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5 najpiękniejszych jaskiń w Austrii

Man on yellow stand-up paddle board in bright blue ice tunnel holding paddle.
Mistyczne równoległe światy otwierają się głęboko w ziemi. Poznaj podziemne jeziora, jaskinie lodowe i formacje stalaktytowe, które oczarowują.

W głębi austriackich Alp ukryty jest magiczny świat z lodu i kamienia. Jaskinie w Austrii, zwłaszcza zapierające dech w piersiach jaskinie lodowe, ujawniają spektakularny podziemny świat, który rzuca urok na odwiedzających. Majestatyczne formacje lodowe migotają mistycznym błękitem, a stalaktyty sprzed wieków zwisają z sufitów. Gra światła i cienia na błyszczących lodowych powierzchniach tworzy surrealistyczną atmosferę.

Te cuda natury oferują niezapomniane wrażenia, w których czas wydaje się stać w miejscu, a siły natury prezentują swoje najpiękniejsze dzieła sztuki. Wizyta w tych wyjątkowych jaskiniach w Austrii jest jak podróż do innego wymiaru - niezwykła mieszanka przygody i naturalnego piękna.

Największe podziemne jezioro w Europie

Jaskinia Hinterbrühl

W głębinach dawnej kopalni gipsu ukryty jest fascynujący cud natury: jaskinia Hinterbrühl w Dolnej Austrii. W środku znajduje się największe w Europie podziemne jezioro - ma aż 6200 m2 powierzchni. Zwiedzanie trwa 45-minut i stanowi ekscytującą podróż przez pełną niesamowitych wydarzeń historię kopalni - od aktywnego wydobycia gipsu po produkcję samolotów podczas II wojny światowej. Punktem kulminacyjnym każdej wycieczki jest rejs łodzią po podziemnym jeziorze.

Oprócz głównego jeziora można tu również podziwiać mniejsze "błękitne jezioro", odwiedzić kaplicę Barbary - patronki górników i podziwiać złotą smoczą łódź z filmu "Trzej muszkieterowie".

W jaskini przez cały rok panuje stała temperatura 9°C. Dostęp do niej jest praktycznie pozbawiony barier - z wyjątkiem dolnego poziomu podczas wycieczki łodzią.

Jaskinia Hinterbrühl
Fascynujące podziemia w sercu masywu Dachstein

Jaskinie na Dachsteinie

Masyw Dachstein w Styrii jest niezwykle majestatyczną górą. Trzy jaskinie oferują tworzą unikalne doświadczenie natury pod powierzchnią ziemi. 50-minutowe wycieczki w monumentalnej Wielkiej Jaskini Lodowej prowadzą do imponującej Kopuły Króla Artura z historycznymi znaleziskami śladów niedźwiedzi jaskiniowych, a dalej przez wąski przesmyk Keyeschluf do zapierających dech w piersiach lodowych rzeźb. Do najważniejszych atrakcji należą dziewięciometrowa Wielka Góra Lodowa i kolorowo oświetlony Zamek Graala.

Dzięki imponującej głębokości 1199 metrów, wolna od lodu Jaskinia Mamutów jest jednym z największych systemów jaskiń w Europie. Godzinne wycieczki z przewodnikiem ujawniają fascynujące naturalne dzieła sztuki, takie jak "jaskiniowa Wenus" wykonana z białego "kamiennego mleka" i brązowego tlenku żelaza.

W dolinie wodonośna jaskinia Koppenbrüllerhöhle oferuje odwiedzającym przegląd podziemnych szlaków wodnych Dachsteinu - są szczególnie spektakularne, gdy topnieje śnieg, a suche zwykle koryto strumienia zamienia się w szalejący potok.

Świat jaskiń Dachsteinu
Jaskinie w Parku Przyrody Ötscher-Tormäuer

Jaskinia stalaktytowa Ötscher

Na Ötscher w regionie Mostviertel w Dolnej Austrii można zanurzyć się w tajemniczym podziemnym świecie jaskini stalaktytowej, której formacje pochodzą z okresu od 12 000 do 1,8 miliona lat. Ta imponująca jaskinia w Parku Przyrody Ötscher-Tormäuer fascynuje odwiedzających swoimi formacjami stalaktytowymi.

Do tego imponującego podziemnego świata prowadzą dwie ekscytujące ścieżki. Bardziej żądni przygód mogą wybrać dziką i romantyczną trasę z parkingu pensjonatu Schindlhütte przez malowniczy szlak Roßkogelgraben. Atrakcje na szlaku - jak choćby 2 mosty - pozwalają doświadczyć uroków natury. Po 45 minutach marszu szlak kończy się przy tajemniczym wejściu do jaskini.

Kto ma więcej czasu, może wybrać się do jaskini inną trasą - z Lackenhof. Z reguły jej przemierzenie zajmuje ok. 2 godzin.

Opiekun jaskini Johann Scharner zabierze Cię na niezapomnianą podróż przez system tuneli o łącznej długości 575 m. Wyposażeni w lampy karbidowe zejdziecie przez sztuczny tunel wprost do innego świata. Potężne skalne ściany otaczają cię podczas wędrówki przez kolejne kamienne komnaty, takie jak "Wysoka Kopuła", "Sala Ognistych Języków", "Pokój Bajek" i "Magiczny Korytarz".

W jednej z tajemniczych nisz znajdziesz milczących świadków minionych wieków - kości zwierząt, które spadły przez otwór pogodowy w głębiny i pozostały tu już na zawsze.

Ukoronowaniem wyprawy jest jezioro o powierzchni 100 m2, które mieści się w najgłębszym punkcie jaskini, w zupełnej ciszy i wiecznej ciemności.

