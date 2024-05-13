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Rozpoczęcie sezonu narciarskiego 2025/26 w Austrii

Laughing person wearing blue helmet and red jacket surrounded by splashing snowflakes.
Nareszcie znowu na nartach! Sprawdź daty rozpoczęcia sezonu w najlepszych austriackich ośrodkach narciarskich.

Zimowe otwarcia w Austrii to początek sezonu narciarskiego, na który czekali fani sportów zimowych. Kiedy pierwsze wyciągi otwierają się w ośrodkach narciarskich takich jak Ischgl, Sölden czy Saalbach-Hinterglemm, w powietrzu unosi się szczególny optymizm. Oczekiwanie na powrót na stoki jest namacalne.

Te dni są często uświetniane dużymi imprezami, koncertami i wydarzeniami sportowymi. Pierwsze skręty na świeżym śniegu, czyste górskie powietrze i uczucie zwiastujące początek zimy sprawiają, że Zimowe Otwarcia są wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich entuzjastów sportów zimowych.

Uwaga:

Nasza lista zawiera przegląd startów sezonu i wydarzeń w poszczególnych krajach związkowych. Należy pamiętać, że nie wszystkie daty sezonu zimowego 2025/26 są jeszcze znane. Staramy się dodawać i aktualizować daty na bieżąco. Ponieważ mogą wystąpić zmiany ze względu na warunki pogodowe, prosimy również o sprawdzenie strony internetowej danego regionu / kolejki linowej lub bezpośredni kontakt z lokalnym stowarzyszeniem turystycznym.

Dolna Austria

Annaberg
06.12.2025*

Hochkar
05.12.2025*

Lackenhof am Ötscher
06.12.2025*

Mönichkirchen-Mariensee
06.12.2025*

Puchberg am Schneeberg
25.12.2025*

Semmering
początek/połowa grudnia*

St. Corona/Wechsel
06.12.2025*

*przy odpowiedniej pogodzie i grubości pokrywy śnieżnej

Sprawdź aktualne daty

Górna Austria

Dachstein-West/Gosau
05.12.2025

Feuerkogel/Ebensee
13.12.2025

Hinterstoder/Pyhrn Priel
od 15.11.2025, wyciągi czynne w weekendy*
od 29.11.2025, wyciągi czynne codziennie*

Hochficht/Böhmerwald
06.12.2025*

Krippenstein Dachstein/Obertraun
20.12.2025

Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
od 22.11.2025, wyciągi czynne w weekendy*
od 06.12.2025, wyciągi czynne codziennie*

*przy odpowiedniej pogodzie i grubości pokrywy śnieżnej

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Karyntia

Ankogel – Mallnitz
20.12.2025

Bad Kleinkirchheim
05.12.2025 (prawdopodobnie)

Falkert/Heidi Alm
13.12.2025

Gerlitzen Alpe
29.11.2025

Goldeck
19.12.2025 (prawdopodobnie)

Heiligenblut am Grossglockner
20.12.2025

Hochrindl
06.12.2025

Katschberg
05.12.2025

Klippitztörl
06.12.2025

Lodowiec Mölltaler Gletscher
10.10.2025, start sezonu zimowego

Nassfeld
05.12.2025

Turracher Höhe
25.12.2025, start sezonu głównego

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Styria

Die Tauplitz/Ausseerland – Salzkammergut
29.11.2025

Fageralm & Reiteralm
19.12.2025, start sezonu na Fageralm

Hauser Kaibling
termin jeszcze nieznany

Kreischberg/Murau
05.12.2025

Region Schladming-Dachstein
05, 06.12 i 08.12.2025, Ski Opening 2025 z Backstreet Boys

Planai & Hochwurzen
05.12.2025, start sezonu na Hochwurzen

Skiregion Ramsau/Rittisberg
05.12.2025

Schönberg-Lachtal
05.12.2025

Stuhleck – Spital am Semmering
termin jeszcze nieznany

Turracher Höhe
25.12.2025, start sezonu głównego

Sprawdź aktualne daty

Ziemia Salzburska

Abtenau/Karkogel & Sonnleitn
20.12.2025

Bramberg & Neukirchen/Wildkogel Arena
05.12-08.12.2025, weekendowa praca wyciągów
od 12.12.2025, praca wyciągów codziennie

Filzmoos
termin jeszcze nieznany

Gasteinertal
28.11.2025, częściowy start sezonu na Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
05.12.2025, start sezonu na Skischaukel Dorfgastein-Großarltal
12.12.2025, start sezonu w Sportgastein
12.12-13.12.2025, festiwal Open-Air GASTEIN SOUNDS

Großarltal
termin jeszcze nieznany

Hochkönig
05.12.2025, start sezonu przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej

Lungau SkiLungau
Fanningberg – Weißpriach/Mariapfarr
06.12.2025
Großeck-Speiereck/Mauterndorf & St. Michael
termin jeszcze nieznany
Katschberg/St. Margarethen im Lungau
05.12.2025

