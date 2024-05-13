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Najpiękniejsze zabytki w Karyntii

Aerial view of a monastery with red roof and church tower at sunset, lake and hills in the background.
Odwiedzający piękny krajobraz Karyntii będą zachwyceni relaksującym stylem życia i wieloma miejscami wycieczek kulturalnych.

Karyntia, najbardziej wysunięta na południe prowincja Austrii, kusi odwiedzających imponującym połączeniem natury i kultury. Otoczony majestatycznymi górami i poprzecinany lśniącymi jeziorami region emanuje wyjątkową lekkością i radością życia. Alpejski urok i śródziemnomorskie wpływy łączą się tutaj, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w łagodnym klimacie, ale także w karynckim stylu życia.

Stolica kraju związkowego Klagenfurt z historycznym centrum miasta i urokliwą starówką, jest idealną bazą wypadową do zwiedzania. Tętniące życiem kawiarnie i śródziemnomorski klimat miasta zachęcają do odpoczynku. Ale to przede wszystkim liczne jeziora kąpielowe, takie jak Wörthersee lub Millstätter See sprawiają, że Karyntia jest tak wyjątkowa. Krystalicznie czysta woda, otoczona zielonymi wzgórzami, oferuje idealne warunki do uprawiania sportów wodnych lub relaksu na brzegu.

Ci, którzy są zainteresowani kulturą powinni odwiedzić Opactwo Millstatt lub Zamek Hochosterwitz. Karyntia jest również rajem dla wędrowców i rowerzystów. Park Narodowy Park Narodowy Wysokich Taurów z dziewiczą przyrodą i górami Góry Nockberge z ich łagodnymi szczytami oferują zapierające dech w piersiach widoki. Karyntia oferuje to wszystko w atmosferze charakteryzującej się szczególną lekkością i charakterystycznym podejściem do życia.

Południowy klimat w historycznym wydaniu

Klagenfurt

Wizyta w stolicy prowincji Klagenfurt

Spacer po starym mieście Klagenfurtu uświadamia, że to głównie włoscy architekci ukształtowali wizerunek historycznego starego miasta. Renesansowe budynki ze stylowo odnowionymi fasadami są szczególnie malownicze. Spaceruj po przytulnych placach i zacienionych dziedzińcach z arkadami. Z dala od zgiełku, w bocznych uliczkach znajdują się przytulne kawiarenki.

W Klagenfurcie, stolicy kraju związkowego Karyntia, odkryjesz austriacki urok połączony ze śródziemnomorską atmosferą. Położone bezpośrednio nad jeziorem Wörthersee miasto na wodzie jest celem podróży zarówno dla poszukiwaczy kultury, jak i entuzjastów sportu. Typowe austriackie cechy to secesyjne fasady w centrum miasta, wiele różnych muzeów i elegancki teatr miejski. W ciepłe letnie wieczory ludzie spotykają się nad brzegiem jeziora Wörthersee z kieliszkiem wina i dobrym jedzeniem - na przykład w malowniczej Maria Loretto z widokiem na ostatnich żeglarzy tego dnia.

Inne atrakcje Klagenfurtu

Park rozrywki Minimundus

Wielki świat w miniaturze: poznaj słynne budynki z całego świata w miniaturze.

Minimundus

Stary Plac w Klagenfurcie

Spaceruj, jedz lody i ciesz się życiem towarzyskim w Klagenfurcie. To miejsce, w którym warto być w Klagenfurcie.

Stary Plac

Jezioro Wörthersee

Chwile nad jeziorem Wörthersee: poczuj łagodną bryzę, lekkość i wolność, zapach drewnianych desek nabrzeża, lato i słońce oraz szum fal w uszach.

Jezioro Wörthersee

Lindwurm

Kiedyś był groźnym smokiem, ale dziś kamienny posąg "Lindi" jest dość oswojony i jest heraldycznym zwierzęciem miasta Klagenfurt.

Lindwurm

Ogród botaniczny

Idealne miejsce na wycieczkę dla wszystkich miłośników roślin. Pięknie ułożone ścieżki i małe mostki prowadzą obok roślin z całego świata.

Ogród botaniczny

Katedra w Klagenfurcie

Barokowy budynek kościoła znajduje się w samym sercu Starego Miasta w Klagenfurcie, w bezpośrednim sąsiedztwie Neuer Platz i fontanny Lindwurm.

Katedra w Klagenfurcie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Karyntii

Młodzi i uznani artyści krajowi i międzynarodowi prezentowani są na około 1000 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni wystawienniczej.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Zanurz się w przeszłości

Zamki i pałace w Karyntii

Zamek Hochosterwitz: poznaj historię

Jak wyglądało życie rycerza w takim zamku? To pytanie nieuchronnie przychodzi na myśl, gdy patrzy się na imponujące mury Zamku Hochosterwitz. Otoczony falistymi wzgórzami i bujnymi lasami, wygląda jak coś prosto z bajki - i mówi się, że zainspirował Walta Disneya do zaprojektowania zamku Kopciuszka.

