Nareszcie znowu na nartach! Sprawdź daty rozpoczęcia sezonu w najlepszych austriackich ośrodkach narciarskich.

Zimowe otwarcia w Austrii to początek sezonu narciarskiego, na który czekali fani sportów zimowych. Kiedy pierwsze wyciągi otwierają się w ośrodkach narciarskich takich jak Ischgl, Sölden czy Saalbach-Hinterglemm, w powietrzu unosi się szczególny optymizm. Oczekiwanie na powrót na stoki jest namacalne.

Te dni są często uświetniane dużymi imprezami, koncertami i wydarzeniami sportowymi. Pierwsze skręty na świeżym śniegu, czyste górskie powietrze i uczucie zwiastujące początek zimy sprawiają, że Zimowe Otwarcia są wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich entuzjastów sportów zimowych.

Uwaga:

Nasza lista zawiera przegląd startów sezonu i wydarzeń w poszczególnych krajach związkowych. Należy pamiętać, że nie wszystkie daty sezonu zimowego 2025/26 są jeszcze znane. Staramy się dodawać i aktualizować daty na bieżąco. Ponieważ mogą wystąpić zmiany ze względu na warunki pogodowe, prosimy również o sprawdzenie strony internetowej danego regionu / kolejki linowej lub bezpośredni kontakt z lokalnym stowarzyszeniem turystycznym.