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Nowe hotele i opcje zakwaterowania

Extravagant hotel room with velvet bed, bird wallpaper, feather lamp and white armchair with swan decoration.
Od Vorarlbergu po Wiedeń serdeczni gospodarze zapewniają swoim gościom szczęśliwy urlop. Nowe hotele i zakwaterowanie, gdzie od razu rozpoznasz austriacki styl życia.

W austriackich krajach związkowych renowacje, przebudowy i nowe otwarcia są przeprowadzane z pasją. Wiele z tych obiektów jest prowadzonych przez rodziny od pokoleń, są głęboko zakorzenione w swoim regionie i zawsze starają się wykorzystywać zrównoważone materiały. Goście znajdą tu oazy dobrego samopoczucia w doskonałych lokalizacjach, często na łonie natury, z przestronnymi strefami wellness, które zachęcają do relaksu.

W Vorarlbergu współczesna drewniana architektura zachwyca odwiedzających, podczas gdy w Tyrolu, Ziemi Salzburskiej, Styrii i Karyntii przytulne mieszkania w stylu alpejskim, alpejskie domki i schroniska oferują idealne miejsca na relaks.

Austriackie miasta fascynują tradycyjnymi luksusowymi hotelami i hotelami butikowymi, które cieszą oko wysokiej jakości wzornictwem. Tutaj można z przyjemnością rozpocząć dzień, zrelaksować się i cieszyć austriackim stylem życia.

Vorarlberg

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Sonne Mellau w Bregenzerwald

Od połowy lipca 2024 r. Hotel Sonne Mellau ponownie przyjmuje gości po szeroko zakrojonych pracach remontowych: dodano cztery nowe duże apartamenty oraz salę do ćwiczeń i jogi. Do strefy wellness dodano taras słoneczny z basenem i salonem, a także ekskluzywną prywatną strefę spa.

Blue Rose Feldkirch

Mały hotel butikowy Blaue Rose przyjmuje gości od końca 2023 roku: 500-letni hotel w centrum starego miasta ma 18 indywidualnie zaprojektowanych pokoi, od tych jednoosobowych o powierzchni 10 m² po pokoje rodzinne o powierzchni 21 m².

Hotel Marvia w Dornbirn

Hotel Marvia w Bödele otworzył swoje podwoje w połowie grudnia 2023 r. w dawnym Berghof Fetz. Do dyspozycji gości jest dziesięć pokoi z balkonami. W hotelu znajduje się również sala spotkań Felsenkeller.

Hotel kleiner Löwe w Bregencji

Od kwietnia 2024 r. Bregencja ma nowy hotel miejski: Hotel Kleiner Löwe został otwarty przy Kornmarktplatz . Ten wąski hotel ma osiem pokoi. Jego cechą szczególną jest beczkowy dach, który składa się z ponad 30 drewnianych łuków. Bar śniadaniowy i salon znajdują się na parterze.

Mieszkania i apartamenty wakacyjne

Apartamenty Alpenstolz w Damüls

39 apartamentów Alpenstolz z dwoma, trzema lub czterema pokojami rozmieszczonymi w czterech budynkach jest dostępnych od sierpnia 2023 roku. Największe mieszkania wakacyjne mogą pomieścić do ośmiu osób.

Apartamenty Sonnberg w Schröcken

Od jesieni 2023 roku dla turystów przygotowano apartamenty Sonnberg. 17 mieszkań wakacyjnych z balkonem i sauną ma powierzchnię od 48 m² do 76 m².

Mieszkania w Bregenzerwald w Andelsbuch

Rozbudowa domu wiejskiego obejmuje dwa przestronne i nowocześnie urządzone mieszkania, które są udostępniane dla turystów od sierpnia 2023 roku. Mieszkanie nr 1 ma powierzchnię 100 m², a mieszkanie nr 2 oferuje 150 m² przestrzeni dla maksymalnie 6 gości.

Apartamentowiec Balma Lech

Dom apartamentowy Balma z restauracją à la carte otworzył swoje podwoje w grudniu 2023 r . Składa się z pięciu mieszkań z designerskimi meblami, kominkiem i prywatną sauną, oferujących przestrzeń dla maksymalnie 4 osób na powierzchni od 54 m² do 149 m².

