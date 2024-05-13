Zanurz się w historii Dolnej Austrii

Kolej wąskotorowa Waldviertel

Kolej wąskotorowa Waldviertel była kręgosłupem wymiany gospodarczej z Czechami i Morawami w dawnych czasach. Dwie oddzielne linie biegną z Gmünd do Groß Gerungs i Litschau w północno-zachodniej części Waldviertel. Wiadukty, tunele i idylliczny krajobraz Waldviertel sprawiają, że podróż jest urozmaicona.

Reblaus Express

Dalej na wschód, Reblaus Express kursuje między miasteczkiem winiarskim Retz a miastem Thaya Drosendorf . Podróż, która prowadzi nie tylko przez winnice, które charakteryzują ten region.

Ötscherland Express

Ötscherland Express kursuje między Kienberg-Gaming, Lunz am See i Göstling. Pasażerowie mają okazję podróżować wzdłuż górskiej trasy w zabytkowych wagonach ciągniętych przez ponad 100-letnią lokomotywę parową lub 80-letnią lokomotywę spalinową.

Kolej Mariazell

Popularnym środkiem transportu dla turystów pieszych, rowerzystów i pielgrzymów jest kolejka Mariazell. Na odcinku 84 kilometrów jest to najdłuższa kolej wąskotorowa w Austrii. Opuszcza dolinę Traisen krótko po St. Pölten i przecina łagodne wzgórza do doliny Pielach. Trasa staje się bardziej górzysta w malowniczej górnej dolinie Erlauftal, skąd roztaczają się spektakularne widoki na górski krajobraz Ötscher. Następnie trasa opada do miasta pielgrzymkowego Mariazell.

Kolej Schneeberg

Kolej Schneeberg, historyczny pociąg parowy, kursuje co drugą niedzielę od 2 czerwca do 22 września.