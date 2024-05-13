Nawet gdy słońce robi sobie przerwę, nie ma ograniczeń co do tego, co można robić w Austrii. Istnieje wiele ekscytujących alternatyw w deszczu.

Kiedy na zewnątrz pada deszcz, w Austrii jest wiele ekscytujących zajęć dla dzieci w pomieszczeniach. Odwiedź interaktywne muzeum, takie jak "Haus der Natur" w Salzburgu lub Ars Electronica w Linz. Młodzi poszukiwacze przygód mogą zanurzyć się w podziemnym świecie w tunelu kopalnianym, na przykład w kopalni soli w Hallein.

Bajkowe zamki i pałace, takie jak twierdza Kufstein lub pałac Schönbrunn w Wiedniu, oferują rodzinom ekscytujące przeżycia. Uzdrowiska termalne w kraju zapewniają relaks - od uzdrowiska termalnego H2O w Styrii po uzdrowisko termalne Lutzmannsburg w Burgenlandzie.

Oto nasze wskazówki dotyczące wycieczek.