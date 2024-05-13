LGBTQIA+: najlepsze wskazówki na urlop
Introduction
Austria i jej stolica, Wiedeń, są znane z różnorodności i otwartości. Rosnąca liczba inicjatyw queer, wydarzeń i bezpiecznych przestrzeni serdecznie wita ludzi ze społeczności LGBTQIA+. Skrót LGBTQIA+ oznacza lesbijki, gejów, osoby transpłciowe, queer, osoby interseksualne i aseksualne: innymi słowy, osoby o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych.
Poniższe osiem wskazówek to zbiór miejsc, które celebrują całe spektrum tęczy i podnoszą świadomość na temat bezpiecznych przestrzeni. W duchu ikony popu Lady Gagi: "Jestem na dobrej drodze, kochanie, taka się urodziłam!".
1. Pride
Czerwiec jest Miesiącem Dumy: zapewnia widoczność i głos osobom ze społeczności LGBTQIA+ oraz oznacza dumę, tolerancję i pewność siebie. Najważniejszym wydarzeniem tego miesiąca jest słynna parada uliczna Pride, która wysyła ważne przesłanie na całym świecie przeciwko stygmatyzacji i wykluczeniu. W Austrii pierwsza kolorowa demonstracja odbyła się na wiedeńskiej Ringstrasse w 1996 roku, a od kilku lat również Graz, Linz i Innsbruck wspaniale świętują równość. Na wszystkich uczestników czeka bogaty program wspierający wokół kolorowego korowodu ludzi na ulicy.
Częścią Vienna Pride jest wielodniowa Pride Village na Rathausplatz: miejsce spotkań, nauki, świętowania i bycia częścią ruchu. Entuzjaści sportu mogą z dumą pokazać swoje poparcie dla różnorodności podczas Pride Run, a efektowne artystki drag chodzą po wybiegu podczas konkursu Miss*ter Vienna Pride. Program oferuje również wiele innych nowych atrakcji rok po roku.
2. Diversity Ball
W świątecznej atmosferze wiedeńskiego ratusza coroczny Diversity Ball zaprasza na wieczór pełen wspaniałych występów, żywiołowych bitów i bogatych strojów. Klasyczna tradycja balu spotyka się z nowoczesną kulturą imprezową: kilka parkietów zachęca do żywiołowej zabawy, celebryci ze sceny LGBTQIA+ spotykają się z publicznością, spektakularny występ o północy co roku wywołuje sensację, a loteria i inne interaktywne punkty programu zapraszają do przyłączenia się.
Bal jest świętem wszystkich wymiarów różnorodności i nie zna granic: Płeć, wiek, orientacja seksualna, niepełnosprawność, pochodzenie czy religia nie mają znaczenia. Wydarzenie zdobywa punkty za kompleksową dostępność, a przemówienia są tłumaczone na język migowy. Każdy, kto kocha krzykliwe stroje, ekstrawaganckie występy i żywiołowe tańce, przeżyje tutaj noc pełną blichtru.
3. Bary i kawiarnie
Villa Vida w Wiedniu to przede wszystkim kawiarnia, ale także miejsce queerowych wydarzeń: na przykład podczas regularnego Queens Brunch śniadaniu towarzyszy drag show. W Café Savoy tęczowa flaga została wciągnięta w barokowej, starej wiedeńskiej atmosferze, a goście przez cały dzień otrzymują pyszne jedzenie i napoje. Doskonałe drinki dostępne są wbarze Mango, a latem dostępny jest mały ogródek na świeżym powietrzu.
HOSI w Salzburgu to nie tylko bar, ale także klub dla społeczności LGBTQIA+ , w którym regularnie organizowane są imprezy. W Salzburgu znajduje się także gejowski barMexxx, który działa również jako klub. Niedaleko znajduje się dwupiętrowy Dark Eagle, bar cruisingowy z ciemnymi pokojami.
