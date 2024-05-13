Nowe hotele i opcje zakwaterowania
Introduction
W austriackich krajach związkowych renowacje, przebudowy i nowe otwarcia są przeprowadzane z pasją. Wiele z tych obiektów jest prowadzonych przez rodziny od pokoleń, są głęboko zakorzenione w swoim regionie i zawsze starają się wykorzystywać zrównoważone materiały. Goście znajdą tu oazy dobrego samopoczucia w doskonałych lokalizacjach, często na łonie natury, z przestronnymi strefami wellness, które zachęcają do relaksu.
W Vorarlbergu współczesna drewniana architektura zachwyca odwiedzających, podczas gdy w Tyrolu, Ziemi Salzburskiej, Styrii i Karyntii przytulne mieszkania w stylu alpejskim, alpejskie domki i schroniska oferują idealne miejsca na relaks.
Austriackie miasta fascynują tradycyjnymi luksusowymi hotelami i hotelami butikowymi, które cieszą oko wysokiej jakości wzornictwem. Tutaj można z przyjemnością rozpocząć dzień, zrelaksować się i cieszyć austriackim stylem życia.
Vorarlberg
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Sonne Mellau w Bregenzerwald
Od połowy lipca 2024 r. Hotel Sonne Mellau ponownie przyjmuje gości po szeroko zakrojonych pracach remontowych: dodano cztery nowe duże apartamenty oraz salę do ćwiczeń i jogi. Do strefy wellness dodano taras słoneczny z basenem i salonem, a także ekskluzywną prywatną strefę spa.
Blue Rose Feldkirch
Mały hotel butikowy Blaue Rose przyjmuje gości od końca 2023 roku: 500-letni hotel w centrum starego miasta ma 18 indywidualnie zaprojektowanych pokoi, od tych jednoosobowych o powierzchni 10 m² po pokoje rodzinne o powierzchni 21 m².
Hotel Marvia w Dornbirn
Hotel Marvia w Bödele otworzył swoje podwoje w połowie grudnia 2023 r. w dawnym Berghof Fetz. Do dyspozycji gości jest dziesięć pokoi z balkonami. W hotelu znajduje się również sala spotkań Felsenkeller.
Hotel kleiner Löwe w Bregencji
Od kwietnia 2024 r. Bregencja ma nowy hotel miejski: Hotel Kleiner Löwe został otwarty przy Kornmarktplatz . Ten wąski hotel ma osiem pokoi. Jego cechą szczególną jest beczkowy dach, który składa się z ponad 30 drewnianych łuków. Bar śniadaniowy i salon znajdują się na parterze.
Mieszkania i apartamenty wakacyjne
Apartamenty Alpenstolz w Damüls
39 apartamentów Alpenstolz z dwoma, trzema lub czterema pokojami rozmieszczonymi w czterech budynkach jest dostępnych od sierpnia 2023 roku. Największe mieszkania wakacyjne mogą pomieścić do ośmiu osób.
Apartamenty Sonnberg w Schröcken
Od jesieni 2023 roku dla turystów przygotowano apartamenty Sonnberg. 17 mieszkań wakacyjnych z balkonem i sauną ma powierzchnię od 48 m² do 76 m².
Mieszkania w Bregenzerwald w Andelsbuch
Rozbudowa domu wiejskiego obejmuje dwa przestronne i nowocześnie urządzone mieszkania, które są udostępniane dla turystów od sierpnia 2023 roku. Mieszkanie nr 1 ma powierzchnię 100 m², a mieszkanie nr 2 oferuje 150 m² przestrzeni dla maksymalnie 6 gości.
Apartamentowiec Balma Lech
Dom apartamentowy Balma z restauracją à la carte otworzył swoje podwoje w grudniu 2023 r . Składa się z pięciu mieszkań z designerskimi meblami, kominkiem i prywatną sauną, oferujących przestrzeń dla maksymalnie 4 osób na powierzchni od 54 m² do 149 m².
