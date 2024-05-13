Narty i wellness: ze stoku do term
Introduction
Pokryta śniegiem natura spotyka się z przytulnym ciepłem sauny
Szusowanie po stokach w ciągu dnia, przedzieranie się przez świeży puch i rozkoszowanie się zimnym, czystym górskim powietrzem - to dopiero początek. Ponieważ po aktywnym dniu na śniegu można zrelaksować się w pobliskich ośrodkach termalnych i spa.
Wiele austriackich ośrodków narciarskich oprócz doskonałych stoków oferuje najwyższej klasy zaplecze odnowy biologicznej. Po wysiłku fizycznym na stoku dobrze robi ciału i duszy pływanie w gorącej wodzie i rozluźnienie mięśni. Tutaj każdy może skorzystać i poddać się kojącemu masażowi lub gorącu w saunie fińskiej. Połączenie zimna i ciepła sprawia, że zimowe wakacje w Austrii są naprawdę relaksujące.
Alpejskie spa w Aqua Dome w Tyrolu
To wspaniały dzień zimowego urlopu, pełen słońca, puszystego śniegu i zabawy na nartach. Właściwie to dzień jak co dzień w kraju alpejskim, wśród legendarnego świata gór, gościnności i doskonałej zimowej oferty. Ciało jest wyczerpane, ale umysł odświeżony. Teraz nadszedł czas, aby wyjść z odzieży narciarskiej i oddać się przyjemności wellness! Jeśli uwielbiasz takie scenariusze, Aqua Dome jest właśnie dla Ciebie.
W przytulnej, ciepłej wodzie w ogromnych pływających misach na świeżym powietrzu goście spoglądają na pokryte śniegiem góry i trasy narciarskie, po których właśnie ślizgali się na nartach. Do wyboru są misy siarkowe, solankowe i do masażu. Pomiędzy nimi znajduje się kopuła termalna, centralny element obiektu w kształcie kryształu, który wznosi się nad jednym z basenów. Sauny, relaksujące zabiegi w strefie spa, przytulna oaza wypoczynkowa i studio fitness uzupełniają ofertę tyrolskiej świątyni wellness. A w świecie dla dzieci "Alpen Arche Noah" atrakcje, takie jak zjeżdżalnia z oponami i zjeżdżalnia lejkowa, z pewnością zachwycą najmłodszych.
Terma skalna Felsentherme Bad Gastein w Ziemi Salzburskiej
Przez 3000 lat cenna woda termalna ośrodka Felsentherme Bad Gastein przemierzała głębokie warstwy skalne Wysokich Taurów - teraz wypływa na powierzchnię. Tutaj działa cuda i rozluźnia zmęczone mięśnie entuzjastów sportów zimowych po aktywnym dniu spędzonym w ośrodku narciarskim Gastein. Położone wśród imponujących górskich krajobrazów spa termalne w miejscowości uzdrowiskowej Bad Gastein ma zarówno kryte, jak i odkryte baseny, z których wszystkie są wypełnione kojącą wodą. Przestronna strefa saun zachęca do wygrzewania się i relaksu. Istnieją specjalne strefy dla rodzin, dzięki czemu nawet mali entuzjaści sportów zimowych znajdą tu coś dla siebie.
GrimmingTherme w Bad Mitterndorf w Styrii
GrimmingTherme w Bad Mitterndorf to idealne miejsce na relaks po aktywnym dniu spędzonym w ośrodku narciarskim Tauplitzalm. Wzbogacona cennymi minerałami woda pochodzi z naturalnych źródeł termalnych znajdujących się głęboko pod powierzchnią ziemi. Spa posiada trzy kryte i cztery odkryte baseny, a także strefy relaksu na pięciu poziomach. W rozległej strefie saun napięcie uwalnia się niemal samo. Jeśli chcesz, możesz zarezerwować masaż gorącymi kamieniami lub zabieg kosmetyczny. Aby relaks i zabawa nie przeszkadzały sobie nawzajem, strefa dla dzieci jest oddzielona: oczy szeroko otwierają się na widok gigantycznej zjeżdżalni i centrum zabaw.
Łaźnia rzymska Römerbad Bad Kleinkirchheim w Karyntii
Ośrodek termalny Römerbad znajduje się w Karyntii tuż przy trasach narciarskich - aż 103 km - Bad Kleinkirchheim. Kto przez cały dzień jeździł na nartach lub snowboardzie, naprawdę zasłużył na relaks w Römerbad. Spa termalne jest podzielone na 3 poziomy, z których każdy ma inny cel - od obszarów aktywnych i relaksacyjnych po wellness i spa. W strefie spa znajduje się aż 13 saun. Mięśnie i stawy można rozluźnić w centrum masażu lub w krytych i odkrytych basenach z wodą termalną. Aby cała rodzina mogła cieszyć się pobytem, młodsi goście mogą zrelaksować się w basenie dla dzieci z podłogowymi wannami z hydromasażem i dyszami wodnymi.
