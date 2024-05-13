Wódka, whisky i gin z Austrii
Introduction
Na zdrowie! Produktem, w którym surowiec odgrywa niezwykle ważną rolę, jest szlachetna brandy: w wysokoprocentowych, złożonych alkoholach odzwierciedla się esencja smaku uszlachetnionych owoców i ziół. Jakość ma tu najwyższy priorytet! Niektóre trunki leżakują nawet do dziesięciu lat, zanim trafią do kieliszków i smakosze będą mogli nimi wznieść toast.
W całej Austrii destylarnie zajmują się produkcją sznapsa - rzemiosłem, które obecnie odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń, takich jak cenne miedziane kotły. Często do tego celu uprawia się owoce we własnym ogrodzie.
Odkryjj świat lokalnych trunków, whisky i ginów.
Tyrol: wyjątkowe Edelbrandy
Zielone zbocza, sady owocowe i sękate śliwki: witamy w Brennereidorf Stanz, miejscowości w Tirol West położonej na wysokości 1040 metrów nad poziomem morza, co czyni ją najwyżej położonym obszarem uprawy owoców w Europie. Słoneczne położenie i przemyślany system nawadniania zapewniają aromat i wysoką zawartość cukru w owocach.
Ta licząca 650 mieszkańców wioska uchodzi za wysoko wyspecjalizowanego producenta szlachetnych trunków. Spośród około 150 gospodarstw domowych aż 90 zajmuje się produkcją Edelbrand. Jednym z takich gospodarzy jest Simon Nothdurfter, ktory zasłynął dzięki swojej destylarni „Giggus” – jej nazwa oznacza „ostrą wodę” i doskonale oddaje istotę sprawy.
W przeciwieństwie do sznapsa do produkcji szlachetnego destylatu Edelbrand wykorzystuje się wyłącznie w pełni dojrzałe owoce - składa się on zatem w stu procentach z soku owocowego. Dzięki temu smakosze mogą poczuć aromat owoców w każdym kieliszku i delektować się ich delikatnym, długotrwałym smakiem na podniebieniu.
Uprawa, miażdżenie (rozdrabnianie owoców), destylacja i rozlewanie: droga moreli, gruszki, porzeczki lub maliny z ogrodu do kieliszka ma wiele etapów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o powstawaniu tych wysokoprocentowych przysmaków, możesz to zrobić na tyrolskiej trasie sznapsowej. Klarowność, owocowość i czystość – to cechy, które od zawsze charakteryzują sznapsa. Ponad 40 destylarni sznapsa w północnym i wschodnim Tyrolu otwiera swoje podwoje dla ciekawskich i smakoszy, którzy po zwiedzaniu mogą oczywiście degustować wyśmienite trunki.
Tyrol, królestwo EdelbranduEdelbrand, likiery, gin, rum, whisky i wiele innych: zachodnia Austria słynie z wysokoprocentowych trunków. Poniżej przedstawiamy wybór godnych polecenia destylarni.
Kaufmann Spirits, Ellmau
Wolfgang Kaufmann poświęca się produkcji alkoholi z wielkim zaangażowaniem. Delikatny smak: 2022 Kaufmann Spirits „Orange”. Z destylarnią pokazową!
Brennerei Rochelt, Fritzens niedaleko Innsbrucku
Klasyki, białe kruki i mieszanki likierów z najlepszych owoców regionu. Trunki „Naturstarken” z ozdobnymi korkami z kryształu Swarovskiego mają co najmniej dziesięć lat.
Giggus Brennerei, Stanz koło Landeck
Simon Nothdurfter wytwarza swoje klasyczne produkty ze śliwek, jabłek, gruszek i jarzębiny. „Prozdrowotne” warianty powstają np. z goryczki lub arcydzięgla.
Naturbrennerei Kuenz, Dölsach
W 12. pokoleniu, z widokiem na Dolomity Lienckie, powstają tu wszelkiego rodzaju Edelbrandy z regionalnych owoców, ziół i wody ze źródła św. Jerzego.
