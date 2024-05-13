  1. Homepage
  2. Aktywności w Austrii
  3. Urlop zimowy i narty w Austrii
  4. Ośrodki na narty o wschodzie słońca w Austrii

Ośrodki na narty o wschodzie słońca w Austrii

Ski lodge at sunset with ski racks, wooden terrace with benches, snow-covered mountains in background
Co może być piękniejszego niż oglądanie wschodzącego słońca, które zalewa stok narciarski złotym światłem? Wybierz się na narty wcześnie rano!

Budzimy się! Najpiękniejsze stoki dla rannych ptaszków

Podczas gdy inni jeszcze śpią, ranne ptaszki wśród fanów nart i snowboardu już pędzą w kierunku porannego zimowego słońca. Potem jako pierwsze zostawiają swoje ślady na śniegu i doświadczają wyjątkowego uczucia spokoju i wolności. Aby umożliwić poranną jazdę na nartach, niektóre ośrodki narciarskie w Austrii otwierają swoje wyciągi przed normalnymi godzinami pracy. To niezapomniane przeżycie, dla którego zdecydowanie warto o wczesnej porze opuścić przytulne hotelowe łóżko.

Dawka energii na cały dzień

Narty o wschodzie słońca w Gastein

Wczesnym rankiem na stokach Gastein: ślizgaj się po świeżo przygotowanym śniegu, delektuj się czystym górskim powietrzem i ciesz się wyjątkową ciszą budzącego się dnia. To idealny moment dla rannych ptaszków, którzy kochają magię pierwszej trasy.

Gastein
Radość w puchu o wschodzie słońca

Pierwszy ślad w Serfaus-Fiss-Ladis

Piękno wczesnych poranków w Serfaus-Fiss-Ladis nie ma sobie równych: dołącz do mniejszości i bądź pierwsza/pierwszy na nietkniętych stokach płaskowyżu. Odciśnij swoje ślady w śniegu i delektuj się ciszą. Warto wstać wcześnie dla tych niezapomnianych chwil.

Serfaus-Fiss-Ladis
Nietknięte stoki o wschodzie słońca

Good Morning Skiing w Zillertal Arena

Good Morning Skiing w Zillertal Arena, największym terenie narciarskim w Zillertalu: w marcu w popularnym regionie Tyrolu na wcześnie wstających narciarzy czeka wyjątkowa oferta. To wspaniałe uczucie stawiać pierwsze ślady na śniegu o wschodzie słońca.

Zillertal Arena
Najpiękniejsze stoki dla rannych ptaszków

3 wyprawy o wschodzie słońca w Saalbach

Wiosenna jazda na nartach po pustych stokach? To możliwe również w Saalbach! Spektakularne wschody słońca, doskonały śnieg i trzy warianty wypraw z przewodnikiem: w różnych obszarach, na najlepsze szczyty.

3 wyprawy o wschodzie słońca
Skikeriki

Poranna jazda w Großarltal

Zapraszamy na poranną jazda na nartach o wschodzie słońca na świeżo przygotowanych trasach i pustych stokach - w cenie obfite śniadanie. Rejestracja wymagana do godziny 16:00 poprzedniego dnia.

Großarltal

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje