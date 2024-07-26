Małe ośrodki narciarskie w Austrii
Introduction
Gdzie magia zimy jest w domu
Zima w Austrii oznacza zanurzenie się w pięknie krajobrazu i doświadczanie alpejskiego stylu życia. Szczególnie mocno można to odczuć podczas jazdy na nartach, zimowej wędrówki przez zaśnieżony las lub biegów narciarskich wzdłuż zamarzniętych rzek.
Bliskości i uważności wobec natury można doświadczyć szczególnie intensywnie w wysoko położonych alpejskich wioskach. Stanowią one obecnie otoje spokoju. W przeszłości były w zimie często niedostępne przez wiele tygodni, ale dziś są bardzo dobrze skomunikowane. Zakwaterowanie u przyjaznych gospodarzy oferuje współczesny komfort z zapleczem odnowy biologicznej i doskonałą kuchnią. Ale niepowtarzalny charakter tych miejsc został zachowany.
Filzmoos
Położona na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza wioska składa się z oryginalnych wiejskich domów i ma nieodparty urok. Jeśli chcesz spędzić dzień na sportowo, znajdziesz tu mały, świetny ośrodek narciarski z 20 kilometrami tras i ośmioma wyciągami. Dwie góry narciarskie - Rossbrand (1600 m n.p.m.) i Grossberg (1380 m n.p.m.) - a także stoki w dzielnicy Neuberg oferują łatwy teren dla dzieci i początkujących, a także czerwone i czarne trasy dla wszystkich ambitnych narciarzy i profesjonalistów.
Ten obfitujący w śnieg region jest również idealny do uprawiania narciarstwa biegowego i zimowych wędrówek.Imponujący krajobraz wokół Filzmoos w Ziemi Salzburskiej najlepiej podziwiać podczas konnej przejażdżki saniami.
Coroczne styczniowe tygodnie balonów na ogrzane powietrze są międzynarodową atrakcją. Świecące balony unoszą się nad Filzmoos w nocy z akompaniamentem muzycznym i fajerwerkami na koniec. Co za przeżycie!
Warto wiedzieć: w Filzmoos znajduje się aż 17 miejsc mocy.
Maria Alm
Maria Alm w Ziemi Salzburskiej to wioska idyllicznie położona na wysokości 802 m n.p.m. i otoczona imponującym alpejskim światem. Tę górską enklawę charakteryzują budynki z poprzednich stuleci i wieża kościoła pielgrzymkowego. Osadzona na tle imponującej panoramy Hochkönig otwiera się dla urlopowiczów szukających relaksu i aktywności sportowych z dala od zgiełku. Teren narciarski Hochkönig obejmuje 120 kilometrów tras zjazdowych i 34 wyciągi, oferując narciarzom i snowboardzistom szeroki wybór. Od szerokich rodzinnych stoków po wymagające trasy dla zaawansowanych narciarzy - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Obszar ten jest częścią Ski amadé, największego stowarzyszenia narciarskiego w Austrii, które zapewnia dostęp do łącznie 760 kilometrów tras narciarskich.
A poza stokiem? Narciarze biegowi znajdą w Maria Alm 30 kilometrów przygotowanych tras. Wędrówki na rakietach śnieżnych i zimowe szlaki turystyczne oferują możliwość doświadczania spokoju natury. Szczególnie imponująca jest przejażdżka saniami przez ośnieżony krajobraz - wskazówka dla romantyków.
Warto wiedzieć: w Maria Alm znajduje sie oświetlony 6-kilometrowy tor do jazdy na sankach.
Prägraten am Großvenediger
W ośrodku Prägraten am Großvenediger możesz cieszyć się autentycznymi zimowymi doświadczeniami wśród tradycyjnych wiejskich zabudowań. Jeśli chcesz zwolnić, jest to miejsce dla Ciebie.
Niewielki teren narciarski w Prägraten obejmuje 15 km tras i dwa wyciągi. Wiele osób jeździło tu na nartach po raz pierwszy. Łatwe w zarządzaniu stoki pozwalają na relaksującą jazdę w rodzinnej atmosferze.
Wioska położona jest w Wysokich Taurach na wysokości 1312 m n.p.m. i ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko jazdę na nartach. Narciarze biegowi mogą odkrywać te okolice na około 20 km przygotowanych tras. Wędrówki w rakietach śnieżnych, tory saneczkowe i zimowe szlaki turystyczne prowadzą przez dziewiczą przyrodę z widokiem na otaczające góry. Łyżwiarstwo i curling na naturalnym lodzie urozmaicają zimowe dni we Wschodnim Tyrolu. Niezwykłą aktywnością jest wycieczka narciarska z przewodnikiem na Großvenediger. Czwarta najwyższa góra Austrii oferuje niezapomniane wrażenia dla każdego, kto szuka przygód.