Domki

Domki narciarskie w Sonntag-Oberbuchholz

Zimą 2023/24 w rezerwacie biosfery Großes Walsertal otwarto dwanaście dodatkowych domków Cabinski z tarasem i wiatą na samochód. Każdy Cabinski zbudowany jest z drewna, metalu i szkła, i może pomieścić do 4 osób.

Kempingi

Kemping Dornbirn

Od połowy maja 2024 r. na kempingu Dornbirn można zarezerwować 14 nowych mieszkań dla 56 gości. Jednostki mieszkalne są wyposażone w drewniane meble. Dysponują one częścią sypialną, aneksem kuchennym, łazienką, toaletą oraz częścią wypoczynkową wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Tyrol

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Mount Med Resort w Oberau, Wildschönau

Dawny Kellerwirt zostanie otwarty pod koniec 2024 r. po gruntownej renowacji jako uzdrowisko Mount Med Resort z 60 pokojami i apartamentami oraz strefą spa o powierzchni 3300 m². Ośrodek skupi się na pięknie i estetyce, odporności psychicznej, detoksykacji, ćwiczeniach i fitnessie.

Alpenstyle Resort Fieberbrunn w dolinie PillerseeTal

Alpenstyle Resort Fieberbrunn otworzył swoje podwoje pod koniec 2023 roku: dostępnych jest 13 mieszkań z maksymalnie trzema sypialniami i jednym lub dwoma balkonami. W największym mieszkaniu może mieszkać do dziewięciu osób. Do dyspozycji gości jest także sauna, łaźnia parowa, pokój relaksacyjny i restauracja.

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

Dawny Sporthotel Fontana staje się nowym ADEA Lifestyle Suites. Ośrodek został w dużej mierze przebudowany z 124 apartamentami i zostanie otwarty latem 2024 roku. Apartamenty - niektóre z własną sauną - mają powierzchnię od 30 m² do 180 m² i posiadają do czterech sypialni. Na miejscu znajduje się również strefa wellness i restauracja UpsideDown by Stefan Marquard.

SeeFelds Bed & Breakfast

SeeFelds Bed & Breakfast, który został otwarty w grudniu 2023 roku, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Seefeld. Łącznie 44 nowoczesne pokoje dwuosobowe, apartamenty typu junior i apartamenty typu superior dla maksymalnie czterech osób są dostępne w stylu miejskim.

Mieszkania i apartamenty wakacyjne

Summit Seefeld

Centralnie położony apartamentowiec Summit Seefeld otworzył swoje podwoje w połowie grudnia 2023 roku: goście mogą wybierać spośród 25 mieszkań w trzech różnych kategoriach. Mieszkania - z balkonem i w pełni wyposażoną kuchnią - mają powierzchnię od 35 m² do 82 m² i mogą pomieścić od dwóch do sześciu osób. Dom posiada również strefę wellness z odkrytym basenem i saunami.

Kurblhof w Leutasch

Kurblhof otworzył swoje podwoje latem 2024 roku. W zrównoważonym budynku dostępnych jest siedem mieszkań. Na najwyższym piętrze znajdują się sauny i pokój relaksacyjny. W obiekcie znajduje się również sklep rolniczy, sala do jogi i fitness, gabinet masażu oraz przechowalnia nart i rowerów.

Villa Himmlgassl w miejscowości Zellberg w dolinie Zillertal

Od sierpnia 2023 r. goście mogą cieszyć się niebiańskim zakwaterowaniem w Villa Himmlgassl. Pięć mieszkań bez barier z sauną i balkonem ma powierzchnię od 70 m² do 130 m² i jest urządzone w nowoczesnym alpejskim stylu.

Zellroomy w Zell am Ziller

Cztery nowe Zellrooms są dostępne w Zell am Ziller od grudnia 2023 roku. Mieszkania dla dwóch do czterech osób są idealne dla par lub małych rodzin.

