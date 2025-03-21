Zawsze podążając za winoroślą - w winnicach Burgenlandu, wzdłuż Dunaju, przez piwniczne uliczki Dolnej Austrii, przez styryjskie wzgórza lub wokół Wiednia.

Wędrówka przez skąpane w słońcu winnice, zapach dojrzałych winogron unoszący się w powietrzu i cel podróży zawsze w zasięgu wzroku: kieliszek wybornego wina w towarzystwie przekąski złożonej z regionalnych specjałów. W Austrii wędrówki i kulinarne rozkosze można wspaniale połączyć - na spokojnych trasach przez słynne regiony uprawy winorośli, z przystankami u winiarzy, którzy serwują swoje najlepsze wina w swoich winiarniach i tawernach.