Warto wiedzieć: tradycyjne i stare chatki na górskich halach, dookoła 60 trzytysięczników i 9 przepięknych dolin, które czekają na odkrycie.
Heiligenblut
Goście czują się tu, jakby czas stanął w miejscu. Heiligenblut leży na wysokości prawie 1300 m n.p.m. wśród malowniczego górskiego krajobraziu, w samym sercu Parku Narodowego Wysokich Taurów. Nad miejscowością góruje potężny szczyt Großglockner, najwyższa góra Austrii.
Ci, którzy przyjeżdżają do Heiligenblut na narty, znajdą teren narciarski Großglockner/Heiligenblut z 55 km tras i 12 wyciągami. Stoki obejmują zarówno łagodne trasy dla początkujących i rodzin, jak i wymagające trasy dla zaawansowanych narciarzy. Ci, którzy lubią jeździć poza trasami, znajdą 1500-hektarową arenę freeride'ową z sześcioma sektorami freeride'owymi.
Zimowe marzenia o wspinaczce górskiej spełniają się w okolicy Großglockner. Podczas wycieczki skiturowej każdy może znaleźć się bardzo blisko natury. Jeśli chcesz się zrelaksować, odkryj ośnieżony krajobraz podczas zimowej wędrówki, zjedź wieczorem po oświetlonym torze saneczkowym lub przeżyj romantyczną przejażdżkę saniami ciągniętymi przez konie.
Warto wiedzieć: Großglockner w tle sprawił, że wioska zyskała reputację jednej z najpiękniejszych górskich wiosek w Alpach.
Gargellen
Wioska położona jest „w najdalszym zakątku” Montafon na wysokości 1423 m n.p.m. To fascynujące, jak harmonijnie współistnieją tu zimowy spokój i turystyka narciarska. Narciarze znajdą tu 39 kilometrów tras zjazdowych i osiem wyciągów. Choć miejscowość położona jest w środku wysokich gór, pomiędzy masywami Rätikon i Silvretta, krajobraz charakteryzuje się łagodnym rysem.
Gargellen to uzdrowisko klimatyczne w Vorarlbergu położone jest z dala od zgiełku i ruchu turystycznego. W ten sposób zachowana została jego oryginalność i tradycje. Najlepiej widać to po malowniczych zagrodach i gospodarstwach wiejskich, które mają nawet 300 lat.
Warto wiedzieć: Gargellen to najwyżej położona wioska w Montafon.
Rauris
Położony na wysokości 950 m n.p.m. w południowej części Ziemi Salzburskiej Rauris oferuje zimową scenerię, która nie ma sobie równych. Malowniczo otoczona ośnieżonymi szczytami i gęstymi lasami dolina jest idealnym miejscem na relaksujący zimowy wypoczynek.
Teren narciarski Rauriser Hochalmbahnen obejmuje 32 kilometry tras zjazdowych i 10 wyciągów.Jest mały, komfortowo urządzony, z szerokimi i słonecznymi stokami - rodziny mogą cieszyć się tu doskonałymi warunkami do narciarstwa, a także stokami treningowymi dla dzieci i początkujących. Doświadczeni snowboardziści również mogą docenią kilometry przygotowanych specjalnie dla nich tras. Na wschodnich stokach śnieg utrzymuje się aż do wiosny, co zapewnia długi sezon narciarski.
Jeśli chcesz odkrywać zaśnieżoną przyrodę i napawać się świeżym górskim powietrzem, skorzystaj z zimowego szlaku turystycznego o przewyższeniu 580 metrów. Narciarze biegowi mogą pokonać 30 km przygotowanych tras biegowych. Wędrówka na rakietach śnieżnych z przewodnikiem zabierze Cię do zimowej dżungli w głębi Parku Narodowego Wysokich Taurów.
Warto wiedzieć: przez wieki dolina Rauris była uważana w Austrii za ważny ośrodek wydobycia złota.
