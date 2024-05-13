Wiwat nagradzani austriaccy szefowie kuchni
Introduction
Jedzenie to coś więcej niż tylko żywność. To pokarm dla duszy, a może też być wyrazem miłości i pięknie łączyć ludzi. Opowiada historie, pozwala doświadczyć uroków kraju i jego kultury poprzez zmysły, tworzy wspomnienia, które pozostają na długo. Również gotowanie może być czymś więcej niż tylko przygotowywaniem posiłków: jest to rzemiosło, które często staje się sztuką. Kulinarne arcydzieła pobudzają wyobraźnię jak nic innego.
Wielokrotnie nagradzani austriaccy szefowie kuchni są zaś prawdziwymi twórcami. Wykorzystując regionalne produkty, tworzą prawdziwe arcydzieła, które promieniują daleko poza granice Austrii. Przedstawiamy najlepszych szefów kuchni w kraju, dzięki którym Austria staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem kulinarnym. Kurtyna w górę!
System oceniania Gault&MillauW Austrii kluczową rolę w ocenie i promowaniu jakości gastronomii odgrywa renomowany francuski przewodnik kulinarny Gault&Millau. Wyróżnionym restauracjom przyznaje on tzw. Hauben. Oto kilka szczegółów na temat systemu oceniania, jakiemu podlegają restauracje.
Hauben, czyli "czapki kucharskie"
Przyznawane przez Gault&Millau wyóżnienia określane są jako "Hauben", co w języku niemieckim oznacza "czapki kucharskie". Hauben są synonimem doskonałości kulinarnej i stanowią istotny wskaźnik renomy restauracji.
Historia
Przez wiele lat Gault&Millau stosował system oceniania oparty na maksymalnie czterech Hauben. Jednak w 2019 roku aby umożliwić bardziej precyzyjną ocenę najwybitniejszych lokali, wprowadzono piątą Haubę.
5-stopniowa skala oceniania
1 Haube: 11-12,5 pkt. - dobra
2 Hauben: 13-14,5 pkt. - b. dobra
3 Hauben: 15-16,5 pkt - znakomita
4 Hauben: 17-18,5 pkt. - wybitna
5 Hauben: 19-19,5 pkt. - najwyższa ocena dla najlepszych restauracji na świecie.
5. Haube zarezerwowana
Warto zauważyć, że ocena 20 punktów jest zarezerwowana i dotychczas nie została przyznana, co podkreśla niezwykle rygorystyczne standardy przewodnika.
Szczególne znaczenie
Przez wiele lat przewodnik ograniczał swoje publikacje jedynie do Wiednia i Salzburga. Dziś Gault&Millau jest głównym autorytetem w ocenie restauracji na terenie całej Austrii. Dzięki temu Hauben zyskały status najbardziej pożądanych wyróżnień wśród austriackich restauratorów i szefów kuchni.
Jednolite kryteria
Świeżość i jakość produktów
Kreatywność dań
Harmonia przygotowania (niepowtarzalny smak potraw)
Poziom kulinarny (jakość przygotowania)
Subiektywna ocena smaku
Oceny dokonują anonimowi inspektorzy, którzy pracują zgodnie ze ściśle określonymi standardami.
Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat austriackich restauracji, win i hoteli wyróżnionych w przewodniku Gault&Millau.
Powrócił MICHELIN GUIDE
W 2025 r. po 16 latach nieobecności do Austrii powrócił prestiżowy żółty przewodnik MICHELIN z własnym systemem oceniania. Austriackie restauracje i kucharze otrzymali łącznie kilkadziesiąt wyróżnień.
Hauben, czyli "czapki kucharskie"
Przyznawane przez Gault&Millau wyóżnienia określane są jako "Hauben", co w języku niemieckim oznacza "czapki kucharskie". Hauben są synonimem doskonałości kulinarnej i stanowią istotny wskaźnik renomy restauracji.
Historia
Przez wiele lat Gault&Millau stosował system oceniania oparty na maksymalnie czterech Hauben. Jednak w 2019 roku aby umożliwić bardziej precyzyjną ocenę najwybitniejszych lokali, wprowadzono piątą Haubę.
