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Tyrolu – atrakcje turystyczne: najpiękniejsze i najciekawsze

Aerial view of Hall in Tirol with white Hasegg Castle, old town and mountains in background.
Tyrol słynie z ciepłych gospodarzy. Alpejski styl życia obiecuje lekkość - i każdy może to poczuć we wspaniałym górskim świecie. Co warto zobaczyć w Tyrolu?

Tyrol zachwyca wyjątkowym połączeniem natury i kultury. Otoczony majestatycznymi szczytami i głębokimi dolinami region oferuje bogactwo wrażeń zarówno dla miłośników przyrody, jak i sępów kultury. Innsbruck stolica prowincji, łączy w sobie zabytkowe budynki, takie jak Złoty Dach z nowoczesnym stylem i służy jako idealna baza wypadowa do zwiedzania Tyrolu.

Imponujące górskie krajobrazy, w tym słynny Zillertal i Karwendel Nature Park są idealne na długie wędrówki, wycieczki wspinaczkowe i sporty zimowe. Fani kultury mogą odwiedzić historyczne zamki w Tyrolu, takie jak Zamek Ambras lub doświadczyć autentycznego tyrolskiego życia w małych, tradycyjnych wioskach. Krystalicznie czyste górskie jeziora i rustykalne górskie chaty oferują również chwile spokoju i relaksu na łonie natury.

Alpejska metropolia w pełnej krasie

Innsbruck

Alpejsko-miejskie miasto uniwersyteckie

Jogging o świcie u podnóża pasma górskiego Nordkette, godzinna wycieczka rowerem górskim po pracy - wysoko na szczyty dwutysięczników, wieczorne przeżywanie opery w Landestheater - czasami mieszkańcy Innsbrucka nie mogą się nacieszyć kolorowymi możliwościami swojego miasta, które tak wspaniale łączy naturę i kulturę.

Typowe tyrolskie alpejskie podejście do życia zyskuje nowy wymiar dzięki Innsbruckowi. Żadne inne miasto nie łączy w sobie pasji do sportu w górach z miejskim stylem, jak to miasto nad rzeką Inn. Ponadto około 30 000 studentów mieszka wśród 130 000 mieszkańców, nadając Innsbruckowi żywy, nieformalny styl życia.

Inne zabytki w Innsbrucku

Skocznia narciarska Bergisel

Ciekawa architektonicznie olimpijska skocznia narciarska została otwarta w 2002 roku. Została zaprojektowana przez słynną architektkę Zahę Hadid.

Bergisel

Wieża miejska w Innsbrucku

Z gotyckiej wieży miejskiej o wysokości 51 metrów strażnicy wieży spoglądali na stare miasto. Dziś goście Innsbrucka mogą cieszyć się wspaniałym widokiem.

Wieża miejska w Innsbrucku

Zamek Ambras

Najstarsze muzeum na świecie przedstawia historię kultury Austrii.

Zamek Ambras

Kolejka linowa Hungerburg

Kolejka linowa Hungerburgbahn autorstwa Zahy Hadid wyznaczyła standardy nowoczesnej architektury alpejskiej.

Kolejka linowa Hungerburg

Ogród dworski

Wpisany na listę zabytków angielski ogród krajobrazowy z Palmiarnią sąsiaduje z Hofburgiem, Kongresshaus i Tyrolskim Teatrem Państwowym.

Ogród dworski

Złoty Dach

2 657 pozłacanych miedzianych dachówek: najbardziej podziwiany widok na starym mieście od 1420 roku.

Złoty Dach

Nordkette - szczyt Innsbrucka

Kolejka linowa Innsbruck Nordkette zabierze Cię z centrum miasta do największego parku przyrody w Austrii w zaledwie kilka minut.

Nordkette

Pałac Cesarski

Podziwiaj historyczne pokoje Marii Teresy, spaceruj po mieszkaniu cesarzowej Sisi i odwiedź stałą wystawę poświęconą cesarzowi Maksymilianowi I.

Pałac Cesarski
Poznaj historię z bliska

Zamki i pałace w Tyrolu

Twierdza Twierdza Kufstein położona wysoko nad miastem o tej samej nazwie, jest imponującym tyrolskim zabytkiem i muzeum, które oferuje różnorodne doświadczenia. Wygląda majestatycznie nawet z daleka i pozwala odwiedzającym zanurzyć się w historii. Odwiedzający mogą wędrować po zabytkowych murach, odwiedzić wieżę cesarską, zbrojownię i salę tortur oraz dowiedzieć się więcej o bogatej historii twierdzy na wystawach. Szczególnie imponujące są Organy Bohaterów, największe organy na świecie, których dźwięki można usłyszeć daleko poza miastem.

Wizyta w twierdzy ożywia średniowiecze, a także oferuje wyjątkową panoramę Kufstein i doliny Inn.

Więcej zamków i pałaców w Tyrolu

Są świadkami burzliwej historii i charakteryzują krajobraz swoją imponującą architekturą. Średniowieczne twierdze i wspaniałe zamki to historyczne atrakcje Tyrolu, które oferują wgląd w dziedzictwo historyczne regionu i imponująco łączą kulturę z naturą.

Zamek Ambras

Wspaniały budynek z idyllicznym ogrodem zamkowym w Innsbrucku. Najstarsze muzeum na świecie przedstawia historię kultury Austrii.

Zamek Ambras

Zamek Matzen

Ten bajkowy cel wycieczek znajduje się na południe od Reith im Alpbachtal. Dwa pięknie zaprojektowane stawy stanowią centralny element idyllicznego parku zamkowego.

Zamek Matzen

Zamek Tratzberg

W zamku Tratzberg odwiedzający mogą zostać oprowadzeni po pokojach i doświadczyć wydarzeń historycznych podczas podróży w czasie w wirtualnej rzeczywistości w 3D.

Zamek Tratzberg

Pałac Cesarski w Innsbrucku

Pałac cesarski był niegdyś siedzibą władców Tyrolu. Zbudowany w dworskim stylu rokoko, zachwyca ponad 400 pokojami.

Pałac cesarski
Kreatywne przedstawienia i żywa historia

Kultura w Tyrolu

Tyrolski Festiwal Erl

Położony w malowniczym krajobrazie gór Tyrolu, teatr festiwalowy Teatr Festiwalowy Erl jest architektonicznym arcydziełem i kulturalną atrakcją Tyrolu. Dzięki swojej nowoczesnej, rzeźbiarskiej formie budynek harmonijnie wtapia się w naturalne otoczenie, a jednocześnie oferuje imponujący kontrast z tradycyjnym otoczeniem. Teatr festiwalowy jest szczególnie znany z tyrolskiego Erl Festival, który co roku przyciąga miłośników muzyki z całego świata. Wyjątkowa akustyka i innowacyjny program, który obejmuje klasyczne opery i koncerty, a także współczesne dzieła, sprawiają, że Festspielhaus jest ważnym centrum muzyki i sztuki. Tutaj architektura, natura i kultura Tyrolu łączą się, tworząc wyjątkowe doświadczenie.

Dalsze wskazówki kulturalne na zwiedzanie Tyrolu

Zabytkowe budynki i muzea spotykają się ze sztuką współczesną, innowacyjnymi produkcjami teatralnymi i festiwalami muzycznymi. Tyrol oferuje przestrzeń dla kreatywnego rozwoju i tętniącej życiem kultury, która łączy regionalne korzenie z międzynarodowym stylem.

Tyrolskie muzea

Tyrolskie muzea prezentują swoje skarby w historycznej lub współczesnej scenerii.

Tyrolskie muzea

Festiwale muzyczne

Od jazzu i muzyki klasycznej po nowoczesną: festiwale przyciągają do Tyrolu międzynarodowe gwiazdy.

Festiwale muzyczne

KULTURA w regionie Kufsteiner Land

Wysokiej klasy wydarzenia kulturalne odbywają się latem w okolicach twierdzy Kufstein.

KULTURA w regionie Kufsteiner Land

Tirol Panorama

Nowoczesny nowy budynek dyskretnie położony obok Kaiserjägermuseum: Tirol Panorama jest domem dla gigantycznego okrągłego obrazu od 2011 roku.

Tirol Panorama

Dom Muzyki w Innsbrucku

Dramat, teatr tańca, opera: produkcje w architektonicznym arcydziele.

Dom Muzyki w Innsbrucku
Wycieczki do miast i okolic

Atrakcje w Tyrolu – co zobaczyć?

Kryształowe światy Swarovskiego: Wyjątkowe miejsce fantazji

Świat Kryształów Swarovskiego w Wattens to niezwykłe miejsce wycieczkowe, które w imponujący sposób prezentuje fascynację i blask kryształów Swarovskiego. Odwiedzający mogą spodziewać się fascynującego świata instalacji artystycznych i lśniących komnat cudów.

Oprócz atrakcji artystycznych, rozległy ogród z błyszczącą karuzelą i nowoczesnym światem zabaw oferuje wrażenia dla całej rodziny. Ikoniczny "gigant" jest centralnym punktem kompleksu i jest otoczony dziełami wielkich nazwisk sztuki, designu i architektury, które prezentują własne interpretacje kryształu. Warsztaty i wydarzenia sprawiają, że Świat Kryształów jest również wyjątkową trakcją w Tyrolu dla dzieci. Dzięki połączeniu sztuki współczesnej, tradycji i innowacji, Swarovski Crystal Worlds jest imponującym miejscem przez cały rok - niezależnie od pogody.

Inne przyrodnicze atrakcje w Tyrolu

Imponujące górskie krajobrazy, malownicze wioski czy platformy widokowe - Tyrol oferuje mnóstwo możliwości, aby doświadczyć piękna Alp w wyjątkowy sposób.

Area 47

Największy park na świeżym powietrzu w Austrii zapewnia wiele zastrzyków adrenaliny. Osobiste granice sportowe są pokonywane w parku wspinaczkowym lub w białej wodzie.

Area 47

Highline 179

114 metrów wysokości, 406 metrów długości: najdłuższy na świecie wiszący most dla pieszych prowadzi z ruin zamku Ehrenberg do fortu Claudia.

