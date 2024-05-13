Rozpoczęcie sezonu narciarskiego 2025/26 w Austrii
Introduction
Zimowe otwarcia w Austrii to początek sezonu narciarskiego, na który czekali fani sportów zimowych. Kiedy pierwsze wyciągi otwierają się w ośrodkach narciarskich takich jak Ischgl, Sölden czy Saalbach-Hinterglemm, w powietrzu unosi się szczególny optymizm. Oczekiwanie na powrót na stoki jest namacalne.
Te dni są często uświetniane dużymi imprezami, koncertami i wydarzeniami sportowymi. Pierwsze skręty na świeżym śniegu, czyste górskie powietrze i uczucie zwiastujące początek zimy sprawiają, że Zimowe Otwarcia są wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich entuzjastów sportów zimowych.
Uwaga:
Nasza lista zawiera przegląd startów sezonu i wydarzeń w poszczególnych krajach związkowych. Należy pamiętać, że nie wszystkie daty sezonu zimowego 2025/26 są jeszcze znane. Staramy się dodawać i aktualizować daty na bieżąco. Ponieważ mogą wystąpić zmiany ze względu na warunki pogodowe, prosimy również o sprawdzenie strony internetowej danego regionu / kolejki linowej lub bezpośredni kontakt z lokalnym stowarzyszeniem turystycznym.
Dolna Austria
Annaberg
06.12.2025*
Hochkar
05.12.2025*
Lackenhof am Ötscher
06.12.2025*
Mönichkirchen-Mariensee
06.12.2025*
Puchberg am Schneeberg
25.12.2025*
Semmering
początek/połowa grudnia*
St. Corona/Wechsel
06.12.2025*
*przy odpowiedniej pogodzie i grubości pokrywy śnieżnej
Górna Austria
Dachstein-West/Gosau
05.12.2025
Feuerkogel/Ebensee
13.12.2025
Hinterstoder/Pyhrn Priel
od 15.11.2025, wyciągi czynne w weekendy*
od 29.11.2025, wyciągi czynne codziennie*
Hochficht/Böhmerwald
06.12.2025*
Krippenstein Dachstein/Obertraun
20.12.2025
Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
od 22.11.2025, wyciągi czynne w weekendy*
od 06.12.2025, wyciągi czynne codziennie*
*przy odpowiedniej pogodzie i grubości pokrywy śnieżnej
Karyntia
Ankogel – Mallnitz
20.12.2025
Bad Kleinkirchheim
05.12.2025 (prawdopodobnie)
Falkert/Heidi Alm
13.12.2025
Gerlitzen Alpe
29.11.2025
Goldeck
19.12.2025 (prawdopodobnie)
Heiligenblut am Grossglockner
20.12.2025
Hochrindl
06.12.2025
Katschberg
05.12.2025
Klippitztörl
06.12.2025
Lodowiec Mölltaler Gletscher
10.10.2025, start sezonu zimowego
Nassfeld
05.12.2025
Turracher Höhe
25.12.2025, start sezonu głównego
Styria
Die Tauplitz/Ausseerland – Salzkammergut
29.11.2025
Fageralm & Reiteralm
19.12.2025, start sezonu na Fageralm
Hauser Kaibling
termin jeszcze nieznany
Kreischberg/Murau
05.12.2025
Region Schladming-Dachstein
05, 06.12 i 08.12.2025, Ski Opening 2025 z Backstreet Boys
Planai & Hochwurzen
05.12.2025, start sezonu na Hochwurzen
Skiregion Ramsau/Rittisberg
05.12.2025
Schönberg-Lachtal
05.12.2025
Stuhleck – Spital am Semmering
termin jeszcze nieznany
Turracher Höhe
25.12.2025, start sezonu głównego
Ziemia Salzburska
Abtenau/Karkogel & Sonnleitn
20.12.2025
Bramberg & Neukirchen/Wildkogel Arena
05.12-08.12.2025, weekendowa praca wyciągów
od 12.12.2025, praca wyciągów codziennie
Filzmoos
termin jeszcze nieznany
Gasteinertal
28.11.2025, częściowy start sezonu na Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
05.12.2025, start sezonu na Skischaukel Dorfgastein-Großarltal
12.12.2025, start sezonu w Sportgastein
12.12-13.12.2025, festiwal Open-Air GASTEIN SOUNDS
Großarltal
termin jeszcze nieznany
Hochkönig
05.12.2025, start sezonu przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej
Lungau SkiLungau
Fanningberg – Weißpriach/Mariapfarr
06.12.2025
Großeck-Speiereck/Mauterndorf & St. Michael
termin jeszcze nieznany
Katschberg/St. Margarethen im Lungau
