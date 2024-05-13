Od klasycznych zajazdów po znakomite restauracje dla smakoszy: oto wycieczka po najlepszych kulinarnych adresach w Burgenlandzie.

Wielokrotnie nagradzana kuchnia w Burgenlandzie to prostota doprowadzona do doskonałości. Smakuje korzeniami i siłą życiową szefów kuchni, z których niektórzy są wysoko odznaczeni. A także wskazuje trochę na przyszłość.

Naturalne krajobrazy Burgenlandu spowalniają puls, ale jednocześnie otwierają serce. Coś szeleści w trzcinach, słońce odbija się w tafli Jeziora Nezyderskiego. Tam, bocian! Tuż nad wodą lub w środku natury, jesteś również bardzo blisko serca Burgenlandu. Degustacja lokalnych sezonowych specjałów w tych wyjątkowych miejscach jest przeżyciem samym w sobie.

Możesz być pewien, że znajdziesz "prawdziwy" Burgenland w licznych zajazdach i tawernach. Niektóre z nich od pokoleń serwują najlepszą domową kuchnię. Nie jest to bynajmniej tylko klasyka, ale także nowoczesność - idą z duchem czasu. Ale bez przesady. W końcu musi być prawdziwie, szczerze. Tak jak gospodarze, którzy sprawiają, że zajazdy są miejscami towarzyskimi, jakimi zawsze były.