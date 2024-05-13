Od zasypiania wysoko na drzewach po budzenie się obok dinozaurów: przeżyj podczas urlopu w Austrii w chwilę wow.

Czy to wysoko w koronach drzew, gdzie natura jest na tyle blisko, że można jej dotknąć, czy też w uroczych domkach, które stają się azylem- ukrytym pośród dziewiczej przyrody - pośród malowniczych górskich krajobrazów Austrii, przygoda i relaks łączą się w niezapomniane wrażenia. W tych wyjątkowych kryjówkach można cieszyć się beztroskimi godzinami pełnymi spokoju i inspiracji. Od rustykalnych górskich schronisk po niezwykłe pokoje tematyczne, które inspirują wyobraźnię: Austria ma odpowiednią kryjówkę dla każdego urlopowicza, dzięki czemu codzienność wydaje się tam odległym wspomnieniem.