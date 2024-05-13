  1. Homepage
  2. Aktywności w Austrii
  3. Wakacje z dziećmi w Austrii
  4. Propozycje na deszczową pogodę

Wskazówki dotyczące wycieczek z dziećmi w deszczową pogodę

Woman with braids and sunglasses looking upward, waterfall with green rocks in background.
Nawet gdy słońce robi sobie przerwę, nie ma ograniczeń co do tego, co można robić w Austrii. Istnieje wiele ekscytujących alternatyw w deszczu.

Kiedy na zewnątrz pada deszcz, w Austrii jest wiele ekscytujących zajęć dla dzieci w pomieszczeniach. Odwiedź interaktywne muzeum, takie jak "Haus der Natur" w Salzburgu lub Ars Electronica w Linz. Młodzi poszukiwacze przygód mogą zanurzyć się w podziemnym świecie w tunelu kopalnianym, na przykład w kopalni soli w Hallein.
Bajkowe zamki i pałace, takie jak twierdza Kufstein lub pałac Schönbrunn w Wiedniu, oferują rodzinom ekscytujące przeżycia. Uzdrowiska termalne w kraju zapewniają relaks - od uzdrowiska termalnego H2O w Styrii po uzdrowisko termalne Lutzmannsburg w Burgenlandzie.

Oto nasze wskazówki dotyczące wycieczek.

Zabawa w termach i przeżycia w zamkach i pałacach

Burgenland

Chociaż Burgenland słynie z wielu słonecznych godzin, od czasu do czasu zdarzają się tu również deszczowe dni. Na szczęście region oferuje szeroką gamę opcji dla rodzin. Dzieci mogą szaleć w uzdrowiskach termalnych, a rodzice mogą się zrelaksować.
Przygody czekają również w zamkach i pałacach, gdzie można zanurzyć się w świecie rycerzy i księżniczek. Nawet deszczowy dzień staje się przygodą dla całej rodziny!

Sonnentherme Lutzmannsburg

W basenie z falami, na zjeżdżalniach, w strefach dla dzieci i z relaksującymi ofertami wellness, każdy dzień staje się atrakcją.

Sonnentherme Lutzmannsburg

St. Martins Therme & Lodge

Ciesz się kojącym ciepłem basenów termalnych w deszczową pogodę i podziwiaj fascynujący stepowy krajobraz.

St. Martins Therme & Lodge

Pałac Esterházy

Historia ożywa w pałacu Esterházy! Dzieci przeżywają niezapomniane przygody podczas wycieczek z przewodnikiem, kreatywnych warsztatów i magicznych doświadczeń.

Program dla dzieci w pałacu

Zamek Forchtenstein

Przy pełni księżyca zamek Forchtenstein staje się sceną rodzinnej drakulady. Dzieci w wieku od 8 lat odkrywają tajemnicze zakątki zamku.

Rodzinna drakulada
Przygoda w kopalniach i relaks w spa termalnym

Karyntia

Karyntia oferuje ekscytujące miejsca na wycieczki, nawet gdy pada deszcz! Odwiedź kopalnię pokazową Terra Mystica i zanurz się w podziemnym świecie. Jaskinie stalaktytowe Obir oczarują Cię zapierającymi dech w piersiach formacjami. W Granatium w Radenthein można odkryć mieniące się granaty, a nawet samodzielnie poszukać kamieni szlachetnych.
Aby się zrelaksować, spędź dzień w spa Kärnten Therme, które oferuje ciepło i zabawę dla całej rodziny.

Kopalnia pokazowa

Zanurz się w świecie górnictwa w kopalni Terra Mystica i Terra Montana! Czekają na Ciebie ekscytujące wycieczki z przewodnikiem, zjeżdżalnie i imponujące spostrzeżenia.

Terra Mystica i Terra Montana

Termy w Karyntii

Relaks, akcja i zabawa w Kärnten Therme! Poznaj wodny świat ze zjeżdżalniami, kanałem prądowym i basenem termalnym.

Wodny świat

Jaskinie stalaktytowe

Odkryj magiczny podziemny świat jaskiń stalaktytowych Obir! Podziwiaj wyjątkowe formacje stalaktytów, fascynujące pokazy świetlne i ekscytujące historie.

