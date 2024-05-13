  1. Homepage
  2. Informacje praktyczne
  3. Zakwaterowanie
  4. Domki letniskowe

Domki i ośrodki wypoczynkowe w górach

Wooden chalets with natural pool, coniferous forest and rocky peak in background, flower meadow in foreground.
Zakwaterowanie we własnym domku to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić urlop w otoczeniu przyrody, ale nie chcą rezygnować z ładnych wnętrz i komfortu.

W austriackich domkach nowoczesna przytulność łączy się z surowym pięknem Alp. W otoczeniu majestatycznych szczytów i głębokich lasów, każda chwila jest jak powrót do natury. Rano budzi Cię delikatne światło wpadające przez okna, a zapach świeżego drewna wypełnia pomieszczenie. Dzień zaczyna się świeżym górskim powietrzem, a kończy przy trzaskającym kominku.

Tutaj doświadczysz nie tylko spokoju i relaksu, ale także niezrównanych przygód - czy to na ośnieżonych stokach, wędrówkach po kwitnących alpejskich łąkach, czy w luksusowych oazach spa, które sprawiają, że pobyt w schronisku jest niezapomnianym przeżyciem.

Karyntia

Region Lavanttal

Brandlalm

Podczas budowy Chalet village dużą wagę przywiązywano do naturalnych i wysokiej jakości materiałów. Dotyczy to również kuchni z jadalnią i panoramicznego tarasu z jacuzzi.

Alpejska wioska Weinebene

21 domki alpejskie, nowoczesne i komfortowo wyposażone, z własną sauną, zadaszonym tarasem i przechowalnią sprzętu narciarskiego.

Region Bad Kleinkirchheim

Wioska wakacyjna Kirchleitn

44 zrekonstruowane domy wiejskie na wysokości 1350 m n.p.m., niektóre z sauną z bali i małą strefą wellness.

Trattlers Hof-Chalets

14 domków znajduje się w centralnej lokalizacji, tuż obok stoku narciarskiego oraz szlaków pieszych i rowerowych w karynckim ośrodku narciarskim i uzdrowiskowym Bad Kleinkirchheim.

Inne regiony

Katschberg Lodge

Siedem domków płożonych na wysokości 1650 m n.p.m. znajduje się bezpośrednio przy stoku lub w centrum obszaru turystycznego. Oferują dużo przestrzeni i wysoki poziom komfortu, w tym prywatną strefę wellness.

Wioska schronisk alpejskich w ośrodku górskim Feuerberg

14 domków dla dwóch do sześciu osób, wszystkie połączone ze strefą wellness sąsiedniego hotelu.

Hideaway Eggerfeld

Obiekty w Hideaway Eggerfeld oferują idealne warunki dla każdego: od komfortowych apartamentów w Grand Chalet, przez urokliwą Romantikhütte, po domki rodzinne nad strumykiem. Doskonała lokalizacja jest dodatkowym atutem – ośrodek znajduje się zaledwie 1,8 km od kolejki Gletscherexpress prowadzącej na lodowiec Mölltaler.

Więcej wskazówek

Odkryj jeszcze więcej domków w Karyntii.

Górna Austria

Dormio Resort Obertraun

75 luksusowych domków i 16 willi z najlepszym wyposażeniem i w doskonałej lokalizacji nad jeziorem Hallstatt.

INNs HOLZ Cottage Village Bohemian Forest

Wioska domków w Czeskim Lesie, składająca się z 11 domków, wszystkie z sauną. Oprócz drewna i glinianego tynku do umeblowania użyto lodenu i lnu.

Almresort Baumschlagerberg

Cztery domki na wysokości 1020 m n.p.m., z pięknymi widokami, piecem kaflowym, balkonem lub tarasem. Śniadanie i obiadokolacja na życzenie w pobliskim Almgasthof.

Arcona Triforêt Alpinresort

Stylowo urządzone domki z ekskluzywnymi udogodnieniami w regionie Pyhrn-Priel. Wyjątkowy poziom komfortu i wellness.

Więcej wskazówek

Sprawdź najpiękniejsze domki wakacyjne w Górnej Austrii.

Styria

Region Schladming-Dachstein

Almwelt Austria

22 alpejskie domki na wysokości 1200 m n.p.m., wiejska restauracja. Specjalna atrakcja: panoramiczne spa na dwóch piętrach.

Wioska Galsterbergalm Pruggern

13 luksusowo wyposażonych domków położonych bezpośrednio przy szlaku turystycznym, stoku narciarskim i nocnym torze saneczkowym.

