Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Styrii
Introduction
Skarby sztuki: współczesne, kontemplacyjne i wspaniałe
Wysoką kulturę spotkać można w stolicy kaju związkowego Graz, w regionach winiarskich, a nawet w Alpach: opactwo Admont z największą na świecie biblioteką klasztorną jest klejnotem w Parku Narodowym Gesäuse, a Bazylika w Mariazell to popularne miejsce pielgrzymek ze wspaniałym ołtarzem głównym, z widokiem na podnóża Alp w Górnej Styrii. Romantyczny Zamek ogrodowy Herberstein ukryty jest w lesie rezerwatu przyrody Feistritztal. Otoczony winnicami i sadami zamek Stainz jest siedzibą Styryjskiego Muzeum Łowiectwa.
Od gór przez wino po czekoladę
Mierzący 2 995 m Dachstein jest najwyższą górą w Styrii. W Dachstein Glacier Adventure World można doświadczyć wszystkich jego uroków. Z potężnego zamku Riegersburg roztacza się widok na całą wschodnią Styrię z jej lasami i winnicami. U podnóża zamku znajduje się Teatr Czekolady Josefa Zottera, który zaprasza na odkrywanie tajemnić produkcji czekolady od ziarna kakaowca do gotowej tabliczki.
Graz
Miasto Graz wybrało innowacyjne podejście architektoniczne do szkła, betonu i stali. Budynek Parade, czyli Kunsthaus jest harmonijnie okrągły w swojej podstawowej strukturze. Niczym niebieska bańka z iluminatorami, nowoczesne muzeum przylega do pokrytych dachówką dachów historycznego centrum Grazu. Przez jeden z tych iluminatorów można zobaczyć Wieżę zegarową, która wznosi się na Wzgórzu zamkowym i czuwa nad miastem. Ukryty za budynkiem Kunsthaus znajduje się Lendviertel, miejsce spotkań kreatywnej sceny. Imponująco prezentuje się też Murinsel, stalowa konstrukcja na środku rzeki. Sztuka na świeżym powietrzu zajęła centralne miejsce w Parku rzeźb.
Wydarzenia kulinarne odbywają się przez cały rok w kulinarnej stolicy Grazu. Od "Długiego Stołu" po kulinarne wycieczki po mieście.
Inne atrakcje turystyczne w Grazu
Dom Sztuki w Grazu
Muzeum Sztuki Współczesnej jest pieszczotliwie nazywane przez mieszkańców Grazu "przyjaznym kosmitą". Niebieska bańka przyciąga wzrok w centrum starego miasta.
Graz Schlossberg i wieża zegarowa
Historyczne centrum miasta przylega do Schlossberg, punktu spotkań ponad dachami Grazu. Kolejka Schlossberg wygodnie zabierze Cię na szczyt, gdzie stoi wieża zegarowa.
Lendviertel
Graz nie tylko zasługuje na miano "miasta designu". Kreatywna dzielnica jest wspaniałym miejscem do podziwiania niezwykłych produktów i spędzania czasu w kawiarniach.
Wyspa Mur
Zaskakujący widok na miasto: muszla z kawiarnią i amfiteatrem unosi się na środku rzeki i łączy dwa brzegi Mur za pomocą dwóch kładek.
Zamki, pałace i opactwa w Styrii
Riegersburg: doświadczenie zamku
Przez wieki zamek Riegersburg wznoszący się na wulkanicznej skale wysoko ponad wzgórzami Wschodniej Styrii, był uważany za nie do zdobycia i do dziś budzi respekt swoim imponującym wyglądem.
Zamek Riegersburg jest domem dla dwóch wystaw: W Muzeum Czarownic prezentowany jest jeden z najmroczniejszych rozdziałów historii Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Styrii. Wystawa w Muzeum zamkowym oferuje podróż do historii XVII wieku. Przedstawiono tu losy dwóch kobiet w czasach wojen tureckich, pracy najemnej i czarów, ale także barokowej radości życia i kultury festiwalowej.
Południowo-wschodnia Styria jest również znana jako kraina źródeł termalnych i wulkanów. Oprócz wspaniałych zamków i pałaców, zanurz się w bulgoczących źródłach i spróbuj świeżych, owocowych i aromatycznych win w winiarniach!
Więcej zamków, pałaców i opactw w StyriiZamki, pałace, opactwa i kościoły zapraszają: Nie tylko do oglądania - kultura jest żywa. Na koncerty w wyjątkowej atmosferze historycznych murów, do kolekcji o nieocenionej wartości i imponujących aranżacji dzieł sztuki.
Pałac Eggenberg wpisany na listę UNESCO
Rodzina Eggenberg wywarła wpływ na rozwój Styrii w XVII wieku. Dzięki zamkowi z 24 pokojami państwowymi stworzyli pomnik swoich wpływów.
Opactwo Admont
Barokowy klejnot spotyka się ze sztuką współczesną: biblioteka z 70 000 odrestaurowanych książek i duże nowoczesne muzeum są głównymi atrakcjami klasztoru.
Zamek Stainz
Wspaniałe miejsce pośrodku natury: siedziba Muzeum Łowiectwa, Muzeum Rolnictwa i Muzeum Arcyksięcia Jana.
