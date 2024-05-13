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Spanie w zamku: bajkowe noce

View across the Danube to Dürnstein with blue abbey tower and red tile roofs, rock face in background.
Pięknie odrestaurowane hotele zamkowe łączą oryginalny urok historycznych murów z nowoczesnym komfortem i pozwalają gościom marzyć o minionych czasach.

Nocleg w zamkowej atmosferze

Zamki i pałace kształtują krajobraz Austrii i wywierają szczególne wrażenie dzięki swoim starym murom, wieżom i basztom, które fascynują nas od wieków.

Zawiłe korytarze i romantyczne ogrody skrywają tajemnice minionych czasów i opowiadają o długiej historii kulturowej naszego kraju.

To doskonały powód, by doświadczyć tego wyjątkowego klimatu także nocą: austriackie hotele w zamkach oferują możliwość spędzenia nocy w historycznych wnętrzach.

Dlaczego noc w zamku może być tak relaksująca?

Zmiana otoczenia pobudza umysł i otwiera nowe perspektywy. To niezwykłe zamkowe powietrze pomaga oderwać się od codzienności: nowe wrażenia, nietypowa architektura i obce dźwięki przenoszą nas do innego świata. Cisza i odosobnienie zamków i pałaców sprzyjają fizycznemu i psychicznemu relaksowi, napełniając nas nową energią.

Wiele zamkowych hoteli w Austrii oferuje ekskluzywne usługi i nowoczesne udogodnienia, dzięki którym goście mogą doświadczyć historycznej atmosfery, jednocześnie korzystając z luksusowych przyjemności, takich jak zabiegi wellness czy wyśmienita kuchnia z gwiazdką Michelin.

Nocowanie w zamku nad jeziorem

Te hotele zamkowe zachwycają nie tylko zabytkowymi murami, ale także położeniem nad krystalicznie czystą wodą.

Hotel Schloss Fernsteinsee

Alpejska panorama jeziora łączy się z książęcymi wnętrzami: goście mogą spędzić noc w hotelu zamkowym lub w sąsiedniej willi.

Hotel Schloss Fernsteinsee

Hotel Schloss Seelfels

Ogromna XIX-wieczna rezydencja została całkowicie odnowiona w 2022 roku i oferuje luksusowe apartamenty oraz saunę.

Hotel Schloss Seelfels

Magiczne noce w mistycznych miejscach

Jakby noc na zamku nie była wystarczająco niezwykła, niektóre z odnowionych posiadłości zachwycają wyjątkowymi atrakcjami, takimi jak podziemne labirynty.

Hotel Seeschlössl

W hotelu Seeschlössl goście mogą nie tylko znaleźć ciszę i spokój podczas snu, ale także w parku o powierzchni 7000 metrów kwadratowych.

Hotel Seeschlössl

Zamek Schönau

Fascynujący szczegół zamku Schönau: pod pałacem myśliwskim znajduje się złożony system podziemnych labiryntów i jaskiń.

Zamek Schönau (j. niem.)

Hotel Hirschen Schwarzenberg

Każdy pokój w hotelu Hirschen Schwarzenberg poświęcony jest ważnym artystom, muzykom i poetom.

Hotel Hirschen Schwarzenberg

Królewskie apartamenty i wspaniałe widoki

Na Ziemi Salzburskiej wyjątkowa przyroda spotyka się z wielopłaszczyznową historią kultury. Hotel Schloss Leopoldskron to miejsce, w którym kręcono słynny na całym świecie film "Dźwięki muzyki".

Miłośnicy teatru i muzyki znajdą również wiele do powodów do radości w Schlosshotel Iglhauser - miasto nad jeziorem Mattsee słynie z letnich festiwali na świeżym powietrzu. Z kolei w XV-wiecznym zamku zachowano dawny browar i można tam spróbować wyjątkowych dań z ryb.

Godny polecenia jest hotel Schloss Prielau, w którym pyszne dania wyczrowuje szef kuchni nagrodzony dwiema gwiazdkami Michelin.

A każdy, kto tęskni za średniowiecznym stylem, powinien odwiedzić Hotel Schloss Mittersill położony w 900-letniej historii.

Rozkoszuj się górskim powietrzem: noclegi wysoko w górach

Hotele zamkowe wznoszą się wysoko na szczytach, oczarowując gości majestatycznymi widokami i alpejskim stylem. Położone w górach oferują połączenie historycznego uroku i relaksującego spokoju pośród natury. Tutaj potęga gór i historia czcigodnych murów łączą się w wyjątkowe doświadczenie.

Dom myśliwski Kühtai Resort

W Jagdschloss Kühtai Resort można prześledzić historię rodziny Habsburgów, którzy przyjeżdżali tu, aby zrelaksować się przed obowiązkami cesarskimi.