Mieszkania wakacyjne BIGSEVEN w Fieberbrunn w PillerseeTal

Dwa nowe mieszkania wakacyjne BIGSEVEN rodziny Seiwald są dostępne do rezerwacji od grudnia 2023 roku. W nowoczesnych apartamentach z łóżkami typu box-spring, łazienkami z prysznicem ze strumieniem deszczowym i prywatną sauną na balkonie może mieszkać do czterech osób.

Wolf Apartments w Padaun w dolinie Wipptal

Cztery nowe mieszkania wakacyjne Wolf Apartments poszerzają ofertę zakwaterowania w dolinie Wipptal. Trzy mieszkania są już gotowe do zamieszkania, a kolejne mieszkanie wakacyjne o powierzchni 60 m² zostanie oddane do użytku w czerwcu 2024 roku. Tuż obok znajduje się Berggasthof Steckholzer.

Kitzbühel Suites Oberndorf

Nowość od lutego 2024 r. Kitzbühel Suites składa się z 20 mieszkań wakacyjnych o powierzchni od 48 m² do 107 m² z jedną do trzech sypialni. Znajduje się tam również strefa wellness z saunami.

harry's home w Lienz

Nowy hotel harry's home z 85 pokojami przyjmuje gości od kwietnia 2024 roku. Wszystkie pokoje mają parkiet, garderobę i aneks kuchenny. Do wyboru są pokoje typu "Family & Friends" o powierzchni 40 m², mieszkania o powierzchni 36 m² oraz pokoje bezbarierowe o powierzchni 26 m².

Walchsee Lakeside

Nowy Walchsee Lakeside został otwarty w połowie maja 2024 roku. Znajduje się bezpośrednio nad jeziorem i składa się z 22 apartamentów. Mieszkania o powierzchni 54 m² mogą pomieścić do czterech osób.

Domki

LUF Lodges w Ischgl

LUF Lodges są otwarte do użytku od grudnia 2023 roku. Dostępnych jest pięć domków o powierzchni 130 m² z czterema sypialniami. Wszystkie dysponują balkonem.

Gospodarstwa

Feiserhof w Navis

Odrestaurowane gospodarstwo rodziny Garber, Feiserhof, od grudnia 2023 r. oferuje zakwaterowanie w trzech mieszkaniach wakacyjnych dla dorosłych na wysokości 1400 m nad poziomem morza. Apartamenty wakacyjne oferują miejsce dla maksymalnie czterech osób.

Ziemia Salzburska

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Valamar Places w Obertauern

Pierwszy hotel Valamar Places w Alpach został otwarty w dawnym hotelu Marietta w Obertauernpod koniec listopada 2023 roku. Hotel posiada 120 pokoi dla dwóch do czterech osób. Dostępne są również apartamenty o powierzchni do 81 m². Miejsca spotkań obejmują restaurację, bar, bar na dachu i strefę rozrywki.

Rosewood Schloss Fuschl

Rosewood Schloss Fuschl, odnowiony przez Rosewood Hotel Group, został otwarty latem 2024 roku i oferuje 98 znakomicie zaprojektowanych pokoi i apartamentów oraz sześć domków letniskowych. Dostępne są restauracje, salony i strefa wellness z krytymi i odkrytymi basenami.

Hotel miejski Saalfelden

Stadthotel Saalfelden został otwarty latem 2024 r. w pobliżu centrum kongresowo-eventowego Congress Saalfelden. Oferuje 72 pokoje, 92 miejsca garażowe i podniebny bar śniadaniowy z tarasem.

Villa Alpin w Grossarl

W grudniu 2023 r. dawny pensjonat został ponownie otwarty pod nazwą Villa Alpin. Hotel składa się z 20 pokoi i apartamentów opowierzchni od 21 m²do 45 m² z balkonem na poziomie 4 gwiazdek. Goście mogą zrelaksować się w strefie wellness z sauną.

carpe solem Kapoom w Kaprun

Od listopada 2023 r. w dawnym hotelu Toni działa pop-up hotel carpe solem Kapoom. Hotel z 50 pokojami i apartamentami prezentuje się w jasnych kolorach. Zostanie on ponownie otwarty w 2027 roku jako hotel w kolekcji carpe solem Circle.