Domki
Domki narciarskie w Sonntag-Oberbuchholz
Zimą 2023/24 w rezerwacie biosfery Großes Walsertal otwarto dwanaście dodatkowych domków Cabinski z tarasem i wiatą na samochód. Każdy Cabinski zbudowany jest z drewna, metalu i szkła, i może pomieścić do 4 osób.
Kempingi
Kemping Dornbirn
Od połowy maja 2024 r. na kempingu Dornbirn można zarezerwować 14 nowych mieszkań dla 56 gości. Jednostki mieszkalne są wyposażone w drewniane meble. Dysponują one częścią sypialną, aneksem kuchennym, łazienką, toaletą oraz częścią wypoczynkową wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Tyrol
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Mount Med Resort w Oberau, Wildschönau
Dawny Kellerwirt zostanie otwarty pod koniec 2024 r. po gruntownej renowacji jako uzdrowisko Mount Med Resort z 60 pokojami i apartamentami oraz strefą spa o powierzchni 3300 m². Ośrodek skupi się na pięknie i estetyce, odporności psychicznej, detoksykacji, ćwiczeniach i fitnessie.
Alpenstyle Resort Fieberbrunn w dolinie PillerseeTal
Alpenstyle Resort Fieberbrunn otworzył swoje podwoje pod koniec 2023 roku: dostępnych jest 13 mieszkań z maksymalnie trzema sypialniami i jednym lub dwoma balkonami. W największym mieszkaniu może mieszkać do dziewięciu osób. Do dyspozycji gości jest także sauna, łaźnia parowa, pokój relaksacyjny i restauracja.
ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn
Dawny Sporthotel Fontana staje się nowym ADEA Lifestyle Suites. Ośrodek został w dużej mierze przebudowany z 124 apartamentami i zostanie otwarty latem 2024 roku. Apartamenty - niektóre z własną sauną - mają powierzchnię od 30 m² do 180 m² i posiadają do czterech sypialni. Na miejscu znajduje się również strefa wellness i restauracja UpsideDown by Stefan Marquard.
SeeFelds Bed & Breakfast
SeeFelds Bed & Breakfast, który został otwarty w grudniu 2023 roku, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Seefeld. Łącznie 44 nowoczesne pokoje dwuosobowe, apartamenty typu junior i apartamenty typu superior dla maksymalnie czterech osób są dostępne w stylu miejskim.
Mieszkania i apartamenty wakacyjne
Summit Seefeld
Centralnie położony apartamentowiec Summit Seefeld otworzył swoje podwoje w połowie grudnia 2023 roku: goście mogą wybierać spośród 25 mieszkań w trzech różnych kategoriach. Mieszkania - z balkonem i w pełni wyposażoną kuchnią - mają powierzchnię od 35 m² do 82 m² i mogą pomieścić od dwóch do sześciu osób. Dom posiada również strefę wellness z odkrytym basenem i saunami.
Kurblhof w Leutasch
Kurblhof otworzył swoje podwoje latem 2024 roku. W zrównoważonym budynku dostępnych jest siedem mieszkań. Na najwyższym piętrze znajdują się sauny i pokój relaksacyjny. W obiekcie znajduje się również sklep rolniczy, sala do jogi i fitness, gabinet masażu oraz przechowalnia nart i rowerów.
Villa Himmlgassl w miejscowości Zellberg w dolinie Zillertal
Od sierpnia 2023 r. goście mogą cieszyć się niebiańskim zakwaterowaniem w Villa Himmlgassl. Pięć mieszkań bez barier z sauną i balkonem ma powierzchnię od 70 m² do 130 m² i jest urządzone w nowoczesnym alpejskim stylu.
Zellroomy w Zell am Ziller
Cztery nowe Zellrooms są dostępne w Zell am Ziller od grudnia 2023 roku. Mieszkania dla dwóch do czterech osób są idealne dla par lub małych rodzin.
Mieszkania wakacyjne BIGSEVEN w Fieberbrunn w PillerseeTal
Dwa nowe mieszkania wakacyjne BIGSEVEN rodziny Seiwald są dostępne do rezerwacji od grudnia 2023 roku. W nowoczesnych apartamentach z łóżkami typu box-spring, łazienkami z prysznicem ze strumieniem deszczowym i prywatną sauną na balkonie może mieszkać do czterech osób.
