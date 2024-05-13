Najlepsze restauracje w Vorarlbergu
Introduction
Vorarlberg szczyci się imponującą liczbą nagradzanych restauracji i kulinarnych perełek: odkryj wyjątkowe miejsca, gdzie smaki osiągają nowy wymiar. Mistrzowie kuchni z ogromną pasją i szacunkiem do natury tworzą dzieła kulinarne, które zachwycają swoją delikatnością i doskonałym smakiem.
Vorarlberg zachwyca różnorodnymi krajobrazami: od krystalicznych górskich jezior i chłodnych lasów, po alpejskie pastwiska z zapierającymi dech w piersiach widokami. Tak jak malownicze tereny również gastronomia regionu oferuje niezwykłe doznania – od Arlbergu po Bregenzerwald i Kleinwalsertal. Odkryj wyjątkowe rekomendacje najlepszych lokali z gwiazdkami, które obiecują niezapomniane przeżycia pełne szczęścia, dreszczyku emocji i kulinarnych rozkoszy!
Kässpätzle, kremowa zupa serowa i pierogi z serem górskim: sery w każdej formie i odmianie to ulubione przekąski w Vorarlbergu. Obok tych tradycyjnych specjałów znajdziesz także różnorodne dania przygotowywane z lokalnych produktów, od dziczyzny z okolicznych lasów po ryby z Jeziora Bodeńskiego i świeże zioła z lokalnych ogrodów. Wszystko to serwowane jest zgodnie z najwyższymi standardami kulinarnymi i zawsze z dużą dawką serdecznej gościnności.
Najlepsze restauracje w Vorarlbergu
Wyjątkową alpejsko-azjatycką kuchnię na najwyższym poziomie można zasmakować w Griggeler Stuba, mieszczącej się w Burg Vital Resort w Oberlech – jednej z najlepszych restauracji w kraju, oferującej czysty luksus. Podobnie jak w 5-gwiazdkowym hotelu klasy superior Aurelio w Lech, gdzie harmonijnie łączy się tradycyjne smaki z międzynarodowymi akcentami. Eleganckie salony Hotelu Gasthof Post stanowią kolejne wyśmienite miejsce dla miłośników dobrego jedzenia. W restauracji Mangold w Lochau można doświadczyć fascynującej fuzji lokalnych produktów, takich jak dziczyzna, z egzotycznymi smakami, jak curry. Szef kuchni zachwala powolne jedzenie dla duszy bez zbędnego przepychu. Z kolei kuchnia w Kilian Stuba w hotelu Ifen w Kleinwalsertal ma kosmopolityczny charakter z nutą francuskiego wpływu, gdzie najlepsze składniki przekształcane są w wyrafinowane, intensywne i autentyczne dania. To prawdziwa uczta dla zmysłów!
Architekt smaku w restauracji Mangold - wywiadW restauracji Mangold w Lochau zawsze było jakoś inaczej - przede wszystkim inaczej była definiowana regionalność, a godziny pracy były wręcz rewolucyjne. est jednak coś, co się nie zmieniło do dzisiaj: dwoje ludzi i ich wizja, jak zachwycić kubki smakowe gości.
Para idealna
„Ważna jest redukcja” - mówi Michael Schwarzenbacher. Razem z żoną Andreą prowadzi restaurację Mangold w Lochau na austriackim brzegu Jeziora Bodeńskiego. Od ponad 25 lat on jest odpowiedzialny za kuchnię, ona za wina, a o gości dbają razem. Stoły w restauracji to scena. Aby produkty były gwiazdami na talerzach, nie powinny sobie wzajemnie kraść show. Dlatego kucharz uważa, że rezygnacja ze zbędnych dodatków sprawia, że potrawa jest przejrzystsza i ciekawsza: „To wielka sztuka”.
Miłość do regionu...