Hotel Kesselgrub w Altenmarkt-Zauchensee

Hotel Kesselgrub jest jeszcze bardziej przyjazny rodzinom od marca 2024 r. po szeroko zakrojonych pracach remontowych. Większość pokoi i apartamentów została zmodernizowana. Do dyspozycji Gości jest kryty i odkryty basen, wodny park zabaw ze zjeżdżalniami oraz klub dla dzieci Kesselinos. Na dorosłych czeka Mountain Adults Spa ze Skyroomem i salą fitness.

Mieszkania i mieszkania wakacyjne

Dom Harry'ego w Salzburgu

Nowy hotel harry's home został otwarty w Salzburgu w marcu 2024 roku. Centralnie położony hotel oferuje 119 pokoi, z których większość posiada w pełni wyposażoną kuchnię. Do dyspozycji gości są także sale konferencyjne, sala fitness, pokój zabaw dla dzieci oraz podziemny parking ze stacjami ładowania elektrycznego.

Domki

Domki górskie Gut Wenghof w Werfenweng

Rodzinny ośrodek Gut Wenghof prezentuje cztery nowe luksusowe domki górskie od połowy grudnia 2023 r. Domki o powierzchni od 160 m² do 260 m² dysponują spa z sauną i jacuzzi oraz dużym tarasem. Na miejscu serwowane jest śniadanie. Na życzenie do domku może zostać dostarczona kolacja.

Priesteregg Premium Refugium w Leogang

Od lata 2024 r. w ośrodku Priesteregg Premium Refugium dostępnych jest siedem nowych domków nad jeziorem. Każda chata ma prywatny dostęp do jeziora, panoramiczną saunę i własną zatokę. W każdej jednostce mieszkalnej mogą wygodnie spać maksymalnie cztery osoby.

Karyntia

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Ośrodek Mountain Resort Feuerberg w Bodensdorf na Gerlitzen Alpe

Od maja 2023 r. Mountain Resort Feuerberg prezentuje kilka nowych funkcji: rozbudowany bar hotelowy, większa kuchnia, domek na drzewie dla dzieci, ścieżki przyrodnicze, a także obszar umiejętności motorycznych, niski park linowy i kurs łucznictwa dla entuzjastów sportu.

Hotel Prägant w Bad Kleinkirchheim

Hotel Prägant otworzył nową strefę spa latem 2023 roku. Oaza wellness o powierzchni 1000 m² obejmuje kryty basen, saunę fińską, bio saunę i solankową łaźnię parową. Nowe funkcje obejmują bar przekąskowy, dodatkowe pokoje relaksacyjne i całoroczny podgrzewany basen odkryty.

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia w Hermagor am Nassfeld

Po remoncie Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia został ponownie otwarty jako 4-gwiazdkowy hotel o podwyższonym standardzie pod koniec lipca 2023 roku. Wszystkie pokoje zostały odnowione. Hotel posiada również nowe apartamenty rodzinne o powierzchni 66 m². Nowością jest także koncepcja kuchni ze zmodernizowaną restauracją oraz spa Acquapura Carnica.

SeeStrandResort w St. Kanzian nad jeziorem Klopeiner See

Nowy SeeStrandResort przyjmuje gości od wiosny 2024 r. 40 mieszkań z maksymalnie trzema sypialniami, kuchnią i tarasem z panoramicznym widokiem na jezioro ma powierzchnię od 60 m² do 83 m². Dzięki dodatkowym rozkładanym sofom jedno mieszkanie może pomieścić do ośmiu osób.

Hotel Kärntnerhof w Heiligenblut

Nowo wyremontowany hotel Kärntnerhof został ponownie otwarty w grudniu 2023 roku. Obiekt oferuje 40 pokoi i apartamentów o powierzchni od 20 m² do 40 m², niektóre z balkonem. W restauracji serwowane są specjały kuchni austriackiej i karynckiej.

