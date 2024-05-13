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10 największych ośrodków narciarskich w Austrii

Ski Arlberg ski area - Galzig in St. Anton am Arlberg
Jeśli masz ochotę na naprawdę wiele kilometrów tras zjazdowych, austriackie ośrodki narciarskie są dla Ciebie idealnym miejscem.

Największe austriackie ośrodki narciarskie gwarantują fantastyczną alpejską panoramę, doskonałą jakość tras narciarskich, nowoczesne kolejki i wyciągi oraz bogaty wybór schronisk i restauracji dla narciarzy.

W rankingu największych obszarów narciarskich prowadzi Arlberg z 300 km tras narciarskich - tym samym jest również jednym z pięciu największych ośrodków na świecie. Można się tu spodziewać oferty sportów zimowych w najlepszym wydaniu. Z kolei Ischgl w Tyrolu zachwyca stokami o długości do 11 kilometrów, które dzięki położeniu na wysokości prawie 3000 metrów są dostępne aż do początku maja.

W największych ośrodkach narciarskich na miłośników sportów zimowych czekają szerokie stoki do przyjemnej i spokojnej jazdy, dobry wybór stromych tras dla wymagających, a także funslopes, crossparki i rozległe obszary freeride'owe.

Największe ośrodki narciarskie w Austrii

Arlberg w Tyrolu i Vorarlbergu

Region Arlberg z 300 kilometrami tras narciarskich jest największym terenem narciarskim w Austrii i jednym z pięciu największych na świecie. Sporty zimowe w najlepszym wydaniu.

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Maksymalna pewność śniegu

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental w Tyrolu

275 km doskonale przygotowanych i szerokich tras narciarskich o każdym stopniu trudności. Optymalna wysokość nad poziomem morza ośrodka narciarskiego gwarantuje pewny śnieg.

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Luz i pierwsza klasa

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn / Ziemia Salzburska

270 km tras narciarskich dla wszystkich poziomów umiejętności, rustykalne restauracje narciarskie, tereny freeride'owe, najlepsza gastronomia i pierwszorzędne zakwaterowanie.

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Dla narciarzy z pasją

Silvretta Arena w Ischgl w Tyrolu

238 km tras narciarskich, w tym trasy o długości do 11 km, jazda na nartach i snowboardzie do początku maja dzięki wysokości do 2872 m n.p.m.

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Nowoczesne wyciągi i 100 restauracji

Schladming-Dachstein w Styrii

230 km tras narciarskich, doskonała kuchnia, nowoczesne kolejki linowe. Sześć funslopes i cross park zapewniają różnorodność.

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Rodzinny urlop w alpejskim klimacie

Serfaus-Fiss-Ladis w Tyrolu

Trasy narciarskie o łącznej długości 187 km są dostępne dla wszystkich poziomów umiejętności. Ośrodek jest szczególnie polecany dla rodzin, a położenie na ponad 2000 m n.p.m gwarantuje śnieg przez cały sezon narciarski.

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Tradycyjne narciarstwo między Hornem a Hahnenkamm

Kitzbühel w Tyrolu

Na wysokości od 800 do 2000 m n.p.m. znajduje się ośrodek narciarski, który łączy różnorodność sportową ze światowej sławy historią. 181 km przygotowanych tras zjazdowych oraz trasy do freeride'u tworzą teren zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Szczególnie charakterystyczna jest trasa Streif am Hahnenkamm, jedna z najsłynniejszych tras wyścigowych w narciarstwie alpejskim, która kończy się w samym centrum miejscowości. 58 kolejek i wyciągów, ponad 60 schronisk oraz 41 kilometrów tras narciarskich charakteryzują rozległy obszar między Kitzbüheler Horn a Hahnenkamm.

10 bezpłatnych wyciągów treningowych w dolinach oraz bezpłatny autobus dla narciarzy uzupełniają ofertę dla wszystkich, którzy chcą swobodnie poruszać się po terenie.

Kitzbühel
Jedna z najdłuższych tras w Austrii

Zillertal Arena w Tyrolu i Ziemi Salzburskiej

150 km tras zjazdowych, położenie na wysokości 2500 m n.p.m., szerokie stoki narciarskie, rewelacyjna tyrolska panorama górska. To tutaj znajduje się najdłuższa trasa zjazdowa w Austrii.

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Tu serce każdego miłośnika Alp bije mocniej

Sölden w Tyrolu

144 km tras narciarskich łączą w sumie trzy tereny narciarskie. Legendarne tyrolskie panoramy i lodowiec stanowią wisienkę na torcie.

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Różnorodność to przygoda (na stoku)

Silvretta Montafon w Vorarlbergu

140 km zróżnicowanych tras narciarskich. Czeka tu siedem super stromych tras Black Scorpion, nowoczesne wyciągi i przytulne schroniska. Wiele łągodnych stoków świetnie nadaje się dla dzieci.

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