Dom myśliwski Kühtai Resort

Hotel Bergschlössl

Hotel Bergschlössl znajduje się u podnóża kolejki linowej w ośrodku narciarskim St. Anton am Arlberg i jest zbudowany w typowym rustykalnym stylu tyrolskiej architektury.

Hotel Bergschlössl

Gdzie niegdyś mieszkali rycerze, mnisi i damy

Często dobrze zachowane meble, freski ścienne, dzieła sztuki, a nawet kolekcje broni i porcelany dają wgląd w życie w dawnych czasach. Jak naprawdę wyglądało codzienne życie pokojówek, dworskich błaznów, biskupów i szlachty? Jak wszyscy wiemy, wyobraźnia nie ma granic.

Zamek Berg Klösterle

Duchowość tego miejsca została doceniona już w przeszłości przez karmelitów i kapucynów. Dziś goście również cieszą się odległą wysokością i komfortowymi udogodnieniami.

Zamek Berg Klösterle

Zamek Clam

Niezależnie od tego, czy chodzi o nocleg w baszcie, wizytę na koncercie czy ekskluzywną prywatną wycieczkę z samym panem zamku: Clam Castle zawsze potrafi zaskoczyć.

Zamek Clam

Noc w miejscu z listy światowego dziedzictwa UNESCO

Nie tylko komnaty sypialne w tych zamkach przyciągają wzrok, ale także ich słynne tła, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Pałac Schönbrunn

Trudno w to uwierzyć, ale w tej słynnej rezydencji można spędzić noc w apartamencie o powierzchni 167 metrów kwadratowych.

Pałac Schönbrunn

Zamek Dürnstein

Zbudowany w XVII wieku zamek należał niegdyś do arystokratycznych dynastii i jest otoczony winnicami w centrum Wachau.

Zamek Dürnstein

Masz ochotę na kieliszek wina?

Otoczone łagodnymi winnicami hotele pałacowe zapraszają na pobyt w dobrym stylu. Połączenie historycznej atmosfery i malowniczego tła winorośli tworzy atmosferę pełną przyjemności i spokoju. Tutaj goście mogą nie tylko doświadczyć tradycji uprawy winorośli, ale także delektować się wybornymi winami bezpośrednio na miejscu.

Zamek Kapfenstein

W zamku Kapfenstein, z którego roztacza się panorama od Styrii po Węgry i Słowenię, dostępne są organiczne wina i wycieczki po piwnicach.

Zamek Kapfenstein

Zamek Bernstein

Burgenland słynie z doskonałego wyboru win: Zamek Bernstein, tysiącletnia twierdza, to wspaniałe miejsce na wzniesienie kieliszka.

Zamek Bernstein
Zwolnij bieg dzięki kuchni slow food

Hotelowa kuchnia w harmonii z naturą

Filozofia slow food w Schloss Lerchenhof w Karyntii opiera się na lokalnych składnikach i wykorzystuje zasoby z najbliższego otoczenia. Zamek otoczony jest gruntami rolnymi uprawianymi w sposób zrównoważony, pszenica jest mielona we własnym młynie i przekształcana w chrupiący chleb, który jest podawany rano na stole śniadaniowym.

Dzieci mogą zwiedzać gospodarstwo, a dorośli naładować baterie na ścieżce Kneippa nad strumieniem. Zamek w stylu biedermeier odzwierciedla zachęcającą prostotę, która jest tak charakterystyczna dla tej epoki: tutaj spokój emanuje z cyklu natury.

Zamek Lerchenhof

Najczęściej zadawane pytania

Burgenland

  • Zamek Bernstein

Karyntia

  • Hotel Gurk Abbey

  • Zamek Berg Klösterle

  • Hotel Schloss Lerchenhof

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  • Seeschlössl Velden

Dolna Austria

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Górna Austria

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  • Hotel Heritage Hallstatt

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Salzburg

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  • Hotel Schloss Leopoldskron

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  • Hotel Schloss Prielau

Styria

  • Hotel Judenburg

  • Zamek Kapfenstein

Tyrol

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  • Hotel Schloss Fernsteinsee

  • Hunting Lodge Kühtai Resort

Vorarlberg

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Wiedeń

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Karyntia

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  • Seeschlössl Velden

Górna Austria

  • Hotel Heritage Hallstatt

Salzburg

  • Zamek Hotel Iglhauser

  • Zamek Fuschl

  • Hotel Schloss Leopoldskron

Tyrol

  • Hotel Schloss Fernsteinsee

Apartament w pałacu Schönbrunn jest dostępny dla gości na nocleg. Nikt raczej nie będzie tu cierpiał na klaustrofobię: Pokoje rozciągają się na 167 metrach kwadratowych dawnej letniej rezydencji rodziny cesarskiej.

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