... bez zamykania się na świat można dostrzec także w karcie win. Bo biorąc pod uwagę lokalizację restauracji, winiarski region na wschodzie Austrii jest tak samo odległy, jak Alzacja czy Burgundia. - Tutaj, na pograniczu trzech krajów, definiuje się regionalność trochę inaczej. Ignorujemy granice państwa i wytyczamy nasz zasięg wokół miejsca, w którym żyjemy. A stąd nam bliżej do Szwajcarii, Włoch czy Francji, niż na przykład do Wiednia.
Artysta w kuchni
„Gdyby nie został kucharzem, to na pewno byłby architektem” - mówi Andrea Schwarzenbacher o swoim mężu. O tym, że ten zawód również byłby trafnym wyborem, goście mogą się przekonać najpóźniej, gdy staną przed nimi talerze z pięknie zaaranżowanymi potrawami - ale widać to i wcześniej, gdy tylko przekroczymy próg restauracji. Każde pomieszczenie jest urządzone inaczej: od przytulnej, domowej atmosfery w wyłożonych jodłowym drewnem „leśny izbach”, po śródziemnomorskie klimaty w eleganckiej sali Rossini. Do tego zielony, wypełniony światłem ogród zimowy i ogród romantyczny.
"Od naszych rolników"
Smak cielęciny od naszych rolników jest bardziej intensywny - zachwala Michael Schwarzenbacher. Dobrą karmę, swobodę i dobre traktowanie zwierząt można wyczuć w smaku mięsa. Na gości czekają klasyczne austriackie potrawy w lekkiej wersji przyrządzone z najlepszych składników. Regionalne, sezonowe, niskoprzetworzone. Takie są priorytety. Dlatego też restauracja w Vorarlbergu została wyróżniona znakiem jakości AMA GENUSS REGION. Znak ten gwarantuje, że produkty, z których korzysta kucharz, w dużej części pochodzą z Austrii.
Mangoldianie
Michael Schwarzenbacher ma ze swoim 20-osobowym zespołem wyjątkowe relacje. - Naszych pracowników nazywamy czule „Mangoldianami” - śmieje się szef kuchni.
- W restauracji Mangold zawsze było trochę inaczej. 30 lat temu nikt w branży gastronomicznej nawet nie mówił o 5-dniowym tygodniu pracy, a w Mangold było to już normalne. 10 lat temu wprowadziliśmy drugi dzień odpoczynku. To dla mnie ważne, aby moi pracownicy się nie wypalili. Moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna. Dlatego o nią dbam - tłumaczy.
Jak to się w ogóle zaczęło?
Ale nie tylko restauracja spodobała się Schwarzenbacherowi, bo zakochał się także w córce właściciela - i tak Mangold szybko stał się jego nową ojczyzną. Kiedy Schwarzenbacher zaczynał w restauracji Mangold, karta dań oferowała ekskluzywne produkty, takie jak przepiórki, przegrzebki czy turbot.
- Kiedy byłem młodym kucharzem bardzo mi się to podobało, ale teraz robimy to trochę inaczej - mówi.
W 2007 roku wspólnie z Andreą przejął restaurację. Dzisiaj w menu są głównie ryby, warzywa i mięso z regionu.
Schwarzenbacher nie boi się zmian
Dlatego też zawsze uważnie słucha opinii i pomysłów innych osób: „Najwięcej możemy osiągnąć, kiedy połączymy nasze pomysły z doświadczeniem starszych ludzi, takich jak moi teściowie, i niepowstrzymaną energią naszych Mangoldian. Wtedy się udaje. Przynajmniej u nas tak jest” - przyznaje Schwarzenbacher.