Alpbach
Położony pomiędzy Alpami Kitzbühelskimi i Brandenberskimi Alpbachtal zachwyca swoim śnieżnym krajobrazem. Miłośnicy sportów zimowych znajdą w Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau teren narciarski ze 113 km tras i 45 wyciągami. W szkółce narciarskiej dla dzieci najmłodsi uczą się stawiać pierwsze kroki na nartach. Jeśli pragniesz zastrzyku arenaliny, spróbuj przejażdżki kolejką grawitacyjną. Co za zabawa!
Dzikie wody potoku Brandenberger Ache rzeźbiły swoją drogę przez dolinę przez tysiące lat. Dziś wraz z szalenie romantycznym wąwozem Tiefenbachklamm tworzy tło jak z książki z obrazkami. Zimowe wędrówki, narciarstwo biegowe i wędrówki w rakietach śnieżnych to świetne sposoby na relaks dla ciała i duszy. A urocza dolina oferuje mnóstwo miejsc, w których możesz zostawić codzienne życie za sobą.
Warto wiedzieć: jazda na łyżwach jest możliwa na zbiorniku Reintalersee w Kramsach, jeśli temperatura i grubość lodu są odpowiednie.
Weissensee
Jezioro stanowi doskonały punkt wyjścia dla wielu aktywności zimowych. Dzięki swojemu położeniu Weissensee w dolinie Gailtal w Karyntii co roku zamarza. Zaledwie kilka minut od jeziora znajduje się mały teren narciarski ze szkółką narciarską i wyciągiem krzesełkowym. Z szerokiego stoku zawsze widać jezioro Weissensee - tło o unikatowej wartości. Poza jeziorem i terenem narciarskim słoneczną dolinę Weissensee przecina 40 kilometrów tras do narciarstwa klasycznego. Z kolei baterie można naładować w wielu przytulnych schroniskach narciarskich.
Jeśli po całym dniu na stoku nadal nie czujesz zmęczenia, chwyć łyżwy. Kiedy lodowisko jest oficjalnie otwarte, można tu spotkać wielu łyżwiarzy ćwiczących piruety lub curling.
Wiele lat temu małe wioski nad jeziorem Weissensee postawiły na zrównoważony rozwój - Park Przyrody Weissensee został kilkakrotnie uznany za modelowy region pod tym względem. Do wielu miejsc można łatwo dojechać autobusem, więc samochód można zostawić w domu. Nad Weissensee, w regionie slow food, szczególny nacisk kładzie się tu na produkty regionalne i restauracje, które oferują pyszne lokalne specjały.
Warto wiedzieć: mierząca 6,5 km2 zamarznięta tafla jeziora Weissensee jest największym naturalnym lodowiskiem w Europie.
Hinterstoder
Hinterstoder leży w idyllicznej dolinie na wysokości 600 m n.p.m. i jest znanym ośrodkiem Pucharu Świata w narciarstwie, który zachował swój pierwotny wiejski charakter. Ci, którzy skuszą się na jazdę na nartach, znajdą tu 40 km tras narciarskich położonych na wysokości do 2000 m. Ośrodek narciarski w Górnej Austrii jest więc uważany za gwarantujący śnieg. Imponujące górskie giganty pasma Totes Gebirge tworzą zapierające dech w piersiach tło - są zawsze w zasięgu wzroku na rozległych panoramicznych stokach. Dzięki szkółce narciarskiej z opieką dla najmłodszych, wyciągom treningowym i taśmowym teren narciarski jest szczególnie popularny wśród rodzin. Ci, którzy szukają wyzwań, mogą wybrać się na stok Pucharu Świata o maksymalnym nachyleniu 60% lub stok Inferno o nachyleniu do 70%.
Osoby szukające ciszy i spokoju również znajdą w Hinterstoder i okolicy wszystko, czego potrzebują do relaksującego zimowego wypoczynku. Odkrywanie pokrytej śniegiem przyrody podczas zimowych wędrówek lub wędrówek w rakietach śnieżnych jest tutaj szczególnie relaksujące. Dzięki 100 km oczyszczonych, a czasem nawet przetartych szlaków zimowych, region Pyhrn-Priel na skraju Parku Narodowego Kalkalpen można odkrywać każdego dnia na nowo.
Warto wiedzieć: Hinterstoder jest jedną z „Alpejskich Pereł”, czyli jednym z 25 szczególnie zrównoważonych ośrodków turystycznych w Alpach. „Alpejskie Perły” spełniają najwyższe standardy w zakresie przyjaznych dla środowiska ofert turystycznych, a transport coraz częściej opiera się na taksówkach wahadłowych, autobusach i kolejkach górskich.