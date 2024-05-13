Wskazówki dotyczące wycieczek z dziećmi w deszczową pogodę
Introduction
Kiedy na zewnątrz pada deszcz, w Austrii jest wiele ekscytujących zajęć dla dzieci w pomieszczeniach. Odwiedź interaktywne muzeum, takie jak "Haus der Natur" w Salzburgu lub Ars Electronica w Linz. Młodzi poszukiwacze przygód mogą zanurzyć się w podziemnym świecie w tunelu kopalnianym, na przykład w kopalni soli w Hallein.
Bajkowe zamki i pałace, takie jak twierdza Kufstein lub pałac Schönbrunn w Wiedniu, oferują rodzinom ekscytujące przeżycia. Uzdrowiska termalne w kraju zapewniają relaks - od uzdrowiska termalnego H2O w Styrii po uzdrowisko termalne Lutzmannsburg w Burgenlandzie.
Oto nasze wskazówki dotyczące wycieczek.
Burgenland
Chociaż Burgenland słynie z wielu słonecznych godzin, od czasu do czasu zdarzają się tu również deszczowe dni. Na szczęście region oferuje szeroką gamę opcji dla rodzin. Dzieci mogą szaleć w uzdrowiskach termalnych, a rodzice mogą się zrelaksować.
Przygody czekają również w zamkach i pałacach, gdzie można zanurzyć się w świecie rycerzy i księżniczek. Nawet deszczowy dzień staje się przygodą dla całej rodziny!
Sonnentherme Lutzmannsburg
W basenie z falami, na zjeżdżalniach, w strefach dla dzieci i z relaksującymi ofertami wellness, każdy dzień staje się atrakcją.
St. Martins Therme & Lodge
Ciesz się kojącym ciepłem basenów termalnych w deszczową pogodę i podziwiaj fascynujący stepowy krajobraz.
Pałac Esterházy
Historia ożywa w pałacu Esterházy! Dzieci przeżywają niezapomniane przygody podczas wycieczek z przewodnikiem, kreatywnych warsztatów i magicznych doświadczeń.
Karyntia
Karyntia oferuje ekscytujące miejsca na wycieczki, nawet gdy pada deszcz! Odwiedź kopalnię pokazową Terra Mystica i zanurz się w podziemnym świecie. Jaskinie stalaktytowe Obir oczarują Cię zapierającymi dech w piersiach formacjami. W Granatium w Radenthein można odkryć mieniące się granaty, a nawet samodzielnie poszukać kamieni szlachetnych.
Aby się zrelaksować, spędź dzień w spa Kärnten Therme, które oferuje ciepło i zabawę dla całej rodziny.
Kopalnia pokazowa
Zanurz się w świecie górnictwa w kopalni Terra Mystica i Terra Montana! Czekają na Ciebie ekscytujące wycieczki z przewodnikiem, zjeżdżalnie i imponujące spostrzeżenia.
Termy w Karyntii
Relaks, akcja i zabawa w Kärnten Therme! Poznaj wodny świat ze zjeżdżalniami, kanałem prądowym i basenem termalnym.
Jaskinie stalaktytowe
Odkryj magiczny podziemny świat jaskiń stalaktytowych Obir! Podziwiaj wyjątkowe formacje stalaktytów, fascynujące pokazy świetlne i ekscytujące historie.
Dolna Austria
W Domu Natury w St. Pölten można odkryć interaktywne wystawy poświęcone lokalnej florze i faunie. Art Mile w Krems zachwyci Cię nowoczesną sztuką i ekscytującymi muzeami. Zanurz się w kojącym świecie ziół w Sonnentor w Waldviertel i doświadcz średniowiecznego stylu i imponujących pokazów sokolniczych w zamku Rosenburg - idealnym nawet przy złej pogodzie!
Dom dla Natury
Dom Natury w St. Pölten przybliża fascynującą florę i faunę Dolnej Austrii. Interaktywne wystawy i ekscytujące spostrzeżenia czekają!