Highline 179

007 Elements

Kinowa instalacja dla świata przygód Jamesa Bonda na szczycie Gaisachkogel w Sölden.

007 Elements

Naturalny Pałac Lodowy

Lodowiec Hintertux skrywa tajemniczy świat lodu. Metrowe sople, lśniące kryształy lodu i zamarznięte wodospady są fascynujące.

Naturalny Pałac Lodowy

Wysokogórski Park Przyrody w Alpach Zillertalskich

Natura i jej bioróżnorodność: głębokie wąwozy, boczne doliny i pastwiska łączą cenne krajobrazy kulturowe z surowymi wysokimi górami.

Wysokogórski Park Przyrody

Alpinarium Galtür

Unikalny konglomerat ściany ochronnej i muzeum, które opowiada historię tragicznej katastrofy lawinowej z 1999 roku.

Alpinarium

Muzeum tyrolskich gospodarstw rolnych

Podróż w czasie do 37 starożytnych, zrekonstruowanych gospodarstw. Wycieczki z przewodnikiem zapewniają wgląd w wiejską przeszłość Tyrolu.

Muzeum tyrolskich gospodarstw

Platforma widokowa Top of Tyrol

Wysoko na lodowcu Stubai, na wysokości 3210 metrów, platforma widokowa Top of Tyrol oferuje imponujące widoki na Alpy.

Top of Tyrol
Wspaniała historia

Historyczne miasta w Tyrolu

Schwaz: stolica górnictwa srebra

To urocze miasteczko może poszczycić się bogatą historią. W średniowieczu Schwaz było centrum europejskiego górnictwa srebra i odegrało ważną rolę w rozwoju gospodarczym regionu. Zabytkowa kopalnia, obecnie przeznaczona dla zwiedzających to atrakcja Tyrolu, która, zapewnia fascynujący wgląd w tę przeszłość.

Stare centrum miasta charakteryzuje się gotycką architekturą, w tym imponującym kościołem parafialnym Kościół parafialny Maria Himmelfahrt, jeden z największych kościołów halowych w Austrii. Schwaz oferuje również atrakcje kulturalne, takie jak zamek Freundsberg i Muzeum Narodów. Otoczone Alpami Tyrolskimi Schwaz łączy historię i kulturę z idyllicznym krajobrazem naturalnym.

Inne historyczne miasta w Tyrolu

Małe miasteczka Tyrolu łączą historyczny urok z żywą kulturą. Otoczone górami Alp, oferują skarby architektury i regionalną tradycję w malowniczej atmosferze.

Rattenberg: najmniejsze miasto w Austrii

Tylko 500 osób mieszka na niespełna jedenastu hektarach, ale to małe miasteczko między górami Inn i Schlossberg jest pełne skarbów kultury.

Rattenberg

Landeck: Brama do Alp Tyrolskich

Zamek Landeck, pochodzący z XIII wieku, jest wizytówką miasta.

Landeck

Imst: Perła baroku

Położone w dolinie Inn na skraju Alp Lechtalskich miasto zachwyca kamienicami i idyllicznym klasztorem.

Imst

Hall w Tyrolu: najlepiej zachowane stare centrum miasta

Imponujące kamienice otaczają średniowieczny 700-letni zamek.

Hall w Tyrolu

FAQ

Tyrol oferuje bogactwo wyjątkowych miejsc wycieczkowych. Oto jedne z najpiękniejszych zabytków i atrakcji Tyrolu w Austrii:

  • Skocznia narciarska Bergisel to imponująca skocznia narciarska łączy w sobie historię sportu i nowoczesną architekturę. Platforma widokowa w Tyrolu oferuje zapierający dech w piersiach widok na Innsbruck i Alpy.

  • Świat Kryształów Swarovskiego fascynujące doświadczenie dla miłośników sztuki i kryształów. Komnaty Cudów i Gigant oferują magiczny świat przepychu i fantazji.

  • Zamek Ambras położony pośrodku wspaniałego ogrodu, renesansowy zamek jest historyczną i artystyczną atrakcją Tyrolu z unikalnymi kolekcjami i wystawami.

  • Kolejka linowa Nordkettenbahn: ta kolejka linowa prowadzi bezpośrednio z serca Innsbrucka do Nordkette, gdzie można podziwiać spektakularne widoki i wędrówki.

  • Goldenes Dachl: dach z 2 657 pozłacanymi miedzianymi gontami jest jednym z najbardziej podziwianych zabytków starego miasta w Innsbrucku.

Więcej zabytków w Tyrolu.

Wysoki na 114 metrów i długi na 406 metrów Highline179 to najdłuższy na świecie wiszący most dla pieszych. Prowadzi z ruin zamku Ehrenberg do fortu Claudia.

Platforma widokowa Top of Tyrol znajduje się wysoko na austriackim lodowcu Stubai, na wysokości 3210 metrów. Stąd można podziwiać imponujący widok na Alpy.

Najważniejsze atrakcje kulturalne obejmują Zamek Ambras, Tyrolskie Muzeum Rolnictwa w Kramsach i Twierdzę Kufstein.

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