Jaskinie naciekowe Obir

Granatium

Odkryj błyszczący świat kamieni granatu w Granatium Radenthein! Ekscytujące doświadczenia, obszar górniczy i wystawy przybliżą Cię do "kamieni miłości".

Granatium
Zanurz się w świecie zwierząt, sztuki i ziół

Dolna Austria

W Domu Natury w St. Pölten można odkryć interaktywne wystawy poświęcone lokalnej florze i faunie. Art Mile w Krems zachwyci Cię nowoczesną sztuką i ekscytującymi muzeami. Zanurz się w kojącym świecie ziół w Sonnentor w Waldviertel i doświadcz średniowiecznego stylu i imponujących pokazów sokolniczych w zamku Rosenburg - idealnym nawet przy złej pogodzie!

Dom dla Natury

Dom Natury w St. Pölten przybliża fascynującą florę i faunę Dolnej Austrii. Interaktywne wystawy i ekscytujące spostrzeżenia czekają!

Dom dla Natury

Art Mile Krems

Krems Art Mile oferuje kreatywne doświadczenia dla rodzin! Warsztaty i wycieczki z przewodnikiem pozwalają młodszym i starszym doświadczyć sztuki w zabawny sposób.

Edukacja artystyczna dla rodzin

Sonnentor

Tu pachnące organiczne zioła są przekształcane w herbaty i przyprawy podczas wycieczek z przewodnikiem Sonnentor w Waldviertel. Doświadcz zrównoważonej przyjemności!

Doświadczenie Sonnentor

Zamek Rosenburg

Historia ożywa na zamku Rosenburg! Gry rycerskie, sokolnictwo i wycieczki z przewodnikiem dla dzieci sprawiają, że wizyta staje się przygodą dla całej rodziny.

Zamek Rosenburg
Innowacje w muzeum i formacje w jaskiniach lodowych

Górna Austria

Zanurz się w świecie technologii i innowacji w centrum ARS Electronica w Linz! Dachstein Giant Ice Cave pokazuje artystyczne formacje z lodu, prawdziwą atrakcję nawet przy złej pogodzie. Eurotherme Bad Schallerbach oferuje tropikalne klimaty, zjeżdżalnie i relaks dla całej rodziny - idealne miejsce, aby deszczowe dni były jednocześnie ekscytujące i przytulne!

Centrum ARS Electronica

W Ars Electronica Centre Linz dzieci mogą odkrywać technologię i naukę w zabawny sposób. Czekają na nie warsztaty, interaktywne wystawy i głęboki kosmos!

Centrum ARS Electronica dla rodzin

Jaskinia lodowa na Dachsteinie

Odkryj fascynujące lodowe figury i tajemnicze korytarze! Czekają na Ciebie ekscytujące historie. Magiczna przygoda dla dzieci w każdym wieku.

Olbrzymia jaskinia lodowa Dachstein

Eurotherme Bad Schallerbach

Czysty relaks w Eurotherme Bad Schallerbach! Tropikalna atmosfera, kąpiele termalne, sauna i wodny świat przygód Aquapulco oferują relaks i zabawę dla każdego.

Termy Bad Schallerbach

Kopalnia soli Hallstatt

Pachnie zimną, wilgotną ziemią, zakładamy białe kurtki ochronne i spodnie z wytrzymałej bawełny. Zjeżdżamy zjeżdżalnią w głąb góry.

Kopalnia soli Hallstatt
Poczuj magię soli, natury i teatru

Ziemia Salzburska

Salzburski Świat Soli to jedna z atrakcji dla rodzin, która inspiruje zgodnie z mottem: przygoda bez słońca. Ekscytująca mieszanka historii naturalnej, technologii i praktycznych stacji czeka na Ciebie w Domu Natury w Salzburgu. Wizyta w Salzburskim Teatrze Marionetek obiecuje magiczne chwile dzięki szczegółowym produkcjom klasycznych sztuk teatralnych.
Dla fanów przyrody, Światowy Park Narodowy Wysokich Taurów w Mittersill oferuje fascynujący wgląd w alpejską florę i faunę.

