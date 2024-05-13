Restauracje w Burgenlandzie: najlepsze adresy
Introduction
Wielokrotnie nagradzana kuchnia w Burgenlandzie to prostota doprowadzona do doskonałości. Smakuje korzeniami i siłą życiową szefów kuchni, z których niektórzy są wysoko odznaczeni. A także wskazuje trochę na przyszłość.
Naturalne krajobrazy Burgenlandu spowalniają puls, ale jednocześnie otwierają serce. Coś szeleści w trzcinach, słońce odbija się w tafli Jeziora Nezyderskiego. Tam, bocian! Tuż nad wodą lub w środku natury, jesteś również bardzo blisko serca Burgenlandu. Degustacja lokalnych sezonowych specjałów w tych wyjątkowych miejscach jest przeżyciem samym w sobie.
Możesz być pewien, że znajdziesz "prawdziwy" Burgenland w licznych zajazdach i tawernach. Niektóre z nich od pokoleń serwują najlepszą domową kuchnię. Nie jest to bynajmniej tylko klasyka, ale także nowoczesność - idą z duchem czasu. Ale bez przesady. W końcu musi być prawdziwie, szczerze. Tak jak gospodarze, którzy sprawiają, że zajazdy są miejscami towarzyskimi, jakimi zawsze były.
Najlepsze restauracje w Burgenlandzie
Restauracja Taubenkobel, pod kierownictwem Alaina Weissgerbera, Szefa Kuchni Roku 2024, zachwyca bezkompromisowym podejściem do kuchni – purystycznej, często przygotowywanej na otwartym ogniu i opartej na prostocie. Weissgerber z mistrzowską precyzją wykorzystuje rzadkie, lokalne składniki, od ogrodowych warzyw po karpia. Restauracja współpracuje również z pobliską Ratschen, usytuowaną w sercu winnic południowego Burgenlandu, znaną z doskonałych win oraz tradycyjnych lunchów i bardziej eksperymentalnych wieczornych dań.
W Zur Blauen Gans serwowany jest wyjątkowy nadziewany kurczak, a także szeroki wybór wegetariańskich specjałów, starannie przygotowanych bez zbędnych dodatków. Natomiast w restauracji Csencsits w południowym Burgenlandzie kluczową rolę odgrywa piec opalany drewnem, w którym z finezją przygotowuje się pieczone mięsa oraz rybne zupy. Lokalne i sezonowe specjały można także znaleźć w Ziegelwerk Gasthaus an der Leitha, gdzie młody, pełen pasji zespół serwuje zarówno klasyczne, jak i międzynarodowe dania, takie jak tempura, z wyjątkową dbałością o szczegóły.
Restauracje z wyjątkowym widokiem w Burgenlandzie
W malowniczej, zabytkowej winnicy, otoczonym pięknym ogrodem, znajduje się restauracja Purbach Estate, gdzie szef kuchni Max Stiegl z pasją realizuje filozofię "od nosa do ogona", oferując wykwintne dania z regionalnych podrobów. Das Fritz to miejsce, gdzie można delektować się lokalnymi specjałami, od świeżych ryb z jeziora po dziczyznę z okolicznych lasów, ciesząc się bezpośrednim widokiem na jezioro od wczesnych godzin porannych aż do późnych wieczorów.
Restauracja Seejungfrau, również położona nad wodą, serwuje proste, regionalne potrawy w luźnej, przyjaznej atmosferze przez cały dzień. Z kolei Restauracja Libelle, z przepięknym widokiem na jezioro, oferuje wyjątkowe połączenie kuchni azjatyckiej z klasykami Burgenlandu.
Nad samym brzegiem jeziora znajduje się hotel "die Möwe", gdzie w VILA VITA Pannonia można skosztować między innymi doskonałego tatara z wołowiny stepowej. W sercu winnic w Andau mieści się imponująca Restauracja Infinity, gdzie oprócz znakomitego wyboru win, serwowane są zarówno klasyczne dania kuchni narodowej, jak i międzynarodowe potrawy w nowoczesnym wydaniu.
Najlepsze tradycyjne gospody i zajazdy w Burgenlandzie
W niemal legendarnym Gasthaus zur Dankbarkeit serwowane są dwa sztandarowe dania: jidyszowa pasta z wątróbek drobiowych oraz aromatyczna zupa rybna z papryką. Restauracja Zum fröhlichen Arbeiter stawia na sezonowe i regionalne specjały, oferując dziczyznę, pierogi z grammel oraz inne klasyczne potrawy.
Zajazd Im Hofgassl w urokliwym miasteczku winiarskim Rust zyskał renomę dzięki domowemu makaronowi, świeżym sorbetom oraz zachwycającemu ogrodowi dla gości. W Pauli’s Stuben, mieszczącej się w hotelu Braunstein, można skosztować eksperymentalnych win i klasycznej kuchni pubowej.
Fuchs, prawdziwa instytucja w środkowym Burgenlandzie, słynie z doskonałego Blunzen (kaszanki). Młody zespół z Joseph - Café Restaurant Hotel stawia na nowoczesną interpretację domowej kuchni, a posiłki serwowane są w cieniu rozłożystego platana.
W Heimlichwirt obowiązuje prosta zasada: "uczciwa kuchnia z dobrych składników od prawdziwych rolników". To miejsce, gdzie jedzenie ma smakować, sycić i dawać poczucie harmonii.