Wolf Apartments w Padaun w dolinie Wipptal
Cztery nowe mieszkania wakacyjne Wolf Apartments poszerzają ofertę zakwaterowania w dolinie Wipptal. Trzy mieszkania są już gotowe do zamieszkania, a kolejne mieszkanie wakacyjne o powierzchni 60 m² zostanie oddane do użytku w czerwcu 2024 roku. Tuż obok znajduje się Berggasthof Steckholzer.
Kitzbühel Suites Oberndorf
Nowość od lutego 2024 r. Kitzbühel Suites składa się z 20 mieszkań wakacyjnych o powierzchni od 48 m² do 107 m² z jedną do trzech sypialni. Znajduje się tam również strefa wellness z saunami.
harry's home w Lienz
Nowy hotel harry's home z 85 pokojami przyjmuje gości od kwietnia 2024 roku. Wszystkie pokoje mają parkiet, garderobę i aneks kuchenny. Do wyboru są pokoje typu "Family & Friends" o powierzchni 40 m², mieszkania o powierzchni 36 m² oraz pokoje bezbarierowe o powierzchni 26 m².
Walchsee Lakeside
Nowy Walchsee Lakeside został otwarty w połowie maja 2024 roku. Znajduje się bezpośrednio nad jeziorem i składa się z 22 apartamentów. Mieszkania o powierzchni 54 m² mogą pomieścić do czterech osób.
Domki
LUF Lodges w Ischgl
LUF Lodges są otwarte do użytku od grudnia 2023 roku. Dostępnych jest pięć domków o powierzchni 130 m² z czterema sypialniami. Wszystkie dysponują balkonem.
Gospodarstwa
Feiserhof w Navis
Odrestaurowane gospodarstwo rodziny Garber, Feiserhof, od grudnia 2023 r. oferuje zakwaterowanie w trzech mieszkaniach wakacyjnych dla dorosłych na wysokości 1400 m nad poziomem morza. Apartamenty wakacyjne oferują miejsce dla maksymalnie czterech osób.
Ziemia Salzburska
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Valamar Places w Obertauern
Pierwszy hotel Valamar Places w Alpach został otwarty w dawnym hotelu Marietta w Obertauernpod koniec listopada 2023 roku. Hotel posiada 120 pokoi dla dwóch do czterech osób. Dostępne są również apartamenty o powierzchni do 81 m². Miejsca spotkań obejmują restaurację, bar, bar na dachu i strefę rozrywki.
Rosewood Schloss Fuschl
Rosewood Schloss Fuschl, odnowiony przez Rosewood Hotel Group, został otwarty latem 2024 roku i oferuje 98 znakomicie zaprojektowanych pokoi i apartamentów oraz sześć domków letniskowych. Dostępne są restauracje, salony i strefa wellness z krytymi i odkrytymi basenami.
Hotel miejski Saalfelden
Stadthotel Saalfelden został otwarty latem 2024 r. w pobliżu centrum kongresowo-eventowego Congress Saalfelden. Oferuje 72 pokoje, 92 miejsca garażowe i podniebny bar śniadaniowy z tarasem.
Villa Alpin w Grossarl
W grudniu 2023 r. dawny pensjonat został ponownie otwarty pod nazwą Villa Alpin. Hotel składa się z 20 pokoi i apartamentów opowierzchni od 21 m²do 45 m² z balkonem na poziomie 4 gwiazdek. Goście mogą zrelaksować się w strefie wellness z sauną.
carpe solem Kapoom w Kaprun
Od listopada 2023 r. w dawnym hotelu Toni działa pop-up hotel carpe solem Kapoom. Hotel z 50 pokojami i apartamentami prezentuje się w jasnych kolorach. Zostanie on ponownie otwarty w 2027 roku jako hotel w kolekcji carpe solem Circle.
