczy dobrze zachowane zabytkowe budynki, wąskie uliczki i malownicze place. Gmunden opisuje się jako romantyczne i jednocześnie tętniące życiem miasto. Jest to idealne miejsce, aby napić się kawy na promenadzie, podziwiać imponujące góry i poczuć alpejski styl życia. 

Ceramika z Gmunden

Aktywności w regionie Traunsee-Almtal

Coś więcej niż leśna kąpiel

Program "Waldness"

Almtal może pochwalić się jednym z największych lasów w Austrii i jest pierwszym europejskim ośrodkiem leśnym. Program "Waldness" łączy tęsknotę za pierwotnym doświadczeniem natury z relaksem i odpoczynkiem. 18 współpracujących gmin regionu oferuje aktywności i programy, ale także po prostu przestrzeń i czas, aby doświadczyć lasu w sposób zrównoważony.

Więcej o programie Waldness

Miejscowości nad Traunsee

Grünau im Almtal

Miejscowość leży u podnóża Totengebirge i przy Drodze Romantycznej. Grünau im Almtal jest członkiem stowarzyszenia Bergsteigerdörfer (wioski alpinistyczne).

Grünau im Almtal

Altmünster am Traunsee

Miejscowość ta leży nad samym jeziorem Traunsee – widoki na Traunstein gwarantowane. Szczególnie mile widziani są miłośnicy spokoju i natury.

Altmünster am Traunsee

Ebensee am Traunsee

Przepiękne miejsca, centralna lokalizacja sprzyjająca wycieczkom i serdeczni gospodarze sprawiają, że pobyt nad jeziorem Traunsee jest niezapomnianym przeżyciem.

Ebensee am Traunsee

Gmunden am Traunsee

Małe historyczne miasteczki oczarowuje, więc warto je odwiedzić. Swoją sławę zawdzięcza ręcznie wykonywanym produktom ceramicznym.

Gmunden am Traunsee

Traunkirchen am Traunsee

Idylliczne centrum miejscowości położone na półwyspie wystającym z zachodniego brzegu charakteryzuje się imponującą scenerią Traunstein. Miejsce jak z bajki.

Traunkirchen am Traunsee

Niezwykłe wydarzenia

Salzkammergut Festwochen Gmunden

17.01.2026 – 2.08.2026
Gmunden

Od stycznia do sierpnia na scenie pojawiają się zarówno początkujący, jak i renomowani artyści. Literatura, muzyka, teatr, kabaret i sztuki plastyczne – tutaj znajdziesz program.

Salzkammergut Festwochen Gmunden

Niezwykłe zakwaterowanie

Seehotel im Weyer

Seehotel „Das Traunsee”

JUFA Hotel Grünau im Almtal

FAQs

Das Seeschloss Ort, położony na małej wyspie na jeziorze Traunsee, jest jednym z najstarszych budynków w regionie Salzkammergut. Odbywają się tu imprezy, takie jak koncerty muzyki klasycznej i wystawy. W eleganckiej atmosferze restauracji goście mogą zjeść posiłek, a na tarasie delektować się chłodnymi napojami w promieniach słońca. Zamek Seeschloss Ort zyskał sławę jako miejsce akcji serialu telewizyjnego o tej samej nazwie („Schloss Orth”) emitowanego w latach 1996-2004. 

Seeschloss Ort

Okolice jeziora Traunsee zachwycają imponującym krajobrazem górskim i jeziornym. Można tu uprawiać wiele aktywności na świeżym powietrzu. Jezioro zachęca do kąpieli - jego brzegi są ogólnodostępne. Szczególną frajdę sprawiają tu żeglarstwo, windsurfing, wakeboarding, paddleboarding, nurkowanie i wędkarstwo. Góry zachęcają do wycieczek rowerowych i pieszych wędrówek. Górujący nad jeziorem szczyt Traunstein o wysokości 1691 metrów nadaje się na wymagającą jednodniową wycieczkę, której nagrodą jest panoramiczny widok na okoliczne pasma górskie. 

Na północnym brzegu jeziora Traunsee znajduje się Gmunden – najbardziej znane miasto nad jeziorem Traunsee, a na południowym brzegu jest Ebensee. Na zachód od jeziora leżą Traunkirchen i Altmünster. 

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