Wioska Dachsteinblick

Cztery duże, komfortowe domy dla maksymalnie 24 osób i 12 luksusowych chat, które mogą wygodnie pomieścić do dziesięciu osób.

Alpine Lodge Schladming-Dachstein

Domki w eleganckim, rustykalnym stylu. Alpejskie życie na najwyższym poziomie.

Alpenchalet Reiteralm

Na wysokości ok. 1180 m n.p.m., bezpośrednio przy stoku narciarskim. Alpejskie domki o powierzchni 120 m2 są wyposażone w saunę i krytą wannę z hydromasażem.

Region Murtal

HolidayPark Kreischberg

Domki jednoosobowe, dwuosobowe i szeregowe - 74 przytulne jednostki zakwaterowania w HolidayPark Kreischberg są zbudowane z drewna w nowoczesnym stylu. Strefa wellness i restauracja gwarantują relaks i kulinarne rozkosze.

Alpenpark Turracher Höhe

49 wolnostojących domków letniskowych Alpenpark Turracher Höhe może pomieścić maksymalnie 16 osób - każdy z nich ma własną strefę wellness z sauną i jacuzzi.

Tauern Hütt'n w Hohentauern

Jazda na nartach czy piesze wędrówki? Hotel Tauern Hütt'n w Hohentauern to idealny punkt startowy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również trasa narciarstwa biegowego.

Region Hoch- i Südsteiermark

Chalet village Four Elements

A Wioska domków letniskowych z designem i odosobnieniem w pobliżu gór Gesäuse i górskiej rzeki Salza. Luksusowa strefa wellness zapewnia relaks.

Thombauer-Hube

Wioska domków letniskowych ze stylem, urokiem i eleganckim designem, a także luksusowym spa i strefą wellness.

Wioska domków letniskowych Präbichl

10 przytulnych i komfortowych domków z własnym wyżywieniem oferuje komfort i przytulność. W cenę zakwaterowania wliczone jest śniadanie.

Luxgut

Pierwszorzędne schronisko alpejskie Luxgut w St. Stefan oferuje miejsce dla maksymalnie sześciu osób. Prywatne spa z wanną z hydromasażem na tarasie, sauna i staw kąpielowy, kino, konie i rowery górskie w cenie.

Chalet Hotel Montestyria

Połączenie prywatności i stylowej atmosfery hotelu położonego w otoczeniu natury. Sześć pięknie urządzonych domków premium i dwa apartamenty panoramiczne zapraszają do pozostawienia codzienności daleko za sobą.

Chalet Stuhleckblick

57 m² domki oferują komfortowe zakwaterowanie dla czterech osób i są w pełni wyposażone dla osób preferujących samodzielne wyżywienie. Prywatny ogród z sauną w kształcie beczki stanowi idealne miejsce do relaksu. Położone na wysokości 800 metrów, pozwalają gościom cieszyć się świeżym, górskim powietrzem. Dodatkowo, na życzenie dostępna jest usługa dostarczania świeżego pieczywa.

Region Ausseerland

Wioska Hagan Lodge

Urocza wioska domków Hagan Lodge w styryjskim Salzkammergut oferuje komfortowe mieszkania wakacyjne, niektóre z prywatnymi saunami. Kulinarne przysmaki serwowane są w restauracji AlpenStub'n, a usługa śniadaniowa AlpenPark dostępna jest na życzenie.

Mondi Chalets

Wioska domków w ośrodku MONDI nad jeziorem Grundlsee znajduje się na niewielkim wzgórzu między górami a jeziorem Grundlsee w styryjskim Salzkammergut. Niektóre z domków dla maksymalnie sześciu osób mają prywatne spa z sauną i jacuzzi na tarasie, a także kominek w salonie - w tym specjalny urok domku.

Więcej wskazówek

Najpiękniejsze domki i wioski w Styrii.

Ziemia Salzburska

Region Lungau

Domki letniskowe Weissenbacher

Domki alpejskie z ogrodami zimowymi i wspaniałymi widokami na okolicę. Wszystkie domki wyposażone są w saunę.

Domki St. Martin

Dziesięć przytulnych domków z piecami opalanymi drewnem oraz pomieszczeniami do przechowywania i suszenia sprzętu sportowego. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck i Grosseck-Speiereck są w zasięgu ręki.

Hüttendorf Schlögelberger

Siedem gustownie urządzonych domków z bali na wysokości 1300 m n.p.m. z sauną i kabiną na podczerwień.

Region Dachstein-West

Alpejska wioska Dachstein-West

100 wolnostojących domów wakacyjnych na tle Dolomitów Salzburskich. Bezpośrednio przy stoku narciarskim i tylko 70 km od Salzburga.