Hotel Kesselgrub w Altenmarkt-Zauchensee
Hotel Kesselgrub jest jeszcze bardziej przyjazny rodzinom od marca 2024 r. po szeroko zakrojonych pracach remontowych. Większość pokoi i apartamentów została zmodernizowana. Do dyspozycji Gości jest kryty i odkryty basen, wodny park zabaw ze zjeżdżalniami oraz klub dla dzieci Kesselinos. Na dorosłych czeka Mountain Adults Spa ze Skyroomem i salą fitness.
Mieszkania i mieszkania wakacyjne
Dom Harry'ego w Salzburgu
Nowy hotel harry's home został otwarty w Salzburgu w marcu 2024 roku. Centralnie położony hotel oferuje 119 pokoi, z których większość posiada w pełni wyposażoną kuchnię. Do dyspozycji gości są także sale konferencyjne, sala fitness, pokój zabaw dla dzieci oraz podziemny parking ze stacjami ładowania elektrycznego.
Domki
Domki górskie Gut Wenghof w Werfenweng
Rodzinny ośrodek Gut Wenghof prezentuje cztery nowe luksusowe domki górskie od połowy grudnia 2023 r. Domki o powierzchni od 160 m² do 260 m² dysponują spa z sauną i jacuzzi oraz dużym tarasem. Na miejscu serwowane jest śniadanie. Na życzenie do domku może zostać dostarczona kolacja.
Priesteregg Premium Refugium w Leogang
Od lata 2024 r. w ośrodku Priesteregg Premium Refugium dostępnych jest siedem nowych domków nad jeziorem. Każda chata ma prywatny dostęp do jeziora, panoramiczną saunę i własną zatokę. W każdej jednostce mieszkalnej mogą wygodnie spać maksymalnie cztery osoby.
Karyntia
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Ośrodek Mountain Resort Feuerberg w Bodensdorf na Gerlitzen Alpe
Od maja 2023 r. Mountain Resort Feuerberg prezentuje kilka nowych funkcji: rozbudowany bar hotelowy, większa kuchnia, domek na drzewie dla dzieci, ścieżki przyrodnicze, a także obszar umiejętności motorycznych, niski park linowy i kurs łucznictwa dla entuzjastów sportu.
Hotel Prägant w Bad Kleinkirchheim
Hotel Prägant otworzył nową strefę spa latem 2023 roku. Oaza wellness o powierzchni 1000 m² obejmuje kryty basen, saunę fińską, bio saunę i solankową łaźnię parową. Nowe funkcje obejmują bar przekąskowy, dodatkowe pokoje relaksacyjne i całoroczny podgrzewany basen odkryty.
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia w Hermagor am Nassfeld
Po remoncie Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia został ponownie otwarty jako 4-gwiazdkowy hotel o podwyższonym standardzie pod koniec lipca 2023 roku. Wszystkie pokoje zostały odnowione. Hotel posiada również nowe apartamenty rodzinne o powierzchni 66 m². Nowością jest także koncepcja kuchni ze zmodernizowaną restauracją oraz spa Acquapura Carnica.
SeeStrandResort w St. Kanzian nad jeziorem Klopeiner See
Nowy SeeStrandResort przyjmuje gości od wiosny 2024 r. 40 mieszkań z maksymalnie trzema sypialniami, kuchnią i tarasem z panoramicznym widokiem na jezioro ma powierzchnię od 60 m² do 83 m². Dzięki dodatkowym rozkładanym sofom jedno mieszkanie może pomieścić do ośmiu osób.
Hotel Kärntnerhof w Heiligenblut
Nowo wyremontowany hotel Kärntnerhof został ponownie otwarty w grudniu 2023 roku. Obiekt oferuje 40 pokoi i apartamentów o powierzchni od 20 m² do 40 m², niektóre z balkonem. W restauracji serwowane są specjały kuchni austriackiej i karynckiej.
Mieszkania i apartamenty wakacyjne
Dom harry'ego w Villach
W kwietniu 2023 r. harry's home otworzył nowy hotel w centrum Villach zaprojektowany przez BMW. Goście mają do dyspozycji 96 pokoi i mieszkań, z których większość posiada w pełni wyposażoną kuchnię. Hotel oferuje również salę seminaryjną i wypożyczalnię rowerów elektrycznych.