5-stopniowa skala oceniania
1 Haube: 11-12,5 pkt. - dobra
2 Hauben: 13-14,5 pkt. - b. dobra
3 Hauben: 15-16,5 pkt - znakomita
4 Hauben: 17-18,5 pkt. - wybitna
5 Hauben: 19-19,5 pkt. - najwyższa ocena dla najlepszych restauracji na świecie.
5. Haube zarezerwowana
Warto zauważyć, że ocena 20 punktów jest zarezerwowana i dotychczas nie została przyznana, co podkreśla niezwykle rygorystyczne standardy przewodnika.
Szczególne znaczenie
Przez wiele lat przewodnik ograniczał swoje publikacje jedynie do Wiednia i Salzburga. Dziś Gault&Millau jest głównym autorytetem w ocenie restauracji na terenie całej Austrii. Dzięki temu Hauben zyskały status najbardziej pożądanych wyróżnień wśród austriackich restauratorów i szefów kuchni.
Jednolite kryteria
Świeżość i jakość produktów
Kreatywność dań
Harmonia przygotowania (niepowtarzalny smak potraw)
Poziom kulinarny (jakość przygotowania)
Subiektywna ocena smaku
Oceny dokonują anonimowi inspektorzy, którzy pracują zgodnie ze ściśle określonymi standardami.
Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat austriackich restauracji, win i hoteli wyróżnionych w przewodniku Gault&Millau.
Powrócił MICHELIN GUIDE
W 2025 r. po 16 latach nieobecności do Austrii powrócił prestiżowy żółty przewodnik MICHELIN z własnym systemem oceniania. Austriackie restauracje i kucharze otrzymali łącznie kilkadziesiąt wyróżnień.
Konstantin Filippou: kuchnia śródziemnomorsko-austriacka
„Sztuką jest zabrać gościa w kulinarną podróż” - mówi Konstantin Filippou, który w swoich dwóch restauracjach w 1. dzielnicy Wiednia serwuje wyrafinowane dania kuchni śródziemnomorskiej. Przyrządza je z najlepszych składników, a wiele z nich pochodzi z Austrii. Konstantin Filippou to pięciogwiazdkowa restauracja nagrodzonego gwiazdką Michelin szefa kuchni o grecko-syryjskich korzeniach, gdzie szef kuchni umiejętnie bawi się kontrastami i konsystencjami w maksymalnie dziewięciu daniach. Ważną i wyróżniającą się rolę w karcie dań grają ryby, a ogólna kompozycja ekscytuje i zaskakuje. W O boufés Filippou stworzył bistro o minimalistycznym wyglądzie i zdobył już za nie trzy nagrody. Dyskretna, uczciwa kuchnia doskonale komponuje się z wyselekcjonowanym wyborem naturalnych win, którymi można tu wznosić toasty. Na zdrowie i smacznego!
„Z jedzeniem wiąże się dla mnie to, co zwierzęce. Co czasem również oznacza zjedzenie i wypicie nad miarę. Należy w pełni cieszyć się życiem” - mówi Konstantin Filippou.
Trzech znakomitych szefów kuchni ze wschodniej Austrii...z własnymi podpisami, imponującymi biografiami i fascynującą kuchnią, która podbije serca nawet największych krytyków:
Heinz Reitbauer, Wiedeń
Wysoko ceniony nestor nowej kuchni austriackiej traktuje swoje składniki jak klejnoty i wie, jak zaskakiwać raz za razem. Wspaniała kuchnia z Wiednia!
Philipp Essl, Rossatz, Dolna Austria
Młody szef kuchni gotuje tradycyjnie, ale nie staroświecko. Szczególnie dobry: suflet twarogowy z morelami z Wachau.
Paul Ivić: pionier haute cuisine bez ryb i mięsa
Pierwszy w Austrii wegetariański szef kuchni z trzema daniami założył swoją Restaurację Tian w 1. dzielnicy Wiednia, gdzie od 2011 r. udoskonala najlepsze regionalne organiczne warzywa, owoce i zboża. Należą do nich prawie zapomniane odmiany i rarytasy, które potrafi zaprezentować jak nikt inny: nawet zielona marchewka i skórki ogórków przyciągają wzrok. Jego kreacje są niezwykle atrakcyjne wizualnie i wyglądają jak małe dzieła sztuki.
Paul Ivić przywiązuje szczególną wagę do współpracy z lokalnymi producentami ekologicznymi, którzy pracują w sposób zrównoważony i w zgodzie z naturą. Urodzony w Tyrolu szef kuchni dba nie tylko o jakość, ale także o zdrowie i niezafałszowany smak natury - poza rybami i mięsem. Wizyta w Tian to prawdziwe odkrycie.
