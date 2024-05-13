... jajko na śniadanie musi gotować się dłużej na górze?

Im wyżej w górach, tym dłuższy czas gotowania jajka!

Wyjaśnienie: temperatura wrzenia wody zależy od ciśnienia w atmosferze i wynosi tylko 100 stopni Celsjusza przy normalnym ciśnieniu - jest niższa na wysokościach alpejskich.

Jeśli jajko jest gotowane w niższej temperaturze, naturalnie trwa to dłużej, aż stanie się twarde (lub najlepiej: miękkie).

Z reguły temperatura wrzenia obniża się o około jeden stopień na każde 300 metrów wysokości.