Art Mile Krems
Krems Art Mile oferuje kreatywne doświadczenia dla rodzin! Warsztaty i wycieczki z przewodnikiem pozwalają młodszym i starszym doświadczyć sztuki w zabawny sposób.
Sonnentor
Tu pachnące organiczne zioła są przekształcane w herbaty i przyprawy podczas wycieczek z przewodnikiem Sonnentor w Waldviertel. Doświadcz zrównoważonej przyjemności!
Górna Austria
Zanurz się w świecie technologii i innowacji w centrum ARS Electronica w Linz! Dachstein Giant Ice Cave pokazuje artystyczne formacje z lodu, prawdziwą atrakcję nawet przy złej pogodzie. Eurotherme Bad Schallerbach oferuje tropikalne klimaty, zjeżdżalnie i relaks dla całej rodziny - idealne miejsce, aby deszczowe dni były jednocześnie ekscytujące i przytulne!
Centrum ARS Electronica
W Ars Electronica Centre Linz dzieci mogą odkrywać technologię i naukę w zabawny sposób. Czekają na nie warsztaty, interaktywne wystawy i głęboki kosmos!
Jaskinia lodowa na Dachsteinie
Odkryj fascynujące lodowe figury i tajemnicze korytarze! Czekają na Ciebie ekscytujące historie. Magiczna przygoda dla dzieci w każdym wieku.
Eurotherme Bad Schallerbach
Czysty relaks w Eurotherme Bad Schallerbach! Tropikalna atmosfera, kąpiele termalne, sauna i wodny świat przygód Aquapulco oferują relaks i zabawę dla każdego.
Ziemia Salzburska
Salzburski Świat Soli to jedna z atrakcji dla rodzin, która inspiruje zgodnie z mottem: przygoda bez słońca. Ekscytująca mieszanka historii naturalnej, technologii i praktycznych stacji czeka na Ciebie w Domu Natury w Salzburgu. Wizyta w Salzburskim Teatrze Marionetek obiecuje magiczne chwile dzięki szczegółowym produkcjom klasycznych sztuk teatralnych.
Dla fanów przyrody, Światowy Park Narodowy Wysokich Taurów w Mittersill oferuje fascynujący wgląd w alpejską florę i faunę.
Salzwelten Salzburg
"Górnicza kaczka Sally" prowadzi dzieci w wieku od 4 do 10 lat przez ekscytujący program o tajemniczych górskich tunelach i bogatych solnych książętach.
Dom Natury
Podczas wycieczki po Domu Natury w Salzburgu młodzi odkrywcy w zabawny sposób zagłębiają się w tajemnice natury, człowieka i technologii.
Światy Parku Narodowego
Lataj nad dolinami parku narodowego z perspektywy orła, wczołgaj się do nory świstaka lub spójrz na koryto strumienia z perspektywy kamyka!
Styria
Przeżyj magiczne chwile w świecie soli w Altaussee i zrelaksuj się w spa termalnym H2O w Bad Waltersdorf w przytulnym ciepłym basenie i na zjeżdżalni wodnej. Dla tych, którzy lubią słodycze, Świat Czekolady Zotter w Riegersburgu jest absolutną atrakcją: obserwuj, jak powstaje czekolada i delektuj się jej kreatywnymi odmianami. W Graz zjeżdżalnia Schlossberg, najdłuższa szklana zjeżdżalnia na świecie, zapewnia zastrzyk adrenaliny - zabawa dla całej rodziny, która szybko pozwoli zapomnieć o deszczu!
Solne światy Altaussee
Na metrowych górniczych zjeżdżalniach dotrzesz do oświetlonego podziemnego słonego jeziora z zawrotną prędkością - to niemal mistyczny moment.
H2O Spa
W Bad Waltersdorf czeka na Ciebie rodzinny raj z ekscytującymi zjeżdżalniami, strefą dla dzieci pełną zabawy i relaksującymi strefami wellness.
Zotter Chocolate World of Experience
Od ziarna kakaowca po tabliczkę czekolady - możesz doświadczyć całego procesu produkcji, spróbować przysmaków i zanurzyć się w słodkich chwilach rozkoszy.
