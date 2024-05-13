16 ośrodków narciarskich z pewnym śniegiem

Idealne warunki na stoku to idealny dzień na nartach. Te ośrodki narciarskie wyróżniają się pewnością śniegu ze względu na położenie i wysokość.

Niektóre ośrodki narciarskie w Austrii chwalą się większą pewnością śniegu niż inne ze względu na położenie geograficzne i wysokość. W niektórych z nich można cieszyć się nieprzerwaną zabawą na nartach przez całą zimę. Oprócz doskonale przygotowanych stoków dla początkujących i zaawansowanych narciarzy, tereny te oferują również wspaniałe możliwości aktywności poza trasami: narciarstwo biegowe oferujące imponujące widoki na ośnieżoną panoramę górską, tory do jazdy na sankach i zimowe wędrówki - idealny sposób, aby w końcu cieszyć się czasem spędzonym razem. Tych 16 ośrodków narciarskich spełnia marzenia o zimie pełnej śniegu.