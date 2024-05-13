5 najpiękniejszych jaskiń w Austrii
Introduction
W głębi austriackich Alp ukryty jest magiczny świat z lodu i kamienia. Jaskinie w Austrii, zwłaszcza zapierające dech w piersiach jaskinie lodowe, ujawniają spektakularny podziemny świat, który rzuca urok na odwiedzających. Majestatyczne formacje lodowe migotają mistycznym błękitem, a stalaktyty sprzed wieków zwisają z sufitów. Gra światła i cienia na błyszczących lodowych powierzchniach tworzy surrealistyczną atmosferę.
Te cuda natury oferują niezapomniane wrażenia, w których czas wydaje się stać w miejscu, a siły natury prezentują swoje najpiękniejsze dzieła sztuki. Wizyta w tych wyjątkowych jaskiniach w Austrii jest jak podróż do innego wymiaru - niezwykła mieszanka przygody i naturalnego piękna.
Jaskinia Hinterbrühl
W głębinach dawnej kopalni gipsu ukryty jest fascynujący cud natury: jaskinia Hinterbrühl w Dolnej Austrii. W środku znajduje się największe w Europie podziemne jezioro - ma aż 6200 m2 powierzchni. Zwiedzanie trwa 45-minut i stanowi ekscytującą podróż przez pełną niesamowitych wydarzeń historię kopalni - od aktywnego wydobycia gipsu po produkcję samolotów podczas II wojny światowej. Punktem kulminacyjnym każdej wycieczki jest rejs łodzią po podziemnym jeziorze.
Oprócz głównego jeziora można tu również podziwiać mniejsze "błękitne jezioro", odwiedzić kaplicę Barbary - patronki górników i podziwiać złotą smoczą łódź z filmu "Trzej muszkieterowie".
W jaskini przez cały rok panuje stała temperatura 9°C. Dostęp do niej jest praktycznie pozbawiony barier - z wyjątkiem dolnego poziomu podczas wycieczki łodzią.
Jaskinie na Dachsteinie
Masyw Dachstein w Styrii jest niezwykle majestatyczną górą. Trzy jaskinie oferują tworzą unikalne doświadczenie natury pod powierzchnią ziemi. 50-minutowe wycieczki w monumentalnej Wielkiej Jaskini Lodowej prowadzą do imponującej Kopuły Króla Artura z historycznymi znaleziskami śladów niedźwiedzi jaskiniowych, a dalej przez wąski przesmyk Keyeschluf do zapierających dech w piersiach lodowych rzeźb. Do najważniejszych atrakcji należą dziewięciometrowa Wielka Góra Lodowa i kolorowo oświetlony Zamek Graala.
Dzięki imponującej głębokości 1199 metrów, wolna od lodu Jaskinia Mamutów jest jednym z największych systemów jaskiń w Europie. Godzinne wycieczki z przewodnikiem ujawniają fascynujące naturalne dzieła sztuki, takie jak "jaskiniowa Wenus" wykonana z białego "kamiennego mleka" i brązowego tlenku żelaza.
W dolinie wodonośna jaskinia Koppenbrüllerhöhle oferuje odwiedzającym przegląd podziemnych szlaków wodnych Dachsteinu - są szczególnie spektakularne, gdy topnieje śnieg, a suche zwykle koryto strumienia zamienia się w szalejący potok.
Jaskinia stalaktytowa Ötscher
Na Ötscher w regionie Mostviertel w Dolnej Austrii można zanurzyć się w tajemniczym podziemnym świecie jaskini stalaktytowej, której formacje pochodzą z okresu od 12 000 do 1,8 miliona lat. Ta imponująca jaskinia w Parku Przyrody Ötscher-Tormäuer fascynuje odwiedzających swoimi formacjami stalaktytowymi.
Do tego imponującego podziemnego świata prowadzą dwie ekscytujące ścieżki. Bardziej żądni przygód mogą wybrać dziką i romantyczną trasę z parkingu pensjonatu Schindlhütte przez malowniczy szlak Roßkogelgraben. Atrakcje na szlaku - jak choćby 2 mosty - pozwalają doświadczyć uroków natury. Po 45 minutach marszu szlak kończy się przy tajemniczym wejściu do jaskini.