Alpin Peaks Lifestyle Apartments na Turracher Höhe
Nowy hotel Alpin Peaks położony jest na wysokości 1800 m n.p.m., bezpośrednio nad jeziorem Turrach i w centrum ośrodka narciarskiego. Od grudnia 2023 r. budynek z drewnianą fasadą jest domem dla 42 mieszkań o różnej wielkości, odpowiednich dla dwóch do ośmiu osób. Dostępna jest również strefa wellness z saunami i strefą fitness.
Domki letniskowe
Kleingut Moerhof w Penk w Mölltal to wioska domków letniskowych, która w sierpniu 2023r. wzbogaciła się o dodatkową atrakcję. Kleingut Moserhof o powierzchni 180 m² z małym gospodarstwem znajduje się w środku lasu i oferuje miejsce dla maksymalnie ośmiu osób. Goście mogą również cieszyć się chatą wellness z panoramiczną sauną, jacuzzi, stawem kąpielowym i dużym tarasem.
Styria
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Hotel Der Hechl w Tauplitz
Tradycyjny hotel Der Hechl prezentuje kilka nowych funkcji od Bożego Narodzenia 2023 r. Strefa wejściowa i niektóre z 20 pokoi otrzymały nowe życie. Powiększona strefa wellness obejmuje salę do fitnessu i jogi. Do dyspozycji gości jest także pokój zabaw.
Radisson Graz
Nowy Radisson Graz został otwarty w czerwcu 2024 r. i oferuje 232 pokoje w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego. Posiada również restaurację, bar na zadaszonym wewnętrznym dziedzińcu, sale konferencyjne i strefę fitness. Centrum miasta znajduje się w odległości krótkiego spaceru.
Mieszkania i mieszkania wakacyjne
Domy wakacyjne Steirerblicke w Gamlitz
Wraz z czterema nowymi domami winiarzy, od maja 2024 r.domy wakacyjne Steirerblicke obejmują łącznie jedenaście domków i domów wakacyjnych. Nowe kwatery dla dwóch osób oferują piękny widok na okoliczne winnice. Wszystkie wyposażone są w panoramiczną saunę i wannę z hydromasażem.
Domki
Chalet Hauser Kaibling w regionie Schladming-Dachstein
Dwa nowe luksusowe domki Steirerblicke można zarezerwować od maja 2024 roku. Domki z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami, do których można dotrzeć kolejką linową, znajdują się na wysokości 2000 m n.p.m. Są one wyposażone w saunę, taras i odkryty basen i mogą pomieścić do sześciu osób.
Höflehner Gumpenlodge w Haus im Ennstal
Po Höflehner Premium Eco Lodge, w grudniu 2023 r. otwarto obiekt Höflehner Gumpenlodge. Goście mogą wybierać spośród trzech kategorii mieszkań. Apartamenty posiadają dwie sypialnie, przestronną część dzienną, małą strefę wellness oraz taras lub balkon z widokiem na okoliczne góry.
Kempingi
Camping Resort Riegersburg
Camping Resort Riegersburg przyjmuje gości od marca 2024 roku. Znajduje się tu 100 stanowisk dla kamperów i przyczep kempingowych w trzech różnych kategoriach. Dostępne są również w pełni wyposażone domki kempingowe dla maksymalnie sześciu osób oraz beczki kempingowe dla maksymalnie czterech osób na łące kempingowej.
Kąpieliska termalne
Rogner Bad Blumau
Zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera Rogner Bad Blumau oferuje swoim gościom różne nowe funkcje od Bożego Narodzenia 2023 roku. Mieszkania w domach ze szczelinami na oczy mają nowe meble i nowy wystrój. Tarasy, restauracje, ogród zimowy i salon przy kominku również zostały rozbudowane.
