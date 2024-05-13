W całym kraju różne wydarzenia, miejsca i działania oznaczają różnorodność i otwartość. Wskazówki te są szczególnie popularne wśród gości LGBTQIA+.

Austria i jej stolica, Wiedeń, są znane z różnorodności i otwartości. Rosnąca liczba inicjatyw queer, wydarzeń i bezpiecznych przestrzeni serdecznie wita ludzi ze społeczności LGBTQIA+. Skrót LGBTQIA+ oznacza lesbijki, gejów, osoby transpłciowe, queer, osoby interseksualne i aseksualne: innymi słowy, osoby o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych.

Poniższe osiem wskazówek to zbiór miejsc, które celebrują całe spektrum tęczy i podnoszą świadomość na temat bezpiecznych przestrzeni. W duchu ikony popu Lady Gagi: "Jestem na dobrej drodze, kochanie, taka się urodziłam!".