Kto ma więcej czasu, może wybrać się do jaskini inną trasą - z Lackenhof. Z reguły jej przemierzenie zajmuje ok. 2 godzin.
Opiekun jaskini Johann Scharner zabierze Cię na niezapomnianą podróż przez system tuneli o łącznej długości 575 m. Wyposażeni w lampy karbidowe zejdziecie przez sztuczny tunel wprost do innego świata. Potężne skalne ściany otaczają cię podczas wędrówki przez kolejne kamienne komnaty, takie jak "Wysoka Kopuła", "Sala Ognistych Języków", "Pokój Bajek" i "Magiczny Korytarz".
W jednej z tajemniczych nisz znajdziesz milczących świadków minionych wieków - kości zwierząt, które spadły przez otwór pogodowy w głębiny i pozostały tu już na zawsze.
Ukoronowaniem wyprawy jest jezioro o powierzchni 100 m2, które mieści się w najgłębszym punkcie jaskini, w zupełnej ciszy i wiecznej ciemności.
Natur Eis Palast na lodowcu Hintertux
Lodowiec Hintertux w Tyrolu z zewnątrz prezentuje się naprawdę imponująco, ale jego wnętrze fascynuje w nie mniejszym stopniu. Zaledwie 100 m od najwyższego punktu lodowca, na wysokości 3250 metrów, znajduje się Lodowy Pałac, tajemniczy, lśniący świat lodu z zamarzniętymi wodospadami i nieskazitelnymi kryształami lodu.
Podczas zwiedzania z przewodnikiem doświadczony zespół będzie Ci towarzyszył w wędrówce przez imponujące formacje lodowe i zapewni wprowadzenie do glacjologii - nauki o lodowcach.
W kasku i uprzęży podążasz za poręczą, która biegnie przez całą jaskinię. Spowity lodowym błękitem hol wejściowy jest pierwszym przystankiem na lodowej wyprawie.W "Kryształowej komnacie" tysiącem rozbłysków mieni się panorama kryształów lodu. Zamarznięte jezioro lodowcowe tworzy przejście do "Błękitnej komnaty" oraz spowitej w błękitnym i karmazynowym oświetleniu "Lodowej kaplicy". Wreszcie, "Lodowy pałac" o sklepieniu na wysokości 15 metrów - zadziwia i zachwyca.
Wycieczka nie wymaga żadnych umiejętności alpinistycznych i można ją odbyć nawet w butach narciarskich.
Eisriesenwelt Werfen
Ukryta w sercu potężnych gór Tennengebirge w Ziemi Salzburskiej leży lodowa jaskinia: Eisriesenwelt Werfen rozciąga się na ponad 42 km i jest uważana za największą dostępną jaskinię lodową na świecie - podziemny lodowy krajobraz o zapierających dech w piersiach rozmiarach.
Na wysokości 1641 metrów w zachodniej ścianie Tennengebirge zieje ogromny wąwóz - portal jaskini Eisriesenwelt Werfen. Dostęp do tego ogromnego pomnika przyrody jest możliwy tylko w ramach wycieczki z przewodnikiem trwającej około 75 minut.
Wyposażeni w ręczne lampy karbidowe, wchodzimy do wnętrza góry w grupach ß czas, aby wspiąć się po schodach. 100 metrów w górę przez ogromną salę Posselthalle, której podłoga jest całkowicie pokryta lodem. Filary, wieże i ściany lodu ciągną się wzdłuż ścieżki. Aż do wczesnego lata skalne ściany pokryte są błyszczącą warstwą kryształów szronu.
Na szczycie mienią się turkusowymi kolorami w świetle latarek magnezowych ogromne formacje lodowe: Hymirburg, Zamek Lodowego Olbrzyma, Welon Friggi, Welon Królowej Lodu i zamarznięte wodospady.