Koleje wąskotorowe w Austrii
Introduction
W Austrii zegary tykają inaczej - przynajmniej tam, gdzie zabytkowe koleje wąskotorowe pędzą przez malownicze krajobrazy. Na wąskich torach o rozstawie zaledwie 760 milimetrów rozwija się szczególne doświadczenie podróży, które przemawia do wszystkich zmysłów.
Rytmiczny syk cylindrów, charakterystyczny zapach węgla i delikatne wstrząsy "drewnianej klasy" przenoszą pasażerów do czasów, gdy pociągi parowe nadal ucieleśniały nowoczesny sposób podróżowania. Są one świadectwem ducha inżynierii minionych epok i dają wyobrażenie o tym, jak mógł podróżować cesarz Franciszek Józef i jego Sisi.
Zanurz się w historii Dolnej Austrii
Kolej wąskotorowa Waldviertel
Kolej wąskotorowa Waldviertel była kręgosłupem wymiany gospodarczej z Czechami i Morawami w dawnych czasach. Dwie oddzielne linie biegną z Gmünd do Groß Gerungs i Litschau w północno-zachodniej części Waldviertel. Wiadukty, tunele i idylliczny krajobraz Waldviertel sprawiają, że podróż jest urozmaicona.
Reblaus Express
Dalej na wschód, Reblaus Express kursuje między miasteczkiem winiarskim Retz a miastem Thaya Drosendorf . Podróż, która prowadzi nie tylko przez winnice, które charakteryzują ten region.
Ötscherland Express
Ötscherland Express kursuje między Kienberg-Gaming, Lunz am See i Göstling. Pasażerowie mają okazję podróżować wzdłuż górskiej trasy w zabytkowych wagonach ciągniętych przez ponad 100-letnią lokomotywę parową lub 80-letnią lokomotywę spalinową.
Kolej Mariazell
Popularnym środkiem transportu dla turystów pieszych, rowerzystów i pielgrzymów jest kolejka Mariazell. Na odcinku 84 kilometrów jest to najdłuższa kolej wąskotorowa w Austrii. Opuszcza dolinę Traisen krótko po St. Pölten i przecina łagodne wzgórza do doliny Pielach. Trasa staje się bardziej górzysta w malowniczej górnej dolinie Erlauftal, skąd roztaczają się spektakularne widoki na górski krajobraz Ötscher. Następnie trasa opada do miasta pielgrzymkowego Mariazell.
Kolej Schneeberg
Kolej Schneeberg, historyczny pociąg parowy, kursuje co drugą niedzielę od 2 czerwca do 22 września.
Po szynach przez Górną Austrię
Kolej Schafberg
W St. Wolfgang w górnoaustriackim regionie Salzkammergut znajduje się kolejka Schafbergbahn, którą można wjechać na szczyt Schafberg o wysokości 1 783 metrów - w zaledwie 35 minut. Najbardziej stroma parowa kolej zębata w Austrii jest również jedną z najstarszych na świecie: została otwarta w 1893 roku.
Traunseetram
Trasa tego niegdyś najmniejszego, ale wciąż jednego z najbardziej stromych tramwajów na świecie, prowadzi przez piękne miasteczko Traunsee w Gmunden. Traunseetram kursuje w każdy czwartek od 11 lipca do 05 września.
Kolejka Attersee
Nostalgiczny pociąg zabierze Cię przez region Attergau - z założona w 1913 r Atterseebahn. Podczas podróży dowiesz się ciekawych faktów na temat historii kolei i zabytkowych pojazdów. Po przystanku fotograficznym w Walsbergu pociąg wraca do Attersee. W każdy wtorek, od 10 lipca do 04 września 2025 r.
Kolej muzealna Steyrtal
Zabytkowa kolejka Steyrtal kursuje na 16,7-kilometrowej trasie między lokalną stacją Steyr a Grünburgiem. Wszystkie pociągi są nadal obsługiwane przez lokomotywy parowe, z których niektóre mają ponad 100 lat, co pozwala zachować historyczny charakter kolei. Została ona otwarta w 1889 roku i jest uważana za najstarszą kolej wąskotorową w Austrii. I: kursuje również zimą.
