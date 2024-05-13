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Koleje wąskotorowe w Austrii

Red Zillertal railway train on green meadow with pink blossom tree in foreground and snow-capped mountains in background.
Chcesz zobaczyć lokomotywę parową w ruchu lub podróżować po wąskich torach jak za dawnych czasów? w Austrii znajduje się wiele historycznych linii kolejowych.

W Austrii zegary tykają inaczej - przynajmniej tam, gdzie zabytkowe koleje wąskotorowe pędzą przez malownicze krajobrazy. Na wąskich torach o rozstawie zaledwie 760 milimetrów rozwija się szczególne doświadczenie podróży, które przemawia do wszystkich zmysłów.

Rytmiczny syk cylindrów, charakterystyczny zapach węgla i delikatne wstrząsy "drewnianej klasy" przenoszą pasażerów do czasów, gdy pociągi parowe nadal ucieleśniały nowoczesny sposób podróżowania. Są one świadectwem ducha inżynierii minionych epok i dają wyobrażenie o tym, jak mógł podróżować cesarz Franciszek Józef i jego Sisi.

Zanurz się w historii Dolnej Austrii

Kolej wąskotorowa Waldviertel

Kolej wąskotorowa Waldviertel była kręgosłupem wymiany gospodarczej z Czechami i Morawami w dawnych czasach. Dwie oddzielne linie biegną z Gmünd do Groß Gerungs i Litschau w północno-zachodniej części Waldviertel. Wiadukty, tunele i idylliczny krajobraz Waldviertel sprawiają, że podróż jest urozmaicona.

Reblaus Express

Dalej na wschód, Reblaus Express kursuje między miasteczkiem winiarskim Retz a miastem Thaya Drosendorf . Podróż, która prowadzi nie tylko przez winnice, które charakteryzują ten region.

Ötscherland Express

Ötscherland Express kursuje między Kienberg-Gaming, Lunz am See i Göstling. Pasażerowie mają okazję podróżować wzdłuż górskiej trasy w zabytkowych wagonach ciągniętych przez ponad 100-letnią lokomotywę parową lub 80-letnią lokomotywę spalinową.

Kolej Mariazell

Popularnym środkiem transportu dla turystów pieszych, rowerzystów i pielgrzymów jest kolejka Mariazell. Na odcinku 84 kilometrów jest to najdłuższa kolej wąskotorowa w Austrii. Opuszcza dolinę Traisen krótko po St. Pölten i przecina łagodne wzgórza do doliny Pielach. Trasa staje się bardziej górzysta w malowniczej górnej dolinie Erlauftal, skąd roztaczają się spektakularne widoki na górski krajobraz Ötscher. Następnie trasa opada do miasta pielgrzymkowego Mariazell.

Kolej Schneeberg

Kolej Schneeberg, historyczny pociąg parowy, kursuje co drugą niedzielę od 2 czerwca do 22 września.

Po szynach przez Górną Austrię

Kolej Schafberg

W St. Wolfgang w górnoaustriackim regionie Salzkammergut znajduje się kolejka Schafbergbahn, którą można wjechać na szczyt Schafberg o wysokości 1 783 metrów - w zaledwie 35 minut. Najbardziej stroma parowa kolej zębata w Austrii jest również jedną z najstarszych na świecie: została otwarta w 1893 roku.

Traunseetram

Trasa tego niegdyś najmniejszego, ale wciąż jednego z najbardziej stromych tramwajów na świecie, prowadzi przez piękne miasteczko Traunsee w Gmunden. Traunseetram kursuje w każdy czwartek od 11 lipca do 05 września.

Kolejka Attersee

Nostalgiczny pociąg zabierze Cię przez region Attergau - z założona w 1913 r Atterseebahn. Podczas podróży dowiesz się ciekawych faktów na temat historii kolei i zabytkowych pojazdów. Po przystanku fotograficznym w Walsbergu pociąg wraca do Attersee. W każdy wtorek, od 10 lipca do 04 września 2025 r.

Kolej muzealna Steyrtal

Zabytkowa kolejka Steyrtal kursuje na 16,7-kilometrowej trasie między lokalną stacją Steyr a Grünburgiem. Wszystkie pociągi są nadal obsługiwane przez lokomotywy parowe, z których niektóre mają ponad 100 lat, co pozwala zachować historyczny charakter kolei. Została ona otwarta w 1889 roku i jest uważana za najstarszą kolej wąskotorową w Austrii. I: kursuje również zimą.

Wycieczka przygodowa w Styrii

Kolej Murtal

Przenikliwy gwizd wzbija białe kłęby dymu z komina lśniącej, czarnej lokomotywy. Powoli, ogromne szprychowe koła zaczynają się obracać, a Kolejka Murtal dmucha i grzechocze, gdy nabiera prędkości. Na trasie o długości 64 kilometrów bezpośrednio wzdłuż Styryjskiego Muru, pomiędzy Unzmarkt, Murau i Tamsweg w SalzburgerLand - wrażenia z jazdy pociągiem parowym jak z książki!

Kolej Gleichberg

Kolej Gleichenberg w styryjskim regionie termalnym z Feldbach do Bad Gleichenberg. W wagonach kolejowych z lat trzydziestych XX wieku pasażerowie są zestrojeni z krajobrazem przy dźwiękach natury.

