Narty w bajecznym puchu za dnia, a wieczorem regeneracja ciała i duszy w ciepłej wodzie termalnej. Połączenie spa i narciarstwa ma w Austrii długą tradycję.

Pokryta śniegiem natura spotyka się z przytulnym ciepłem sauny

Szusowanie po stokach w ciągu dnia, przedzieranie się przez świeży puch i rozkoszowanie się zimnym, czystym górskim powietrzem - to dopiero początek. Ponieważ po aktywnym dniu na śniegu można zrelaksować się w pobliskich ośrodkach termalnych i spa.

Wiele austriackich ośrodków narciarskich oprócz doskonałych stoków oferuje najwyższej klasy zaplecze odnowy biologicznej. Po wysiłku fizycznym na stoku dobrze robi ciału i duszy pływanie w gorącej wodzie i rozluźnienie mięśni. Tutaj każdy może skorzystać i poddać się kojącemu masażowi lub gorącu w saunie fińskiej. Połączenie zimna i ciepła sprawia, że zimowe wakacje w Austrii są naprawdę relaksujące.