Jaskinia stalaktytowa Ötscher
Równoległy świat z czystego lodu

Natur Eis Palast na lodowcu Hintertux

Lodowiec Hintertux w Tyrolu z zewnątrz prezentuje się naprawdę imponująco, ale jego wnętrze fascynuje w nie mniejszym stopniu. Zaledwie 100 m od najwyższego punktu lodowca, na wysokości 3250 metrów, znajduje się Lodowy Pałac, tajemniczy, lśniący świat lodu z zamarzniętymi wodospadami i nieskazitelnymi kryształami lodu.

Podczas zwiedzania z przewodnikiem doświadczony zespół będzie Ci towarzyszył w wędrówce przez imponujące formacje lodowe i zapewni wprowadzenie do glacjologii - nauki o lodowcach.

W kasku i uprzęży podążasz za poręczą, która biegnie przez całą jaskinię. Spowity lodowym błękitem hol wejściowy jest pierwszym przystankiem na lodowej wyprawie.W "Kryształowej komnacie" tysiącem rozbłysków mieni się panorama kryształów lodu. Zamarznięte jezioro lodowcowe tworzy przejście do "Błękitnej komnaty" oraz spowitej w błękitnym i karmazynowym oświetleniu "Lodowej kaplicy". Wreszcie, "Lodowy pałac" o sklepieniu na wysokości 15 metrów - zadziwia i zachwyca.

Wycieczka nie wymaga żadnych umiejętności alpinistycznych i można ją odbyć nawet w butach narciarskich.

Lodowy Pałac na Hintertuxcie
Poznaj największą jaskinię lodową na świecie

Eisriesenwelt Werfen

Ukryta w sercu potężnych gór Tennengebirge w Ziemi Salzburskiej leży lodowa jaskinia: Eisriesenwelt Werfen rozciąga się na ponad 42 km i jest uważana za największą dostępną jaskinię lodową na świecie - podziemny lodowy krajobraz o zapierających dech w piersiach rozmiarach.

Na wysokości 1641 metrów w zachodniej ścianie Tennengebirge zieje ogromny wąwóz - portal jaskini Eisriesenwelt Werfen. Dostęp do tego ogromnego pomnika przyrody jest możliwy tylko w ramach wycieczki z przewodnikiem trwającej około 75 minut.

Wyposażeni w ręczne lampy karbidowe, wchodzimy do wnętrza góry w grupach ß czas, aby wspiąć się po schodach. 100 metrów w górę przez ogromną salę Posselthalle, której podłoga jest całkowicie pokryta lodem. Filary, wieże i ściany lodu ciągną się wzdłuż ścieżki. Aż do wczesnego lata skalne ściany pokryte są błyszczącą warstwą kryształów szronu.

Na szczycie mienią się turkusowymi kolorami w świetle latarek magnezowych ogromne formacje lodowe: Hymirburg, Zamek Lodowego Olbrzyma, Welon Friggi, Welon Królowej Lodu i zamarznięte wodospady.

Jaskinia Eisriesenwelt

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FAQs

Największa czynna do zwiedzania jaskinia lodowa na świecie, Eisriesenwelt Werfen, znajduje się na terenie Ziemi Salzburskiej, w górach Tennengebirge, około 40 km na południe od Salzburga. System jaskiń rozciąga się na ponad 42 km, z czego około 1 km jest dostępny do zwiedzania.

Odwiedzający mogą podziwiać ogromne lodowe kurtyny, które wyglądają jak zamarznięte wodospady, niezliczone sople i błyszczące lodowe kolumny, które świecą w różnych odcieniach niebieskiego i białego. Formacje lodowe są dynamiczne i mogą zmieniać się z roku na rok, w zależności od warunków pogodowych i przepływu wody w jaskini.

Austria oferuje wiele imponujących jaskiń, które warto zobaczyć. Oto wybór najbardziej znanych i fascynujących jaskiń:

Seegrotte Hinterbrühl: znajduje się w głębi dawnej kopalni gipsu i skrywa największe podziemne jezioro w Europie (pow. 6 200 m2).

Natur Eis Palast: ta lodowa jaskinia mieści się na wysokości 3250 m - w oddaleniu zaledwie 100 m od najwyższego punktu lodowca Hintertux. Odwiedzających zachwyca lśniący lodowy świat z zamarzniętymi wodospadami, nieskazitelnymi kryształami lodu i imponującym 15-metrowym Pałacem Lodowym.

Eisriesenwelt Werfen: łącznej długość tej jaskini to 42 km, co czyni z niej największą dostępną dla zwiedzających jaskinię lodową na świecie. Można tu zanurzyć się w fascynującym świecie mieniących się turkusowych formacji lodowych, w tym Hymirburg, Welon Fryggi i zamarzniętych wodospadów.

Jaskinia stalaktytowa Ötscher: ma od 12 000 do 1,8 miliona lat i składa się z systemu korytarzy o długości 575 metrów. W najgłębszym punkcie znajduje się ciche jezioro pogrążone w wiecznej ciemności.

Wielka Jaskinia Lodowa na Dachsteinie: jedna z trzech jaskiń w Dachstein-Krippenstein. Znana z kolorowych stalaktytów, instalacji świetlnych i wiszącego mostu.

  • Załóż solidne buty i ciepłą odzież - w jaskiniach jest bardzo zimno nawet latem. Spakuj także czapki i rękawiczki.

  • Mała latarka nie zaszkodzi, nawet jeśli główne ścieżki są oświetlone.

  • Bądź przygotowany na trochę ruchu: na przykład w Eisriesenwelt trzeba pokonać około 100 metrów przewyższenia.

  • Słuchaj przewodników jaskiniowych i trzymaj się ścieżek.

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