Pociąg z butelkami

W kolorowych wagonach styryjskiego pociągu Flascherlzug ze Stainz do Preding można rozkoszować się kulinarnymi przysmakami, podziwiając piękny krajobraz Schilcherland.

Przejazdy pociągami parowymi w Karyntii i Ziemi Salzburskiej

Kolej Pinzgau

Kolej Pinzgau w Ziemi Salzburskiej została uruchomiona po raz pierwszy w 1898 roku. Idylliczna trasa prowadzi z Zell am See wzdłuż rzeki Salzach do Parku Narodowego Wysokich Taurów do Krimml.

Kolej muzealna Gurkthal

Prawdziwego romantyzmu wąskotorówki można doświadczyć w Karyntii na wycieczce zabytkową kolejką Gurkthal na około trzykilometrowym odcinku między Treibach-Althofen i Pöckstein-Zwischenwässern.

Podróż przez Vorarlberg i Tyrol z nostalgią

Parowa kolej zębata Achensee

W Tyrolu, parowa kolej zębata zbudowana około 120 lat temu parowa kolej zębata Achensee na siedmiokilometrowym odcinku z Jenbach do Seespitz nad jezioro Achensee. Lokomotywy parowe, pomalowane w klasyczne czerwono-czarne barwy, są jednymi z najstarszych lokomotyw parowych na świecie w regularnej eksploatacji.

Kolej Zillertal

Ujmującym oryginałem jest kolejka Zillertal, która biegnie przez 32 kilometry przez 35 mostów z Jenbach do Mayrhofen. Nostalgiczny pociąg parowy podróżuje przez fascynujący krajobraz Zillertal.

Wälderbähnle

Z Bezau do Schwarzenbergu prowadzi piękna trasa Wälderbähnle w Bregenzerwald w Vorarlbergu. Wąski tor o szerokości 760 milimetrów był niegdyś ważnym połączeniem kolejowym z Jeziorem Bodeńskim.

Muzea kolejnictwa: zanurz się w historii pociągów

Muzeum lekkiej kolei w Türnitz

Jeśli chcesz zanurzyć się w świecie dmuchających, pokrytych sadzą lekkich kolei, możesz to zrobić w dolinie Traisental dalej na wschód, gdzie ponad 50 lokomotyw i 180 wagonów jest wystawionych w muzeum lekkich kolei Freiland.

Muzeum kolejnictwa lekkiego

Muzeum kolei konnej w regionie Mühlviertel

Bilety, czapki służbowe i butelki sznapsa z pierwszej kolei publicznej w 1827 r. można podziwiać w sklepionych stajniach dawnej stacji konnej w Górnej Austrii.

Muzeum kolei konnej

Muzeum kolejnictwa w Schwechat

Oprócz regularnej działalności i corocznie zmieniających się wystaw specjalnych, Muzeum Kolejnictwa w Schwechat oferuje szereg wydarzeń i organizuje specjalne wycieczki.

Muzeum kolejnictwa

Wiedeńskie Muzeum Transportu Remise

Pomiędzy pięknie utrzymanymi zabytkowymi wagonami, odwiedzający mogą spodziewać się niezliczonych wrażeń na praktycznych stacjach. Historia Wiener Linien staje się osobistą podróżą odkrywczą

Muzeum transportu Remise

Najczęściej zadawane pytania

Najstarszą koleją wąskotorową w Austrii jest kolej Steyrtal. Została onazostała otwarta 20 sierpnia 1889 r. i jest uważana za najstarszą 760-milimetrową kolej wąskotorową na terenie dzisiejszej Austrii. Steyrtalbahn jest również uważana za najstarszą kolej wąskotorową w Europie obsługiwaną wyłącznie przez parę.

Kolej odegrała ważną rolę w rozwoju gospodarczym doliny Steyrtal, zwłaszcza w leśnictwie i przetwórstwie metali.

Obecnie działa 16,5-kilometrowy odcinek linii między Steyr Lokalbahn i Grünburg.

Kolej Steyrtal

Główną różnicą między koleją wąskotorową a koleją normalnotorową jest rozstaw torów, czyli odległość między szynami:

  • Koleje normalnotorowe mają rozstaw szyn wynoszący 1435 milimetrów. Rozstaw ten jest najbardziej rozpowszechniony na świecie i stanowi około 75 procent globalnej sieci kolejowej.

  • Koleje wąskotorowe mają rozstaw torów mniejszy niż 1435 milimetrów. Przykładowo, powszechnie stosowana wąskotorówka ma szerokość 750 milimetrów.

Zwróć uwagę na rozkłady jazdy i godziny sezonowe: Wycieczki nostalgiczne po historycznych liniach kolejowych w Austrii nie są możliwe przez cały rok, ale odbywają się głównie w sezonie letnim i w określonych terminach. Większość wycieczek nostalgicznych jest oferowana między majem a październikiem, z kilkoma dodatkowymi wycieczkami w sezonie adwentowym.

Szczegóły dotyczące wycieczek można znaleźć u odpowiednich operatorów.

Niestety, dostępność historycznych pojazdów jest często ograniczona, ponieważ nie zostały one zaprojektowane z myślą o wózkach inwalidzkich. Często nie można ich przerobić, ponieważ w przeciwnym razie utraciłyby swój historyczny charakter. Faby uzyskać aktualne i szczegółowe informacje na temat dostępności, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi operatorami kolejowymi.

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