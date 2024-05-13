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Najpiękniejsze lokale na dachach w Austrii

Three people with drinks on a roof terrace, view of Belvedere Palace and Vienna city skyline.
Letni wieczór, światła miasta, ulubieni ludzie: nad dachami miast przeżyj chwile, które pozostają w pamięci – między chłodnymi drinkami a niezapomnianymi zachodami słońca

Eleganckie, swobodne lub po prostu niebiańskie: lokale na dachach w Austrii są uosobieniem miejskiej letniej beztroski. Kto rozpoczyna tu wieczór, odnosi wyjątkowe wrażenie unoszenia się nad miastem – z dala od codzienności, blisko przyjaciół, znajomych lub partnerów.

Drink na tarasie na dachu, muzyka w powietrzu, widok na dachy i góry – właśnie te chwile sprawiają, że lokale z widokiem są tak wyjątkowe. Tutaj zmienia się perspektywa: miasto zwiedzane w ciągu dnia pokazuje z góry nowe oblicze, wydaje się bardziej przestronne, jaśniejsze, zaskakujące. Między światłami miasta a złotymi zachodami słońca powstaje uczucie, którego nie da się uchwycić, ale które pozostaje w pamięci na długo.

Od Wiednia po Innsbruck, od Salzburga po Graz: lokale panoramiczne, bary na dachach i eleganckie tarasy dachowe nadają latem miastom niepowtarzalny charakter – lekki, żywy i pełen zmysłowych wrażeń. Każdy lokal na dachu opowiada swoją własną historię.

A kto raz tu był, nosi tę chwilę w sobie. Nie da się tego wyrzucić z głowy.

Kiedy urok starego miasta łączy się z panoramą miasta

Lokale na dachach w Wiedniu

Nad dachami Wiednia niebo wydaje się być nieco bliżej. Pomiędzy historycznymi kopułami, nowoczesnymi szklanymi fasadami i odległymi wzgórzami Lasu Wiedeńskiego rozciąga się panorama, która w zabawny sposób łączy przeszłość z teraźniejszością.

Kiedy słońce powoli chowa się za górami otaczającymi miasto, tarasy na dachach zamieniają się w małe sceny letniego życia – brzęczą kieliszki, muzyka unosi się w ciepłym powietrzu, a złoto wieczornego słońca spowija dachy starego miasta.

Wiedeń pokazuje tu swoją lekką, radosną stronę – miejską, czarującą i ponadczasowo piękną. 

Wszystkie bary na dachach w Wiedniu w skrócie

Jeszcze więcej sposobów na upalne letnie dni w Wiedniu.

Hotel Zoku: taras północny i taras południowy

Przy Praterze wielkomiejskość spotyka się z idyllą ogrodu. Wśród ziół, świateł i panoramy miasta można delektować się letnimi drinkami, ciesząc się swobodną atmosferą.

North Terrace i South Terrace

The Hoxton: Cayo Coco Rooftop-Bar

W pobliżu parku miejskiego klimat lat 50. spotyka się z karaibską beztroską. Pastelowe kolory, palmy, rum i rytm – taras na dachu niczym krótka wycieczka do Hawany.

Cayo Coco

Hotel Ruby Marie: 24/7 Bar

Między ulicą Mariahilfer Straße a dworcem Westbahnhof czeka swobodna wiedeńska przystań. Z białym spritzerem w dłoni i widokiem miasta w tle – lato może być takie proste.

24/7 Bar

25hours Hotel: taras na dachu

Sekretna wskazówka na golden hour w Dzielnicy Muzeów: koktajle, highballe, gin i panorama centrum miasta – tętniąca życiem, wyjątkowa.

Dachboden
Barokowa sceneria i golden hour

Lokale na dachu w Salzburgu

W Salzburgu barokowa elegancja spotyka się z alpejskim stylem życia. Kto podnosi tu kieliszek na wysokości, może podziwiać twierdzę Hohensalzburg, uliczki starego miasta i otaczające je zielone wzgórza.

W powietrzu unosi się gra wieczornego światła i dźwięków dzwonów, a miasto lśni w złocistym blasku zachodzącego słońca.

Dachy Salzburga są jak małe oazy nad miastem muzyki – miejsce, gdzie można się cieszyć, obserwować i odetchnąć. 

IMLAUER Hotel Pitter Salzburg: IMLAUER Sky Bar & Restaurant

Nad dachami Salzburga kuchnia łączy się z panoramicznym widokiem. Stare miasto, Alpy i kulinarne przysmaki tworzą idealną całość – od sznycla po salzburskie nockerl.

IMLAUER Sky Bar & Restaurant

arte Hotel Salzburg: hu:goes 14 Rooftop-Bar

Na 14. piętrze czekają artystyczne wariacje Hugo i widok, który zapiera dech w piersiach. Nowoczesny design, panorama Alp i doskonała lekkość.

hu:goes 14

Hotel Stein Salzburg: Steinterrasse

Na 7. piętrze hotelu zjesz śniadanie, lunch lub popatrzysz na zachód słońca lub panoramę miasta - twierdzę Hohensalzburg czy salzburskie zabytki wpisane na listę UNESCO.

Steinterrasse
Kiedy alpejski klimat spotyka się z miejską atmosferą

Lokale na dachu w Innsbrucku

W żadnym innym mieście niebo i góry nie są tak blisko siebie jak w Innsbrucku. Nad dachami budynków lśnią górskie szczyty, które wydają się być na wyciągnięcie ręki, podczas gdy poniżej tętni życie miasta.