Tyrol
Hexenwasser w Söll oferuje atrakcje pod dachem skoncentrowane wokół natury i wody. W Zillertal można odkryć imponujący górski świat w przyrodniczym centrum przygody.
Kryształowe światy Swarovskiego w Wattens zachwycają lśniącą sztuką i magiczną grą świateł. Twierdza Kufstein kusi odwiedzających podróżą w czasie do średniowiecza.
Deszczowa pogoda w Tyrolu? Nie ma problemu! Oto więcej pomysłów na wycieczki.
Świat Kryształów Swarovskiego
Daj się oczarować lśniącym komnatom cudów, magicznemu ogrodowi i imponującym instalacjom - doświadczenie dla wszystkich zmysłów!
Twierdza Kufstein
Czekają na Ciebie odkrywcze wycieczki przez tajemnicze korytarze do ukrytych wież i ekscytujące historie z czasów średniowiecza.
Woda czarownic w Söll
Stacje wewnętrzne zapraszają do zabawy w odkrywanie żywiołu wody: Oprócz stołu z prądem lub ulicy wirowej można odtworzyć tory rzeczne.
Vorarlberg
Inatura Nature Show Dornbirn to fascynujące doświadczenie z interaktywnymi wystawami i żywymi zwierzętami. Podróż prowadzi przez górskie, leśne i wodne siedliska typowe dla Vorarlbergu. Na koniec pokonasz granice tego, co możliwe i dosłownie wejdziesz w głąb siebie. Inatura sprawia, że ciało staje się dostępne. Nowoczesna sztuka i ekscytująca architektura czekają na Ciebie w Kunsthaus Bregenz - tutaj tutaj intuicyjne odkrywanie i samodzielne eksperymentowanie zajmują centralne miejsce dla dzieci, młodzieży i rodzin.
Deszczowa pogoda w Vorarlbergu? Nie ma problemu! Oto więcej propozycji wycieczek.
Inatura Dornbirn
Interaktywne muzeum historii naturalnej ożywia przyrodę, ludzi i technologię. Tutaj możesz wypróbować, doświadczyć i zrozumieć.
Wiedeń
Wybierz się w wirtualną podróż w czasie w Time Travel Vienna lub zanurz się w cesarskim splendorze Hofburga z apartamentami cesarskimi i Muzeum Sisi. Historia ożywa w pałacu Schönbrunn dzięki VR.
Miłośnicy zwierząt pokochają Dom Morza, podczas gdy fani muzyki pokochają interaktywny Dom Muzyki. Volksoper oferuje magiczne przedstawienia dla dzieci, a w Muzeum Historii Naturalnej można odkryć cuda natury.
Wiedeńska podróż w czasie
Poznaj historię stolicy Wiednia wirtualnie. Lokalizacja przy Habsburgergasse jest historyczna, a atmosfera nowoczesna: kino 5D, "Habsburg Show" i przejażdżka bryczką.
Muzeum Sisi
Odkryj życie fascynującej cesarzowej! Oryginalne artefakty, jej sypialnia i łazienka zapewniają wgląd w świat Sisi.
Cesarskie mieszkania w Muzeum Sisi
W wiedeńskim Hofburgu można podziwiać wspaniałe pokoje, w tym gabinet Franciszka Józefa oraz salon, sypialnię i łazienkę Sisi.
Pałac Schönbrunn VR
Zanurz się w wirtualnych światach, odkryj minione czasy i doświadcz imperialnego życia z bliska i interaktywnie.
Dom morza
Fascynujący podwodny świat, rekiny, kolorowe tropikalne ryby i tropikalny dom ze swobodnie latającymi ptakami sprawią, że Twoja wizyta będzie niezapomniana!
Dom muzyki
Odkryj interaktywny świat dźwięku, posłuchaj ekscytujących opowieści o kompozytorach i dźwiękach i pozwól dzieciom samodzielnie dyrygować orkiestrą!
Volksoper
Dzięki operom, bajkom i muzycznym przygodom odpowiednim dla dzieci, wizyta w teatrze staje się niezapomnianą atrakcją.