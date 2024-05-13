Spanie w zamku: bajkowe noce
Introduction
Nocleg w zamkowej atmosferze
Zamki i pałace kształtują krajobraz Austrii i wywierają szczególne wrażenie dzięki swoim starym murom, wieżom i basztom, które fascynują nas od wieków.
Zawiłe korytarze i romantyczne ogrody skrywają tajemnice minionych czasów i opowiadają o długiej historii kulturowej naszego kraju.
To doskonały powód, by doświadczyć tego wyjątkowego klimatu także nocą: austriackie hotele w zamkach oferują możliwość spędzenia nocy w historycznych wnętrzach.
Dlaczego noc w zamku może być tak relaksująca?
Zmiana otoczenia pobudza umysł i otwiera nowe perspektywy. To niezwykłe zamkowe powietrze pomaga oderwać się od codzienności: nowe wrażenia, nietypowa architektura i obce dźwięki przenoszą nas do innego świata. Cisza i odosobnienie zamków i pałaców sprzyjają fizycznemu i psychicznemu relaksowi, napełniając nas nową energią.
Wiele zamkowych hoteli w Austrii oferuje ekskluzywne usługi i nowoczesne udogodnienia, dzięki którym goście mogą doświadczyć historycznej atmosfery, jednocześnie korzystając z luksusowych przyjemności, takich jak zabiegi wellness czy wyśmienita kuchnia z gwiazdką Michelin.
Nocowanie w zamku nad jeziorem
Te hotele zamkowe zachwycają nie tylko zabytkowymi murami, ale także położeniem nad krystalicznie czystą wodą.
Magiczne noce w mistycznych miejscach
Jakby noc na zamku nie była wystarczająco niezwykła, niektóre z odnowionych posiadłości zachwycają wyjątkowymi atrakcjami, takimi jak podziemne labirynty.
Hotel Seeschlössl
W hotelu Seeschlössl goście mogą nie tylko znaleźć ciszę i spokój podczas snu, ale także w parku o powierzchni 7000 metrów kwadratowych.
Zamek Schönau
Fascynujący szczegół zamku Schönau: pod pałacem myśliwskim znajduje się złożony system podziemnych labiryntów i jaskiń.
Królewskie apartamenty i wspaniałe widoki
Na Ziemi Salzburskiej wyjątkowa przyroda spotyka się z wielopłaszczyznową historią kultury. Hotel Schloss Leopoldskron to miejsce, w którym kręcono słynny na całym świecie film "Dźwięki muzyki".
Miłośnicy teatru i muzyki znajdą również wiele do powodów do radości w Schlosshotel Iglhauser - miasto nad jeziorem Mattsee słynie z letnich festiwali na świeżym powietrzu. Z kolei w XV-wiecznym zamku zachowano dawny browar i można tam spróbować wyjątkowych dań z ryb.
Godny polecenia jest hotel Schloss Prielau, w którym pyszne dania wyczrowuje szef kuchni nagrodzony dwiema gwiazdkami Michelin.
A każdy, kto tęskni za średniowiecznym stylem, powinien odwiedzić Hotel Schloss Mittersill położony w 900-letniej historii.
Rozkoszuj się górskim powietrzem: noclegi wysoko w górach
Hotele zamkowe wznoszą się wysoko na szczytach, oczarowując gości majestatycznymi widokami i alpejskim stylem. Położone w górach oferują połączenie historycznego uroku i relaksującego spokoju pośród natury. Tutaj potęga gór i historia czcigodnych murów łączą się w wyjątkowe doświadczenie.
Dom myśliwski Kühtai Resort
W Jagdschloss Kühtai Resort można prześledzić historię rodziny Habsburgów, którzy przyjeżdżali tu, aby zrelaksować się przed obowiązkami cesarskimi.
Gdzie niegdyś mieszkali rycerze, mnisi i damy
Często dobrze zachowane meble, freski ścienne, dzieła sztuki, a nawet kolekcje broni i porcelany dają wgląd w życie w dawnych czasach. Jak naprawdę wyglądało codzienne życie pokojówek, dworskich błaznów, biskupów i szlachty? Jak wszyscy wiemy, wyobraźnia nie ma granic.
Zamek Berg Klösterle
Duchowość tego miejsca została doceniona już w przeszłości przez karmelitów i kapucynów. Dziś goście również cieszą się odległą wysokością i komfortowymi udogodnieniami.
Noc w miejscu z listy światowego dziedzictwa UNESCO
Nie tylko komnaty sypialne w tych zamkach przyciągają wzrok, ale także ich słynne tła, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Masz ochotę na kieliszek wina?
Otoczone łagodnymi winnicami hotele pałacowe zapraszają na pobyt w dobrym stylu. Połączenie historycznej atmosfery i malowniczego tła winorośli tworzy atmosferę pełną przyjemności i spokoju. Tutaj goście mogą nie tylko doświadczyć tradycji uprawy winorośli, ale także delektować się wybornymi winami bezpośrednio na miejscu.
Hotelowa kuchnia w harmonii z naturą
Filozofia slow food w Schloss Lerchenhof w Karyntii opiera się na lokalnych składnikach i wykorzystuje zasoby z najbliższego otoczenia. Zamek otoczony jest gruntami rolnymi uprawianymi w sposób zrównoważony, pszenica jest mielona we własnym młynie i przekształcana w chrupiący chleb, który jest podawany rano na stole śniadaniowym.
Dzieci mogą zwiedzać gospodarstwo, a dorośli naładować baterie na ścieżce Kneippa nad strumieniem. Zamek w stylu biedermeier odzwierciedla zachęcającą prostotę, która jest tak charakterystyczna dla tej epoki: tutaj spokój emanuje z cyklu natury.