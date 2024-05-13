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16 ośrodków narciarskich z pewnym śniegiem
Introduction
Niektóre ośrodki narciarskie w Austrii chwalą się większą pewnością śniegu niż inne ze względu na położenie geograficzne i wysokość. W niektórych z nich można cieszyć się nieprzerwaną zabawą na nartach przez całą zimę. Oprócz doskonale przygotowanych stoków dla początkujących i zaawansowanych narciarzy, tereny te oferują również wspaniałe możliwości aktywności poza trasami: narciarstwo biegowe oferujące imponujące widoki na ośnieżoną panoramę górską, tory do jazdy na sankach i zimowe wędrówki - idealny sposób, aby w końcu cieszyć się czasem spędzonym razem. Tych 16 ośrodków narciarskich spełnia marzenia o zimie pełnej śniegu.
Großglockner Heiligenblut
Teren narciarski znajduje się w górnej części doliny Mölltal w Karyntii. Oferuje 100 kilometrów zróżnicowanych tras narciarskich, idealnych dla rodzin. Z ośrodka narciarskiego roztacza się imponujący widok na najwyższy szczyt Austrii, Großglockner.
Dachstein Krippenstein
Dachstein Krippenstein zachwyca zimą nowoczesnymi wyciągami, 11-kilometrową trasą do doliny, fantastycznym 360-stopniowym panoramicznym widokiem na Salzkammergut, przytulnymi schroniskami i wieloma możliwościami uprawiania różnych sportów zimowych. Region jest również ulubionym miejscem freeriderów.
Gastein
Dolina Gastein w Ziemi Salzburskiej obejmuje w sumie cztery połączone ze sobą tereny narciarskie - z trasami dla osób z niewielkim doświadczeniem, ale także dla prawdziwych ekspertów. Dzięki ultranowoczesnej kolejce linowej Schlossalmbahn każdy może w mgnieniu oka znaleźć się w centrum terenu narciarskiego.
Hochkar
Najwyżej położony i najbardziej zaśnieżony teren narciarski w paśmie Niederösterreichische Voralpen. Dzięki wysokogórskiemu klimatowi Hochkar jest jednym z najpopularniejszych terenów narciarskich w Austrii. 8 wyciągów, 27 tras zjazdowych, strefa dla dzieci i centrum freeride'u - to wszystko daje gwarancje czystej przyjemności z jazdy na nartach. Fantastyczny panoramiczny widok można podziwiać ze szczytu Hochkar na wysokości 1808 m n.p.m.
Ski Arlberg
Jazda na nartach w tyrolskim Arlbergu oferuje doświadczanie sportów zimowych w nowym wymiarze. Teren narciarski imponuje swoim rozmiarem, przytulnymi schroniskami, w których można się zatrzymać, i ultranowoczesną infrastrukturą.
Turracher Höhe
Narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz zimowe wędrówki aż do Wielkanocy: położenie geograficzne i wysokość sprawiają, że w Turracher Höhe jest to możliwe! Wysoki płaskowyż na granicy Karyntii i Styrii jest mekką dla miłośników sportów zimowych.
Die Tauplitz / Bad Mitterndorf
Tauplitz jest największym niezależnym terenem narciarskim w Styrii, w regionie Ausseerland-Salzkammergut, w samym sercu Austrii. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu 43 km tras narciarskich w Tauplitz są uważane za jeden z najbardziej bezpiecznych śniegowo obszarów w Alpach.
Hauser Kaibling
Jeden z największych terenów narciarskich w Austrii z bezpośrednim dostępem do regionu narciarskiego Schladming-Dachstein. Jako część Huśtawki narciarskiej czterech szczytów Schladming w styryjskiej dolinie Enns teren narciarski Hauser Kaibling jest połączony z Planai i Hochwurzen.
Wildkogel Arena
Pokryta śniegiem zimowa kraina czarów, przyjazny dla rodzin i pewny śniegowo teren narciarski oraz najdłuższy oświetlony tor saneczkowy na świecie. Wildkogel Arena to ośrodek narciarski pięknie położony między Parkiem Narodowym Wysokich Taurów a Alpami Kitzbühelskimi.
Obertauern
Zostaw pierwsze ślady w świeżym puchu na jednym z największych terenów narciarskich w Austrii. 100 kilometrów fantastycznych tras zjazdowych pośród fantastycznych gór w Ziemi Salzburskiej.
Zillertal Arena
Zabawa na stokach, rustykalne schroniska i restauracje, idealne słoneczne stoki, malownicze doliny: narciarze i snowboardziści znajdą wszystko, czego potrzebują na zimowy urlop w tyrolskim Zillertalu.
Ischgl
Ośrodek narciarski wznosi się wysoko nad miejscowością Ischgl w dolinie Paznaun i rozciąga się na wysokości 2872 m n.p.m. Ischgl jest idealnym miejscem dla wszystkich entuzjastów sportów zimowych: snowboardu, narciarswa, freeride'u czy freestyle'u.
Serfaus-Fiss-Ladis
Największy teren narciarski w Tyrolu u podnóża grupy Samnaun jest skarbnicą wielu barwnych atrakcji dla rodzin, fanów aktywności i miłośników dobrego jedzenia.
Kühtai
Szerokie stoki, fantastyczne trasy w głębokim śniegu, liczne schroniska i restauracje charakteryzują teren narciarski w Alpach Sztubajskich. Szczególnie polecamy: wiele spośród 47 km tras narciarskich prowadzi tuż obok drzwi hotelu.
Obergurgl-Hochgurgl
Jeden z najbardziej śnieżnych ośrodków narciarskich w Alpach znajduje się na krańcu doliny Ötztal. Obergurgl-Hochgurgl przyciąga słonecznymi stokami i nowoczesnymi wyciągami. Miłośnicy sportów zimowych mogą cieszyć się tu długim sezonem narciarskim aż do kwietnia.
Silvretta-Montafon
W ośrodku narciarskim w Vorarlbergu miłośnicy sportów zimowych znajdą idealne warunki na 140 km tras zjazdowych i 70 trasach freeride'owych. Połowa stoków w Silvretta-Montafon znajduje się na wysokości ponad 2000 m n.p.m.