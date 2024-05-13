Domki i ośrodki wypoczynkowe w górach
Introduction
W austriackich domkach nowoczesna przytulność łączy się z surowym pięknem Alp. W otoczeniu majestatycznych szczytów i głębokich lasów, każda chwila jest jak powrót do natury. Rano budzi Cię delikatne światło wpadające przez okna, a zapach świeżego drewna wypełnia pomieszczenie. Dzień zaczyna się świeżym górskim powietrzem, a kończy przy trzaskającym kominku.
Tutaj doświadczysz nie tylko spokoju i relaksu, ale także niezrównanych przygód - czy to na ośnieżonych stokach, wędrówkach po kwitnących alpejskich łąkach, czy w luksusowych oazach spa, które sprawiają, że pobyt w schronisku jest niezapomnianym przeżyciem.
Karyntia
Region Lavanttal
Brandlalm
Podczas budowy Chalet village dużą wagę przywiązywano do naturalnych i wysokiej jakości materiałów. Dotyczy to również kuchni z jadalnią i panoramicznego tarasu z jacuzzi.
Alpejska wioska Weinebene
21 domki alpejskie, nowoczesne i komfortowo wyposażone, z własną sauną, zadaszonym tarasem i przechowalnią sprzętu narciarskiego.
Region Bad Kleinkirchheim
Wioska wakacyjna Kirchleitn
44 zrekonstruowane domy wiejskie na wysokości 1350 m n.p.m., niektóre z sauną z bali i małą strefą wellness.
Trattlers Hof-Chalets
14 domków znajduje się w centralnej lokalizacji, tuż obok stoku narciarskiego oraz szlaków pieszych i rowerowych w karynckim ośrodku narciarskim i uzdrowiskowym Bad Kleinkirchheim.
Inne regiony
Katschberg Lodge
Siedem domków płożonych na wysokości 1650 m n.p.m. znajduje się bezpośrednio przy stoku lub w centrum obszaru turystycznego. Oferują dużo przestrzeni i wysoki poziom komfortu, w tym prywatną strefę wellness.
Wioska schronisk alpejskich w ośrodku górskim Feuerberg
14 domków dla dwóch do sześciu osób, wszystkie połączone ze strefą wellness sąsiedniego hotelu.
Hideaway Eggerfeld
Obiekty w Hideaway Eggerfeld oferują idealne warunki dla każdego: od komfortowych apartamentów w Grand Chalet, przez urokliwą Romantikhütte, po domki rodzinne nad strumykiem. Doskonała lokalizacja jest dodatkowym atutem – ośrodek znajduje się zaledwie 1,8 km od kolejki Gletscherexpress prowadzącej na lodowiec Mölltaler.
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Górna Austria
Dormio Resort Obertraun
75 luksusowych domków i 16 willi z najlepszym wyposażeniem i w doskonałej lokalizacji nad jeziorem Hallstatt.
INNs HOLZ Cottage Village Bohemian Forest
Wioska domków w Czeskim Lesie, składająca się z 11 domków, wszystkie z sauną. Oprócz drewna i glinianego tynku do umeblowania użyto lodenu i lnu.
Almresort Baumschlagerberg
Cztery domki na wysokości 1020 m n.p.m., z pięknymi widokami, piecem kaflowym, balkonem lub tarasem. Śniadanie i obiadokolacja na życzenie w pobliskim Almgasthof.
Arcona Triforêt Alpinresort
Stylowo urządzone domki z ekskluzywnymi udogodnieniami w regionie Pyhrn-Priel. Wyjątkowy poziom komfortu i wellness.
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Styria
Region Schladming-Dachstein
Almwelt Austria
22 alpejskie domki na wysokości 1200 m n.p.m., wiejska restauracja. Specjalna atrakcja: panoramiczne spa na dwóch piętrach.
Wioska Galsterbergalm Pruggern
13 luksusowo wyposażonych domków położonych bezpośrednio przy szlaku turystycznym, stoku narciarskim i nocnym torze saneczkowym.
Wioska Dachsteinblick
Cztery duże, komfortowe domy dla maksymalnie 24 osób i 12 luksusowych chat, które mogą wygodnie pomieścić do dziesięciu osób.
Alpine Lodge Schladming-Dachstein
Domki w eleganckim, rustykalnym stylu. Alpejskie życie na najwyższym poziomie.