Majestatycznie wznosi się na 160-metrowej skale w pobliżu Sankt Georgen am Längsee XVI-wieczna twierdza jest prawdziwym klejnotem Karyntii. Droga w górę, wyłożona 14 imponującymi bramami, jest przygodą samą w sobie. Po dotarciu na szczyt otwiera się zapierający dech w piersiach widok na karyncką okolicę aż po Alpy. Jeśli chcesz zanurzyć się w świecie średniowiecza i doświadczyć historii z bliska, jest to miejsce dla Ciebie.

Więcej zamków i pałaców w Karyntii

Karyntia to kraina pełna historii, a niewiele rzeczy ożywia tę przeszłość tak imponująco, jak liczne zamki i pałace w regionie. Majestatycznie wzniesione na wzgórzach i grzbietach, otoczone są zapierającym dech w piersiach tłem Alp.

Zamek Wolfsberg

W sercu doliny Lavant, neogotycki styl Tudorów wyróżnia się z morza dachów stolicy powiatu Wolfsberg.

Zamek Wolfsberg

Zamek Porcia

Ten pałac jest prawdopodobnie jednym z najpiękniejszych renesansowych budynków na południe od Alp i słusznie jest dumą i radością mieszkańców.

Zamek Porcia

Ruiny zamku Landskron

Renesansowy zamek szczyci się wspaniałą, wielokrotnie nagradzaną restauracją i pokazem ptaków drapieżnych, który fascynuje gości w każdym wieku.

Ruiny zamku Landskron

Zamek Maria Loretto

Półwysep Maria Loretto z pałacem rozkoszy znajduje się we wschodniej zatoce Klagenfurtu. Zachody słońca z zamkowej restauracji: marzenie!

Zamek Maria Loretto

Ruiny zamku Finkenstein

Ruiny z XII wieku górują nad jeziorem Faak. Pozostałości niegdyś wspaniałego budynku mieszczą obecnie arenę eventową dla 1000 gości.

Ruiny zamku Finkenstein
Zanurz się w przeszłości i nowoczesności

Sztuka i kultura w Karyntii

Kolorowe szklane głowy i pastelowe światy ciał

Z Kiki Kogelnik Karyntia wydała na świat niezwykłą artystkę pop. Jej prace obejmują obrazy, instalacje, rzeźby i grafiki. Międzynarodową sławę przyniosły jej pojedyncze głowy wykonane ze szkła, brązu i ceramiki. Podczas pobytu w Nowym Jorku była częścią grupy artystów, do której należeli również Roy Lichtenstein i Andy Warhol. Jeśli wybierzesz się na spacer po Klagenfurcie, odkryjesz fontannę "Gesang", którą zaprojektowała w Landhauspark. Świetne miejsce na inspirującą przerwę. Inne prace można podziwiać w "Muzeum Sztuki Nowoczesnej Karyntii" - jednej z najważniejszych kolekcji nowoczesnej sztuki pięknej w Austrii.

Tutaj można spotkać inną słynną artystkę z Karyntii, Marię Lassnig. Dzieło jej życia obejmuje niezliczone autoportrety i pastelowe ciała, które wydają się unosić na płótnie we fragmentarycznych, delikatnych kolorach.

Dalsze wskazówki kulturalne w Karyntii

Muzea w Karyntii oferują ekscytujący wgląd w historię, sztukę i kulturę regionu. Niezależnie od tego, czy chodzi o tradycje historyczne, czy sztukę nowoczesną - każde muzeum opowiada wyjątkowe historie i ożywia dziedzictwo Karyntii.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Karyntii

Stała kolekcja sztuki nowoczesnej i współczesnej Karyntii znajduje się w zamku Klagenfurt, w samym centrum miasta.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Kręgu Nötsch

Coś wielkiego wydarzyło się w małej wiosce Nötsch w karynckiej dolinie Gailtal. Narodził się tu światowej klasy ruch artystyczny.

Muzeum Kręgu Nötsch

Muzeum Liaunig

Kiedy zapalony kolekcjoner sztuki tworzy swoje prywatne muzeum, jest wiele do zobaczenia.

