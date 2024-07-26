Gdzie zimowy urlop zaczyna się u wrót hotelu Filzmoos

Położona na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza wioska składa się z oryginalnych wiejskich domów i ma nieodparty urok. Jeśli chcesz spędzić dzień na sportowo, znajdziesz tu mały, świetny ośrodek narciarski z 20 kilometrami tras i ośmioma wyciągami. Dwie góry narciarskie - Rossbrand (1600 m n.p.m.) i Grossberg (1380 m n.p.m.) - a także stoki w dzielnicy Neuberg oferują łatwy teren dla dzieci i początkujących, a także czerwone i czarne trasy dla wszystkich ambitnych narciarzy i profesjonalistów.

Ten obfitujący w śnieg region jest również idealny do uprawiania narciarstwa biegowego i zimowych wędrówek.Imponujący krajobraz wokół Filzmoos w Ziemi Salzburskiej najlepiej podziwiać podczas konnej przejażdżki saniami .