05.12.2025
Mittersill – Hollersbach – Stuhlfelden/ Kitz Ski
termin jeszcze nieznany
Obertauern
28.11 i 05.12.2025, Skiopening 2025
Raurisertal
12.12.2025
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
28.11.2025, częściowy start sezonu
05.12-07.12.2025, BERGFESTival
11.12-14.12.2025, Rave on Snow Festival
Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
29.11.2025, prawdopodobny start sezonu
Werfenweng
06.12.2025, start sezonu przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej
Zell am See – Kaprun
Schmittenhöhe
28.11.2025
Kitzsteinhorn
11.10.2025, start sezonu przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej
Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
05.12.2025
Tyrol
Alpbachtal Wildschönau/Ski Juwel
05.12.2025
Innsbruck i okoliczne wioski:
Axamer Lizum
21.11.2025, start sezonu zimowego
Glungezerbahn
05.12.2025, start sezonu przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej
Igls-Patscherkofel
13.12.2025
Mutters – Muttereralm
06.12.2025
Innsbruck – Nordkettenbahn
21.11.2025, start sezonu zimowego
Kühtai
28.11.2025
Kaunertaler Gletscher
sezon zimowy od 03.10.2025
Kitzbühel
22.11.2025, częściowy start sezonu
Nauders
12.12.2025
Osttirol
Aktualnie otwarte wyciągi
Großglockner Resort Kals-Matrei
06.12.2025
Hochpustertal - Sillian
05.12.2025
Kartitsch
06.12-14.12.2025, weekendowa praca wyciągów
20.12.2025, start sezonu
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld
05.12-08.12.2025, weekendowa praca wyciągów
Obertilliach - Golzentipp
17.12.2025
St. Jakob im Defereggental
06.12.2025
Ötztal
Skigebiet Sölden
13.11.2025
Gletscherskigebiet Sölden
Połowa/koniec września 2025, start sezonu narciarskiego
Obergurgl-Hochgurgl
20.11.2025
Pitztal
Pitztaler Gletscher – Rifflsee
27.09.2025, start sezonu zimowego
14.12.2025, start sezonu Rifflsee
Hochzeiger
05.12.2025
13.12.2025, Hochzeiger Open-Air z Seiler & Speer
Seefeld
05.12.2025
Serfaus-Fiss-Ladis
05.12.2025, częściowe otwarcie sezonu
od 20.12.2025, pełne otwarcie sezonu
Skicircus: Fieberbrunn
28.11.2025
Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental
06.12.2025
St. Anton am Arlberg
03.12.2025
05.12-07.12.2025, Stanton Ski Open
St. Johann in Tirol
06.12.2025
Paznaun – Ischgl
Ischgl
27.11.2025
29.11.2025, Top of the Mountain Opening Concert
Galtür
05.12.2025
Kappl
12.12.2025
See
12.12.2025
Stubaital
Fulpmes – Schlick 2000
29.11.2024
Neustift – Stubaier Gletscher
10.10.2025, start sezonu narciarskiego
07.11-09.11.2025, Stubai Zoo Opening
Tiroler Zugspitzarena
termin jeszcze nieznany
Zillertal
Hintertuxer Gletscher
Wrzesień 2025, start sezonu narciarskiego
Hochfügen
05.12.2025
Hochzillertal/Kaltenbach
05.12.2025
Mayrhofen
05.12.2025
Spieljoch/Fügen
13.12.2025
Zillertal Arena
05.12.2025
Vorarlberg
Lech Zürs/Arlberg
03.12.2025
Bregenzerwald
Warth-Schröcken
05.12.2025
Au-Schoppernau – Skigebiet Diedamskopf
13.12.2025
Damüls-Mellau
05.12.2025
Schwarzenberg – Familienskigebiet Bödele
od połowy listopada 2025, czynne w weekendy
od 21.11.2025, czynne przez cały tydzień
Kleinwalsertal
05.12.2025, częściowe otwarcie sezonu
Montafon
29-30.11.2025, Ski Opening Montafon
Silvretta Montafon
od połowy listopada 2025, weekendowa/częściowa praca wyciągów*
od 28.11.2025, regularna praca wyciągów
Gargellen
28.11.2025
Golm
06.12.2025
Kristberg
12.12.2025
Brandnertal
od 29.11.2025, weekendowa praca wyciągów*
od 12.12.2025, regularna praca wyciągów
Großes Walsertal
Faschina
19.12.2025
Raggal
od 05.12.2025, weekendowa praca wyciągów*
od 19.12.2025, regularna praca wyciągów
Sonntag-Stein
19.12.2025
Sonnenkopf/Klostertal
05.12.2025
*przy odpowiednich warunkach śniegowych