Alpenchalet Reiteralm
Na wysokości ok. 1180 m n.p.m., bezpośrednio przy stoku narciarskim. Alpejskie domki o powierzchni 120 m2 są wyposażone w saunę i krytą wannę z hydromasażem.
Region Murtal
HolidayPark Kreischberg
Domki jednoosobowe, dwuosobowe i szeregowe - 74 przytulne jednostki zakwaterowania w HolidayPark Kreischberg są zbudowane z drewna w nowoczesnym stylu. Strefa wellness i restauracja gwarantują relaks i kulinarne rozkosze.
Alpenpark Turracher Höhe
49 wolnostojących domków letniskowych Alpenpark Turracher Höhe może pomieścić maksymalnie 16 osób - każdy z nich ma własną strefę wellness z sauną i jacuzzi.
Tauern Hütt'n w Hohentauern
Jazda na nartach czy piesze wędrówki? Hotel Tauern Hütt'n w Hohentauern to idealny punkt startowy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również trasa narciarstwa biegowego.
Region Hoch- i Südsteiermark
Chalet village Four Elements
A Wioska domków letniskowych z designem i odosobnieniem w pobliżu gór Gesäuse i górskiej rzeki Salza. Luksusowa strefa wellness zapewnia relaks.
Thombauer-Hube
Wioska domków letniskowych ze stylem, urokiem i eleganckim designem, a także luksusowym spa i strefą wellness.
Wioska domków letniskowych Präbichl
10 przytulnych i komfortowych domków z własnym wyżywieniem oferuje komfort i przytulność. W cenę zakwaterowania wliczone jest śniadanie.
Luxgut
Pierwszorzędne schronisko alpejskie Luxgut w St. Stefan oferuje miejsce dla maksymalnie sześciu osób. Prywatne spa z wanną z hydromasażem na tarasie, sauna i staw kąpielowy, kino, konie i rowery górskie w cenie.
Chalet Hotel Montestyria
Połączenie prywatności i stylowej atmosfery hotelu położonego w otoczeniu natury. Sześć pięknie urządzonych domków premium i dwa apartamenty panoramiczne zapraszają do pozostawienia codzienności daleko za sobą.
Chalet Stuhleckblick
57 m² domki oferują komfortowe zakwaterowanie dla czterech osób i są w pełni wyposażone dla osób preferujących samodzielne wyżywienie. Prywatny ogród z sauną w kształcie beczki stanowi idealne miejsce do relaksu. Położone na wysokości 800 metrów, pozwalają gościom cieszyć się świeżym, górskim powietrzem. Dodatkowo, na życzenie dostępna jest usługa dostarczania świeżego pieczywa.
Region Ausseerland
Wioska Hagan Lodge
Urocza wioska domków Hagan Lodge w styryjskim Salzkammergut oferuje komfortowe mieszkania wakacyjne, niektóre z prywatnymi saunami. Kulinarne przysmaki serwowane są w restauracji AlpenStub'n, a usługa śniadaniowa AlpenPark dostępna jest na życzenie.
Mondi Chalets
Wioska domków w ośrodku MONDI nad jeziorem Grundlsee znajduje się na niewielkim wzgórzu między górami a jeziorem Grundlsee w styryjskim Salzkammergut. Niektóre z domków dla maksymalnie sześciu osób mają prywatne spa z sauną i jacuzzi na tarasie, a także kominek w salonie - w tym specjalny urok domku.
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Ziemia Salzburska
Region Lungau
Domki letniskowe Weissenbacher
Domki alpejskie z ogrodami zimowymi i wspaniałymi widokami na okolicę. Wszystkie domki wyposażone są w saunę.
Domki St. Martin
Dziesięć przytulnych domków z piecami opalanymi drewnem oraz pomieszczeniami do przechowywania i suszenia sprzętu sportowego. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck i Grosseck-Speiereck są w zasięgu ręki.
Hüttendorf Schlögelberger
Siedem gustownie urządzonych domków z bali na wysokości 1300 m n.p.m. z sauną i kabiną na podczerwień.
Region Dachstein-West
Alpejska wioska Dachstein-West
100 wolnostojących domów wakacyjnych na tle Dolomitów Salzburskich. Bezpośrednio przy stoku narciarskim i tylko 70 km od Salzburga.
Luksusowy domek Annaberg
Bezpośrednio przy stoku narciarskim: trzy domki z kominkiem, prywatną strefą wellness z wanną z hydromasażem i sauną. Każdy domek posiada również przechowalnię sprzętu narciarskiego.