Górna Austria
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Seevilla nad jeziorem Wolfgangsee
Po remoncie hotel Seevilla jest ponownie otwarty dla gości od wczesnego lata 2024 roku. Osiem pokoi i apartamentów zostało zmodernizowanych. Całkowicie nowa jest sala fitness i jogi na dachu. Taras restauracji Ledererhaus jest teraz zadaszony, dzięki czemu można z niego korzystać przez cały rok.
Impulshotel Freigold we Freistadt w regionie Mühlviertel
Nowa koncepcja hotelu czeka na gości od września 2023 roku. W Impulshotel Freigold "selfness" zajmuje centralne miejsce. Jego celem jest inspirowanie gości, dostarczanie im nowych pomysłów i perspektyw oraz inspirowanie ich. Oferowane są joga, qigong, trening mentalny i mindfulness. Hotel składa się ze 111 pokoi i apartamentów. Ofertę uzupełnia spa Panoarama na 10. piętrze z basenem bez krawędzi oraz restauracja Sky.
Dietlgut Nature Resort w Hinterstoder
W trakcie kompleksowej przebudowy w grudniu 2023 r. rodzinna firma przekształciła się w Dietlgut Nature Resort z 30 przestronnymi mieszkaniami - niektóre z prywatną sauną - i sześcioma domkami leśnymi, z których każdy ma 144 m2 powierzchni mieszkalnej, prywatną saunę i otwarty kominek. Własna restauracja Greisslerei oferuje regionalne produkty. Ośrodek jest zaopatrywany w wodę z własnego źródła.
TRIFORÊT alpin.resort w Hinterstoder
Ośrodek TRIFORÊT alpin.resort na wysokości 1410 m n.p.m. przyjmuje gości od grudnia 2023 roku. Butikowy ośrodek składa się z hotelu i 20 domków dla dwóch do sześciu osób. Oprócz 41 ekskluzywnych mieszkań o powierzchni do 63 m² w głównym budynku znajduje się strefa fitness, wellness i sauna z basenem bez krawędzi, sale konferencyjne i restauracja.
Hotel czasu i przestrzeni w Eggelsbergu
Hotel Zeit und Raum, który został otwarty w marcu 2024 r., dysponuje dwunastoma mieszkaniami i dwunastoma pokojami dwuosobowymi z możliwością samodzielnego zameldowania. Do dyspozycji gości jest zamykany garaż na rowery i cztery stacje ładowania samochodów elektrycznych.
Mieszkania i mieszkania wakacyjne
Novapart w Wels
Nowy hotel apartamentowy Novapart działa od wiosny 2024 roku. Budynek składa się z 52 pokoi o powierzchni od 23 m² do 36 m². Dysponują one miejscem do pracy, aneksem kuchennym, balkonem lub zadaszonym tarasem. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się centrum konferencyjno-seminaryjne NOVUM oraz restauracja LEGATO.
Motel Schlafraum24 w miejscowości Weng im Innkreis
Zbudowany w sposób zrównoważony Motel Schlafraum24 jest otwarty od lata 2024 roku. Składa się z pięciu mieszkań z tarasem, 19 pokoi dwuosobowych z kabiną na podczerwień, 12 pokoi dwuosobowych z podwójnym łóżkiem i dziesięciu pokoi jednoosobowych. Niektóre jednostki mieszkalne posiadają również kabinę na podczerwień. Do dyspozycji gości jest także sala seminaryjna, salon, sala fitness, pralnia i stacje ładowania elektrycznego.
Dolna Austria
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Hotel B&B w St. Pölten
Pod koniec 2024 r. w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego St. Pölten - w dzielnicy Quartier Mitte - zostanie otwarty hotel B&B. Budynek będzie miał tylko 105 pokoi i będzie zawierał również mieszkania i sklepy.
Hotel Schachner w Maria Taferl w regionie Wachau
4-gwiazdkowy hotel seminaryjny i wellness Schachner zmodernizował 37 pokoi, które są ponownie dostępne od marca 2024 roku. Nowe pokoje wyposażone są w łóżka z baldachimem, a apartamenty Honeymoon Suite i Wachauf Spa Suite posiadają saunę i wolnostojącą wannę.
