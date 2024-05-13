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10 największych ośrodków narciarskich w Austrii
Introduction
Największe austriackie ośrodki narciarskie gwarantują fantastyczną alpejską panoramę, doskonałą jakość tras narciarskich, nowoczesne kolejki i wyciągi oraz bogaty wybór schronisk i restauracji dla narciarzy.
W rankingu największych obszarów narciarskich prowadzi Arlberg z 300 km tras narciarskich - tym samym jest również jednym z pięciu największych ośrodków na świecie. Można się tu spodziewać oferty sportów zimowych w najlepszym wydaniu. Z kolei Ischgl w Tyrolu zachwyca stokami o długości do 11 kilometrów, które dzięki położeniu na wysokości prawie 3000 metrów są dostępne aż do początku maja.
W największych ośrodkach narciarskich na miłośników sportów zimowych czekają szerokie stoki do przyjemnej i spokojnej jazdy, dobry wybór stromych tras dla wymagających, a także funslopes, crossparki i rozległe obszary freeride'owe.
Arlberg w Tyrolu i Vorarlbergu
Region Arlberg z 300 kilometrami tras narciarskich jest największym terenem narciarskim w Austrii i jednym z pięciu największych na świecie. Sporty zimowe w najlepszym wydaniu.
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental w Tyrolu
275 km doskonale przygotowanych i szerokich tras narciarskich o każdym stopniu trudności. Optymalna wysokość nad poziomem morza ośrodka narciarskiego gwarantuje pewny śnieg.
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn / Ziemia Salzburska
270 km tras narciarskich dla wszystkich poziomów umiejętności, rustykalne restauracje narciarskie, tereny freeride'owe, najlepsza gastronomia i pierwszorzędne zakwaterowanie.
Silvretta Arena w Ischgl w Tyrolu
238 km tras narciarskich, w tym trasy o długości do 11 km, jazda na nartach i snowboardzie do początku maja dzięki wysokości do 2872 m n.p.m.
Schladming-Dachstein w Styrii
230 km tras narciarskich, doskonała kuchnia, nowoczesne kolejki linowe. Sześć funslopes i cross park zapewniają różnorodność.
Serfaus-Fiss-Ladis w Tyrolu
Trasy narciarskie o łącznej długości 187 km są dostępne dla wszystkich poziomów umiejętności. Ośrodek jest szczególnie polecany dla rodzin, a położenie na ponad 2000 m n.p.m gwarantuje śnieg przez cały sezon narciarski.
Kitzbühel w Tyrolu
Na wysokości od 800 do 2000 m n.p.m. znajduje się ośrodek narciarski, który łączy różnorodność sportową ze światowej sławy historią. 181 km przygotowanych tras zjazdowych oraz trasy do freeride'u tworzą teren zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Szczególnie charakterystyczna jest trasa Streif am Hahnenkamm, jedna z najsłynniejszych tras wyścigowych w narciarstwie alpejskim, która kończy się w samym centrum miejscowości. 58 kolejek i wyciągów, ponad 60 schronisk oraz 41 kilometrów tras narciarskich charakteryzują rozległy obszar między Kitzbüheler Horn a Hahnenkamm.
10 bezpłatnych wyciągów treningowych w dolinach oraz bezpłatny autobus dla narciarzy uzupełniają ofertę dla wszystkich, którzy chcą swobodnie poruszać się po terenie.
Zillertal Arena w Tyrolu i Ziemi Salzburskiej
150 km tras zjazdowych, położenie na wysokości 2500 m n.p.m., szerokie stoki narciarskie, rewelacyjna tyrolska panorama górska. To tutaj znajduje się najdłuższa trasa zjazdowa w Austrii.
Sölden w Tyrolu
144 km tras narciarskich łączą w sumie trzy tereny narciarskie. Legendarne tyrolskie panoramy i lodowiec stanowią wisienkę na torcie.
Silvretta Montafon w Vorarlbergu
140 km zróżnicowanych tras narciarskich. Czeka tu siedem super stromych tras Black Scorpion, nowoczesne wyciągi i przytulne schroniska. Wiele łągodnych stoków świetnie nadaje się dla dzieci.