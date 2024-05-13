Najpiękniejsze wędrówki kulinarne nad austriackimi jeziorami
Introduction
Wędrówka wokół jeziora, przez łagodne wzgórza i zacienione lasy - i ostatni rejs z powrotem przez jezioro. Jest to idealny sposób na połączenie natury i kulinarnych doznań.
Zajazdy z tarasami nad jeziorem serwują regionalne specjały - od świeżo złowionych ryb po domowe wypieki. Po drodze ukryte zatoczki zachęcają do kąpieli, a drewniane ławki oferują miejsce do relaksu przy szumie fal alpejskiego jeziora.
Kulinarna wędrówka nad Traunsee
Z widokiem na majestatyczny szczyt Traunstein i głębokie jezioro Traunsee (191 metrów głebokości czyni je najgłębszym jeziorem w Austrii): droga Miesweg prowadzi wzdłuż malowniczego wschodniego brzegu do idyllicznej skalistej zatoki.
Gdy dopada głód, możesz liczyć na menu Seehotelu Schwan, który wprost pieści zmysły: położony bezpośrednio przy głównym placu Gmunden wspaniały budynek z restauracją jest pierwszym adresem dla smakoszy. Seegasthof Hotel Hois'n to kolejne doskonałe miejsce dla miłośników pieszych wędrówek. Koniecznie spróbuj zupy rybnej Gmunden! Na hotelowym kąpielisku wczasowicze mogą zakończyć dzień w wodzie. Tradycyjna cukiernia Grellinger serwuje desery dla wymagających.
Kulinarne wędrówki nad jeziorami Langbathseen
Dwugodzinna wędrówka pd jeziora Vorderer Langbathsee do Hinterer Langbathsee prowadzi przez jasne i oferujące rześkość lasy mieszane. Po nasyceniu się widokiem alpejskich jezior warto odwiedzić którąś z urokliwych restauracji: Mostschenke w Heustadl lub Landhotel Post.
Berggasthof Edelweiss znajduje się wysoko nad jeziorem Ebensee. Od Ciebie zależy, czy zdecydujesz się dotrzeć na górę Feuerkogel (wys. 1600 m n.p.m.) pieszo, czy wjechać kolejką linową. Możesz liczyć na niebiańskie widoki i najwyższej klasy specjały samego szefa kuchni Alexandra.
Kulinarna wędrówka nad jezioram Attersee
Wędrówka prowadzi wokół pięknego Wachtberg, obok kościoła i idyllicznych gospodarstw. Wędrowców nagradzają widoki na turkusowo-niebieskie jezioro Attersee.
Poznaj letni kurort krok po kroku. Gdy dopadnie Cię głód, pożywne przysmaki oferuje Gasthaus Wachtberg - polecamy poczekać na niezapomniany zachód słońca. Pobliska restauracja Bachtaverne słynie z pierwszorzędnej kuchni austriackiej i specjałów z dziczyzny.
Kulinarna wędrówka nad Fuschlsee
Wędrówka prowadzi przez łąki, pastwiska i lasy do idyllicznego jeziora Fuschlsee, które stanowi centrum trasy. Okrężny szlak turystyczny biegnie prawie w całości wzdłuż brzegu jeziora. Jedynie przy zamku Fuschl i rzece Fuschler Ache szlak przebiega przez rezerwat przyrody.
Miłośnicy ryb będą w swoim żywiole w restauracji rybnej Schlossfischerei-Einkehr. Ryby z lokalnych wód o jakości wody pitnej smakują wyśmienicie. W restauracji Brunnwirt szef kuchni Johannes Brandstätter serwuje przysmaki z regionu: coregonus z Fuschlsee, salzburski antrykot z wołowiny Galloway lub specjały z sera owczego z sąsiedniej wioski. Rodzinna restauracja Seerose rozpieszcza gości przysmakami z regionu na pięknym tarasie nad jeziorem.
Kulinarna wędrówka nad jeziorem Altausseer See
Jezioro Altaussee najlepiej zwiedzać pieszo. Wzdłuż jego brzegu poprowadzono szlak, który można pokonać w 2,5 godziny. Również tutaj celem jest przyjemność.
Świeżo złowione ryby z jeziora i inne regionalne przysmaki serwowane są w rodzinnej kawiarni Strandcafé. Urokliwie położone w sercu Salzkammergut restauracje Jagdhaus Seewiese i Seewiese Altaussee rozpieszczają domową kuchnią. Ciesz się widokiem na górę Dachstein ze świeżą rybą na talerzu lub domowym ciastem: odwiedź Kahlseneck.
Kulinarna wędrówka nad Weissensee
Przyjemna wędrówka z Techendorf do Ronacherfels - i z powrotem łodzią. I na falach jednego z najpiękniejszych jezior w Alpach, jeziora Weissensee.
W Seecafé w Ronacherfels można delektować się przekąskami tuż nad brzegiem jeziora i obserwować ryby w krystalicznie czystej wodzie. Zachody słońca są tu legendą. W doskonałej restauracji Bootshaus - Das Löwenzahn, natura dosłownie leży na talerzu - regionalne specjały o czystym smaku, kreatywnie dopracowane przez Jakoba Lilga.
Kulinarna wędrówka nad Faaker See
Z każdym krokiem coraz bardziej wczuwasz się w siebie i atmosferę pięknego jeziora Faak. Niespieszna wędrówka prowadzi wokół dziewiczego jeziora.
Ponieważ świeże powietrze zaostrza apetyt, zalecamy zatrzymanie się w jednej z najstarszych karczm w Karyntii , Der Tschebull. Hannes Tschemernjak, przedstawiciel 14. pokolenia właścicieli, serwuje dania z najlepszych regionalnych produktów zgodnie z mottem "proste, ale wspaniałe".Dorfwirt in SEELEITN w ośrodku wypoczynkowym SEELEITN oferuje miejsca w pierwszym rzędzie nad jeziorem Faaker See - z kuchnią karyncką i szczyptą klimatu alpejsko-adriatyckiego. Goście mogą cieszyć się wyjątkowymi doznaniami kulinarnymi w restauracji Inselhotel. Łódź-taksówka zabierze ich przez jezioro do restauracji na wyspie. Rzuć kotwicę, zejdź na ląd i delektuj się wyśmienitą kuchnią w karynckim słońcu.