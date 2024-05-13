Schroniska górskie latem
Introduction
Zatrzymaj się w górskim schronisku - to wyjątkowy sposób, aby doświadczyć alpejskiego stylu życia wszystkimi zmysłami. Wakacje w austriackim stylu współtworzą rolnicy, szefowie kuchni i gospodarze. Dbają oni o to, by dania z regionalnych składników były serwowane nawet na wysokości 2000 metrów. Świeże produkty, takie jak chleb, jajka, dżem, szynka i bekon pochodzą z gospodarstw, a mleko, masło i ser z alpejskich mleczarni. Każde alpejskie schronisko ma swoje własne specjały.
Schroniska w Vorarlbergu
Wiosną zwierzęta przemieszczają się z gospodarstw do Maiensäss lub Vorsäß - miejsca wypasu na wysokości około 1000 do 1500 m n.p.m., a następnie udają się na pastwiska wysokogórskie. Ta strefa wypasu jest wykorzystywana od maja lub czerwca.
Wiele Maiensässe i schronisk górskich oferuje przekąski dla turystów lub prowadzi stacje z przekąskami. Można tam próbować regionalnych specjałów i poznawać życie alpejskich rolników.
Odkryj wybrane alpejskie trasy wędrówki i zatrzymaj się w przytulnym alpejskim schronisku.
Alpe Nova
Najpierw zjedz śniadanie, a następnie porozmawiaj z parą mleczarzy Andreą i Andreasem. Wprowadzą cię oni w tajniki produkcji Montafon Sura Kees.
Alpengasthaus Rellseck
Rustykalne górskie śniadanie z serem, smażonymi ziemniakami, jajecznicą, chlebem wiejskim i bekonem oraz z panoramicznym widokiem - od szczytów Rätikon po góry Silvretta.
Alpstöbli Tafamunt
Mała, przytulna górska gospoda z alpejską kuchnią i przysmakami z Vorarlbergu. Szybkie i łatwe dotarcie do niej umożliwia kolejka linowa Tafamuntbahn z Partenen.
Schroniska w Tyrolu
Kiedy schroniska są przystrojone kwiatami, krowy, owce i kozy pasą się na alpejskich łąkach, a zioła intensywnie pachną, oznacza to, że rozpoczęło się alpejskie lato. Posiłek w schronisku po wędrówce lub noclegu to przeżycie: delektuj się aromatycznym górskim powietrzem, podziwiaj fantastyczną panoramę, usłysz dzwonki krów w oddali i ugaś pragnienie świeżą wodą pitną ze studni.
Odkryj wybrane alpejskie trasy wędrówek w Tyrolu i zatrzymaj się w przytulym alpejskim schronisku.
Almgasthaus Boscheben
Clara wkłada serce i duszę w prowadzenie górskiej gospody na Patscherkofel na wysokości 2030 metrów - prawdziwa wskazówka dla wtajemniczowych!
Eng Alm
Ok. 240 krów pasie się na bujnych alpejskich łąkach wokół największej alpejskiej wioski w sercu gór Karwendel. Jedną ze specjalności tego miejsca jest ser Enger Almkäse.
Almen w Gaistal
Wysoka dolina w Leutasch w regionie Seefeld to królestwo alpejskich pastwisk z szerokim wyborem schronisk górskich. Kulinarna podróż przez tyrolską kuchnię.
Aschinger Alm
W Alpengasthof można skosztować domowych produktów z serowarni, tyrolskiego boczku, alpejskiego salami, miodu i sznapsa.
Ritzau-Alm
Można tu zjeść obfite tyrolskie przekąski, specjały z dziczyzny z własnego polowania, dania z wołu alpejskiego i domowe ciasta - z widokiem na góry Kaiser.
Berg'k'hof Kaisertal
Znani z regionalnych produktów ekologicznych właściciele schroniska serwują pyszne śniadanie w formie bufetu. Restauracja czynna jest siedem dni w tygodniu.
Au Hochalm
Wszystko jest tu domowej roboty: specjały z alpejskiego mleka, alpejskich świń i alpejskiego bydła. A jajko na śniadanie pochodzi każdego dnia z domowego kurnika.
Schroniska w Ziemi Salzburskiej
Około 165 certyfikowanych alpejskich schronisk letnich czeka na Ciebie w Ziemi Salzburskiej - dla prawdziwego alpejskiego doświadczenia. Tutaj można skosztować regionalnych specjałów, takich jak knedle z serem Pinzgau. Niektóre schroniska mają specjalne przeznaczenie: dla turystów z dziećmi w wózkach - idealne dla rodzin i łatwo dostępne! Schroniska dla rowerzystów górskich oferują własne szlaki rowerowe, a w schroniskach artystycznych i kulturalnych można wziąć udział w specjalnych wydarzeniach.
tom Almhütte w Maria Alm
Ciesz się wyjątkowym początkiem dnia z alpejskim brunchem na słonecznym tarasie nowoczesnego alpejskiego schroniska o rustykalnym uroku.
Pottinger Hütte w Bad Gastein
Bekon, ser, chleb i masło własnej produkcji. I wymarzony widok na Park Narodowy Wysokich Taurów.
Schroniska w Lungau
Wędrówki od alpejskiego pastwiska do alpejskiego pastwiska. Alpejscy hodowcy bydła mlecznego i gospodarze zapraszają na domowe specjały.
Wallehenhütte in Filzmoos
Dzień dobry z Bischofsmütze, Hochkönig, a nawet Großglockner! Śniadanie dla wędrowców jest dostępne na zamówienie.