Wieczór na dachu potęguje odcięcia od codzienności: świeże górskie powietrze, zapach lata, chłodny kieliszek w dłoni i morze świateł migoczących między pasmem Nordkette a szczytem Patscherkofel.

Panorama, która wywołuje gęsią skórkę – i chęć utrwalenia tej chwili. 

Jeszcze więcej drinków, letniej atmosfery i widoków na Alpy w Innsbrucku

The Penz: 5th floor American Bar

Bar American na 5. piętrze hotelu oferuje wysokiej jakości wybór whisky, ginu i rumu. Widok na góry? Jest w cenie.

5th floor

RathausGalerien: Cafe 360°

Położony w samym centrum miasta, przy historycznej ulicy Maria-Theresien-Straße, bar oferuje imponujący widok dookoła – nazwa mówi sama za siebie.

Cafe 360°

ADLERS Hotel Innsbruck: ADLERS Bar

Bar Havana Rooftop na 13. piętrze przenosi klimat Karaibów do Innsbrucka. Z 92 punktami w przewodniku Falstaff Barguide 2025 bar ten należy do najlepszych w kraju.

ADLERS Bar

Motel One: Rooftop One Bar

Z 13. piętra Innsbruck otwiera się z nowej perspektywy: Alpy, jak okiem sięgnąć, a do tego wyśmienite drinki i relaksująca atmosfera nad dachami miasta.

Rooftop One Bar
Małe miasta, wspaniałe widoki

Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Eisenstadt

Od południa po Burgenland: również poza głównymi atrakcjami na dachach znajdują się miejsca, które przybliżają niebo. W Grazu śródziemnomorski klimat starego miasta łączy się z kreatywnymi tarasami na dachach – idealnymi na łagodne wieczory z widokiem na Schlossberg. Linz prezentuje się jako miasto urbanistyczne i nowoczesne, Klagenfurt zachwyca atmosferą jeziora Wörthersee, a St. Pölten i Eisenstadt zaskakują uroczymi punktami widokowymi. Wszędzie wyczuwalna jest swobodna atmosfera życia między kieliszkiem koktajlu, grą świateł i letnim nastrojem.

Kawiarnia i bistro George: Sky-Bar Marie

Elegancki wystrój, delikatna muzyka lounge i spektakularny widok na miasto sprawiają, że bar w Klagenfurcie nad jeziorem Wörthersee ma wyjątkową atmosferę.

Sky-Bar Marie

Kawiarnia, bar i restauracja Skygarden Linz

Ciesz się widokiem na dachy Linzu, Pöstlingberg i katedrę – podczas śniadania, lunchu lub kolacji.

Skygarden Linz

Hotel Schwarzer Bär: Rooftop7 Bar

Z tarasu w centrum Linzu rozciąga się widok na katedrę i wzgórze Pöstlingberg. Stylowe, relaksujące miejsce, które nawet zimą jest ulubionym punktem podziwiania panoramy.

Rooftop7 Bar

Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino: Bar 19null7

Bar na dachu w Klagenfurcie am Wörthersee łączy widok na miasto z panoramą Alp. Można korzystać z 2 poziomów lokalu – stylowo, żywo i z daleką perspektywą.

Bar 19null7

Das ALFRED: Sundeck Dachterrassenbar

Jedyny taras na dachu w St. Pölten oferuje relaksujący wystrój, wyśmienite drinki i widok na górę Ötscher – idealne miejsce na letnie chwile nad miastem.

Sundeck

Hotel Galántha: THE TOP Rooftop-Bar

Z dachów Eisenstadt rozciąga się widok aż po Jezioro Nezyderskie. Zamek, miasto i rozległe tereny łączą się tutaj z wyśmienitymi drinkami i stylową atmosferą.

THE TOP

SkyBar na górze Schlossberg

467 metrów nad dachami starego miasta w Grazu winiarnia, koktajle, przyjemna muzyka i nowatorska architektura gwarantują miłe spędzenie czasu.

SkyBar

FAQs

  • Najlepsza pora: o zachodzie słońca – złote światło i idealna atmosfera. 

  • Rezerwacja: szczególnie w weekendy warto zrobić rezerwację z wyprzedzeniem.

  • Strój: elegancki casual – stylowy, ale swobodny. 

  • Napoje: warto spróbować koktajli autorskich – często z regionalnym akcentem.

  • Sezon: główny sezon trwa od kwietnia do października; niektóre lokale na dachach są otwarte również zimą.

  • Dodatkowa wskazówka: przyjdź wcześniej, aby zająć najlepsze miejsca i podziwiać najpiękniejsze widoki.

Od Wiednia po Innsbruck – wszędzie kuszą bary na dachach z pięknym widokiem i atmosferą. Do najpopularniejszych należą:

Tak, szczególnie w weekendy lub o zachodzie słońca warto dokonać rezerwacji. Wiele barów na dachach oferuje tylko ograniczoną liczbę miejsc z najlepszym widokiem – rezerwując stolik z wyprzedzeniem, można spokojnie cieszyć się wieczorem.

Nie, większość barów na dachach jest otwarta tylko od kwietnia/maja do września/października. Tylko kilka lokali z zadaszonymi obszarami lub ogrzewaczami jest otwartych również zimą. Przed wizytą w miesiącach zimowych warto sprawdzić godziny otwarcia.

Tak! Nawet w mniejszych miastach można znaleźć stylowe tarasy na dachach. W Linzu zachwyca bar Rooftop7 Bar i ogród Skygarden, a w Eisenstadt bar THE TOP Bar w hotelu Galántha. Nawet w St. Pölten czeka na gości zaskakująca lokalizacja na dachu – bar Sundeck w hotelu Alfred.

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