Najpiękniejsze lokale na dachach w Austrii
Introduction
Eleganckie, swobodne lub po prostu niebiańskie: lokale na dachach w Austrii są uosobieniem miejskiej letniej beztroski. Kto rozpoczyna tu wieczór, odnosi wyjątkowe wrażenie unoszenia się nad miastem – z dala od codzienności, blisko przyjaciół, znajomych lub partnerów.
Drink na tarasie na dachu, muzyka w powietrzu, widok na dachy i góry – właśnie te chwile sprawiają, że lokale z widokiem są tak wyjątkowe. Tutaj zmienia się perspektywa: miasto zwiedzane w ciągu dnia pokazuje z góry nowe oblicze, wydaje się bardziej przestronne, jaśniejsze, zaskakujące. Między światłami miasta a złotymi zachodami słońca powstaje uczucie, którego nie da się uchwycić, ale które pozostaje w pamięci na długo.
Od Wiednia po Innsbruck, od Salzburga po Graz: lokale panoramiczne, bary na dachach i eleganckie tarasy dachowe nadają latem miastom niepowtarzalny charakter – lekki, żywy i pełen zmysłowych wrażeń. Każdy lokal na dachu opowiada swoją własną historię.
A kto raz tu był, nosi tę chwilę w sobie. Nie da się tego wyrzucić z głowy.
Lokale na dachach w Wiedniu
Nad dachami Wiednia niebo wydaje się być nieco bliżej. Pomiędzy historycznymi kopułami, nowoczesnymi szklanymi fasadami i odległymi wzgórzami Lasu Wiedeńskiego rozciąga się panorama, która w zabawny sposób łączy przeszłość z teraźniejszością.
Kiedy słońce powoli chowa się za górami otaczającymi miasto, tarasy na dachach zamieniają się w małe sceny letniego życia – brzęczą kieliszki, muzyka unosi się w ciepłym powietrzu, a złoto wieczornego słońca spowija dachy starego miasta.
Wiedeń pokazuje tu swoją lekką, radosną stronę – miejską, czarującą i ponadczasowo piękną.
Wszystkie bary na dachach w Wiedniu w skrócie
Jeszcze więcej sposobów na upalne letnie dni w Wiedniu.
Hotel Zoku: taras północny i taras południowy
Przy Praterze wielkomiejskość spotyka się z idyllą ogrodu. Wśród ziół, świateł i panoramy miasta można delektować się letnimi drinkami, ciesząc się swobodną atmosferą.
The Hoxton: Cayo Coco Rooftop-Bar
W pobliżu parku miejskiego klimat lat 50. spotyka się z karaibską beztroską. Pastelowe kolory, palmy, rum i rytm – taras na dachu niczym krótka wycieczka do Hawany.
Hotel Ruby Marie: 24/7 Bar
Między ulicą Mariahilfer Straße a dworcem Westbahnhof czeka swobodna wiedeńska przystań. Z białym spritzerem w dłoni i widokiem miasta w tle – lato może być takie proste.
Lokale na dachu w Salzburgu
W Salzburgu barokowa elegancja spotyka się z alpejskim stylem życia. Kto podnosi tu kieliszek na wysokości, może podziwiać twierdzę Hohensalzburg, uliczki starego miasta i otaczające je zielone wzgórza.
W powietrzu unosi się gra wieczornego światła i dźwięków dzwonów, a miasto lśni w złocistym blasku zachodzącego słońca.
Dachy Salzburga są jak małe oazy nad miastem muzyki – miejsce, gdzie można się cieszyć, obserwować i odetchnąć.
IMLAUER Hotel Pitter Salzburg: IMLAUER Sky Bar & Restaurant
Nad dachami Salzburga kuchnia łączy się z panoramicznym widokiem. Stare miasto, Alpy i kulinarne przysmaki tworzą idealną całość – od sznycla po salzburskie nockerl.
arte Hotel Salzburg: hu:goes 14 Rooftop-Bar
Na 14. piętrze czekają artystyczne wariacje Hugo i widok, który zapiera dech w piersiach. Nowoczesny design, panorama Alp i doskonała lekkość.
Lokale na dachu w Innsbrucku
W żadnym innym mieście niebo i góry nie są tak blisko siebie jak w Innsbrucku. Nad dachami budynków lśnią górskie szczyty, które wydają się być na wyciągnięcie ręki, podczas gdy poniżej tętni życie miasta.
Wieczór na dachu potęguje odcięcia od codzienności: świeże górskie powietrze, zapach lata, chłodny kieliszek w dłoni i morze świateł migoczących między pasmem Nordkette a szczytem Patscherkofel.
Panorama, która wywołuje gęsią skórkę – i chęć utrwalenia tej chwili.
Jeszcze więcej drinków, letniej atmosfery i widoków na Alpy w Innsbrucku
The Penz: 5th floor American Bar
Bar American na 5. piętrze hotelu oferuje wysokiej jakości wybór whisky, ginu i rumu. Widok na góry? Jest w cenie.
RathausGalerien: Cafe 360°
Położony w samym centrum miasta, przy historycznej ulicy Maria-Theresien-Straße, bar oferuje imponujący widok dookoła – nazwa mówi sama za siebie.
ADLERS Hotel Innsbruck: ADLERS Bar
Bar Havana Rooftop na 13. piętrze przenosi klimat Karaibów do Innsbrucka. Z 92 punktami w przewodniku Falstaff Barguide 2025 bar ten należy do najlepszych w kraju.
Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Eisenstadt
Od południa po Burgenland: również poza głównymi atrakcjami na dachach znajdują się miejsca, które przybliżają niebo. W Grazu śródziemnomorski klimat starego miasta łączy się z kreatywnymi tarasami na dachach – idealnymi na łagodne wieczory z widokiem na Schlossberg. Linz prezentuje się jako miasto urbanistyczne i nowoczesne, Klagenfurt zachwyca atmosferą jeziora Wörthersee, a St. Pölten i Eisenstadt zaskakują uroczymi punktami widokowymi. Wszędzie wyczuwalna jest swobodna atmosfera życia między kieliszkiem koktajlu, grą świateł i letnim nastrojem.
Kawiarnia i bistro George: Sky-Bar Marie
Elegancki wystrój, delikatna muzyka lounge i spektakularny widok na miasto sprawiają, że bar w Klagenfurcie nad jeziorem Wörthersee ma wyjątkową atmosferę.
Kawiarnia, bar i restauracja Skygarden Linz
Ciesz się widokiem na dachy Linzu, Pöstlingberg i katedrę – podczas śniadania, lunchu lub kolacji.
Hotel Schwarzer Bär: Rooftop7 Bar
Z tarasu w centrum Linzu rozciąga się widok na katedrę i wzgórze Pöstlingberg. Stylowe, relaksujące miejsce, które nawet zimą jest ulubionym punktem podziwiania panoramy.
Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino: Bar 19null7
Bar na dachu w Klagenfurcie am Wörthersee łączy widok na miasto z panoramą Alp. Można korzystać z 2 poziomów lokalu – stylowo, żywo i z daleką perspektywą.
Das ALFRED: Sundeck Dachterrassenbar
Jedyny taras na dachu w St. Pölten oferuje relaksujący wystrój, wyśmienite drinki i widok na górę Ötscher – idealne miejsce na letnie chwile nad miastem.
Hotel Galántha: THE TOP Rooftop-Bar
Z dachów Eisenstadt rozciąga się widok aż po Jezioro Nezyderskie. Zamek, miasto i rozległe tereny łączą się tutaj z wyśmienitymi drinkami i stylową atmosferą.