Work-life-balance w najlepszym wydaniu
Jako urodzony Salzburczyk Michael Schwarzenbacher nie miał początkowo specjalnych związków z regionem wokół Jeziora Bodeńskiego. Ale kiedy w jednym miejscu spotkają się praca i miłość, pozostanie w nowym miejscu staje się łatwe. Dzisiaj wysoko sobie ceni różnorodność regionu: „Tutaj nad Jeziorem Bodeńskim możliwości jest aż nadto! Chętnie wraz z dziećmi spędzam czas nad albo na jeziorze, które mamy właściwie tuż za progiem. Cała dolina Renu jest rajem dla miłośników przyrody. Kiedy mamy chęć na spotkanie z kulturą, lubimy odwiedzać galerię Kunsthaus w Bregencji”.
5 minut drogi nad jezioro...
... pół godziny do Lasu Bregenckiego, godzina na przełęcz Arlberg. „Uwielbiam tę śródziemnomorską atmosferę, która panuje tu latem” - zachwyca się Vorarlbergu z wyboru. Spokoju i dystansu do pracy para szuka na pobliskiej górze Pfänder albo w Lesie Bregenckim. Wielkim wspólnym hobby obu „Mangoldian” są podróże - kiedy oczywiście czas na to pozwala. „Oprócz pracy człowiek powinien też korzystać z życia” - Schwarzenbacher nie ma wątpliwości. „Jestem ciekawy świata i otwarty na nowości. Nie tylko w kuchni, także w wolnym czasie. Tak ładuję akumulatory i wracam do restauracji z inspiracją”.
Restauracje gourmet w Vorarlbergu
Brasserie Leonis w Löwen Hotel Montafon to nowo otwarte, eleganckie miejsce, gdzie francuska finezja spotyka się z austriacką tradycją. Menu opiera się na lokalnych, sezonowych składnikach, tworząc harmonijną fuzję tych dwóch kuchni. Z kolei restauracja Fuxbau w Stuben am Arlberg kieruje się zasadą "z gór na stół", oferując wyrafinowane, czasem zaskakujące dania warzywne oraz wyśmienite propozycje mięsne, wszystko w duchu prostoty i czystości smaku.
Hotel Hirschen w Bregenzerwald to miejsce, gdzie kulinaria i sztuka przenikają się w jednym z najbardziej urzekających wnętrz w regionie. Tutejsze dania, często subtelnie sfermentowane, są tworzone z niezwykłą precyzją i pasją do innowacji. W samym sercu Bregenzerwald znajduje się także Biohotel Schwanen – pionier ekologicznej kuchni, słynący z nowatorskiego podejścia do naturalnych składników, które plasuje go w ścisłej czołówce kuchni organicznej.
Montafoner Hof w Tschagguns zachwyca nowoczesnymi interpretacjami dziczyzny, które najlepiej smakują na malowniczym tarasie z widokiem na góry.
Restauracje z wyjątkową atmosferą w Vorarlbergu
Kameralna, przytulna i nieco miejska atmosfera panuje w Restaurant Weiss w Bregencji, gdzie Milena Broger i Erik Pedersen serwują wyrafinowane kanapki ze skandynawskimi akcentami. Jest tu też urokliwy ogródek. Michael Garcia-Lopez urządził w Hittisau w Bregenzerwald przytulny ogród Hotel Gasthof Krone z widokiem na wiejski kościół. Sale z ręcznie wykonanymi meblami są naprawdę warte odwiedzenia. W hotelu Birkenhöhe znajduje się Restauracja Sonnenstüble. Tu większość produktów pochodzi od rolników z Kleinwalsertal - od cielęciny po sery i zioła. Hotel Murmeli dysponuje wspaniałym tarasem słonecznym Murmeli w Oberlech. Nie mniej imponujące jest to, co znajduje się w tutejszym menu, i to od trzech dekad. Na szczególną uwagę zasługują ryby i owoce morza.
Restauracje z wyjątkowym widokiem w Vorarlberg
W samym sercu Bregenzerwald, między malowniczymi łąkami a górami, znajduje się Schulhus w Krumbach – miejsce, gdzie można rozkoszować się autentyczną kuchnią sezonową. Warto zwrócić tu uwagę na wyjątkowe desery lodowe!