Mieszkania i apartamenty wakacyjne

Dom harry'ego w Villach

W kwietniu 2023 r. harry's home otworzył nowy hotel w centrum Villach zaprojektowany przez BMW. Goście mają do dyspozycji 96 pokoi i mieszkań, z których większość posiada w pełni wyposażoną kuchnię. Hotel oferuje również salę seminaryjną i wypożyczalnię rowerów elektrycznych.

Alpin Peaks Lifestyle Apartments na Turracher Höhe

Nowy hotel Alpin Peaks położony jest na wysokości 1800 m n.p.m., bezpośrednio nad jeziorem Turrach i w centrum ośrodka narciarskiego. Od grudnia 2023 r. budynek z drewnianą fasadą jest domem dla 42 mieszkań o różnej wielkości, odpowiednich dla dwóch do ośmiu osób. Dostępna jest również strefa wellness z saunami i strefą fitness.

Domki letniskowe

Kleingut Moerhof w Penk w Mölltal to wioska domków letniskowych, która w sierpniu 2023r. wzbogaciła się o dodatkową atrakcję. Kleingut Moserhof o powierzchni 180 m² z małym gospodarstwem znajduje się w środku lasu i oferuje miejsce dla maksymalnie ośmiu osób. Goście mogą również cieszyć się chatą wellness z panoramiczną sauną, jacuzzi, stawem kąpielowym i dużym tarasem.

Styria

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Hotel Der Hechl w Tauplitz

Tradycyjny hotel Der Hechl prezentuje kilka nowych funkcji od Bożego Narodzenia 2023 r. Strefa wejściowa i niektóre z 20 pokoi otrzymały nowe życie. Powiększona strefa wellness obejmuje salę do fitnessu i jogi. Do dyspozycji gości jest także pokój zabaw.

Radisson Graz

Nowy Radisson Graz został otwarty w czerwcu 2024 r. i oferuje 232 pokoje w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego. Posiada również restaurację, bar na zadaszonym wewnętrznym dziedzińcu, sale konferencyjne i strefę fitness. Centrum miasta znajduje się w odległości krótkiego spaceru.

Mieszkania i mieszkania wakacyjne

Domy wakacyjne Steirerblicke w Gamlitz

Wraz z czterema nowymi domami winiarzy, od maja 2024 r.domy wakacyjne Steirerblicke obejmują łącznie jedenaście domków i domów wakacyjnych. Nowe kwatery dla dwóch osób oferują piękny widok na okoliczne winnice. Wszystkie wyposażone są w panoramiczną saunę i wannę z hydromasażem.

Domki

Chalet Hauser Kaibling w regionie Schladming-Dachstein

Dwa nowe luksusowe domki Steirerblicke można zarezerwować od maja 2024 roku. Domki z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami, do których można dotrzeć kolejką linową, znajdują się na wysokości 2000 m n.p.m. Są one wyposażone w saunę, taras i odkryty basen i mogą pomieścić do sześciu osób.

Höflehner Gumpenlodge w Haus im Ennstal

Po Höflehner Premium Eco Lodge, w grudniu 2023 r. otwarto obiekt Höflehner Gumpenlodge. Goście mogą wybierać spośród trzech kategorii mieszkań. Apartamenty posiadają dwie sypialnie, przestronną część dzienną, małą strefę wellness oraz taras lub balkon z widokiem na okoliczne góry.

Kempingi

Camping Resort Riegersburg

Camping Resort Riegersburg przyjmuje gości od marca 2024 roku. Znajduje się tu 100 stanowisk dla kamperów i przyczep kempingowych w trzech różnych kategoriach. Dostępne są również w pełni wyposażone domki kempingowe dla maksymalnie sześciu osób oraz beczki kempingowe dla maksymalnie czterech osób na łące kempingowej.

Kąpieliska termalne

Rogner Bad Blumau

Zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera Rogner Bad Blumau oferuje swoim gościom różne nowe funkcje od Bożego Narodzenia 2023 roku. Mieszkania w domach ze szczelinami na oczy mają nowe meble i nowy wystrój. Tarasy, restauracje, ogród zimowy i salon przy kominku również zostały rozbudowane.

