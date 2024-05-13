Najpiękniejsze zabytki w Karyntii
Introduction
Karyntia, najbardziej wysunięta na południe prowincja Austrii, kusi odwiedzających imponującym połączeniem natury i kultury. Otoczony majestatycznymi górami i poprzecinany lśniącymi jeziorami region emanuje wyjątkową lekkością i radością życia. Alpejski urok i śródziemnomorskie wpływy łączą się tutaj, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w łagodnym klimacie, ale także w karynckim stylu życia.
Stolica kraju związkowego Klagenfurt z historycznym centrum miasta i urokliwą starówką, jest idealną bazą wypadową do zwiedzania. Tętniące życiem kawiarnie i śródziemnomorski klimat miasta zachęcają do odpoczynku. Ale to przede wszystkim liczne jeziora kąpielowe, takie jak Wörthersee lub Millstätter See sprawiają, że Karyntia jest tak wyjątkowa. Krystalicznie czysta woda, otoczona zielonymi wzgórzami, oferuje idealne warunki do uprawiania sportów wodnych lub relaksu na brzegu.
Ci, którzy są zainteresowani kulturą powinni odwiedzić Opactwo Millstatt lub Zamek Hochosterwitz. Karyntia jest również rajem dla wędrowców i rowerzystów. Park Narodowy Park Narodowy Wysokich Taurów z dziewiczą przyrodą i górami Góry Nockberge z ich łagodnymi szczytami oferują zapierające dech w piersiach widoki. Karyntia oferuje to wszystko w atmosferze charakteryzującej się szczególną lekkością i charakterystycznym podejściem do życia.
Klagenfurt
Wizyta w stolicy prowincji Klagenfurt
Spacer po starym mieście Klagenfurtu uświadamia, że to głównie włoscy architekci ukształtowali wizerunek historycznego starego miasta. Renesansowe budynki ze stylowo odnowionymi fasadami są szczególnie malownicze. Spaceruj po przytulnych placach i zacienionych dziedzińcach z arkadami. Z dala od zgiełku, w bocznych uliczkach znajdują się przytulne kawiarenki.
W Klagenfurcie, stolicy kraju związkowego Karyntia, odkryjesz austriacki urok połączony ze śródziemnomorską atmosferą. Położone bezpośrednio nad jeziorem Wörthersee miasto na wodzie jest celem podróży zarówno dla poszukiwaczy kultury, jak i entuzjastów sportu. Typowe austriackie cechy to secesyjne fasady w centrum miasta, wiele różnych muzeów i elegancki teatr miejski. W ciepłe letnie wieczory ludzie spotykają się nad brzegiem jeziora Wörthersee z kieliszkiem wina i dobrym jedzeniem - na przykład w malowniczej Maria Loretto z widokiem na ostatnich żeglarzy tego dnia.
Inne atrakcje Klagenfurtu
Park rozrywki Minimundus
Wielki świat w miniaturze: poznaj słynne budynki z całego świata w miniaturze.
Stary Plac w Klagenfurcie
Spaceruj, jedz lody i ciesz się życiem towarzyskim w Klagenfurcie. To miejsce, w którym warto być w Klagenfurcie.
Jezioro Wörthersee
Chwile nad jeziorem Wörthersee: poczuj łagodną bryzę, lekkość i wolność, zapach drewnianych desek nabrzeża, lato i słońce oraz szum fal w uszach.
Lindwurm
Kiedyś był groźnym smokiem, ale dziś kamienny posąg "Lindi" jest dość oswojony i jest heraldycznym zwierzęciem miasta Klagenfurt.
Ogród botaniczny
Idealne miejsce na wycieczkę dla wszystkich miłośników roślin. Pięknie ułożone ścieżki i małe mostki prowadzą obok roślin z całego świata.
Katedra w Klagenfurcie
Barokowy budynek kościoła znajduje się w samym sercu Starego Miasta w Klagenfurcie, w bezpośrednim sąsiedztwie Neuer Platz i fontanny Lindwurm.
Zamki i pałace w Karyntii
Zamek Hochosterwitz: poznaj historię
Jak wyglądało życie rycerza w takim zamku? To pytanie nieuchronnie przychodzi na myśl, gdy patrzy się na imponujące mury Zamku Hochosterwitz. Otoczony falistymi wzgórzami i bujnymi lasami, wygląda jak coś prosto z bajki - i mówi się, że zainspirował Walta Disneya do zaprojektowania zamku Kopciuszka.
Majestatycznie wznosi się na 160-metrowej skale w pobliżu Sankt Georgen am Längsee XVI-wieczna twierdza jest prawdziwym klejnotem Karyntii. Droga w górę, wyłożona 14 imponującymi bramami, jest przygodą samą w sobie. Po dotarciu na szczyt otwiera się zapierający dech w piersiach widok na karyncką okolicę aż po Alpy. Jeśli chcesz zanurzyć się w świecie średniowiecza i doświadczyć historii z bliska, jest to miejsce dla Ciebie.
Więcej zamków i pałaców w KaryntiiKaryntia to kraina pełna historii, a niewiele rzeczy ożywia tę przeszłość tak imponująco, jak liczne zamki i pałace w regionie. Majestatycznie wzniesione na wzgórzach i grzbietach, otoczone są zapierającym dech w piersiach tłem Alp.
Zamek Wolfsberg
W sercu doliny Lavant, neogotycki styl Tudorów wyróżnia się z morza dachów stolicy powiatu Wolfsberg.
Zamek Porcia
Ten pałac jest prawdopodobnie jednym z najpiękniejszych renesansowych budynków na południe od Alp i słusznie jest dumą i radością mieszkańców.
Ruiny zamku Landskron
Renesansowy zamek szczyci się wspaniałą, wielokrotnie nagradzaną restauracją i pokazem ptaków drapieżnych, który fascynuje gości w każdym wieku.
Zamek Maria Loretto
Półwysep Maria Loretto z pałacem rozkoszy znajduje się we wschodniej zatoce Klagenfurtu. Zachody słońca z zamkowej restauracji: marzenie!
Sztuka i kultura w Karyntii
Kolorowe szklane głowy i pastelowe światy ciał
Z Kiki Kogelnik Karyntia wydała na świat niezwykłą artystkę pop. Jej prace obejmują obrazy, instalacje, rzeźby i grafiki. Międzynarodową sławę przyniosły jej pojedyncze głowy wykonane ze szkła, brązu i ceramiki. Podczas pobytu w Nowym Jorku była częścią grupy artystów, do której należeli również Roy Lichtenstein i Andy Warhol. Jeśli wybierzesz się na spacer po Klagenfurcie, odkryjesz fontannę "Gesang", którą zaprojektowała w Landhauspark. Świetne miejsce na inspirującą przerwę. Inne prace można podziwiać w "Muzeum Sztuki Nowoczesnej Karyntii" - jednej z najważniejszych kolekcji nowoczesnej sztuki pięknej w Austrii.
Tutaj można spotkać inną słynną artystkę z Karyntii, Marię Lassnig. Dzieło jej życia obejmuje niezliczone autoportrety i pastelowe ciała, które wydają się unosić na płótnie we fragmentarycznych, delikatnych kolorach.
Dalsze wskazówki kulturalne w KaryntiiMuzea w Karyntii oferują ekscytujący wgląd w historię, sztukę i kulturę regionu. Niezależnie od tego, czy chodzi o tradycje historyczne, czy sztukę nowoczesną - każde muzeum opowiada wyjątkowe historie i ożywia dziedzictwo Karyntii.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Karyntii
Stała kolekcja sztuki nowoczesnej i współczesnej Karyntii znajduje się w zamku Klagenfurt, w samym centrum miasta.
Muzeum Kręgu Nötsch
Coś wielkiego wydarzyło się w małej wiosce Nötsch w karynckiej dolinie Gailtal. Narodził się tu światowej klasy ruch artystyczny.
Atrakcje przyrodnicze w Karyntii
Jaskinie stalaktytowe Obir: Fascynacja pod ziemią
Podziemny świat przypomina inną planetę: Jest tu chłodno, wilgotność jest wysoka. Imponujące formacje powstały 200 milionów lat temu i zostały odkryte przez przypadek. Dziś jaskinie naciekowe Obir są jedną z najbardziej znanych i imponujących jaskiń naciekowych w Austrii. Są one znane nie tylko ze swoich spektakularnych formacji, ale także z ekscytującego połączenia cudów natury i historii ludzkości. Doświadczeni przewodnicy poprowadzą Cię przez sieć tuneli i komór, w których można podziwiać kolorowo oświetlone stalaktyty i imponujące formacje spiekowe. Szczególnie znana jest Wielka Sala, imponujące pomieszczenie z ogromnymi stalagmitami i stalaktytami.
Więcej atrakcji przyrodniczych w KaryntiiWspólny czas we dwoje, z przyjaciółmi lub rodziną jest szczególnie cenny na wakacjach. W naturze Karyntii można z łatwością wykorzystać cały jej potencjał. Tutaj każda chwila staje się cennym doświadczeniem dzięki wyjątkowym celom wycieczek.
Rezerwat biosfery Nockberge
Poznaj dziewiczą przyrodę na idyllicznych szlakach turystycznych, odkryj rzadkie gatunki zwierząt i roślin oraz wspinaj się na łagodne, kopulaste szczyty gór Nockberge.
Wąwóz Tscheppa
Przygoda dla całej rodziny: tutaj można wędrować wzdłuż wodospadów, przez wiszące mosty i przez dziki wąwóz.
Panoramiczne drogi
Podróż jest nagrodą: podziwiaj wspaniałe widoki na otaczające góry i doliny Karyntii na panoramicznych drogach.
Letni tor saneczkowy Nocky Flitzer
Przeżyj ekscytujący zjazd z zakrętami i pętlami przez malowniczy krajobraz Turracher Höhe na alpejskiej kolejce górskiej Nocky Flitzer.
Wieża widokowa Pyramidenkogel
Najwyższa drewniana wieża na świecie oferuje cudowny 360-stopniowy widok na Karyntię. Szczególnie ekscytująca dla dzieci: zjeżdżalnia o długości 120 metrów.
Historyczne miasteczka w Karyntii
Gmünd: miasto artystów
Wąskie uliczki średniowiecznego miasteczka pełne są warsztatów. Artyści znaleźli tu dom i doceniają kreatywne środowisko. Ale jak do tego doszło? Pomysł stworzenia miasta artystów był odpowiedzią Gmünd na pełzający exodus i puste domy w 1991 roku. Tutaj, w środku południowych gór głównego grzbietu alpejskiego, na skrzyżowaniu Parku Narodowego Hohe Tauern i Rezerwatu Biosfery Nockberge, wielu ludzi wyprowadziło się - a sztuka wprowadziła się bez dalszych ceregieli.
Dano szansę wizji, zebrano kreatywne umysły, z miłością odrestaurowano stare domy i dano im nowe życie dzięki galeriom, pracowniom i przestrzeniom wystawienniczym. To, co zaczęło się na małą skalę, szybko stało się przykładem najlepszych praktyk w regionalnym rozwoju miejskim i z roku na rok przyciągało coraz więcej odwiedzających. Jednym z powodów, dla których warto delektować się stylem Miasto artystów Gmünd nie do przegapienia.
Inne historyczne miasta w KaryntiiMałe miasteczka w Karyntii są lekkie i zachęcają do spacerów malowniczymi uliczkami, gdzie urocze kawiarnie i małe butiki kuszą do odpoczynku.
Wolfsberg: małe historyczne miasto
Historyczne stare miasto, zabytkowe budynki i piękne otoczenie sprawiają, że to małe miasteczko w dolinie Lavant jest miejscem o wyjątkowej atmosferze.
Friesach: najstarsze miasto w kraju
Friesach jest najstarszym miastem w Karyntii i ulubionym miejscem miłośników średniowiecza. Obecnie budowany jest zamek z narzędziami i technologią sprzed wieków.
Spittal an der Drau: miasto przedstawień komediowych
Życie (kulturalne) toczy się wokół zamku Porcia. Jest to miejsce spotkań podczas Karynckiego Lata Kultury, na przykład podczas komediowych przedstawień teatralnych.