Muzeum Liaunig
Specjalne cele wycieczek

Atrakcje przyrodnicze w Karyntii

Jaskinie stalaktytowe Obir: Fascynacja pod ziemią

Podziemny świat przypomina inną planetę: Jest tu chłodno, wilgotność jest wysoka. Imponujące formacje powstały 200 milionów lat temu i zostały odkryte przez przypadek. Dziś jaskinie naciekowe Obir są jedną z najbardziej znanych i imponujących jaskiń naciekowych w Austrii. Są one znane nie tylko ze swoich spektakularnych formacji, ale także z ekscytującego połączenia cudów natury i historii ludzkości. Doświadczeni przewodnicy poprowadzą Cię przez sieć tuneli i komór, w których można podziwiać kolorowo oświetlone stalaktyty i imponujące formacje spiekowe. Szczególnie znana jest Wielka Sala, imponujące pomieszczenie z ogromnymi stalagmitami i stalaktytami.

Więcej atrakcji przyrodniczych w Karyntii

Wspólny czas we dwoje, z przyjaciółmi lub rodziną jest szczególnie cenny na wakacjach. W naturze Karyntii można z łatwością wykorzystać cały jej potencjał. Tutaj każda chwila staje się cennym doświadczeniem dzięki wyjątkowym celom wycieczek.

Rezerwat biosfery Nockberge

Poznaj dziewiczą przyrodę na idyllicznych szlakach turystycznych, odkryj rzadkie gatunki zwierząt i roślin oraz wspinaj się na łagodne, kopulaste szczyty gór Nockberge.

Rezerwat biosfery Nockberge

Wąwóz Tscheppa

Przygoda dla całej rodziny: tutaj można wędrować wzdłuż wodospadów, przez wiszące mosty i przez dziki wąwóz.

Wąwóz Tscheppa

Panoramiczne drogi

Podróż jest nagrodą: podziwiaj wspaniałe widoki na otaczające góry i doliny Karyntii na panoramicznych drogach.

Drogi panoramiczne

Letni tor saneczkowy Nocky Flitzer

Przeżyj ekscytujący zjazd z zakrętami i pętlami przez malowniczy krajobraz Turracher Höhe na alpejskiej kolejce górskiej Nocky Flitzer.

Letni tor saneczkowy Nocky Flitzer

Wieża widokowa Pyramidenkogel

Najwyższa drewniana wieża na świecie oferuje cudowny 360-stopniowy widok na Karyntię. Szczególnie ekscytująca dla dzieci: zjeżdżalnia o długości 120 metrów.

Pyramidenkogel

Zoo Gadów Happ

W Klagenfurcie dzieci mogą zanurzyć się w świecie gadów podczas ekscytującej i edukacyjnej wycieczki.

Zoo Gadów Happ
Doświadcz miejskiego stylu

Historyczne miasteczka w Karyntii

Gmünd: miasto artystów

Wąskie uliczki średniowiecznego miasteczka pełne są warsztatów. Artyści znaleźli tu dom i doceniają kreatywne środowisko. Ale jak do tego doszło? Pomysł stworzenia miasta artystów był odpowiedzią Gmünd na pełzający exodus i puste domy w 1991 roku. Tutaj, w środku południowych gór głównego grzbietu alpejskiego, na skrzyżowaniu Parku Narodowego Hohe Tauern i Rezerwatu Biosfery Nockberge, wielu ludzi wyprowadziło się - a sztuka wprowadziła się bez dalszych ceregieli.

Dano szansę wizji, zebrano kreatywne umysły, z miłością odrestaurowano stare domy i dano im nowe życie dzięki galeriom, pracowniom i przestrzeniom wystawienniczym. To, co zaczęło się na małą skalę, szybko stało się przykładem najlepszych praktyk w regionalnym rozwoju miejskim i z roku na rok przyciągało coraz więcej odwiedzających. Jednym z powodów, dla których warto delektować się stylem Miasto artystów Gmünd nie do przegapienia.

Inne historyczne miasta w Karyntii

Małe miasteczka w Karyntii są lekkie i zachęcają do spacerów malowniczymi uliczkami, gdzie urocze kawiarnie i małe butiki kuszą do odpoczynku.

Wolfsberg: małe historyczne miasto

Historyczne stare miasto, zabytkowe budynki i piękne otoczenie sprawiają, że to małe miasteczko w dolinie Lavant jest miejscem o wyjątkowej atmosferze.

Wolfsberg

Friesach: najstarsze miasto w kraju

Friesach jest najstarszym miastem w Karyntii i ulubionym miejscem miłośników średniowiecza. Obecnie budowany jest zamek z narzędziami i technologią sprzed wieków.

Friesach

Spittal an der Drau: miasto przedstawień komediowych

Życie (kulturalne) toczy się wokół zamku Porcia. Jest to miejsce spotkań podczas Karynckiego Lata Kultury, na przykład podczas komediowych przedstawień teatralnych.

Spittal an der Drau

Villach: Miasto uzdrowiskowe z klasą

Zwiedzanie miasta i jednoczesne dbanie o dobre samopoczucie - to możliwe w Villach! Dzięki wodzie termalnej można się tu zrelaksować z leczniczymi efektami.

Villach

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