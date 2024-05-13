Jeśli masz ochotę na naprawdę wiele kilometrów tras zjazdowych, austriackie ośrodki narciarskie są dla Ciebie idealnym miejscem.

Największe austriackie ośrodki narciarskie gwarantują fantastyczną alpejską panoramę, doskonałą jakość tras narciarskich, nowoczesne kolejki i wyciągi oraz bogaty wybór schronisk i restauracji dla narciarzy.

W rankingu największych obszarów narciarskich prowadzi Arlberg z 300 km tras narciarskich - tym samym jest również jednym z pięciu największych ośrodków na świecie. Można się tu spodziewać oferty sportów zimowych w najlepszym wydaniu. Z kolei Ischgl w Tyrolu zachwyca stokami o długości do 11 kilometrów, które dzięki położeniu na wysokości prawie 3000 metrów są dostępne aż do początku maja.

W największych ośrodkach narciarskich na miłośników sportów zimowych czekają szerokie stoki do przyjemnej i spokojnej jazdy, dobry wybór stromych tras dla wymagających, a także funslopes, crossparki i rozległe obszary freeride'owe.