Polewanie kamieni aromatyczymi mieszankami o zapachu czekolady lub miodu? Sauny oferują kilka specjalnych mieszanek każdego dnia.
TAUERN SPA Zell am See-Kaprun w Ziemi Salzburskiej
Rozgrzej się i naładuj baterie w TAUERN SPA w Zell am See-Kaprun po całym dniu spędzonym na stokach Kitzsteinhorn. 12 basenów, kaskady i groty pomagają ożywić ciało i duszę. Tu nacisk kładzie się na holistyczny relaks. Panoramiczny odkryty basen z widokiem na okoliczne szczyty jest imponujący - majestatyczny widok, szczególnie zimą. Rodziny również czują się tu jak w domu, ponieważ dla najmłodszych gości przygotowano oddzielne strefy dla dzieci ze zjeżdżalniami i urządzeniami do zabawy. Jeśli chcesz się spocić, strefa saun jest idealnym miejscem dla Ciebie. Regeneracja jest szczególnie łatwa dzięki aromaycznym mieszankom solnym, witaminowym i kosmetycznym oraz sesjom saunowania przy akompaniamencie muzyki.
Terma St. Kathrein w Karyntii
Położone w pobliżu ośrodka narciarskiego Bad Kleinkirchheim uzdrowisko termalne St. Kathrein w Karyntii jest szczególnie przyjazne rodzinom. Na basenie z niecką do pluskania, hydromasażami i prądami nuda Ci nie grozi. Na szczególną uwagę zasługuje 86-metrowa zjeżdżalnia Nockberg, z której można zjeżdżać przez cały rok. Ogrzewana wieża zapewnia ciepło nawet w niskich temperaturach.
Ci, którzy wolą zregenerować siły w saunie, mogą wybrać między sauną zewnętrzną, grotą solną, sauną parową, sauną fińską i sauną ziołową. Szczególnie kojące jest rzymskie tepidarium, gdzie ciało może zrelaksować się na podgrzewanych kamiennych leżakach w przyjemnej temperaturze 40 °C. A ponieważ cały dzień jest poświęcony relaksowi, po nim jest czas na drzemkę w przytulnej sali kominkowej lub zabieg kosmetyczny.
Terma Amadé w Ziemi Salzburskiej
Terma Amadé w Ziemi Salzburskiej znajduje się zaledwie kilka minut od makroterenu narciarskiego Ski amadé - oferując w równym stopniu akcję i relaks. Czeka tu basen ze słoną wodą o zawartości soli jak w Morzu Martwym, przestronna strefa saun, łaźnie parowe, a także odkryty basen solankowy zapewniający głęboki relaks. Jeśli chcesz zafundować sobie coś innego, zarezerwuj masaż ajurwedyjski. A jeśli po masażu burczy Ci w brzuchu, wybierz się do restauracji na terenie obiektu, gdzie spróbujesz dań kuchni regionalnej i międzynarodowej.
Dzieci pokochają przygotowane specjalnie dla nich atrakcje, w tym zjeżdżalnię pętlową z wystrzeliwaną rakietą dla najbardziej odważnych. Płytkie baseny z grami wodnymi i zjeżdżalniami dla niemowląt są idealne dla najmłodszych.
Terma Zillertal w Tyrolu
Jeśli będąc w ośrodku narciarskim Hochfügen-Hochzillertal chcesz zrobić sobie dzień wolny od sportów zimowych, w Termie Zillertal znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz: sześć basenów, w tym basen sportowy, podgrzewany odkryty basen ze słoną wodą, basen przygodowy i basen dla dzieci.
Spa termalne jest idealne dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi goście świetnie się bawią w strefie dla dzieci z grami wodnymi i basenem dla niemowląt. Zjeżdżalnia falowa zapewnia jeszcze więcej zabawy, a zjeżdżalnia z oponami o długości 133 metrów jest szczególnie ekscytująca.
Dorośli znajdą idealną okazję do relaksu w przestronnej strefie wellness z kilkoma saunami i łaźniami parowymi. Po dniu spędzonym na stoku jest to idealne miejsce na relaks i regenerację ciała i duszy.
Naucz odpowiednio pocić
Powszechnie wiadomo, że nie należy wchodzić do sauny bezpośrednio po obfitym posiłku. Ale nawet po ćwiczeniach dobrze jest poczekać, aż puls się unormuje, zanim wejdzie się do sauny.
Najlepszą pozycją podczas pobytu w saunie jest leżenie na plecach, ponieważ całe ciało znajduje się wtedy w tej samej strefie temperaturowej. Na 2 minuty przed opuszczeniem sauny zaleca się wstanie i zajęcie miejsca na jednej z niższych ławek. Przygotowuje to układ krążenia do wstawania i niższej temperatury na zewnątrz sauny. Pobyt w kabinie sauny powinien być ograniczony do 20 minut.