Traunsee-Almtal
Piękno jezior Salzkammergut
Introduction
To właśnie widok gór odbijających się w jeziorze Traunsee robi największe wrażenie. Szczególnie imponujący szczyt Traunstein wznosi się tuż nad brzegiem jeziora. Położone na północnym skraju Alp Północnych, na wysokości 423 metrów n.p.m., jest czwartym co do wielkości jeziorem Austrii, a do tego najgłębszym: ma 204 m głębokości, która nadaje jego wodzie intensywny niebiesko-zielony odcień. Łatwo zrozumieć, dlaczego region Traunsee-Almtal w Salzkammergut od dawna znany jest jako miejsce idealnego letniego wypoczynku. Nie tylko można tu wspaniale odpocząć, ale jednocześnie jest tu wiele do odkrycia. Żaglówki i małe łodzie rybackie spokojnie unoszą się na falach jeziora, a na małej wyspie góruje zamek Ort, który jest jednym z najstarszych budynków w regionie Salzkammergut.
W tej tętniącej życiem okolicy zawsze wiele się działo także w kulturze: słynny austriacki pisarz Thomas Bernhard cenił tę okolicę i często wspominał ją w swoich dziełach. Miejscowość Gmunden znana jest daleko poza granicami kraju ze swojego wielowiekowego rzemiosła ceramicznego, a latem co roku odbywa się festiwal Gmundner Festwochen.
Region Traunsee-Almtal w kadrze
Najciekawsze aktywności
Ceramika z Gmunden
Gmunden słynie na całym świecie ze swojej długiej tradycji produkcji ceramiki. Charakterystyczny zielono-biały wzór ceramiki z Gmunden stał się synonimem austriackiej kultury stołowej. Symbolizuje on miłość do tradycyjnego rzemiosła, ponieważ każdy egzemplarz jest wykonywany i malowany ręcznie. Zainteresowani mogą odwiedzić manufakturę i podczas wycieczek z przewodnikiem dowiedzieć się więcej o ceramice jako formie sztuki.
Gmunden leży na północnym brzegu jeziora Traunsee i ma długą historię sięgającą średniowiecza. Spacerując po starej części miasta, od razu rzucają się w oczy dobrze zachowane zabytkowe budynki, wąskie uliczki i malownicze place. Gmunden opisuje się jako romantyczne i jednocześnie tętniące życiem miasto. Jest to idealne miejsce, aby napić się kawy na promenadzie, podziwiać imponujące góry i poczuć alpejski styl życia.
Program "Waldness"
Almtal może pochwalić się jednym z największych lasów w Austrii i jest pierwszym europejskim ośrodkiem leśnym. Program "Waldness" łączy tęsknotę za pierwotnym doświadczeniem natury z relaksem i odpoczynkiem. 18 współpracujących gmin regionu oferuje aktywności i programy, ale także po prostu przestrzeń i czas, aby doświadczyć lasu w sposób zrównoważony.
Miejscowości nad Traunsee
Grünau im Almtal
Miejscowość leży u podnóża Totengebirge i przy Drodze Romantycznej. Grünau im Almtal jest członkiem stowarzyszenia Bergsteigerdörfer (wioski alpinistyczne).
Altmünster am Traunsee
Miejscowość ta leży nad samym jeziorem Traunsee – widoki na Traunstein gwarantowane. Szczególnie mile widziani są miłośnicy spokoju i natury.
Ebensee am Traunsee
Przepiękne miejsca, centralna lokalizacja sprzyjająca wycieczkom i serdeczni gospodarze sprawiają, że pobyt nad jeziorem Traunsee jest niezapomnianym przeżyciem.
Gmunden am Traunsee
Małe historyczne miasteczki oczarowuje, więc warto je odwiedzić. Swoją sławę zawdzięcza ręcznie wykonywanym produktom ceramicznym.