Salzwelten Salzburg

"Górnicza kaczka Sally" prowadzi dzieci w wieku od 4 do 10 lat przez ekscytujący program o tajemniczych górskich tunelach i bogatych solnych książętach.

Wycieczka z przewodnikiem

Dom Natury

Podczas wycieczki po Domu Natury w Salzburgu młodzi odkrywcy w zabawny sposób zagłębiają się w tajemnice natury, człowieka i technologii.

Dom Natury Salzburg

Światy Parku Narodowego

Lataj nad dolinami parku narodowego z perspektywy orła, wczołgaj się do nory świstaka lub spójrz na koryto strumienia z perspektywy kamyka!

Park Narodowy Wysokich Taurów

Teatr marionetek

Przeżyj magiczne spektakle! Pięknie zaprojektowane postacie i klasyczne inscenizacje zachwycą zarówno młodszych, jak i starszych.

Teatr marionetek w Salzburgu
Zjeżdżalnia do kopalni soli, woda i historyczne miasto

Styria

Przeżyj magiczne chwile w świecie soli w Altaussee i zrelaksuj się w spa termalnym H2O w Bad Waltersdorf w przytulnym ciepłym basenie i na zjeżdżalni wodnej. Dla tych, którzy lubią słodycze, Świat Czekolady Zotter w Riegersburgu jest absolutną atrakcją: obserwuj, jak powstaje czekolada i delektuj się jej kreatywnymi odmianami. W Graz zjeżdżalnia Schlossberg, najdłuższa szklana zjeżdżalnia na świecie, zapewnia zastrzyk adrenaliny - zabawa dla całej rodziny, która szybko pozwoli zapomnieć o deszczu!

Solne światy Altaussee

Na metrowych górniczych zjeżdżalniach dotrzesz do oświetlonego podziemnego słonego jeziora z zawrotną prędkością - to niemal mistyczny moment.

Solne światy Altaussee

H2O Spa

W Bad Waltersdorf czeka na Ciebie rodzinny raj z ekscytującymi zjeżdżalniami, strefą dla dzieci pełną zabawy i relaksującymi strefami wellness.

Termy dla dzieci w Bad Waltersdorf

Zotter Chocolate World of Experience

Od ziarna kakaowca po tabliczkę czekolady - możesz doświadczyć całego procesu produkcji, spróbować przysmaków i zanurzyć się w słodkich chwilach rozkoszy.

Zotter World of Experience

Zjeżdżalnia Schlossberg

Szybkie tempo czeka na Ciebie w Graz! Zjedź najdłuższą krytą zjeżdżalnią w Europie z Schlossberg do historycznego centrum miasta.

Zjeżdżalnia Schlossberg Zjeżdżalnia
Woda czarownic, kryształowe światy i średniowiecze

Tyrol

Hexenwasser w Söll oferuje atrakcje pod dachem skoncentrowane wokół natury i wody. W Zillertal można odkryć imponujący górski świat w przyrodniczym centrum przygody.
Kryształowe światy Swarovskiego w Wattens zachwycają lśniącą sztuką i magiczną grą świateł. Twierdza Kufstein kusi odwiedzających podróżą w czasie do średniowiecza.

Deszczowa pogoda w Tyrolu? Nie ma problemu! Oto więcej pomysłów na wycieczki.

Świat Kryształów Swarovskiego

Daj się oczarować lśniącym komnatom cudów, magicznemu ogrodowi i imponującym instalacjom - doświadczenie dla wszystkich zmysłów!

Świat Kryształów Swarovskiego

Twierdza Kufstein

Czekają na Ciebie odkrywcze wycieczki przez tajemnicze korytarze do ukrytych wież i ekscytujące historie z czasów średniowiecza.

Twierdza Kufstein dla dzieci

Woda czarownic w Söll

Stacje wewnętrzne zapraszają do zabawy w odkrywanie żywiołu wody: Oprócz stołu z prądem lub ulicy wirowej można odtworzyć tory rzeczne.

