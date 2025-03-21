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Najpiękniejsze szlaki winiarskie w Austrii

Two people at an outdoor table with wine glasses and bottle, vineyards in the background.
Zawsze podążając za winoroślą - w winnicach Burgenlandu, wzdłuż Dunaju, przez piwniczne uliczki Dolnej Austrii, przez styryjskie wzgórza lub wokół Wiednia.

Wędrówka przez skąpane w słońcu winnice, zapach dojrzałych winogron unoszący się w powietrzu i cel podróży zawsze w zasięgu wzroku: kieliszek wybornego wina w towarzystwie przekąski złożonej z regionalnych specjałów. W Austrii wędrówki i kulinarne rozkosze można wspaniale połączyć - na spokojnych trasach przez słynne regiony uprawy winorośli, z przystankami u winiarzy, którzy serwują swoje najlepsze wina w swoich winiarniach i tawernach.

Burgenland

Od jeziora Neusiedl po Blaufränkischland i piwniczne uliczki na południu - wino odgrywa tutaj wiodącą rolę.

Wędrówki po winnicach w Burgenlandzie

Region uprawy winorośli Burgenland - mocne wina z krainy słońca.

Wędrówki z winem w Burgenlandzie

Burgenland Środkowy - Rosalia

Na szlaku aromatycznego Blaufränkisch: tablice informacyjne na temat wina informują miłośników wina podczas godzinnej wędrówki winiarskiej.

Szlak Blaufränkisch Horitschon

Południowy Burgenland

Wędrówka po jednej z najpiękniejszych winnic w Burgenlandzie, przez lasy, polany i piękne piwnice.

Szlak okrężny Csaterberg

Jezioro Nezyderskie

Jeśli lubisz długie proste odcinki i chcesz odkryć ptaki i solniska w Parku Narodowym Jezioro Nezyderskie - Seewinkel, pokochasz tę okolicę

Z Illmitz do Podersdorf

Dolna Austria

Osiem regionów winiarskich czeka, aby odkryć je pieszo i skosztować wyrafinowanych owoców winorośli - w tawernach winnych wzdłuż szlaków turystycznych.

Szlakiem win w Dolnej Austrii

Region uprawy winorośli w Dolnej Austrii - wspaniały kraj winiarski nad Dunajem.

Szlaki winiarskie w Dolnej Austrii

Weinviertel

Dwugodzinna wędrówka prowadzi przez winnice i piwniczki. Wyśmienite wina i widok na zamek Falkenstein dopełniają wrażeń.

Wędrówka Kleiner Falkenflug

Dolina Wachau

Wędrówka etapami wzdłuż Dunaju przez region światowego dziedzictwa: wyjątkowe doświadczenie! Zawsze w towarzystwie win z całego świata!

Szlak światowego dziedzictwa

Waldviertel

W największym austriackim miasteczku winiarskim wszystko kręci się wokół wina: wędrówka przez urokliwy krajobraz winiarski, poznanie winnic Langenlois i najlepszych win.

Szlak winny Langenlois

Styria

Typowe dla Styrii: tutaj można wędrować po łagodnych i stromych winnicach, których podjazdy są nagradzane wspaniałymi widokami i być może kieliszkiem południowostyryjskiego wina.

Szlaki winiarskie w Styrii

Region uprawy winorośli Styria - wspaniały terroir dla Sauvignon Blanc & Co.

Wędrówki winiarskie w Styrii

Południowa Styria

Grzechota, wygląda jak wiatrak i trzyma ptaki z dala od winogron: Klapotetz. Wycieczka tematyczna łączy kulturę z (winną) przyjemnością.

Szlak turystyczny Klapotetz

Schilcherland

Z każdym krokiem bliżej winnych doznań. W południowej Styrii pasjonaci winiarstwa rozpieszczają swoimi winami (Schilcher) i styryjskimi przysmakami.

Przyjemne wędrówki

Uzdrowisko termalne i kraina wulkanów

Wędruj przez winnice, podziwiaj panoramiczne widoki z punktu widokowego i zatrzymaj się w najlepszych winiarniach regionu.

Szlak wina i wież

Wiedeń

Winnice w centrum miasta? Liczne winiarnie z zapierającymi dech w piersiach widokami czekają na miłośników wina.

Wycieczki winiarskie w Wiedniu

Wiedeński region uprawy winorośli - stara tradycja winiarska - nowa kultura winiarska.

Wędrówki z winem po Wiedniu

Stammersdorf

uPrzez imponującą wydrążoną ścieżkę z wysokimi lessowymi ścianami, trasa prowadzi do Obere Jungenberggasse - z widokiem na wiedeńską panoramę i winorośl Grüner Veltliner.

Ze Stammersdorf do Strebersdorf

Grinzing

Gdy dotrzesz do Nussberg, wiedeńska panorama leży u twoich stóp - z Wieżą Dunaju po lewej stronie i Wieżą Milenijną po prawej stronie Dunaju.

Z Grinzing do Nussdorf

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