Paul Ivić postrzega siebie jako „dostawcę smakowitych emocji”. Jest przekonany, że dobre jedzenie może uczynić świat lepszym miejscem.
Andreas Döllerer: twórca „nowej kuchni alpejskiej”
Kto wymienia Döllerera, ma na myśli nowoczesną alpejską kuchnię. To jak drugie imię tego pięciokrotnie nagrodzonego szefa kuchni z Ziemi Salzburskiej. „Stawiamy produkty z regionu alpejskiego w centrum uwagi i udoskonalamy je za pomocą nowoczesnych technik przygotowywania i gotowania” - mówi Döllerer, wyjaśniając swoje podejście. Najwyższa regionalna jakość łączy się w jego kuchni z innowacyjnością. Prawdziwe, niezafałszowane smaki producentów z regionu serwowane w Restauracji Döllerer są szczerze celebrowane. Niezależnie od tego, czy jest to pstrąg z Bluntau hodowany w najczystszej wodzie źródlanej, wołowina zwierząt wypasanych na alpejskich halach, ekologiczny ser czy dzikie owoce, zioła i grzyby z lasu. Zaufanie jest podstawą współpracy, która zawsze przynosi coś nowego i udowadnia, że kreacje na poziomie międzynarodowym są również możliwe dzięki temu, co natura ma do zaoferowania w bezpośrednim sąsiedztwie. Döllerer jest pionierem tej kreatywnej szkoły, która w ostatnich latach znalazła wielu zwolenników. I słusznie.
Do popisowych dań Andreasa Döllerera należą przegrzebki alpejskie i golec z Bluntaus. Jeśli chcesz samemu wypróbować znakomite przepisy słynnego szefa kuchni, możesz przeczytać o nich w jego książce kucharskiej „Kuchnia alpejska”.
Ambasador kuchni alpejskiejDzięki najlepszym składnikom z gór, dolin i wód Alp, następujący szefowie kuchni wiedzą, jak oczarować:
Jeremias Riezler, Kleinwalsertal, Vorarlberg
Kuchnia w restauracji Walserstuba jest często określana jako "radykalnie regionalna", a szef kuchni Riezler interpretuje stare przepisy Walsera w nowy sposób.
Vitus Winkler, St. Veit, SalzburgerLand
W hotelu Sonnhof Vitus Winkler zaskakuje gości w swoim "królestwie ziół" nowymi i tradycyjnymi kreacjami, które aranżuje aż do najmniejszego zioła.
Milena Broger: nagradzana szefowa kuchni w Restaurant Weiss
Dorastała w Bregenzerwald, gotowała w Japonii, Włoszech i Danii i przez cztery lata prowadziła kuchnię w „Klösterle” w Zug am Arlberg, jeszcze zanim Milena Broger otworzyła Restaurant Weiss, czyli swoje własne kulinarne imperium. Lokal prowadzi w Bregencji wraz z mężem Erikiem Pedersenem, który wcześniej był szefem kuchni w renomowanej restauracji Kadeau w Kopenhadze. Z dwoma znaczkami „czapek kucharskich” jest jedną z najmłodszych i najlepszych szefowych kuchni w krajach niemieckojęzycznych. Jest również postacią znaną austriackiej publiczności z telewizji. W Weiss ona i jej zespół serwują inspirowaną Skandynawią, wyrafinowaną kuchnię w sześciu do dziesięciu daniach. Regionalne specjały są interpretowane w purystyczny sposób i wiedzą, jak zaskoczyć - od solonej cytryny po pączki z serem górskim, od tatara cielęcego z wędzoną golonką po duszoną jagnięcinę, w tym fantazyjne drinki. W niedziele serwowane są śniadania i burgery. Milena Broger wie, co jest dobre.
„Weiss powinien być zabawny, inspirujący, sycący i dawać szczęście. Nam i wam” - mówi Milena Broger. Twierdzi, że zawsze odnajduje drogę do siebie poprzez gotowanie. To prawdopodobnie jej szczęśliwe miejsce.