Wodne doświadczenie czarownic

Lodowy Pałac Natury

Doświadczanie Zillertal w pomieszczeniach to przygoda. Na lodowcu Hintertux można zejść w głąb Lodowego Pałacu Natury lub zwiedzić Visorium z pokojami zagadek.

Cele wycieczek w dolinie Zillertal
Natura i architektura interaktywnie i wspinanie w hali

Vorarlberg

Inatura Nature Show Dornbirn to fascynujące doświadczenie z interaktywnymi wystawami i żywymi zwierzętami. Podróż prowadzi przez górskie, leśne i wodne siedliska typowe dla Vorarlbergu. Na koniec pokonasz granice tego, co możliwe i dosłownie wejdziesz w głąb siebie. Inatura sprawia, że ciało staje się dostępne. Nowoczesna sztuka i ekscytująca architektura czekają na Ciebie w Kunsthaus Bregenz - tutaj tutaj intuicyjne odkrywanie i samodzielne eksperymentowanie zajmują centralne miejsce dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Deszczowa pogoda w Vorarlbergu? Nie ma problemu! Oto więcej propozycji wycieczek.

Inatura Dornbirn

Interaktywne muzeum historii naturalnej ożywia przyrodę, ludzi i technologię. Tutaj możesz wypróbować, doświadczyć i zrozumieć.

Inatura

Dom Sztuki w Bregencji

Interaktywne wycieczki, kreatywne warsztaty, takie jak "Sztuka dla dzieci" i KUB ArtClass dla młodych ludzi, pobudzają wyobraźnię i zachęcają do kreatywności.

Kunsthaus Bregenz
Wirtualna podróż do epoki cesarstwa i dyrygowanie orkiestrą

Wiedeń

Wybierz się w wirtualną podróż w czasie w Time Travel Vienna lub zanurz się w cesarskim splendorze Hofburga z apartamentami cesarskimi i Muzeum Sisi. Historia ożywa w pałacu Schönbrunn dzięki VR.
Miłośnicy zwierząt pokochają Dom Morza, podczas gdy fani muzyki pokochają interaktywny Dom Muzyki. Volksoper oferuje magiczne przedstawienia dla dzieci, a w Muzeum Historii Naturalnej można odkryć cuda natury.

Wiedeńska podróż w czasie

Poznaj historię stolicy Wiednia wirtualnie. Lokalizacja przy Habsburgergasse jest historyczna, a atmosfera nowoczesna: kino 5D, "Habsburg Show" i przejażdżka bryczką.

Wycieczka historyczna w czasie

Muzeum Sisi

Odkryj życie fascynującej cesarzowej! Oryginalne artefakty, jej sypialnia i łazienka zapewniają wgląd w świat Sisi.

Muzeum Sisi

Cesarskie mieszkania w Muzeum Sisi

W wiedeńskim Hofburgu można podziwiać wspaniałe pokoje, w tym gabinet Franciszka Józefa oraz salon, sypialnię i łazienkę Sisi.

Apartamenty cesarskie

Pałac Schönbrunn VR

Zanurz się w wirtualnych światach, odkryj minione czasy i doświadcz imperialnego życia z bliska i interaktywnie.

Pałac Schönbrunn VR

Dom morza

Fascynujący podwodny świat, rekiny, kolorowe tropikalne ryby i tropikalny dom ze swobodnie latającymi ptakami sprawią, że Twoja wizyta będzie niezapomniana!

Dom morza

Dom muzyki

Odkryj interaktywny świat dźwięku, posłuchaj ekscytujących opowieści o kompozytorach i dźwiękach i pozwól dzieciom samodzielnie dyrygować orkiestrą!

Dom muzyki dla dzieci

Volksoper

Dzięki operom, bajkom i muzycznym przygodom odpowiednim dla dzieci, wizyta w teatrze staje się niezapomnianą atrakcją.

Volksoper dla młodych widzów

Muzeum Historii Naturalnej

Odkryj fascynujące dinozaury, błyszczące kamienie szlachetne i tajemnice natury. Interaktywne stacje sprawiają, że wizyta jest ekscytującym doświadczeniem dla dzieci!

NHM Dzieci i Rodziny

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje