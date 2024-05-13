Odwiedzający piękny krajobraz Karyntii będą zachwyceni relaksującym stylem życia i wieloma miejscami wycieczek kulturalnych.

Karyntia, najbardziej wysunięta na południe prowincja Austrii, kusi odwiedzających imponującym połączeniem natury i kultury. Otoczony majestatycznymi górami i poprzecinany lśniącymi jeziorami region emanuje wyjątkową lekkością i radością życia. Alpejski urok i śródziemnomorskie wpływy łączą się tutaj, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w łagodnym klimacie, ale także w karynckim stylu życia.

Stolica kraju związkowego Klagenfurt z historycznym centrum miasta i urokliwą starówką, jest idealną bazą wypadową do zwiedzania. Tętniące życiem kawiarnie i śródziemnomorski klimat miasta zachęcają do odpoczynku. Ale to przede wszystkim liczne jeziora kąpielowe, takie jak Wörthersee lub Millstätter See sprawiają, że Karyntia jest tak wyjątkowa. Krystalicznie czysta woda, otoczona zielonymi wzgórzami, oferuje idealne warunki do uprawiania sportów wodnych lub relaksu na brzegu.