Jaskinie w Parku Przyrody Ötscher-Tormäuer Jaskinia stalaktytowa Ötscher

Na Ötscher w regionie Mostviertel w Dolnej Austrii można zanurzyć się w tajemniczym podziemnym świecie jaskini stalaktytowej, której formacje pochodzą z okresu od 12 000 do 1,8 miliona lat. Ta imponująca jaskinia w Parku Przyrody Ötscher-Tormäuer fascynuje odwiedzających swoimi formacjami stalaktytowymi.

Do tego imponującego podziemnego świata prowadzą dwie ekscytujące ścieżki. Bardziej żądni przygód mogą wybrać dziką i romantyczną trasę z parkingu pensjonatu Schindlhütte przez malowniczy szlak Roßkogelgraben. Atrakcje na szlaku - jak choćby 2 mosty - pozwalają doświadczyć uroków natury. Po 45 minutach marszu szlak kończy się przy tajemniczym wejściu do jaskini.

Kto ma więcej czasu, może wybrać się do jaskini inną trasą - z Lackenhof. Z reguły jej przemierzenie zajmuje ok. 2 godzin.

Opiekun jaskini Johann Scharner zabierze Cię na niezapomnianą podróż przez system tuneli o łącznej długości 575 m. Wyposażeni w lampy karbidowe zejdziecie przez sztuczny tunel wprost do innego świata. Potężne skalne ściany otaczają cię podczas wędrówki przez kolejne kamienne komnaty, takie jak "Wysoka Kopuła", "Sala Ognistych Języków", "Pokój Bajek" i "Magiczny Korytarz".

W jednej z tajemniczych nisz znajdziesz milczących świadków minionych wieków - kości zwierząt, które spadły przez otwór pogodowy w głębiny i pozostały tu już na zawsze.

Ukoronowaniem wyprawy jest jezioro o powierzchni 100 m2, które mieści się w najgłębszym punkcie jaskini, w zupełnej ciszy i wiecznej ciemności.