Luksusowy domek Annaberg

Bezpośrednio przy stoku narciarskim: trzy domki z kominkiem, prywatną strefą wellness z wanną z hydromasażem i sauną. Każdy domek posiada również przechowalnię sprzętu narciarskiego.

Region Hochkönig

Hochkeil Lodge

Wakacje w pięciu luksusowych willach oferują relaks, komfort i przytulność.

Wioska Maria Alm

20 kanadyjskich domków z bali na wysokości 1000 m n.p.m. z piecem opalanym drewnem, sauną i kabiną na podczerwień.

Luksusowe domki Proneben Gut

Przytulne domki wiejskie o powierzchni 130 m2 na dwóch poziomach z piecem opalanym drewnem i z sauną.

Region Zell am See - Kaprun

Wiejski domek letniskowy Kaprun

Komfortowe domy wakacyjne i mieszkania w domkach z fantastycznym widokiem na okoliczne góry. Centrum miejscowości znajduje się w odległości spaceru.

Chalet & Apartment AreitXpress Zell am See

W domkach i mieszkaniach w centrum regionu Zell am See-Kaprun narciarze, wędrowcy i osoby szukające relaksu znajdą luksusową kryjówkę. Stacja AreitXpress/Schmittenhöhe znajduje się zaledwie kilka minut od hotelu.

Region Saalfelden-Leogang

Puradies

Czternaście domków na najbardziej nasłonecznionym wzgórzu w Leogang. Każdy z nich wyposażony jest w saunę, kabinę na podczerwień i łaźnię parową. Niedaleko schroniska znajduje się również wyciąg narciarski.

Górska wioska Priesteregg

16 domków na płaskowyżu powyżej Leogang. Sauna, otwarty kominek i wolnostojąca wanna wellness są częścią wyposażenia.

Region Flachau

Chalets Almlust

Ekskluzywne, tradycyjne i komfortowe mieszkania połączone ze stawem kąpielowym, parkiem linowym, centrum przygód i szkółką narciarską.

Almdorf Flachau & Promi Alm Flachau

Pięć luksusowych domków dla dwóch do 13 osób ze wspaniałymi panoramicznymi widokami, prywatną sauną i piecem opalanym drewnem ski-in/ski-out. W odległości spaceru od centrum miejscowości.

Region Grossarltal

Ośrodek wakacyjny Holzlebn

Domki wakacyjne dla maksymalnie 14 osób bezpośrednio na stoku. Komfortowo wyposażone w piec opalany drewnem, saunę, łaźnię parową, a niektóre z wanną na zewnątrz. Duża strefa wellness w budynku głównym.

Domki Tauern

Luksusowo i rustykalnie urządzone domki dla dwóch do 10 osób z piecem opalanym drewnem.

Region Tennengau

Käth & Nanei

Zabytkowy dom wiejski domek został na nowo zinterpretowany jako rustykalno-nowoczesną opcję zakwaterowania.

Więcej wskazówek

Więcej schronisk i wiosek w Ziemi Salzburskiej.

Tyrol

Region Tannheimer Tal

Gränobel Chalets

Obudź się z imponującą panoramą gór Tannheim dzięki oknom sięgającym od podłogi do sufitu. Tradycyjna konstrukcja domków Gränobel Chalets z drewna, kamienia i glinianego tynku tworzy przytulną atmosferę.

LA SOA Chalets & Event Lodge

Wszystkie domki domki wyposażone we własną saunę. Domek eventowy nadaje się również do organizacji konferencji i wesel.

Chalet Grand Flüh

Ekskluzywne domki ze spa i jacuzzi. Prywatnego szefa kuchni, pakiety wellness, usługę zakupów i koszyk śniadaniowy można zarezerwować osobno.

Region Tiroler Zugspitzarena

Chalet-Resort La Posch

16 domków położonych w idyllicznej wiosce oferuje idealne połączenie luksusowej oazy wellness i alpejskiego stylu życia.

Region St. Anton am Arlberg

Galzig Lodge

W centrum St. Anton, tuż obok kolejki linowej Galzigbahn, znajduje się hotel Galzig Lodge. Doskonała lokalizacja i bardzo ekskluzywna obsługa!

Region Ötztal

Grünwald-Resort

Pięć ekskluzywnych domów wakacyjnych, wszystkie z jacuzzi i sauną. Położone bezpośrednio przy stoku narciarskim.

feelfree Nature & Active Resort Ötztal

Ośrodek hotelowy z mieszkaniami, domkami i pokojami bezpośrednio przy stoku Ötztaler Ache z widokiem na Alpy Ötztalskie i Stubajskie.