Zamek Zeillern w pobliżu Amstetten
Po gruntownej renowacji zamek Zeillern zostanie ponownie otwarty zimą 2024 roku. Wszystkie 58 pokoi i kuchnia zostaną zmodernizowane. W 2025 r. dostępna będzie dodatkowa sala eventowa z miejscem dla 400 osób.
AVIA Motel Zwettl
Trzeci motel AVIA w Austrii został otwarty zimą 2023/24 roku. Składa się z dwunastu praktycznych pokoi premium i jedenastu pokoi standardowych i charakteryzuje się przystępnymi cenami. Śniadanie i przekąski dostępne są w pobliskim sklepie na stacji benzynowej AVIA.
Mieszkania i mieszkania wakacyjne
Miejskie lofty w Zwettl w regionie Waldviertel
Jesienią 2023 r. firma Sonnentor otworzyła pięć nowych mieszkań wakacyjnych w mieście Zwettl. Stadt-Lofts mieszczą się w odrestaurowanym budynku z XIII wieku. Nowoczesne lofty o powierzchni od 23 m² do 79 m² oferują przestrzeń dla maksymalnie pięciu osób.
Mieszkania Forst-Kienberg w regionie Mostviertel
Trzy nowe mieszkania Forst Kienberg są dostępne dla gości w odnowionym domu Holzhammer od grudnia 2023 roku. Mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami są rozmieszczone na trzech piętrach. Szczególną cechą mieszkania na najwyższym piętrze jest zewnętrzny basen z hydromasażem i panoramiczną sauną na przestronnym tarasie słonecznym na dachu.
Kąpiele termalne
Ciche wille w Therme Laa w regionie Weinviertel
Therme Laa - Hotel & Silent Spa posiada dziesięć luksusowych Silent Villas od lata 2024 roku. Dwuosobowe wille znajdują się wokół nowego naturalnego stawu kąpielowego i są pozbawione barier z częścią sypialną i dzienną, a także własnym spa.
Wiedeń
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Amauris Vienna Relais & Châteaux
Dawny hotel The Ring był odnawiany przez dwa lata i został otwarty w lutym 2023 r. jako luksusowy hotel butikowy The Amauris Vienna. Składa się on z 62 pokoi, w tym 17 apartamentów o klasycznym i nowoczesnym wystroju. W wystroju wnętrz dominuje drewno i marmur karraryjski, a także czerń i biel. Do głównych atrakcji hotelu należy restauracja dla smakoszy oraz spa z krytym basenem ze szklanym dachem.
The Hoxton Vienna
W marcu 2024 roku The Hoxton został otwarty w pobliżu parku miejskiego. Wyremontowany dawny "budynek handlowy" ma 196 pokoi rozmieszczonych na ośmiu piętrach. Do dyspozycji gości jest także bar, sale konferencyjne, restauracja z ogrodem dla gości oraz bar na dachu ze wspaniałym widokiem na centrum miasta.
Hotel Schani UNO City
Hotel Schani otworzył swoje podwoje na początku 2024 roku z 202 pokojami i apartamentami rodzinnymi, a także przestrzenią seminaryjną i eventową dla maksymalnie 200 osób: nowoczesny design, wysokiej jakości wyposażenie i zielony wewnętrzny dziedziniec z tarasem tworzą wspaniałą atmosferę. Dla entuzjastów jazdy na rowerze dostępne są miejsca parkingowe dla rowerów. Na hotelowym parkingu znajdują się również stacje ładowania elektrycznego.
voco Vienna Prater
Dawny Austria Trend Hotel został otwarty pod nową nazwą w listopadzie 2023 roku: 4-gwiazdkowy designerski hotel voco Vienna Prater oferuje 141 pokoi i apartamentów. Goście mogą zjeść posiłek w restauracji Vienna Vibes, na tarasie z pawilonem ogrodowym lub w barze Bluebird. Do dyspozycji Gości jest także salon do pracy, trzy sale konferencyjne i sala fitness.