Region Hochkönig
Hochkeil Lodge
Wakacje w pięciu luksusowych willach oferują relaks, komfort i przytulność.
Wioska Maria Alm
20 kanadyjskich domków z bali na wysokości 1000 m n.p.m. z piecem opalanym drewnem, sauną i kabiną na podczerwień.
Luksusowe domki Proneben Gut
Przytulne domki wiejskie o powierzchni 130 m2 na dwóch poziomach z piecem opalanym drewnem i z sauną.
Region Zell am See - Kaprun
Wiejski domek letniskowy Kaprun
Komfortowe domy wakacyjne i mieszkania w domkach z fantastycznym widokiem na okoliczne góry. Centrum miejscowości znajduje się w odległości spaceru.
Chalet & Apartment AreitXpress Zell am See
W domkach i mieszkaniach w centrum regionu Zell am See-Kaprun narciarze, wędrowcy i osoby szukające relaksu znajdą luksusową kryjówkę. Stacja AreitXpress/Schmittenhöhe znajduje się zaledwie kilka minut od hotelu.
Region Saalfelden-Leogang
Puradies
Czternaście domków na najbardziej nasłonecznionym wzgórzu w Leogang. Każdy z nich wyposażony jest w saunę, kabinę na podczerwień i łaźnię parową. Niedaleko schroniska znajduje się również wyciąg narciarski.
Górska wioska Priesteregg
16 domków na płaskowyżu powyżej Leogang. Sauna, otwarty kominek i wolnostojąca wanna wellness są częścią wyposażenia.
Region Flachau
Chalets Almlust
Ekskluzywne, tradycyjne i komfortowe mieszkania połączone ze stawem kąpielowym, parkiem linowym, centrum przygód i szkółką narciarską.
Almdorf Flachau & Promi Alm Flachau
Pięć luksusowych domków dla dwóch do 13 osób ze wspaniałymi panoramicznymi widokami, prywatną sauną i piecem opalanym drewnem ski-in/ski-out. W odległości spaceru od centrum miejscowości.
Region Grossarltal
Ośrodek wakacyjny Holzlebn
Domki wakacyjne dla maksymalnie 14 osób bezpośrednio na stoku. Komfortowo wyposażone w piec opalany drewnem, saunę, łaźnię parową, a niektóre z wanną na zewnątrz. Duża strefa wellness w budynku głównym.
Domki Tauern
Luksusowo i rustykalnie urządzone domki dla dwóch do 10 osób z piecem opalanym drewnem.
Region Tennengau
Käth & Nanei
Zabytkowy dom wiejski domek został na nowo zinterpretowany jako rustykalno-nowoczesną opcję zakwaterowania.
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Tyrol
Region Tannheimer Tal
Gränobel Chalets
Obudź się z imponującą panoramą gór Tannheim dzięki oknom sięgającym od podłogi do sufitu. Tradycyjna konstrukcja domków Gränobel Chalets z drewna, kamienia i glinianego tynku tworzy przytulną atmosferę.
LA SOA Chalets & Event Lodge
Wszystkie domki domki są wyposażone we własną saunę. Domek eventowy nadaje się również do organizacji konferencji i wesel.
Chalet Grand Flüh
Ekskluzywne domki ze spa i jacuzzi. Prywatnego szefa kuchni, pakiety wellness, usługę zakupów i koszyk śniadaniowy można zarezerwować osobno.
Region Tiroler Zugspitzarena
Chalet-Resort La Posch
16 domków położonych w idyllicznej wiosce oferuje idealne połączenie luksusowej oazy wellness i alpejskiego stylu życia.
Region St. Anton am Arlberg
Galzig Lodge
W centrum St. Anton, tuż obok kolejki linowej Galzigbahn, znajduje się hotel Galzig Lodge. Doskonała lokalizacja i bardzo ekskluzywna obsługa!
Region Ötztal
Grünwald-Resort
Pięć ekskluzywnych domów wakacyjnych, wszystkie z jacuzzi i sauną. Położone bezpośrednio przy stoku narciarskim.
feelfree Nature & Active Resort Ötztal
Ośrodek hotelowy z mieszkaniami, domkami i pokojami bezpośrednio przy stoku Ötztaler Ache z widokiem na Alpy Ötztalskie i Stubajskie.
