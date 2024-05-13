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16 ośrodków narciarskich z pewnym śniegiem

Laughing man with ski helmet and yellow jacket on snowy ski run, snow-covered mountains in background.
Idealne warunki na stoku to idealny dzień na nartach. Te ośrodki narciarskie wyróżniają się pewnością śniegu ze względu na położenie i wysokość.

Niektóre ośrodki narciarskie w Austrii chwalą się większą pewnością śniegu niż inne ze względu na położenie geograficzne i wysokość. W niektórych z nich można cieszyć się nieprzerwaną zabawą na nartach przez całą zimę. Oprócz doskonale przygotowanych stoków dla początkujących i zaawansowanych narciarzy, tereny te oferują również wspaniałe możliwości aktywności poza trasami: narciarstwo biegowe oferujące imponujące widoki na ośnieżoną panoramę górską, tory do jazdy na sankach i zimowe wędrówki - idealny sposób, aby w końcu cieszyć się czasem spędzonym razem. Tych 16 ośrodków narciarskich spełnia marzenia o zimie pełnej śniegu.

1301-2989 m n.p.m.

Großglockner Heiligenblut

Teren narciarski znajduje się w górnej części doliny Mölltal w Karyntii. Oferuje 100 kilometrów zróżnicowanych tras narciarskich, idealnych dla rodzin. Z ośrodka narciarskiego roztacza się imponujący widok na najwyższy szczyt Austrii, Großglockner.

Großglockner Heiligenblut
514-2100 m n.p.m.

Dachstein Krippenstein

Dachstein Krippenstein zachwyca zimą nowoczesnymi wyciągami, 11-kilometrową trasą do doliny, fantastycznym 360-stopniowym panoramicznym widokiem na Salzkammergut, przytulnymi schroniskami i wieloma możliwościami uprawiania różnych sportów zimowych. Region jest również ulubionym miejscem freeriderów.

Dachstein Krippenstein
850-2700 m n.p.m.

Gastein

Dolina Gastein w Ziemi Salzburskiej obejmuje w sumie cztery połączone ze sobą tereny narciarskie - z trasami dla osób z niewielkim doświadczeniem, ale także dla prawdziwych ekspertów. Dzięki ultranowoczesnej kolejce linowej Schlossalmbahn każdy może w mgnieniu oka znaleźć się w centrum terenu narciarskiego.

Gastein
1480-1770 m n.p.m.

Hochkar

Najwyżej położony i najbardziej zaśnieżony teren narciarski w paśmie Niederösterreichische Voralpen. Dzięki wysokogórskiemu klimatowi Hochkar jest jednym z najpopularniejszych terenów narciarskich w Austrii. 8 wyciągów, 27 tras zjazdowych, strefa dla dzieci i centrum freeride'u - to wszystko daje gwarancje czystej przyjemności z jazdy na nartach. Fantastyczny panoramiczny widok można podziwiać ze szczytu Hochkar na wysokości 1808 m n.p.m.

Hochkar
1452-2811 m n.p.m.

Ski Arlberg

Jazda na nartach w tyrolskim Arlbergu oferuje doświadczanie sportów zimowych w nowym wymiarze. Teren narciarski imponuje swoim rozmiarem, przytulnymi schroniskami, w których można się zatrzymać, i ultranowoczesną infrastrukturą.

Ski Arlberg
1400-2205 m n.p.m.

Turracher Höhe

Narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz zimowe wędrówki aż do Wielkanocy: położenie geograficzne i wysokość sprawiają, że w Turracher Höhe jest to możliwe! Wysoki płaskowyż na granicy Karyntii i Styrii jest mekką dla miłośników sportów zimowych.

Turracher Höhe
900-1965 m n.p.m.

Die Tauplitz / Bad Mitterndorf

Tauplitz jest największym niezależnym terenem narciarskim w Styrii, w regionie Ausseerland-Salzkammergut, w samym sercu Austrii. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu 43 km tras narciarskich w Tauplitz są uważane za jeden z najbardziej bezpiecznych śniegowo obszarów w Alpach.

Die Taupitz
750-2015 m n.p.m.

Hauser Kaibling

Jeden z największych terenów narciarskich w Austrii z bezpośrednim dostępem do regionu narciarskiego Schladming-Dachstein. Jako część Huśtawki narciarskiej czterech szczytów Schladming w styryjskiej dolinie Enns teren narciarski Hauser Kaibling jest połączony z Planai i Hochwurzen.

Hauser Kaibling
850-2100 m n.p.m.

Wildkogel Arena

Pokryta śniegiem zimowa kraina czarów, przyjazny dla rodzin i pewny śniegowo teren narciarski oraz najdłuższy oświetlony tor saneczkowy na świecie. Wildkogel Arena to ośrodek narciarski pięknie położony między Parkiem Narodowym Wysokich Taurów a Alpami Kitzbühelskimi.

Wildkogel Arena
1630-2313 m n.p.m.

Obertauern

Zostaw pierwsze ślady w świeżym puchu na jednym z największych terenów narciarskich w Austrii. 100 kilometrów fantastycznych tras zjazdowych pośród fantastycznych gór w Ziemi Salzburskiej.

Obertauern
1300-2500 m n.p.m.

Zillertal Arena

Zabawa na stokach, rustykalne schroniska i restauracje, idealne słoneczne stoki, malownicze doliny: narciarze i snowboardziści znajdą wszystko, czego potrzebują na zimowy urlop w tyrolskim Zillertalu.

Zillertal
1377-2872 m n.p.m.

Ischgl

Ośrodek narciarski wznosi się wysoko nad miejscowością Ischgl w dolinie Paznaun i rozciąga się na wysokości 2872 m n.p.m. Ischgl jest idealnym miejscem dla wszystkich entuzjastów sportów zimowych: snowboardu, narciarswa, freeride'u czy freestyle'u.

Ischgl
1200-2820 m n.p.m.

Serfaus-Fiss-Ladis

Największy teren narciarski w Tyrolu u podnóża grupy Samnaun jest skarbnicą wielu barwnych atrakcji dla rodzin, fanów aktywności i miłośników dobrego jedzenia.

Serfaus-Fiss-Ladis
2020-2520 m n.p.m.

Kühtai

Szerokie stoki, fantastyczne trasy w głębokim śniegu, liczne schroniska i restauracje charakteryzują teren narciarski w Alpach Sztubajskich. Szczególnie polecamy: wiele spośród 47 km tras narciarskich prowadzi tuż obok drzwi hotelu.

Kühtai
1800-3080 m n.p.m.

Obergurgl-Hochgurgl

Jeden z najbardziej śnieżnych ośrodków narciarskich w Alpach znajduje się na krańcu doliny Ötztal. Obergurgl-Hochgurgl przyciąga słonecznymi stokami i nowoczesnymi wyciągami. Miłośnicy sportów zimowych mogą cieszyć się tu długim sezonem narciarskim aż do kwietnia.

Obergurgl-Hochgurgl
700-2430 m n.p.m.

Silvretta-Montafon

W ośrodku narciarskim w Vorarlbergu miłośnicy sportów zimowych znajdą idealne warunki na 140 km tras zjazdowych i 70 trasach freeride'owych. Połowa stoków w Silvretta-Montafon znajduje się na wysokości ponad 2000 m n.p.m.

Silvretta-Montafon

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