Zamek Herberstein z ogrodem zoologicznym
Gotyckie, renesansowe i barokowe style architektoniczne oraz wspaniałe ogrody tworzą architektoniczną syntezę sztuk.
Bazylika Mariazell
Miasto Mariazell jest ważnym miejscem pielgrzymek. Warto zobaczyć barokowy ołtarz główny i posąg "Dzwoniącej Madonny" wyrzeźbiony z drewna lipowego.
Atrakcje przyrodnicze w Styrii
Świat lodowca Dachstein
Mierzący 2995 m Dachstein jest najwyższą górą w Styrii. Można się na niego dostać żółtą gondolą panoramiczną, która wiedzie wprost do świata lodowca Dachstein. Poczujesz czysty dreszczyk emocji, przekraczając wiszący most, wspinając się po 14 Schodach donikąd i podziwiając panowamę z platformy Sky Walk. Tutaj poczujesz potęgę masywu górskiego Dachstein, a jednocześnie wolność i bliskość nieba, szczególnie gdy popatrzysz na pasma górskie nad doliną Enns.
Jeśli jest burzowo i widoczność jest słaba, można odwiedzić Lodowy pałac wewnątrz lodowca Dachstein.
Pozdrów górski świat o wschodzie słońca lub obserwuj ognistą poświatę pasm górskich o zachodzie słońca. Restauracja na lodowcu oferuje przytulną atmosferę, w której można podziwiać naturalny spektakl.
Atrakcje na lodowcu Dachstein
Most wiszący
Przejście przez most może być dla niektórych próbą odwagi. Jednak wysokie poręcze i stalowe liny zapewniają bezpieczeństwo wysoko w powietrzu.
Schody donikąd
Po dotarciu na drugi koniec wiszącego mostu można zejść na "Schody do nikąd", które dają wyjątkowe uczucie swobodnego unoszenia się w powietrzu.
Sky Walk
Platforma widokowa ze stali i szkła gwarantuje zapierający dech w piersiach widok na Wysokie Taury na wysokości 2700 metrów.
Atrakcje dla rodzin
Zotter World of Experience: manufaktura czekolady
Josef Zotter eksperymentuje z ręcznie robionymi czekoladkami i niezwykłymi połączeniami smakowymi. Po marcepanie z pestek dyni pojawiła się konopna mokka, a wkrótce potem Zotter Erlebniswelt, dzięki któremu artysta smaku stworzył imperium rozkoszy.
Od ziarna do tabliczki, organiczna i uczciwa
Czekolada jest przetwarzana bezpośrednio z ziaren kakaowca.
Teatr w sklepie z czekoladą
Tutaj można zobaczyć, jak powstaje czekolada i spróbować produktów na stacjach z przekąskami.
Bar MiXing
Z szerokiej gamy składników, kształtów i nadzień można skomponować swoje ulubione czekoladki.
Sklep z czekoladą
W sklepie można znaleźć ponad 400 rodzajów czekolady, pralin i czekolady pitnej prosto z fabryki.
Inne cele wycieczek dla dzieciStyria, najgęściej zalesiony kraj związkowy w Austrii, oferuje przeżycia na łonie natury, które zadziwią: Wgląd w dawno minione sposoby życia, obserwacja białych koni i wycieczki do ognistoczerwonych gór.
Skansen Stübing
W rezerwacie przyrody, na terenie muzeum znajdują się domy, stajnie, młyny i chaty górskie z Austrii i Południowego Tyrolu z ostatnich sześciu wieków.
Stadnina koni lippizzaner w Piber
Białe ogiery spędzają swoje letnie wakacje w Styrii. Dopiero po ukończeniu treningu przenoszą się do Hiszpańskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu.
Przygoda w Erzberg
Aby zobaczyć kopalnię z bliska, zarezerwuj wycieczkę przygodową z Hauly o mocy 1 217 KM lub doświadcz wydobycia w kopalni, która prowadzi przez labirynt tuneli.
Pomyśl o przyszłości! Ochrona zabytków = ochrona klimatu
Właśnie dlatego ochrona zabytków jest w Austrii wyjątkową inicjatywą na rzecz ochrony klimatu. Konserwacja zabytków oszczędza zasoby, zapobiega zamykaniu cennych terenów zielonych, chroni zwierzęta i rośliny oraz odgrywa ważną rolę społeczno-kulturową.
Zabytek przed nami! Zachowanie przeszłości dla jutra, a tym samym ochrona środowiska: Ochrona zabytków jest być może antytezą naszych szybko zmieniających się czasów. Jest ona honorowana w Dzień Zabytków w dniu 29. września w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy Europejskie Dni Dziedzictwa. W całej Austrii około 300 zabytkowych budynków w całej Austrii otwiera swoje podwoje bezpłatnie, a specjalne punkty programu zapewniają wgląd w dziedzictwo kulturowe Austrii. Wiele lokalizacji jest dobrze połączonych z Siecią kolejową ÖBB dzięki czemu podróż może być również zorganizowana jako wkład w ochronę klimatu.
W tym roku dzień zatytułowany jest HAND//WERK thought+made.