Kulinarne perełki Vorarlbergu – od przytulnych gospód po nagradzane restauracje, gdzie tradycja spotyka się z finezją.

Vorarlberg szczyci się imponującą liczbą nagradzanych restauracji i kulinarnych perełek: odkryj wyjątkowe miejsca, gdzie smaki osiągają nowy wymiar. Mistrzowie kuchni z ogromną pasją i szacunkiem do natury tworzą dzieła kulinarne, które zachwycają swoją delikatnością i doskonałym smakiem.

Vorarlberg zachwyca różnorodnymi krajobrazami: od krystalicznych górskich jezior i chłodnych lasów, po alpejskie pastwiska z zapierającymi dech w piersiach widokami. Tak jak malownicze tereny również gastronomia regionu oferuje niezwykłe doznania – od Arlbergu po Bregenzerwald i Kleinwalsertal. Odkryj wyjątkowe rekomendacje najlepszych lokali z gwiazdkami, które obiecują niezapomniane przeżycia pełne szczęścia, dreszczyku emocji i kulinarnych rozkoszy!

Kässpätzle, kremowa zupa serowa i pierogi z serem górskim: sery w każdej formie i odmianie to ulubione przekąski w Vorarlbergu. Obok tych tradycyjnych specjałów znajdziesz także różnorodne dania przygotowywane z lokalnych produktów, od dziczyzny z okolicznych lasów po ryby z Jeziora Bodeńskiego i świeże zioła z lokalnych ogrodów. Wszystko to serwowane jest zgodnie z najwyższymi standardami kulinarnymi i zawsze z dużą dawką serdecznej gościnności.