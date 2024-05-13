Tyrol: wyjątkowe Edelbrandy

Zielone zbocza, sady owocowe i sękate śliwki: witamy w Brennereidorf Stanz, miejscowości w Tirol West położonej na wysokości 1040 metrów nad poziomem morza, co czyni ją najwyżej położonym obszarem uprawy owoców w Europie. Słoneczne położenie i przemyślany system nawadniania zapewniają aromat i wysoką zawartość cukru w owocach.

Ta licząca 650 mieszkańców wioska uchodzi za wysoko wyspecjalizowanego producenta szlachetnych trunków. Spośród około 150 gospodarstw domowych aż 90 zajmuje się produkcją Edelbrand. Jednym z takich gospodarzy jest Simon Nothdurfter, ktory zasłynął dzięki swojej destylarni „Giggus” – jej nazwa oznacza „ostrą wodę” i doskonale oddaje istotę sprawy.

W przeciwieństwie do sznapsa do produkcji szlachetnego destylatu Edelbrand wykorzystuje się wyłącznie w pełni dojrzałe owoce - składa się on zatem w stu procentach z soku owocowego. Dzięki temu smakosze mogą poczuć aromat owoców w każdym kieliszku i delektować się ich delikatnym, długotrwałym smakiem na podniebieniu.