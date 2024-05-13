Region wokół jeziora Traunsee ma w sobie coś, co przyciąga. Tutaj można prawdziwie zanurzyć się w Salzkammergut, cieszyć jego pięknem i poznać kulturę okolic Gmunden.

To właśnie widok gór odbijających się w jeziorze Traunsee robi największe wrażenie. Szczególnie imponujący szczyt Traunstein wznosi się tuż nad brzegiem jeziora. Położone na północnym skraju Alp Północnych, na wysokości 423 metrów n.p.m., jest czwartym co do wielkości jeziorem Austrii, a do tego najgłębszym: ma 204 m głębokości, która nadaje jego wodzie intensywny niebiesko-zielony odcień. Łatwo zrozumieć, dlaczego region Traunsee-Almtal w Salzkammergut od dawna znany jest jako miejsce idealnego letniego wypoczynku. Nie tylko można tu wspaniale odpocząć, ale jednocześnie jest tu wiele do odkrycia. Żaglówki i małe łodzie rybackie spokojnie unoszą się na falach jeziora, a na małej wyspie góruje zamek Ort, który jest jednym z najstarszych budynków w regionie Salzkammergut.

W tej tętniącej życiem okolicy zawsze wiele się działo także w kulturze: słynny austriacki pisarz Thomas Bernhard cenił tę okolicę i często wspominał ją w swoich dziełach. Miejscowość Gmunden znana jest daleko poza granicami kraju ze swojego wielowiekowego rzemiosła ceramicznego, a latem co roku odbywa się festiwal Gmundner Festwochen.