Mittersill – Hollersbach – Stuhlfelden/ Kitz Ski
termin jeszcze nieznany

Obertauern
28.11 i 05.12.2025, Skiopening 2025

Raurisertal
12.12.2025

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
28.11.2025, częściowy start sezonu
05.12-07.12.2025, BERGFESTival
11.12-14.12.2025, Rave on Snow Festival

Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
29.11.2025, prawdopodobny start sezonu

Werfenweng
06.12.2025, start sezonu przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej

Zell am See – Kaprun
Schmittenhöhe
28.11.2025
Kitzsteinhorn
11.10.2025, start sezonu przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej

Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
05.12.2025

Sprawdź aktualne informacje

Tyrol

Alpbachtal Wildschönau/Ski Juwel
05.12.2025

Innsbruck i okoliczne wioski:

Axamer Lizum
21.11.2025, start sezonu zimowego
Glungezerbahn
05.12.2025, start sezonu przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej
Igls-Patscherkofel
13.12.2025
Mutters – Muttereralm
06.12.2025
Innsbruck – Nordkettenbahn
21.11.2025, start sezonu zimowego

Kühtai
28.11.2025 

Kaunertaler Gletscher
sezon zimowy od 03.10.2025

Kitzbühel
22.11.2025, częściowy start sezonu

Nauders
12.12.2025

Osttirol
Aktualnie otwarte wyciągi

Großglockner Resort Kals-Matrei
06.12.2025
Hochpustertal - Sillian
05.12.2025
Kartitsch
06.12-14.12.2025, weekendowa praca wyciągów
20.12.2025, start sezonu
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld
05.12-08.12.2025, weekendowa praca wyciągów
Obertilliach - Golzentipp
17.12.2025
St. Jakob im Defereggental
06.12.2025

Ötztal
Skigebiet Sölden
13.11.2025
Gletscherskigebiet Sölden
Połowa/koniec września 2025, start sezonu narciarskiego
Obergurgl-Hochgurgl
20.11.2025

Pitztal
Pitztaler Gletscher – Rifflsee
27.09.2025, start sezonu zimowego
14.12.2025, start sezonu Rifflsee
Hochzeiger
05.12.2025
13.12.2025, Hochzeiger Open-Air z Seiler & Speer

Seefeld
05.12.2025

Serfaus-Fiss-Ladis
05.12.2025, częściowe otwarcie sezonu
od 20.12.2025, pełne otwarcie sezonu

Skicircus: Fieberbrunn
28.11.2025

Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental
06.12.2025

St. Anton am Arlberg
03.12.2025
05.12-07.12.2025, Stanton Ski Open

St. Johann in Tirol
06.12.2025

Paznaun – Ischgl
Ischgl
27.11.2025
29.11.2025, Top of the Mountain Opening Concert
Galtür
05.12.2025
Kappl
12.12.2025
See
12.12.2025

Stubaital
Fulpmes – Schlick 2000
29.11.2024
Neustift – Stubaier Gletscher
10.10.2025, start sezonu narciarskiego
07.11-09.11.2025, Stubai Zoo Opening 

Tiroler Zugspitzarena
termin jeszcze nieznany

Zillertal
Hintertuxer Gletscher
Wrzesień 2025, start sezonu narciarskiego
Hochfügen
05.12.2025
Hochzillertal/Kaltenbach
05.12.2025
Mayrhofen
05.12.2025
Spieljoch/Fügen
13.12.2025
Zillertal Arena
05.12.2025

Najlepsze Imprezy na otwarcie sezon u w Tyrolu

Sprawdź aktualne daty startu sezonu

Vorarlberg

Lech Zürs/Arlberg
03.12.2025

Bregenzerwald
Warth-Schröcken
05.12.2025
Au-Schoppernau – Skigebiet Diedamskopf
13.12.2025
Damüls-Mellau
05.12.2025
Schwarzenberg – Familienskigebiet Bödele
od połowy listopada 2025, czynne w weekendy
od 21.11.2025, czynne przez cały tydzień
Kleinwalsertal
05.12.2025, częściowe otwarcie sezonu

Montafon

29-30.11.2025, Ski Opening Montafon
Silvretta Montafon
od połowy listopada 2025, weekendowa/częściowa praca wyciągów*
od 28.11.2025, regularna praca wyciągów
Gargellen
28.11.2025
Golm
06.12.2025
Kristberg
12.12.2025
Brandnertal
od 29.11.2025, weekendowa praca wyciągów*
od 12.12.2025, regularna praca wyciągów

Großes Walsertal
Faschina
19.12.2025
Raggal
od 05.12.2025, weekendowa praca wyciągów*
od 19.12.2025, regularna praca wyciągów
Sonntag-Stein
19.12.2025
Sonnenkopf/Klostertal
05.12.2025

*przy odpowiednich warunkach śniegowych

Aktualne godziny pracy wyciągów

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