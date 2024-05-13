Nietpowe zakwaterowanie w Austrii
Introduction
Czy to wysoko w koronach drzew, gdzie natura jest na tyle blisko, że można jej dotknąć, czy też w uroczych domkach, które stają się azylem- ukrytym pośród dziewiczej przyrody - pośród malowniczych górskich krajobrazów Austrii, przygoda i relaks łączą się w niezapomniane wrażenia. W tych wyjątkowych kryjówkach można cieszyć się beztroskimi godzinami pełnymi spokoju i inspiracji. Od rustykalnych górskich schronisk po niezwykłe pokoje tematyczne, które inspirują wyobraźnię: Austria ma odpowiednią kryjówkę dla każdego urlopowicza, dzięki czemu codzienność wydaje się tam odległym wspomnieniem.
Domki drewniane i na drzewie
Głębokie spojrzenie w oczy, kieliszek wina na toast, oczekiwanie na wspólny weekend: romantyczny nocleg w domku na drzewie to niezapomniane wakacje w Austrii. Drzewa są również wspaniałym miejscem, aby odpocząć z całą rodziną i przeżyć niezwykłą przygodę. Po prostu udaj się w górę, ku koronom drzew, i ciesz się przerwą pod baldachimem.
Zakwaterowanie tematyczne
Zjedz śniadanie podziwiając dinozaury, ciesz się rozgwieżdżonym niebem w saunie tipi lub delektuj się wspólnymi chwilami w beczce wina: w tych tematycznych obiektach noclegowych od Dolnej Austrii po Tyrol goście doświadczają zupełnie niezwykłego snu.
Designerskie domki letniskowe
Te domki letniskowe to rozkosz spania: obok połyskujących jezior, w pozornie niekończących się lasach lub z widokiem na imponujące wysokie góry, we wszystkich krajach związkowych Austrii, znajdują się komfortowe domki letniskowe, które imponują swoim rustykalnym stylem.