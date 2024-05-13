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Schroniska górskie latem

Waitress in dirndl serving two guests at a set table on a wooden terrace in evening sunlight.
To zupełnie wyjątkowe uczucie, gdy zatrzymujesz się w scrhronisku, a promienie słońca migoczą nad górami.

Zatrzymaj się w górskim schronisku - to wyjątkowy sposób, aby doświadczyć alpejskiego stylu życia wszystkimi zmysłami. Wakacje w austriackim stylu współtworzą rolnicy, szefowie kuchni i gospodarze. Dbają oni o to, by dania z regionalnych składników były serwowane nawet na wysokości 2000 metrów. Świeże produkty, takie jak chleb, jajka, dżem, szynka i bekon pochodzą z gospodarstw, a mleko, masło i ser z alpejskich mleczarni. Każde alpejskie schronisko ma swoje własne specjały.

Wskazówka kulinarna

Schroniska w Vorarlbergu

Wiosną zwierzęta przemieszczają się z gospodarstw do Maiensäss lub Vorsäß - miejsca wypasu na wysokości około 1000 do 1500 m n.p.m., a następnie udają się na pastwiska wysokogórskie. Ta strefa wypasu jest wykorzystywana od maja lub czerwca.
Wiele Maiensässe i schronisk górskich oferuje przekąski dla turystów lub prowadzi stacje z przekąskami. Można tam próbować regionalnych specjałów i poznawać życie alpejskich rolników.

Odkryj wybrane alpejskie trasy wędrówki i zatrzymaj się w przytulnym alpejskim schronisku.

Alpe Nova

Najpierw zjedz śniadanie, a następnie porozmawiaj z parą mleczarzy Andreą i Andreasem. Wprowadzą cię oni w tajniki produkcji Montafon Sura Kees.

Alpe Nova

Alpengasthaus Rellseck

Rustykalne górskie śniadanie z serem, smażonymi ziemniakami, jajecznicą, chlebem wiejskim i bekonem oraz z panoramicznym widokiem - od szczytów Rätikon po góry Silvretta.

Alpengasthaus Rellseck

Alpstöbli Tafamunt

Mała, przytulna górska gospoda z alpejską kuchnią i przysmakami z Vorarlbergu. Szybkie i łatwe dotarcie do niej umożliwia kolejka linowa Tafamuntbahn z Partenen.

Alpstöbli Tafamunt

Rongg-Alpe

Z klimatycznego uzdrowiska Gargellen można udać się na wielowiekowe alpejskie pastwisko. Jest otwarte od połowy czerwca do końca września.

Rongg-Alpe
Wskazówka kulinarna

Schroniska w Tyrolu

Kiedy schroniska są przystrojone kwiatami, krowy, owce i kozy pasą się na alpejskich łąkach, a zioła intensywnie pachną, oznacza to, że rozpoczęło się alpejskie lato. Posiłek w schronisku po wędrówce lub noclegu to przeżycie: delektuj się aromatycznym górskim powietrzem, podziwiaj fantastyczną panoramę, usłysz dzwonki krów w oddali i ugaś pragnienie świeżą wodą pitną ze studni.

Odkryj wybrane alpejskie trasy wędrówek w Tyrolu i zatrzymaj się w przytulym alpejskim schronisku.

Almgasthaus Boscheben

Clara wkłada serce i duszę w prowadzenie górskiej gospody na Patscherkofel na wysokości 2030 metrów - prawdziwa wskazówka dla wtajemniczowych!

Boscheben-Alm

Eng Alm

Ok. 240 krów pasie się na bujnych alpejskich łąkach wokół największej alpejskiej wioski w sercu gór Karwendel. Jedną ze specjalności tego miejsca jest ser Enger Almkäse.

Eng Alm

Almen w Gaistal

Wysoka dolina w Leutasch w regionie Seefeld to królestwo alpejskich pastwisk z szerokim wyborem schronisk górskich. Kulinarna podróż przez tyrolską kuchnię.

Kuchnia w Gaistal

Aschinger Alm

W Alpengasthof można skosztować domowych produktów z serowarni, tyrolskiego boczku, alpejskiego salami, miodu i sznapsa.

Berggasthof Aschinger Alm

Ritzau-Alm

Można tu zjeść obfite tyrolskie przekąski, specjały z dziczyzny z własnego polowania, dania z wołu alpejskiego i domowe ciasta - z widokiem na góry Kaiser.

Ritzau-Alm

Berg'k'hof Kaisertal

Znani z regionalnych produktów ekologicznych właściciele schroniska serwują pyszne śniadanie w formie bufetu. Restauracja czynna jest siedem dni w tygodniu.

Restaurant Berg'k'hof Kaisertal

Au Hochalm

Wszystko jest tu domowej roboty: specjały z alpejskiego mleka, alpejskich świń i alpejskiego bydła. A jajko na śniadanie pochodzi każdego dnia z domowego kurnika.

Au Hochalm

Hinterschießling-Alm

Ciesz się górskim śniadaniem w regionie Wilder Kaiser: świeżo upieczony chleb, domowe pasty do smarowania, szynka i salami z wołowiny Angus.

Hinterschießling-Alm
Wskazówki kulinarne

Schroniska w Ziemi Salzburskiej

Około 165 certyfikowanych alpejskich schronisk letnich czeka na Ciebie w Ziemi Salzburskiej - dla prawdziwego alpejskiego doświadczenia. Tutaj można skosztować regionalnych specjałów, takich jak knedle z serem Pinzgau. Niektóre schroniska mają specjalne przeznaczenie: dla turystów z dziećmi w wózkach - idealne dla rodzin i łatwo dostępne! Schroniska dla rowerzystów górskich oferują własne szlaki rowerowe, a w schroniskach artystycznych i kulturalnych można wziąć udział w specjalnych wydarzeniach.

Letnie schroniska górskie

tom Almhütte w Maria Alm

Ciesz się wyjątkowym początkiem dnia z alpejskim brunchem na słonecznym tarasie nowoczesnego alpejskiego schroniska o rustykalnym uroku.

tom Almhütte

Pottinger Hütte w Bad Gastein

Bekon, ser, chleb i masło własnej produkcji. I wymarzony widok na Park Narodowy Wysokich Taurów.

Pottinger Hütte

Schroniska w Lungau

Wędrówki od alpejskiego pastwiska do alpejskiego pastwiska. Alpejscy hodowcy bydła mlecznego i gospodarze zapraszają na domowe specjały.

Schroniska w Ziemi Salzburskiej

Wallehenhütte in Filzmoos

Dzień dobry z Bischofsmütze, Hochkönig, a nawet Großglockner! Śniadanie dla wędrowców jest dostępne na zamówienie.

Wallehenhütte na Sulzenalm

Präau-Hochalm w Dorfgastein

Prawdziwy raj dla smakoszy! Wszystkie zwierzęta z Präaugut przebywają latem na wysokogórskich pastwiskach i codziennie dają mleko, które służy do produkcji masła i sera.

Präau-Hochalm

Amoseralm in Dorfgastein

Po zachodniej stronie doliny w Dorfgastein gospodarze serwują chleb, bekon i ser na wysokości 1200 metrów.

Amoser-Alm

Mayerlehenhütte w Hintersee

W weekendy serwowane jest ekologiczne śniadanie: domowe ekologiczne mleko, ser, szynka i chleb. Do obiektu Alm można dotrzeć z wózkiem dziecięcym leśną ścieżką.

Mayerlehenhütte na Gruberalm

Filzmoosalm w Großarltal

Rolnicy Bettina i Manfred prowadzą wielowiekową rodzinną firmę. Bettina produkuje świeże masło i kwaśny ser na górskich pastwiskach.

Filzmoosalm

Die.Deantnerin Hütte w Deanten

Śniadanie w stylowym alpejskim schronisku z widokiem na Hochkönig serwowane jest w Deantnerin po wcześniejszej rezerwacji.

Die.Deantnerin

Mußbachalm w Maria Alm

W Kräuteralm w regionie Hochkönig ser, masło i chleb są domowej roboty, a potrawy są aromatyzowane ziołami.

Mußbachalm
Wskazówka kulinarna

Schroniska i pastwiska w Styrii

Jeśli szukasz przyjemności bez sztucznych dodatków, znajdziesz ją na alpejskich pastwiskach w Styrii. Przysmaki serwowane są z dodatkiem serdeczności i widokiem na góry. W Styrii znajduje się 1666 alpejskich pastwisk, z których 801 jest uprawianych. Pomiędzy parkami narodowymi, parkiem biosfery UNESCO i licznymi obszarami chronionymi można znaleźć liczne schroniska.
Park przyrody Almenland jest jednym z największych alpejskich pastwisk w Europie. Motto brzmi: wejdź, ciesz się i dokonuj kulinarnych odkryć od schroniska do schroniska.

Schroniska w Styrii

Kuchnia od nagradzanego kucharza

W regionie Schladming-Dachstein najlepszy szef kuchni Richard Rauch tworzy dania wspólnie z gospodarzami schronisk.

Schroniska w ramach Almkulinarik

Teichalm i Sommeralm

Jedzenie na świeżym alpejskim powietrzu: od restauracji po rustykalne alpejskie schroniska. Czeka tu szeroki wybór kulinarnych przysmaków.

Teichalm i Sommeralm

Moarhof-Alm

350-letnia restauracja Moarhof Alm serwuje pstrąga górskiego i dania kuchni domowej z widokiem na Alpy Ennstalskie.

Moarhof-Alm
Wskazówka kulinarna

Schroniska w Karyntii

Rolnictwo alpejskie ma długą tradycję w Rezerwacie Biosfery UNESCO Nockberge. Ludzkie ręce i pasące się zwierzęta pielęgnują trawiaste zbocza. Niektóre alpejskie pastwiska w Karyntii są uprawiane od 400 lat. Spalone słońcem drewniane fasady i przytulne salony schronisk oferują przytulną atmosferę. Kiedy na początku XX wieku mieszkańcy miast odkryli naturę jako miejsce relaksu, powstały tu również pierwsze schroniska dla turystów. Najstarszym z nich jest Alexanderhütte.

Schroniska czynne latem

AlexanderAlm

W ramach alpejskiego śniadania Slow Food serwowany jest bufet z przysmakami z własnego gospodarstwa ekologicznego.

AlexanderAlm

Hermagorer Bodenalm

Latem krowy pasą się na alpejskich łąkach regionu Weissensee, a mleko jest przetwarzane na ser i masło śmietankowe w alpejskiej mleczarni.

Hermagorer Bodenalm

Lammersdorfer Alm

Nad jeziorem Millstätter See na wysokości 1500 metrów roztacza się wyjątkowa panorama, a śniadanie Hüttenpfandl z jajkami, bekonem i serem jest szczególnie obfite.

Lammersdorfer Alm
Wskazówka kulinarna

Schroniska w Górnej Austrii

Czy to rustykalna chata alpejska, czy nowoczesne schronisko górskie - tutaj znajdziesz regionalne przysmaki, takie jak świeży chleb, pikantny boczek i górski ser. Zwłaszcza w Alpach Wapiennych, Salzkammergut lub Mühlviertel schroniska oferują zapierające dech w piersiach widoki i ciepłą gościnność.
Czy to na wysokości 1500 metrów, czy pośród kwitnących alpejskich łąk - każde schronisko obiecuje przyjemność i relaks. Po orzeźwiającej przerwie można kontynuować odkrywanie przyrody Górnej Austrii.

Najlepsze schroniska

Gasthaus Rettenbachalm

W hotelu Gasthaus Rettenbachalm w Bad Ischl Florian Simmer serwuje dania kuchni austriackiej z regionalnych składników oraz domowe wypieki.

Gasthaus Rettenbachalm

Gowilalm w Spital am Phyrn

Gowilalm zachwyca regionalnymi specjałami i fantastyczną przyrodą. Po wędrówce czeka na Ciebie pikantna przekąska i domowe wypieki.

Gowilalm

Ennser Hütte

Ciesz się autentyczną kuchnią na tarasie lub w salonie - z regionalnymi składnikami, daniami opalanymi drewnem i świeżo nalanym piwem. Domowe wypieki wliczone w cenę!

Ennser Hütte
Wskazówka kulinarna

Schroniska w Dolnej Austrii

Prawdziwe, przytulne i pełne uroku: schroniska i górskie pastwiska w Dolnej Austrii zapraszają do cieszenia się ciszą i spokojem oraz prawdziwym górskim życiem. Z dala od zgiełku można się zrelaksować i poczuć naturę. Podczas gdy dzieci bawią się na alpejskim pastwisku, Ty możesz rozgościć się na słonecznym tarasie.
Kwitnące łąki, imponujące górskie szczyty i krowy na pastwisku sprawią, że zapomnisz o codzienności.

Schroniska

Knofeleben

Kuchnia w schronisku oferuje regionalne produkty i domowe dania. Szlak przez Bodenwiese, największe alpejskie pastwisko Dolnej Austrii.

Knofeleben

Enzianhütte

Gospodarze, Sunny & Didi, rustykalna atmosfera schroniska, pieczeń wieprzowa, pierogi z serem i goryczkowe burgery. Codzienne sezonowe specjały!

Enzianhütte

Ybbstalerhütte

Dzikie i romantyczne: do schroniska można dotrzeć tylko pieszo. Czekają tam regionalnne produkty i potrawy. Liczne szlaki i rozgwieżdżone niebo zachęcają do gościny!

Ybbstalerhütte
Czy wiesz, że...?

... jajko na śniadanie musi gotować się dłużej na górze?

Im wyżej w górach, tym dłuższy czas gotowania jajka!
Wyjaśnienie: temperatura wrzenia wody zależy od ciśnienia w atmosferze i wynosi tylko 100 stopni Celsjusza przy normalnym ciśnieniu - jest niższa na wysokościach alpejskich.
Jeśli jajko jest gotowane w niższej temperaturze, naturalnie trwa to dłużej, aż stanie się twarde (lub najlepiej: miękkie).
Z reguły temperatura wrzenia obniża się o około jeden stopień na każde 300 metrów wysokości.

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