Z kolei w Restaurant Guth w Lauterach, z widokiem na czarujący ogród i park rzeźb, serwowane są wyrafinowane dania z azjatyckim akcentem. Większość składników, takich jak wołowina, jagnięcina, ryby, warzywa i zioła, pochodzi z lokalnych gospodarstw.
Restauracja Mehdafu, której nazwa oznacza „więcej tego samego”, zaprasza na słoneczny taras z widokiem na Jezioro Bodeńskie. W menu królują sezonowe specjały przyrządzane z najwyższej jakości regionalnych produktów.
Z widokiem na majestatyczne góry, w restauracji Himmelwärts w Alpencamping Nenzing, serwowane są soczyste, ekologiczne steki oraz świeżo złowione ryby z okolicznych wód – prawdziwa uczta dla zmysłów.
Restauracja Verwalter w eleganckiej dzielnicy willowej Dornbirn oferuje autentyczną kuchnię bazującą na świeżych produktach z lokalnych targów. Historyczne wnętrza zapraszają na stylowy posiłek, a na zewnątrz czeka przytulny taras i zaciszny ogród, doskonałe do spędzenia relaksującego popołudnia.
Najlepsze tradycyjne gospody i zajazdy w Vorarlbergu
„Naszą spiżarnią są Alpy, lasy i wody” – tak restauracja Pfeffermühle w Lech opisuje serwowaną tu austriacką kuchnię. Jak sugeruje nazwa, różnorodne gatunki pieprzu odgrywają w niej znaczącą rolę. W eleganckiej restauracji Gutwinski w Feldkirch można natomiast rozkoszować się międzynarodowymi daniami, choć w menu nie brakuje także kreatywnie przygotowanych, sezonowych propozycji. Gufer 55 w Brandnertal korzysta z produktów pochodzących z lokalnych lasów, pól i wód, serwując je w nowoczesnej formie, często z azjatyckim twistem. W restauracji Krone w Langenegg serwowane są wyśmienite pstrągi i palie, hodowane w przyrestauracyjnym stawie, podawane z warzywami i ziołami z własnego ogrodu. Prawdziwym kulinarnym przeżyciem jest Gasthaus Löwen w Au w Bregenzerwald. To miejsce z domową gorzelnią, które celebruje tradycje poprzez takie klasyki jak Kässpätzle i inne regionalne przysmaki, przywołując smak dawnej Austrii.
Karczmy w Vorarlbergu
W Gasthof Mohren w Rankweil obowiązuje zasada "od nosa do ogona", a na talerzach ląduje wyrafinowane slow food, dopracowane w każdym szczególe. Latem posiłki serwowane są w uroczym ogrodzie, co dodaje im dodatkowego uroku.
Dla miłośników deserów obowiązkowym punktem jest Zanona w Feldkirch, gdzie oprócz słodkich przysmaków można skosztować austriacko-śródziemnomorskiej kuchni. Warto spróbować ich bouillabaisse!
Restauracja Zum Freigeist w Lustenau kieruje się mottem "przyjemność bez wyrzutów sumienia". Składniki do nowoczesnych, często niekonwencjonalnych dań, pochodzą głównie z lokalnych gospodarstw, co podkreśla zrównoważone idee tego miejsca.
Hoheneck Inn, tradycyjna restauracja położona na słonecznym wzgórzu w Kleinwalsertal, to kulinarna instytucja, gdzie lekka, alpejska kuchnia idzie w parze z bogatym wyborem serów i klasycznymi potrawami alpejskich lokali.
W Gasthof Schöne Aussicht w Viktorsberg, którego nazwa doskonale oddaje zarówno widoki, jak i to, co znajduje się na talerzach, króluje kuchnia oparta wyłącznie na regionalnych produktach. Szczególnie polecany jest tutaj wyśmienity tatar, który zachwyca smakiem i jakością.