Tyrol

Hotele i ośrodki wypoczynkowe

Mount Med Resort w Oberau, Wildschönau

Dawny Kellerwirt zostanie otwarty pod koniec 2024 r. po gruntownej renowacji jako uzdrowisko Mount Med Resort z 60 pokojami i apartamentami oraz strefą spa o powierzchni 3300 m². Ośrodek skupi się na pięknie i estetyce, odporności psychicznej, detoksykacji, ćwiczeniach i fitnessie.

Alpenstyle Resort Fieberbrunn w dolinie PillerseeTal

A lpenstyle Resort Fieberbrunn otworzył swoje podwoje pod koniec 2023 roku: dostępnych jest 13 mieszkań z maksymalnie trzema sypialniami i jednym lub dwoma balkonami. W największym mieszkaniu może mieszkać do dziewięciu osób. Do dyspozycji gości jest także sauna, łaźnia parowa, pokój relaksacyjny i restauracja.

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

Dawny Sporthotel Fontana staje się nowym ADEA Lifestyle Suites . Ośrodek został w dużej mierze przebudowany z 124 apartamentami i zostanie otwarty latem 2024 roku. Apartamenty - niektóre z własną sauną - mają powierzchnię od 30 m² do 180 m² i posiadają do czterech sypialni. Na miejscu znajduje się również strefa wellness i restauracja UpsideDown by Stefan Marquard.

SeeFelds Bed & Breakfast

SeeFelds Bed & Breakfast , który został otwarty w grudniu 2023 roku, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Seefeld. Łącznie 44 nowoczesne pokoje dwuosobowe, apartamenty typu junior i apartamenty typu superior dla maksymalnie czterech osób są dostępne w stylu miejskim.

Mieszkania i apartamenty wakacyjne

Summit Seefeld

Centralnie położony apartamentowiec Summit Seefeld otworzył swoje podwoje w połowie grudnia 2023 roku: goście mogą wybierać spośród 25 mieszkań w trzech różnych kategoriach. Mieszkania - z balkonem i w pełni wyposażoną kuchnią - mają powierzchnię od 35 m² do 82 m² i mogą pomieścić od dwóch do sześciu osób. Dom posiada również strefę wellness z odkrytym basenem i saunami.

Kurblhof w Leutasch

K urblhof otworzył swoje podwoje latem 2024 roku. W zrównoważonym budynku dostępnych jest siedem mieszkań. Na najwyższym piętrze znajdują się sauny i pokój relaksacyjny. W obiekcie znajduje się również sklep rolniczy, sala do jogi i fitness, gabinet masażu oraz przechowalnia nart i rowerów.

Villa Himmlgassl w miejscowości Zellberg w dolinie Zillertal

Od sierpnia 2023 r. goście mogą cieszyć się niebiańskim zakwaterowaniem w Villa Himmlgassl . Pięć mieszkań bez barier z sauną i balkonem ma powierzchnię od 70 m² do 130 m² i jest urządzone w nowoczesnym alpejskim stylu.

Zellroomy w Zell am Ziller

Cztery nowe Zellrooms są dostępne w Zell am Ziller od grudnia 2023 roku. Mieszkania dla dwóch do czterech osób są idealne dla par lub małych rodzin.

Mieszkania wakacyjne BIGSEVEN w Fieberbrunn w PillerseeTal

Dwa nowe mieszkania wakacyjne BIGSEVEN rodziny Seiwald są dostępne do rezerwacji od grudnia 2023 roku. W nowoczesnych apartamentach z łóżkami typu box-spring, łazienkami z prysznicem ze strumieniem deszczowym i prywatną sauną na balkonie może mieszkać do czterech osób.

Wolf Apartments w Padaun w dolinie Wipptal

Cztery nowe mieszkania wakacyjne Wolf Apartments poszerzają ofertę zakwaterowania w dolinie Wipptal. Trzy mieszkania są już gotowe do zamieszkania, a kolejne mieszkanie wakacyjne o powierzchni 60 m² zostanie oddane do użytku w czerwcu 2024 roku. Tuż obok znajduje się Berggasthof Steckholzer.

Kitzbühel Suites Oberndorf

Nowość od lutego 2024 r. Kitzbühel Suites składa się z 20 mieszkań wakacyjnych o powierzchni od 48 m² do 107 m² z jedną do trzech sypialni. Znajduje się tam również strefa wellness z saunami.

harry's home w Lienz

Nowy hotel harry's home z 85 pokojami przyjmuje gości od kwietnia 2024 roku. Wszystkie pokoje mają parkiet, garderobę i aneks kuchenny. Do wyboru są pokoje typu "Family & Friends" o powierzchni 40 m², mieszkania o powierzchni 36 m² oraz pokoje bezbarierowe o powierzchni 26 m².

Walchsee Lakeside

Nowy Walchsee Lakeside został otwarty w połowie maja 2024 roku. Znajduje się bezpośrednio nad jeziorem i składa się z 22 apartamentów. Mieszkania o powierzchni 54 m² mogą pomieścić do czterech osób.

Domki

LUF Lodges w Ischgl

L UF Lodges są otwarte do użytku od grudnia 2023 roku. Dostępnych jest pięć domków o powierzchni 130 m² z czterema sypialniami. Wszystkie dysponują balkonem.

Gospodarstwa

Feiserhof w Navis