4. Zakupy
Wiedeńska księgarnia Löwenherz to świetne miejsce do przeglądania, oferujące szeroki wybór książek dla gejów, lesbijek i osób transpłciowych. Obejmują one nie tylko książki, ale także czasopisma i płyty DVD; regularnie organizowane są także odczyty.
W pierwszej dzielnicy księgarnia ChickLit oferuje literaturę feministyczną i lesbijską w języku niemieckim i angielskim. Gayt w piątej dzielnicy zasłynął jako "sklep gejowskiego stylu życia": Oprócz odzieży, akcesoriów, odzieży fetyszowej i zabawek, w piwnicy znajduje się również galeria sztuki artystów gejowskich.
5. Hotele
W stolicy, wiedeński urok spotyka się z paryskim stylem w butikowym hotelu Motto: nie tylko jest tu miejsce dla różnorodności społeczeństwa, ale każda para ma również niezwykle stylowy pokój. Pyszne jedzenie i napoje serwowane są ze wspaniałym widokiem w restauracji Chez Bernard na najwyższym piętrze, w tym na tarasie na dachu. Nie mniej zachęcający jest Boutiquehotel Stadthalle, który również realizuje kompleksową koncepcję zrównoważonego rozwoju.
W samym sercu regionu wypoczynkowego Hochkönig, hotel wellness MorgenZeit w Maria Alm wita wszystkich gości z otwartością - i wieloma możliwościami relaksu, sauny i zabawy. Dzięki zróżnicowanej ofercie, od jogi, wellness i spa po ekscytujące wędrówki, przyjazny gejom hotel Pirchnerhof w Alpbachtal jest również wysoce zalecaną wskazówką na wakacje LGBTQIA+.
6. Pink Lake Wörthersee
Impreza, relaks, poznawanie nowych ludzi lub romantyczne wakacje we dwoje: Festiwal Pink Lake oferuje niezapomniane wakacje w Karyntii. Program wokół jeziora Wörthersee jest tak różnorodny, jak sama społeczność. Kulinarne przysmaki, kultura, wellness i rozrywka: pełny program czeka na gości przez trzy dni nad jednym z najpopularniejszych austriackich jezior kąpielowych.
Oprócz ekskluzywnych wydarzeń festiwalowych, bary i kluby gejowskie w Karyntii są również otwarte na przytulne drinki, randki i imprezy.
7. Imprezy i kluby
Why Not jest popularnym klubem w Wiedniu od lat 80-tych , co czyni go jednym z najstarszych bezpiecznych miejsc dla gejów w Wiedniu. Można tu znaleźć wszystko: od nocy lat 90. i gejowskiej edycji Oktoberfest po gorące imprezy porno. Porywająca muzyka pop i trash, ekspresyjne pokazy, seksowna atmosfera i odkrywcze stroje są również na porządku dziennym i nocnym podczas imprez w KENClub. Odbywają się one w różnych, zmieniających się wiedeńskich dyskotekach.
"Największa gejowska impreza w Austrii" - tak The Circus nazywa swój własny (tęczowy) sztandar: imprezy w dużych obiektach, takich jak Arena Wien czy Praterdome, przyciągają tysiące gości ze społeczności LGBTQI. Inną serię queerowych imprez z dźwiękami pop i electro zapewnia PiNKED Vienna, również w zmieniających się klubach.
8. Die bärtige Therese
Na wysokości 1000 m n.p.m. znajduje się pierwsze w Austrii schronisko queer: Die bärtige Therese w górskiej wiosce Trahütten. Die bärtige Therese to wiele rzeczy, ale nie tylko zwykła górska chata: można tu przenocować i zjeść posiłek w gospodzie, a także skorzystać z bogatego programu artystycznego i kulturalnego ze zmieniającymi się wydarzeniami i muzyką. Pokoje urządzone są w stylu retro, a świeże górskie powietrze napływa z zewnątrz.
Cała społeczność LGBTQIA+ i ich sojusznicy są mile widziani, jedyny wymóg: minimalny wiek 18 lat.
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