Hilton Vienna Danube Waterfront
Od końca 2023 r. 367-pokojowy Hilton Vienna Danube Waterfront ma nowy wygląd: wszystkie pokoje gościnne, sale konferencyjne, salon Executive Lounge, taras, strefa wellness oraz restauracja i bar zyskały nowy wygląd.
lyf Schönbrunn Vienna
Aparthotel lyf Schönbrunn Vienna został otwarty w listopadzie 2023 roku. Obejmuje on 162 nowoczesne mieszkania o powierzchni od 22 m² do 34 m². Budynek wyposażony jest również w salon co-workingowy, wspólny taras, pralnię z piłkarzykami, pokój gier, salę fitness i wspólną kuchnię.
Citadines Danube Vienna
Citadines Danube Vienna - 4-gwiazdkowy aparthotel z 244 pokojami i mieszkaniami w pobliżu Starego Dunaju - jest otwarty dla gości od listopada 2023 roku. Hotel posiada również centrum fitness i bar na dachu.
H2-Hotel Vienna Schönbrunn
Otwarty od marca 2024 r. H2-Hotel składa się z 265 niedrogich i komfortowych pokoi dwu- i czteroosobowych. Nowoczesny hotel designerski z własnym parkingiem podziemnym jest idealny dla rodzin lub grup.
Arcotel AQ
Arcotel AQ zostanie otwarty w nowej dzielnicy Althan w 2024 roku. Będzie się składał ze 157 pokoi i apartamentów na 5. i 6. piętrze nowego budynku. Oprócz baru i restauracji znajdą się tam również cztery sale seminaryjne i strefa fitness.
Mieszkania i apartamenty wakacyjne
Apartamenty Urban Jungle
Od września 2023 r. w 200-letnim budynku w samym centrum Wiednia dostępnych jest dwanaście zrównoważonych, designerskich mieszkań dla czterech do pięciu osób. Rośliny znajdują się w centrum koncepcji, o czym świadczy zieleń na wewnętrznym dziedzińcu Urban Jungle Apartments
Somerset Schönbrunn Vienna
Od listopada 2023 r. w nowym budynku znajduje się 175 mieszkań. Jednostki mieszkalne w Somerset Schönbrunn Vienna są wyposażone we w pełni wyposażoną kuchnię, łazienkę z prysznicem oraz oddzielny salon/jadalnię i sypialnię.
Burgenland
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
VILA VITA Pannonia w Pamhagen
Od maja 2023 r. hotel i wioska wakacyjna VILA VITA Pannonia oferuje jeszcze bardziej zrównoważony rozwój i komfort: 100 procent energii jest wytwarzane z biomasy i ciepła z powietrza. Restauracja została przeprojektowana, a strefa wellness została rozszerzona o nowe sauny, pokój relaksacyjny i jacuzzi na świeżym powietrzu. Od późnego lata 2023 r. dostępne są również nowe domy wakacyjne, zbudowane przy użyciu ekologicznych metod budowlanych.
Mieszkania i domy wakacyjne
Mój Weinstöckl w Neudauberg w południowym Burgenlandzie
Mein Weinstöckl otworzył swoje podwoje jesienią 2023 roku: składa się z dwóch mieszkań wakacyjnych z zadaszonym tarasem. Mieszkanie Magdalena jest odpowiednie dla czterech osób, a mieszkanie Johanna może pomieścić 8 gości.
Finy Homes w Stegersbach w południowym Burgenlandzie
Wczasowicze mogą spędzić noc w Finy Homes od lutego 2024 roku. Cztery domki o powierzchni mieszkalnej 42 m² i tarasie o powierzchni 28 m² mają wnękę sypialną, małą kuchnię, łazienkę i kabinę na podczerwień. Na terenie obiektu znajduje się również sauna beczkowa, wanna z hydromasażem, ogród i trawnik do opalania.
Dom gościnny Stoob w Stoob
Od września 2023 r. na terenie szkoły ceramicznej stoi nowy pensjonat. Budynek składa się z 49 pokoi o powierzchni 20 m². Dziewięć pokoi może być zarezerwowanych przez wczasowiczów przez cały rok, podczas gdy pozostałe zakwaterowanie jest dostępne tylko w sezonie wakacyjnym.