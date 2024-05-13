Zawsze wzdłuż brzegu jeziora - a potem kieliszek wina w dłoni i świeżo złowiona ryba na stole. Nasze wskazówki dotyczące kulinarnych wędrówek

Wędrówka wokół jeziora, przez łagodne wzgórza i zacienione lasy - i ostatni rejs z powrotem przez jezioro. Jest to idealny sposób na połączenie natury i kulinarnych doznań.

Zajazdy z tarasami nad jeziorem serwują regionalne specjały - od świeżo złowionych ryb po domowe wypieki. Po drodze ukryte zatoczki zachęcają do kąpieli, a drewniane ławki oferują miejsce do relaksu przy szumie fal alpejskiego jeziora.