Wolfgang Mätzler - sztuka kulinarna na wynos
W Lesie Bregenckim w Vorarlbergu pewien słynny kucharz zamyka w słoikach najdelikatniejsze smaki. „Zachwyca mnie zwłaszcza utrwalanie aromatów dojrzałych owoców i świeżych warzyw z ekologicznych upraw” - twierdzi Wolfgang Mätzler . Właśnie dlatego na początku 2020 roku założył swój start-up FAIRkocht. Kucharz z wykształcenia, długoletni szef kuchni w jednej z ekskluzywnych restauracji, laureat wyróżnień kulinarnych zamyka swą sztukę kulinarną w słoikach - na wynos. Niektóre z jego słoików to całe dania - również wegetariańskie i wegańskie - jak zupa marchewkowa, inne to produkty bazowe, na przykład bulion cielęcy, które dodają codziennej kuchni odrobiny luksusu. Każdy z nich to „historia w słoiku”, którą kucharz z Vorarlbergu z przyjemnością opowiada.
Jeśli ktoś nazywa swoją firmę FAIRkocht...
...na pewno ma ku temu jakiś powód. Albo, tak jak Wolfgang Mätzler, nawet kilka:
W słoiku nie znajdziecie żadnych wzmacniaczy smaku ani składników, które by się kryły na etykiecie pod literą E.
Przy robieniu przetworów nie stosuje się zbyt wysokich temperatur, aby nie tracić cennych składników.
Dostawcy cielęciny podpisują kodeks honorowy, w którym zobowiązują się do zapewnienia dobrostanu zwierzętom.
Mätzler kupuje całe zwierzęta - od cielaka, przez ryby, po kurczaki. I stara się je maksymalnie wykorzystać do wyrobu swoich produktów.
Ekscytujące, nagradzane szefowe kuchni z AustriiCoraz więcej kobiet zdobywa gwiazdy i tytuły w tym kraju. Poniższe szefowe kuchni należą do największych talentów:
Theresia Palmetzhofer, Neuhofen, Dolna Austria
W "Gasthaus zur Palme" szefowa kuchni z trzema talerzami serwuje kreatywne i eksperymentalne dania z najwyższej jakości produktów z Mostviertel. Innowacyjność!
Parvin Razavi, Wiedeń
Gault Millau Newcomer of the Year 2023 przygotowała trzy toques w &Flora. Jej wyrafinowana kuchnia sezonowa to fajerwerk smaków.
Lukas Nagl: zaklinacz ryb z regionu Salzkammergut
To, że Bootshaus nad jeziorem Traunsee jest uważana za najlepszą restaurację rybną w kraju, to zasługa szefa kuchni Lukasa Nagla, który wie, jak wiele można zrobić z ryb. Ten „zaklinacz ryb”, jak lubi być nazywany mieszkaniec Górnej Austrii, zmienił restaurację w hotelu „Das Traunsee” w najlepszy adres dla każdego, kto chce poczuć na swoim podniebieniu niezafałszowany, intensywny smak lokalnych wód. Pstrąg, raki, okonie i małże słodkowodne trafiają u niego na talerze najczęściej. Szef Kuchni Roku Gault Millau 2023 jest również mistrzem fermentacji - i na tym polu opanował dania mięsne co najmniej tak dobrze jak te z ryb. Jego kosmopolityczna i kochająca naturę kuchnia jest deklaracją miłości do kulinarnych skarbów Salzkammergut. I do samej sztuki gotowania, którą doskonalił między innymi u Heinza Reitbauera w Steirereck w Wiedniu.
Ulubionym sposobem przetwarzania ryb przez Lukasa Nagla jest obróbka od głowy do płetwy ogonowej, czyli wszystkiego, co pochodzi z ryby: podroby trafiają do zupy rybnej, wątróbka rybna do knedli z wątróbką, a skrawki rybne do sosu rybnego.
Najwyższej klasy kuchnia naturalnaPrzenoszenie niezafałszowanych smaków regionu na talerz jest również bliskie sercu następujących wielokrotnie nagradzanych szefów kuchni:
Hannes Müller, Weissensee, Karyntia
Świeże ryby z jeziora Weissensee odgrywają główną rolę w daniach Hannesa Müllera. Jego kreacje są odważne i zawsze zaskakujące.
Richard Rauch, Trautmannsdorf, Styria
Nowoczesna, ekskluzywna kuchnia restauracyjna Richarda Raucha łączy codzienność, taką jak wieprzowina, z niezwykłością, taką jak yuzu.