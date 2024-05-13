Tyrol słynie z ciepłych gospodarzy. Alpejski styl życia obiecuje lekkość - i każdy może to poczuć we wspaniałym górskim świecie. Co warto zobaczyć w Tyrolu?

Tyrol zachwyca wyjątkowym połączeniem natury i kultury. Otoczony majestatycznymi szczytami i głębokimi dolinami region oferuje bogactwo wrażeń zarówno dla miłośników przyrody, jak i sępów kultury. Innsbruck stolica prowincji, łączy w sobie zabytkowe budynki, takie jak Złoty Dach z nowoczesnym stylem i służy jako idealna baza wypadowa do zwiedzania Tyrolu.