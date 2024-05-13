Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Styrii

Styria znana jest jako Zielone Serce Austrii: jej przyroda i skarby sztuki, a także przyjazny styl życia Styryjczyków sprawią, że Twoje serce zabije szybciej.

Skarby sztuki: współczesne, kontemplacyjne i wspaniałe

Wysoką kulturę spotkać można w stolicy kaju związkowego Graz , w regionach winiarskich, a nawet w Alpach: opactwo Admont z największą na świecie biblioteką klasztorną jest klejnotem w Parku Narodowym Gesäuse, a Bazylika w Mariazell to popularne miejsce pielgrzymek ze wspaniałym ołtarzem głównym, z widokiem na podnóża Alp w Górnej Styrii. Romantyczny Zamek ogrodowy Herberstein ukryty jest w lesie rezerwatu przyrody Feistritztal. Otoczony winnicami i sadami zamek Stainz jest siedzibą Styryjskiego Muzeum Łowiectwa.

Od gór przez wino po czekoladę