Präau-Hochalm w Dorfgastein
Prawdziwy raj dla smakoszy! Wszystkie zwierzęta z Präaugut przebywają latem na wysokogórskich pastwiskach i codziennie dają mleko, które służy do produkcji masła i sera.
Amoseralm in Dorfgastein
Po zachodniej stronie doliny w Dorfgastein gospodarze serwują chleb, bekon i ser na wysokości 1200 metrów.
Mayerlehenhütte w Hintersee
W weekendy serwowane jest ekologiczne śniadanie: domowe ekologiczne mleko, ser, szynka i chleb. Do obiektu Alm można dotrzeć z wózkiem dziecięcym leśną ścieżką.
Filzmoosalm w Großarltal
Rolnicy Bettina i Manfred prowadzą wielowiekową rodzinną firmę. Bettina produkuje świeże masło i kwaśny ser na górskich pastwiskach.
Die.Deantnerin Hütte w Deanten
Śniadanie w stylowym alpejskim schronisku z widokiem na Hochkönig serwowane jest w Deantnerin po wcześniejszej rezerwacji.
Schroniska i pastwiska w Styrii
Jeśli szukasz przyjemności bez sztucznych dodatków, znajdziesz ją na alpejskich pastwiskach w Styrii. Przysmaki serwowane są z dodatkiem serdeczności i widokiem na góry. W Styrii znajduje się 1666 alpejskich pastwisk, z których 801 jest uprawianych. Pomiędzy parkami narodowymi, parkiem biosfery UNESCO i licznymi obszarami chronionymi można znaleźć liczne schroniska.
Park przyrody Almenland jest jednym z największych alpejskich pastwisk w Europie. Motto brzmi: wejdź, ciesz się i dokonuj kulinarnych odkryć od schroniska do schroniska.
Kuchnia od nagradzanego kucharza
W regionie Schladming-Dachstein najlepszy szef kuchni Richard Rauch tworzy dania wspólnie z gospodarzami schronisk.
Teichalm i Sommeralm
Jedzenie na świeżym alpejskim powietrzu: od restauracji po rustykalne alpejskie schroniska. Czeka tu szeroki wybór kulinarnych przysmaków.
Schroniska w Karyntii
Rolnictwo alpejskie ma długą tradycję w Rezerwacie Biosfery UNESCO Nockberge. Ludzkie ręce i pasące się zwierzęta pielęgnują trawiaste zbocza. Niektóre alpejskie pastwiska w Karyntii są uprawiane od 400 lat. Spalone słońcem drewniane fasady i przytulne salony schronisk oferują przytulną atmosferę. Kiedy na początku XX wieku mieszkańcy miast odkryli naturę jako miejsce relaksu, powstały tu również pierwsze schroniska dla turystów. Najstarszym z nich jest Alexanderhütte.
AlexanderAlm
W ramach alpejskiego śniadania Slow Food serwowany jest bufet z przysmakami z własnego gospodarstwa ekologicznego.
Hermagorer Bodenalm
Latem krowy pasą się na alpejskich łąkach regionu Weissensee, a mleko jest przetwarzane na ser i masło śmietankowe w alpejskiej mleczarni.
Schroniska w Górnej Austrii
Czy to rustykalna chata alpejska, czy nowoczesne schronisko górskie - tutaj znajdziesz regionalne przysmaki, takie jak świeży chleb, pikantny boczek i górski ser. Zwłaszcza w Alpach Wapiennych, Salzkammergut lub Mühlviertel schroniska oferują zapierające dech w piersiach widoki i ciepłą gościnność.
Czy to na wysokości 1500 metrów, czy pośród kwitnących alpejskich łąk - każde schronisko obiecuje przyjemność i relaks. Po orzeźwiającej przerwie można kontynuować odkrywanie przyrody Górnej Austrii.
Gasthaus Rettenbachalm
W hotelu Gasthaus Rettenbachalm w Bad Ischl Florian Simmer serwuje dania kuchni austriackiej z regionalnych składników oraz domowe wypieki.
Gowilalm w Spital am Phyrn
Gowilalm zachwyca regionalnymi specjałami i fantastyczną przyrodą. Po wędrówce czeka na Ciebie pikantna przekąska i domowe wypieki.
Schroniska w Dolnej Austrii
Prawdziwe, przytulne i pełne uroku: schroniska i górskie pastwiska w Dolnej Austrii zapraszają do cieszenia się ciszą i spokojem oraz prawdziwym górskim życiem. Z dala od zgiełku można się zrelaksować i poczuć naturę. Podczas gdy dzieci bawią się na alpejskim pastwisku, Ty możesz rozgościć się na słonecznym tarasie.
Kwitnące łąki, imponujące górskie szczyty i krowy na pastwisku sprawią, że zapomnisz o codzienności.
Knofeleben
Kuchnia w schronisku oferuje regionalne produkty i domowe dania. Szlak przez Bodenwiese, największe alpejskie pastwisko Dolnej Austrii.
Enzianhütte
Gospodarze, Sunny & Didi, rustykalna atmosfera schroniska, pieczeń wieprzowa, pierogi z serem i goryczkowe burgery. Codzienne sezonowe specjały!
... jajko na śniadanie musi gotować się dłużej na górze?
Im wyżej w górach, tym dłuższy czas gotowania jajka!
Wyjaśnienie: temperatura wrzenia wody zależy od ciśnienia w atmosferze i wynosi tylko 100 stopni Celsjusza przy normalnym ciśnieniu - jest niższa na wysokościach alpejskich.
Jeśli jajko jest gotowane w niższej temperaturze, naturalnie trwa to dłużej, aż stanie się twarde (lub najlepiej: miękkie).
Z reguły temperatura wrzenia obniża się o około jeden stopień na każde 300 metrów wysokości.