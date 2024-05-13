Styria

Region Schladming-Dachstein

Almwelt Austria

22 alpejskie domki na wysokości 1200 m n.p.m., wiejska restauracja. Specjalna atrakcja: panoramiczne spa na dwóch piętrach.

Wioska Galsterbergalm Pruggern

13 luksusowo wyposażonych domków położonych bezpośrednio przy szlaku turystycznym, stoku narciarskim i nocnym torze saneczkowym.

Wioska Dachsteinblick

Cztery duże, komfortowe domy dla maksymalnie 24 osób i 12 luksusowych chat, które mogą wygodnie pomieścić do dziesięciu osób.

Alpine Lodge Schladming-Dachstein

Domki w eleganckim, rustykalnym stylu. Alpejskie życie na najwyższym poziomie.

Alpenchalet Reiteralm

Na wysokości ok. 1180 m n.p.m., bezpośrednio przy stoku narciarskim. Alpejskie domki o powierzchni 120 m2 są wyposażone w saunę i krytą wannę z hydromasażem.

Region Murtal

HolidayPark Kreischberg

Domki jednoosobowe, dwuosobowe i szeregowe - 74 przytulne jednostki zakwaterowania w HolidayPark Kreischberg są zbudowane z drewna w nowoczesnym stylu. Strefa wellness i restauracja gwarantują relaks i kulinarne rozkosze.

Alpenpark Turracher Höhe

49 wolnostojących domków letniskowych Alpenpark Turracher Höhe może pomieścić maksymalnie 16 osób - każdy z nich ma własną strefę wellness z sauną i jacuzzi.

Tauern Hütt'n w Hohentauern

Jazda na nartach czy piesze wędrówki? Hotel Tauern Hütt'n w Hohentauern to idealny punkt startowy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również trasa narciarstwa biegowego.

Region Hoch- i Südsteiermark

Chalet village Four Elements

A Wioska domków letniskowych z designem i odosobnieniem w pobliżu gór Gesäuse i górskiej rzeki Salza. Luksusowa strefa wellness zapewnia relaks.

Thombauer-Hube

Wioska domków letniskowych ze stylem, urokiem i eleganckim designem, a także luksusowym spa i strefą wellness.

Wioska domków letniskowych Präbichl

10 przytulnych i komfortowych domków z własnym wyżywieniem oferuje komfort i przytulność. W cenę zakwaterowania wliczone jest śniadanie.

Luxgut

Pierwszorzędne schronisko alpejskie Luxgut w St. Stefan oferuje miejsce dla maksymalnie sześciu osób. Prywatne spa z wanną z hydromasażem na tarasie, sauna i staw kąpielowy, kino, konie i rowery górskie w cenie.

Chalet Hotel Montestyria

Połączenie prywatności i stylowej atmosfery hotelu położonego w otoczeniu natury. Sześć pięknie urządzonych domków premium i dwa apartamenty panoramiczne zapraszają do pozostawienia codzienności daleko za sobą.

Chalet Stuhleckblick

57 m² domki oferują komfortowe zakwaterowanie dla czterech osób i są w pełni wyposażone dla osób preferujących samodzielne wyżywienie. Prywatny ogród z sauną w kształcie beczki stanowi idealne miejsce do relaksu. Położone na wysokości 800 metrów, pozwalają gościom cieszyć się świeżym, górskim powietrzem. Dodatkowo, na życzenie dostępna jest usługa dostarczania świeżego pieczywa.

Region Ausseerland

Wioska Hagan Lodge

Urocza wioska domków Hagan Lodge w styryjskim Salzkammergut oferuje komfortowe mieszkania wakacyjne, niektóre z prywatnymi saunami. Kulinarne przysmaki serwowane są w restauracji AlpenStub'n, a usługa śniadaniowa AlpenPark dostępna jest na życzenie.

Mondi Chalets