Region Zillertal

ZillerSeasons - domki letniskowe Hochleger

Cztery dawne schroniska alpejskie zostały przekształcone w ekskluzywne domki. Na życzenie można wynająć prywatnego kucharza.

Alpejska wioska Anno Dazumal

Alpejska wioska domków: małe, przytulne, wysokiej jakości. Z piwniczką na wino.

Domki i mieszkania Wachterhof

Cztery domki w tradycyjnym tyrolskim stylu wiejskiego domu.

Wedelhütte

Dziesięć luksusowych apartamentów junior na wysokości 2350 m n.p.m., w samym środku obszaru narciarskiego Hochfügen-Hochzillertal.

Domki wakacyjne w Zillertalu

Pięć domków na górze Schwendberg w dolinie Zillertal. Tradycyjna przytulność i współczesny komfort.

Schronisko Kristallhütte

Alpejskie luksusowe schronisko na wysokości 2147 m n.p.m.

Region Wilder Kaiser

Domki w Leitenhof

Chalets-Hotel z tyrolską przytulnością i nowoczesnym komfortem.

Chata górska Hüttlingmoos

Nowo wyremontowany, luksusowo wyposażony górski domek, idealny na konferencje i uroczystości. Do dyspozycji kucharz i kamerdyner.

Region Alpbachtal

Hygna Chalets

Jedenaście domków położonych jest w spokojnej okolicy w Alpbachtal.

Region Seefeld

Chalet & Apartment Alpina Seefeld

Nowoczesne apartamenty wakacyjne ze wspaniałymi widokami na tyrolskie góry. Mieszkania z własną sauną lub kabiną na podczerwień oferują wyjątkowy luksus.

Chalet village Im Weidach

Pięć domków ma ogromne panoramiczne okna z widokiem na dolinę Leutasch i oferuje osobom szukającym ciszy i spokoju alpejskie wakacje.

Region Osttirol

Tillga Glück

Wioska domków to idealne miejsce na wypoczynek na wysokości 1450 m n.p.m. i punkt wyjścia do wakacyjnych przygód latem i zimą.

Tilliach chalet retreat

Oryginalny, 250-letni dom wiejski. Gospodarstwo jest luksusowo urządzone.

Chalet village Gradonna

42 domki z własną strefą spa i serwisem karnetów narciarskich.

Więcej propozycji

Tutaj znajdziesz jeszcze więcej domków i wiosek w Tyrolu.

Vorarlberg

Region Brandnertal

Leśne domki letniskowe Brandnertal

Przytulną atmosferę, wspaniałe widoki i dużo przestrzeni oferuje pięć domków, które są również idealną bazą wypadową do wypraw na narty i turystyki pieszej w Brandnertal.

Domki Casalpin

12 domków w nowoczesnym drewnianym stylu, przytulne i urządzone w wysokim standardzie.

Region Bregenzerwald

Wioska wakacyjna Walserland

12 domów wakacyjnych z drewna i sześć luksusowych mieszkań w domkach z bali z wyposażeniem wykonanym wyłącznie z naturalnych materiałów.

Alps Villa - domki letniskowe w Mellau

Luksusowe apartamenty w romantycznej atmosferze Alp w oryginalnych domach Bregenzerwald.

Region Arlberg

Hotel Bentleys House

Cztery domki z naturalnego kamienia i drewna o pięciogwiazdkowym komforcie.

Circle Chalets Arlberg

Trzy domki łączą luksusowe życie z profesjonalną obsługą. Na życzenie z szefem kuchni, szoferem i kamerdynerem.

Lech Lodge

Dwa prywatne luksusowe domki Lech Lodge można również wynająć razem. Z bezpłatnym osobistym asystentem.

Hotel & Chalet Aurelio

Luksus i komfort w różnorodnie urządzonych pokojach i apartamentach.

Chalet N Oberlech

Luksusowy domek w samym sercu Alp. Goście Chalet N Oberlech mają do dyspozycji transfer i usługi konsjerża, personel ochrony, instruktorów narciarstwa, osobistych trenerów, specjalistów od masażu i urody.

Aadla - Walser-Chalets

Siedem domków z dużą ilością drewna i naturalnego kamienia oraz prywatną sauną na świeżym powietrzu.

Region Montafon

Domki górskie Montafon

Sześć domków górskich można zarezerwować jako domki z własnym wyżywieniem lub z pakietem kulinarnym Montafoner Hof.

Almdorf Garfrescha

20 przytulnych domków Maisäß i domków letniskowych w ośrodku Almdorf Garfrescha znajduje się obok kolejki linowej Garfrescha.

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje