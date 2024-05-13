Ośrodki na narty o wschodzie słońca w Austrii

Co może być piękniejszego niż oglądanie wschodzącego słońca, które zalewa stok narciarski złotym światłem? Wybierz się na narty wcześnie rano!

Budzimy się! Najpiękniejsze stoki dla rannych ptaszków Podczas gdy inni jeszcze śpią, ranne ptaszki wśród fanów nart i snowboardu już pędzą w kierunku porannego zimowego słońca. Potem jako pierwsze zostawiają swoje ślady na śniegu i doświadczają wyjątkowego uczucia spokoju i wolności. Aby umożliwić poranną jazdę na nartach, niektóre ośrodki narciarskie w Austrii otwierają swoje wyciągi przed normalnymi godzinami pracy. To niezapomniane przeżycie, dla którego zdecydowanie warto o wczesnej porze opuścić przytulne hotelowe łóżko.