Wycieczka przygodowa w Styrii
Kolej Murtal
Przenikliwy gwizd wzbija białe kłęby dymu z komina lśniącej, czarnej lokomotywy. Powoli, ogromne szprychowe koła zaczynają się obracać, a Kolejka Murtal dmucha i grzechocze, gdy nabiera prędkości. Na trasie o długości 64 kilometrów bezpośrednio wzdłuż Styryjskiego Muru, pomiędzy Unzmarkt, Murau i Tamsweg w SalzburgerLand - wrażenia z jazdy pociągiem parowym jak z książki!
Kolej Gleichberg
Kolej Gleichenberg w styryjskim regionie termalnym z Feldbach do Bad Gleichenberg. W wagonach kolejowych z lat trzydziestych XX wieku pasażerowie są zestrojeni z krajobrazem przy dźwiękach natury.
Pociąg z butelkami
W kolorowych wagonach styryjskiego pociągu Flascherlzug ze Stainz do Preding można rozkoszować się kulinarnymi przysmakami, podziwiając piękny krajobraz Schilcherland.
Przejazdy pociągami parowymi w Karyntii i Ziemi Salzburskiej
Kolej Pinzgau
Kolej Pinzgau w Ziemi Salzburskiej została uruchomiona po raz pierwszy w 1898 roku. Idylliczna trasa prowadzi z Zell am See wzdłuż rzeki Salzach do Parku Narodowego Wysokich Taurów do Krimml.
Kolej muzealna Gurkthal
Prawdziwego romantyzmu wąskotorówki można doświadczyć w Karyntii na wycieczce zabytkową kolejką Gurkthal na około trzykilometrowym odcinku między Treibach-Althofen i Pöckstein-Zwischenwässern.
Podróż przez Vorarlberg i Tyrol z nostalgią
Parowa kolej zębata Achensee
W Tyrolu, parowa kolej zębata zbudowana około 120 lat temu parowa kolej zębata Achensee na siedmiokilometrowym odcinku z Jenbach do Seespitz nad jezioro Achensee. Lokomotywy parowe, pomalowane w klasyczne czerwono-czarne barwy, są jednymi z najstarszych lokomotyw parowych na świecie w regularnej eksploatacji.
Kolej Zillertal
Ujmującym oryginałem jest kolejka Zillertal, która biegnie przez 32 kilometry przez 35 mostów z Jenbach do Mayrhofen. Nostalgiczny pociąg parowy podróżuje przez fascynujący krajobraz Zillertal.
Wälderbähnle
Z Bezau do Schwarzenbergu prowadzi piękna trasa Wälderbähnle w Bregenzerwald w Vorarlbergu. Wąski tor o szerokości 760 milimetrów był niegdyś ważnym połączeniem kolejowym z Jeziorem Bodeńskim.
Muzea kolejnictwa: zanurz się w historii pociągów
Muzeum lekkiej kolei w Türnitz
Jeśli chcesz zanurzyć się w świecie dmuchających, pokrytych sadzą lekkich kolei, możesz to zrobić w dolinie Traisental dalej na wschód, gdzie ponad 50 lokomotyw i 180 wagonów jest wystawionych w muzeum lekkich kolei Freiland.
Muzeum kolei konnej w regionie Mühlviertel
Bilety, czapki służbowe i butelki sznapsa z pierwszej kolei publicznej w 1827 r. można podziwiać w sklepionych stajniach dawnej stacji konnej w Górnej Austrii.
Muzeum kolejnictwa w Schwechat
Oprócz regularnej działalności i corocznie zmieniających się wystaw specjalnych, Muzeum Kolejnictwa w Schwechat oferuje szereg wydarzeń i organizuje specjalne wycieczki.
Wiedeńskie Muzeum Transportu Remise
Pomiędzy pięknie utrzymanymi zabytkowymi wagonami, odwiedzający mogą spodziewać się niezliczonych wrażeń na praktycznych stacjach. Historia Wiener Linien staje się osobistą podróżą odkrywczą