Górna Austria

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Seevilla nad jeziorem Wolfgangsee

Po remoncie hotel Seevilla jest ponownie otwarty dla gości od wczesnego lata 2024 roku. Osiem pokoi i apartamentów zostało zmodernizowanych. Całkowicie nowa jest sala fitness i jogi na dachu. Taras restauracji Ledererhaus jest teraz zadaszony, dzięki czemu można z niego korzystać przez cały rok.

Impulshotel Freigold we Freistadt w regionie Mühlviertel

Nowa koncepcja hotelu czeka na gości od września 2023 roku. W Impulshotel Freigold "selfness" zajmuje centralne miejsce. Jego celem jest inspirowanie gości, dostarczanie im nowych pomysłów i perspektyw oraz inspirowanie ich. Oferowane są joga, qigong, trening mentalny i mindfulness. Hotel składa się ze 111 pokoi i apartamentów. Ofertę uzupełnia spa Panoarama na 10. piętrze z basenem bez krawędzi oraz restauracja Sky.

Dietlgut Nature Resort w Hinterstoder

W trakcie kompleksowej przebudowy w grudniu 2023 r. rodzinna firma przekształciła się w Dietlgut Nature Resort z 30 przestronnymi mieszkaniami - niektóre z prywatną sauną - i sześcioma domkami leśnymi, z których każdy ma 144 m2 powierzchni mieszkalnej, prywatną saunę i otwarty kominek. Własna restauracja Greisslerei oferuje regionalne produkty. Ośrodek jest zaopatrywany w wodę z własnego źródła.

TRIFORÊT alpin.resort w Hinterstoder

Ośrodek TRIFORÊT alpin.resort na wysokości 1410 m n.p.m. przyjmuje gości od grudnia 2023 roku. Butikowy ośrodek składa się z hotelu i 20 domków dla dwóch do sześciu osób. Oprócz 41 ekskluzywnych mieszkań o powierzchni do 63 m² w głównym budynku znajduje się strefa fitness, wellness i sauna z basenem bez krawędzi, sale konferencyjne i restauracja.

Hotel czasu i przestrzeni w Eggelsbergu

Hotel Zeit und Raum, który został otwarty w marcu 2024 r., dysponuje dwunastoma mieszkaniami i dwunastoma pokojami dwuosobowymi z możliwością samodzielnego zameldowania. Do dyspozycji gości jest zamykany garaż na rowery i cztery stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Mieszkania i mieszkania wakacyjne

Novapart w Wels

Nowy hotel apartamentowy Novapart działa od wiosny 2024 roku. Budynek składa się z 52 pokoi o powierzchni od 23 m² do 36 m². Dysponują one miejscem do pracy, aneksem kuchennym, balkonem lub zadaszonym tarasem. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się centrum konferencyjno-seminaryjne NOVUM oraz restauracja LEGATO.

Motel Schlafraum24 w miejscowości Weng im Innkreis

Zbudowany w sposób zrównoważony Motel Schlafraum24 jest otwarty od lata 2024 roku. Składa się z pięciu mieszkań z tarasem, 19 pokoi dwuosobowych z kabiną na podczerwień, 12 pokoi dwuosobowych z podwójnym łóżkiem i dziesięciu pokoi jednoosobowych. Niektóre jednostki mieszkalne posiadają również kabinę na podczerwień. Do dyspozycji gości jest także sala seminaryjna, salon, sala fitness, pralnia i stacje ładowania elektrycznego.

Dolna Austria

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Hotel B&B w St. Pölten

Pod koniec 2024 r. w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego St. Pölten - w dzielnicy Quartier Mitte - zostanie otwarty hotel B&B. Budynek będzie miał tylko 105 pokoi i będzie zawierał również mieszkania i sklepy.

Hotel Schachner w Maria Taferl w regionie Wachau

4-gwiazdkowy hotel seminaryjny i wellness Schachner zmodernizował 37 pokoi, które są ponownie dostępne od marca 2024 roku. Nowe pokoje wyposażone są w łóżka z baldachimem, a apartamenty Honeymoon Suite i Wachauf Spa Suite posiadają saunę i wolnostojącą wannę.