Region Zillertal
ZillerSeasons - domki letniskowe Hochleger
Cztery dawne schroniska alpejskie zostały przekształcone w ekskluzywne domki. Na życzenie można wynająć prywatnego kucharza.
Alpejska wioska Anno Dazumal
Alpejska wioska domków: małe, przytulne, wysokiej jakości. Z piwniczką na wino.
Domki i mieszkania Wachterhof
Cztery domki w tradycyjnym tyrolskim stylu wiejskiego domu.
Wedelhütte
Dziesięć luksusowych apartamentów junior na wysokości 2350 m n.p.m., w samym środku obszaru narciarskiego Hochfügen-Hochzillertal.
Domki wakacyjne w Zillertalu
Pięć domków na górze Schwendberg w dolinie Zillertal. Tradycyjna przytulność i współczesny komfort.
Schronisko Kristallhütte
Alpejskie luksusowe schronisko na wysokości 2147 m n.p.m.
Region Wilder Kaiser
Domki w Leitenhof
Chalets-Hotel z tyrolską przytulnością i nowoczesnym komfortem.
Chata górska Hüttlingmoos
Nowo wyremontowany, luksusowo wyposażony górski domek, idealny na konferencje i uroczystości. Do dyspozycji kucharz i kamerdyner.
Region Alpbachtal
Hygna Chalets
Jedenaście domków położonych jest w spokojnej okolicy w Alpbachtal.
Region Seefeld
Chalet & Apartment Alpina Seefeld
Nowoczesne apartamenty wakacyjne ze wspaniałymi widokami na tyrolskie góry. Mieszkania z własną sauną lub kabiną na podczerwień oferują wyjątkowy luksus.
Chalet village Im Weidach
Pięć domków ma ogromne panoramiczne okna z widokiem na dolinę Leutasch i oferuje osobom szukającym ciszy i spokoju alpejskie wakacje.
Region Osttirol
Tillga Glück
Wioska domków to idealne miejsce na wypoczynek na wysokości 1450 m n.p.m. i punkt wyjścia do wakacyjnych przygód latem i zimą.
Tilliach chalet retreat
Oryginalny, 250-letni dom wiejski. Gospodarstwo jest luksusowo urządzone.
Chalet village Gradonna
42 domki z własną strefą spa i serwisem karnetów narciarskich.
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Vorarlberg
Region Brandnertal
Leśne domki letniskowe Brandnertal
Przytulną atmosferę, wspaniałe widoki i dużo przestrzeni oferuje pięć domków, które są również idealną bazą wypadową do wypraw na narty i turystyki pieszej w Brandnertal.
Domki Casalpin
12 domków w nowoczesnym drewnianym stylu, przytulne i urządzone w wysokim standardzie.
Region Bregenzerwald
Wioska wakacyjna Walserland
12 domów wakacyjnych z drewna i sześć luksusowych mieszkań w domkach z bali z wyposażeniem wykonanym wyłącznie z naturalnych materiałów.
Alps Villa - domki letniskowe w Mellau
Luksusowe apartamenty w romantycznej atmosferze Alp w oryginalnych domach Bregenzerwald.
Region Arlberg
Hotel Bentleys House
Cztery domki z naturalnego kamienia i drewna o pięciogwiazdkowym komforcie.
Circle Chalets Arlberg
Trzy domki łączą luksusowe życie z profesjonalną obsługą. Na życzenie z szefem kuchni, szoferem i kamerdynerem.
Lech Lodge
Dwa prywatne luksusowe domki Lech Lodge można również wynająć razem. Z bezpłatnym osobistym asystentem.
Hotel & Chalet Aurelio
Luksus i komfort w różnorodnie urządzonych pokojach i apartamentach.
Chalet N Oberlech
Luksusowy domek w samym sercu Alp. Goście Chalet N Oberlech mają do dyspozycji transfer i usługi konsjerża, personel ochrony, instruktorów narciarstwa, osobistych trenerów, specjalistów od masażu i urody.
Aadla - Walser-Chalets
Siedem domków z dużą ilością drewna i naturalnego kamienia oraz prywatną sauną na świeżym powietrzu.
Region Montafon
Domki górskie Montafon
Sześć domków górskich można zarezerwować jako domki z własnym wyżywieniem lub z pakietem kulinarnym Montafoner Hof.
Almdorf Garfrescha
20 przytulnych domków Maisäß i domków letniskowych w ośrodku Almdorf Garfrescha znajduje się obok kolejki linowej Garfrescha.