Najpiękniejsze szlaki winiarskie w Austrii
Introduction
Wędrówka przez skąpane w słońcu winnice, zapach dojrzałych winogron unoszący się w powietrzu i cel podróży zawsze w zasięgu wzroku: kieliszek wybornego wina w towarzystwie przekąski złożonej z regionalnych specjałów. W Austrii wędrówki i kulinarne rozkosze można wspaniale połączyć - na spokojnych trasach przez słynne regiony uprawy winorośli, z przystankami u winiarzy, którzy serwują swoje najlepsze wina w swoich winiarniach i tawernach.
Burgenland
Od jeziora Neusiedl po Blaufränkischland i piwniczne uliczki na południu - wino odgrywa tutaj wiodącą rolę.
Region uprawy winorośli Burgenland - mocne wina z krainy słońca.
Wędrówki z winem w Burgenlandzie
Burgenland Środkowy - Rosalia
Na szlaku aromatycznego Blaufränkisch: tablice informacyjne na temat wina informują miłośników wina podczas godzinnej wędrówki winiarskiej.
Południowy Burgenland
Wędrówka po jednej z najpiękniejszych winnic w Burgenlandzie, przez lasy, polany i piękne piwnice.
Dolna Austria
Osiem regionów winiarskich czeka, aby odkryć je pieszo i skosztować wyrafinowanych owoców winorośli - w tawernach winnych wzdłuż szlaków turystycznych.
Region uprawy winorośli w Dolnej Austrii - wspaniały kraj winiarski nad Dunajem.
Szlaki winiarskie w Dolnej Austrii
Weinviertel
Dwugodzinna wędrówka prowadzi przez winnice i piwniczki. Wyśmienite wina i widok na zamek Falkenstein dopełniają wrażeń.
Dolina Wachau
Wędrówka etapami wzdłuż Dunaju przez region światowego dziedzictwa: wyjątkowe doświadczenie! Zawsze w towarzystwie win z całego świata!
Styria
Typowe dla Styrii: tutaj można wędrować po łagodnych i stromych winnicach, których podjazdy są nagradzane wspaniałymi widokami i być może kieliszkiem południowostyryjskiego wina.
Region uprawy winorośli Styria - wspaniały terroir dla Sauvignon Blanc & Co.
Wędrówki winiarskie w Styrii
Południowa Styria
Grzechota, wygląda jak wiatrak i trzyma ptaki z dala od winogron: Klapotetz. Wycieczka tematyczna łączy kulturę z (winną) przyjemnością.
Schilcherland
Z każdym krokiem bliżej winnych doznań. W południowej Styrii pasjonaci winiarstwa rozpieszczają swoimi winami (Schilcher) i styryjskimi przysmakami.
Wiedeń
Winnice w centrum miasta? Liczne winiarnie z zapierającymi dech w piersiach widokami czekają na miłośników wina.
Wiedeński region uprawy winorośli - stara tradycja winiarska - nowa kultura winiarska.
Wędrówki z winem po Wiedniu
Stammersdorf
uPrzez imponującą wydrążoną ścieżkę z wysokimi lessowymi ścianami, trasa prowadzi do Obere Jungenberggasse - z widokiem na wiedeńską panoramę i winorośl Grüner Veltliner.