Zamek Zeillern w pobliżu Amstetten

Po gruntownej renowacji zamek Zeillern zostanie ponownie otwarty zimą 2024 roku. Wszystkie 58 pokoi i kuchnia zostaną zmodernizowane. W 2025 r. dostępna będzie dodatkowa sala eventowa z miejscem dla 400 osób.

AVIA Motel Zwettl

Trzeci motel AVIA w Austrii został otwarty zimą 2023/24 roku. Składa się z dwunastu praktycznych pokoi premium i jedenastu pokoi standardowych i charakteryzuje się przystępnymi cenami. Śniadanie i przekąski dostępne są w pobliskim sklepie na stacji benzynowej AVIA.

Mieszkania i mieszkania wakacyjne

Miejskie lofty w Zwettl w regionie Waldviertel

Jesienią 2023 r. firma Sonnentor otworzyła pięć nowych mieszkań wakacyjnych w mieście Zwettl. Stadt-Lofts mieszczą się w odrestaurowanym budynku z XIII wieku. Nowoczesne lofty o powierzchni od 23 m² do 79 m² oferują przestrzeń dla maksymalnie pięciu osób.

Mieszkania Forst-Kienberg w regionie Mostviertel

Trzy nowe mieszkania Forst Kienberg są dostępne dla gości w odnowionym domu Holzhammer od grudnia 2023 roku. Mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami są rozmieszczone na trzech piętrach. Szczególną cechą mieszkania na najwyższym piętrze jest zewnętrzny basen z hydromasażem i panoramiczną sauną na przestronnym tarasie słonecznym na dachu.

Kąpiele termalne

Ciche wille w Therme Laa w regionie Weinviertel

Therme Laa - Hotel & Silent Spa posiada dziesięć luksusowych Silent Villas od lata 2024 roku. Dwuosobowe wille znajdują się wokół nowego naturalnego stawu kąpielowego i są pozbawione barier z częścią sypialną i dzienną, a także własnym spa.

Wiedeń

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Amauris Vienna Relais & Châteaux

Dawny hotel The Ring był odnawiany przez dwa lata i został otwarty w lutym 2023 r. jako luksusowy hotel butikowy The Amauris Vienna. Składa się on z 62 pokoi, w tym 17 apartamentów o klasycznym i nowoczesnym wystroju. W wystroju wnętrz dominuje drewno i marmur karraryjski, a także czerń i biel. Do głównych atrakcji hotelu należy restauracja dla smakoszy oraz spa z krytym basenem ze szklanym dachem.

The Hoxton Vienna

W marcu 2024 roku The Hoxton został otwarty w pobliżu parku miejskiego. Wyremontowany dawny "budynek handlowy" ma 196 pokoi rozmieszczonych na ośmiu piętrach. Do dyspozycji gości jest także bar, sale konferencyjne, restauracja z ogrodem dla gości oraz bar na dachu ze wspaniałym widokiem na centrum miasta.

Hotel Schani UNO City

Hotel Schani otworzył swoje podwoje na początku 2024 roku z 202 pokojami i apartamentami rodzinnymi, a także przestrzenią seminaryjną i eventową dla maksymalnie 200 osób: nowoczesny design, wysokiej jakości wyposażenie i zielony wewnętrzny dziedziniec z tarasem tworzą wspaniałą atmosferę. Dla entuzjastów jazdy na rowerze dostępne są miejsca parkingowe dla rowerów. Na hotelowym parkingu znajdują się również stacje ładowania elektrycznego.

voco Vienna Prater

Dawny Austria Trend Hotel został otwarty pod nową nazwą w listopadzie 2023 roku: 4-gwiazdkowy designerski hotel voco Vienna Prater oferuje 141 pokoi i apartamentów. Goście mogą zjeść posiłek w restauracji Vienna Vibes, na tarasie z pawilonem ogrodowym lub w barze Bluebird. Do dyspozycji Gości jest także salon do pracy, trzy sale konferencyjne i sala fitness.

