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Ośrodki na narty o wschodzie słońca w Austrii
Introduction
Budzimy się! Najpiękniejsze stoki dla rannych ptaszków
Podczas gdy inni jeszcze śpią, ranne ptaszki wśród fanów nart i snowboardu już pędzą w kierunku porannego zimowego słońca. Potem jako pierwsze zostawiają swoje ślady na śniegu i doświadczają wyjątkowego uczucia spokoju i wolności. Aby umożliwić poranną jazdę na nartach, niektóre ośrodki narciarskie w Austrii otwierają swoje wyciągi przed normalnymi godzinami pracy. To niezapomniane przeżycie, dla którego zdecydowanie warto o wczesnej porze opuścić przytulne hotelowe łóżko.
Narty o wschodzie słońca w Gastein
Wczesnym rankiem na stokach Gastein: ślizgaj się po świeżo przygotowanym śniegu, delektuj się czystym górskim powietrzem i ciesz się wyjątkową ciszą budzącego się dnia. To idealny moment dla rannych ptaszków, którzy kochają magię pierwszej trasy.
Pierwszy ślad w Serfaus-Fiss-Ladis
Piękno wczesnych poranków w Serfaus-Fiss-Ladis nie ma sobie równych: dołącz do mniejszości i bądź pierwsza/pierwszy na nietkniętych stokach płaskowyżu. Odciśnij swoje ślady w śniegu i delektuj się ciszą. Warto wstać wcześnie dla tych niezapomnianych chwil.
Good Morning Skiing w Zillertal Arena
Good Morning Skiing w Zillertal Arena, największym terenie narciarskim w Zillertalu: w marcu w popularnym regionie Tyrolu na wcześnie wstających narciarzy czeka wyjątkowa oferta. To wspaniałe uczucie stawiać pierwsze ślady na śniegu o wschodzie słońca.
3 wyprawy o wschodzie słońca w Saalbach
Wiosenna jazda na nartach po pustych stokach? To możliwe również w Saalbach! Spektakularne wschody słońca, doskonały śnieg i trzy warianty wypraw z przewodnikiem: w różnych obszarach, na najlepsze szczyty.
Poranna jazda w Großarltal
Zapraszamy na poranną jazda na nartach o wschodzie słońca na świeżo przygotowanych trasach i pustych stokach - w cenie obfite śniadanie. Rejestracja wymagana do godziny 16:00 poprzedniego dnia.