Hilton Vienna Danube Waterfront

Od końca 2023 r. 367-pokojowy Hilton Vienna Danube Waterfront ma nowy wygląd: wszystkie pokoje gościnne, sale konferencyjne, salon Executive Lounge, taras, strefa wellness oraz restauracja i bar zyskały nowy wygląd.

lyf Schönbrunn Vienna

Aparthotel lyf Schönbrunn Vienna został otwarty w listopadzie 2023 roku. Obejmuje on 162 nowoczesne mieszkania o powierzchni od 22 m² do 34 m². Budynek wyposażony jest również w salon co-workingowy, wspólny taras, pralnię z piłkarzykami, pokój gier, salę fitness i wspólną kuchnię.

Citadines Danube Vienna

Citadines Danube Vienna - 4-gwiazdkowy aparthotel z 244 pokojami i mieszkaniami w pobliżu Starego Dunaju - jest otwarty dla gości od listopada 2023 roku. Hotel posiada również centrum fitness i bar na dachu.

H2-Hotel Vienna Schönbrunn

Otwarty od marca 2024 r. H2-Hotel składa się z 265 niedrogich i komfortowych pokoi dwu- i czteroosobowych. Nowoczesny hotel designerski z własnym parkingiem podziemnym jest idealny dla rodzin lub grup.

Arcotel AQ

Arcotel AQ zostanie otwarty w nowej dzielnicy Althan w 2024 roku. Będzie się składał ze 157 pokoi i apartamentów na 5. i 6. piętrze nowego budynku. Oprócz baru i restauracji znajdą się tam również cztery sale seminaryjne i strefa fitness.

Mieszkania i apartamenty wakacyjne

Apartamenty Urban Jungle

Od września 2023 r. w 200-letnim budynku w samym centrum Wiednia dostępnych jest dwanaście zrównoważonych, designerskich mieszkań dla czterech do pięciu osób. Rośliny znajdują się w centrum koncepcji, o czym świadczy zieleń na wewnętrznym dziedzińcu Urban Jungle Apartments

Somerset Schönbrunn Vienna

Od listopada 2023 r. w nowym budynku znajduje się 175 mieszkań. Jednostki mieszkalne w Somerset Schönbrunn Vienna są wyposażone we w pełni wyposażoną kuchnię, łazienkę z prysznicem oraz oddzielny salon/jadalnię i sypialnię.

Burgenland

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

VILA VITA Pannonia w Pamhagen

Od maja 2023 r. hotel i wioska wakacyjna VILA VITA Pannonia oferuje jeszcze bardziej zrównoważony rozwój i komfort: 100 procent energii jest wytwarzane z biomasy i ciepła z powietrza. Restauracja została przeprojektowana, a strefa wellness została rozszerzona o nowe sauny, pokój relaksacyjny i jacuzzi na świeżym powietrzu. Od późnego lata 2023 r. dostępne są również nowe domy wakacyjne, zbudowane przy użyciu ekologicznych metod budowlanych.

Mieszkania i domy wakacyjne

Mój Weinstöckl w Neudauberg w południowym Burgenlandzie

Mein Weinstöckl otworzył swoje podwoje jesienią 2023 roku: składa się z dwóch mieszkań wakacyjnych z zadaszonym tarasem. Mieszkanie Magdalena jest odpowiednie dla czterech osób, a mieszkanie Johanna może pomieścić 8 gości.

Finy Homes w Stegersbach w południowym Burgenlandzie

Wczasowicze mogą spędzić noc w Finy Homes od lutego 2024 roku. Cztery domki o powierzchni mieszkalnej 42 m² i tarasie o powierzchni 28 m² mają wnękę sypialną, małą kuchnię, łazienkę i kabinę na podczerwień. Na terenie obiektu znajduje się również sauna beczkowa, wanna z hydromasażem, ogród i trawnik do opalania.

Dom gościnny Stoob w Stoob

Od września 2023 r. na terenie szkoły ceramicznej stoi nowy pensjonat. Budynek składa się z 49 pokoi o powierzchni 20 m². Dziewięć pokoi może być zarezerwowanych przez wczasowiczów przez cały rok, podczas gdy pozostałe zakwaterowanie jest dostępne tylko w sezonie wakacyjnym.

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