Styria: dojrzałe owoce z Vulkanland
Od czterech pokoleń rodzina Gölles uprawia sady i ogrody jabłkowe na słonecznych wzgórzach wokół średniowiecznego miasta Riegersburg. W poszukiwaniu idealnego smaku regionu zasadzili oni w swoich ogrodach stare, rzadkie odmiany owoców. Należą do nich tysiące drzew śliwkowych, gruszkowych i gruszek jelenich. Z najlepszych owoców, w miedzianym kotle Alois Gölles destzluje najlepsze sznapsy.
Szlachetne i wielokrotnie nagradzane brandy z gruszek, moreli, śliwek i jabłek nie zawierają dodatku cukru, aromatów ani barwników. Oprócz tego produkuje się tu gin, whisky, rum i wermut. Raj dla smakoszy mocnych trunków!
Masz ochotę na coś ekstrawaganckiego? Wielokrotnie nagradzany „XA Vogelbeer 2000” w limitowanej edycji firmy Gölles pachnie marcepanem i ma niezwykle gęsty, dymny i ziemisty smak.
Znane destylarnie w StyriiKraj związkowy, z którego pochodzą „te” jabłka, produkuje z nich również Edelbrandy – nie tylko zresztą z nich, bo i z wielu innych owoców, które rosną na styryjskich halach i łąkach.
Destylarnia Hochstrasser, Mooskirchen
Ta rodzinna firma produkuje wysokiej jakości destylaty owocowe i szlachetne według tradycyjnych metod. Polecamy: destylat owocowy ze styryjskich jabłek i gruszek.
Ziemia Salzburska: aromaty lasu
Mandlberggut położone jest na wysokości 980 metrów n.p.m. w Radstadt i oferuje wspaniałe widoki na Dachstein. Tutaj rodzina Warterów założyła swoją manufakturę, w której między innymi w mistrzowski sposób przetwarza lokalne rośliny na szlachetne trunki.
Na przykład sosna limba lub sosna górska - gatunki sosny występujące wyłącznie w Alpach. Możecie odwiedzić je w ich małym raju i podczas wycieczki z przewodnikiem dowiedzieć się wszystkiego o procesie produkcji: od zbiorów po wytwarzanie esencji, szlachetnych trunków i austriackiej „Rock Whisky”. Oczywiście degustacja w cenie.
Wysokoprocentowe trunki z Ziemi SalzburskiejW górzystych regionach Ziemi Salzburskiej znajduje się kilka gospodarstw i posiadłości, które znalazły swoje powołanie w produkcji szlachetnych trunków. Na przykład następujące:
Destylarnia Siegfried Herzog, Saalfelden
W 500-letnim gospodarstwie w dolinie Saalachtal, w supernowoczesnej destylarni Siegi Herzog produkuje najlepsze Edelbrandy. Największą gratką jest Dirndl/Brand z 2013 r.
Górna Austria: miejsce, gdzie owoce czują się jak w domu
Ponad 11 000 grusz, 7000 jabłoni, śliw, pigw i jarzębin: można tylko zgadywać, co dzieje się podczas zbiorów w sadach należących do Hansa Reisetbauera w Kirchberg-Thening. Pierwotnie było to tradycyjne gospodarstwo rolne, dziś jest to jedna z najnowocześniejszych destylarni w kraju. Oprócz wielokrotnie nagradzanych szlachetnych brandy z owoców produkuje się tu również brandy z marchwi, imbiru i jarzębiny – Hans Reisetbauer lubi bowiem eksperymentować. Dostępne są również whisky, gin, wódka i rum. Woda do produkcji tych szlachetnych trunków pochodzi z alpejskiej pastwiska w regionie Mühlviertel: jest wyjątkowo łagodna i miękka.
Świeży, owocowy, delikatnie słodki: brandy malinowa 2020 od Reisetbauer to 41,5-procentowa rewelacja dla miłośników tego trunku. W jednym litrze znajduje się aż 33 kg zmielonych malin.
Kieliszek po kieliszku Górna AustriaW Górnej Austrii uprawa owoców ma długą tradycję. Wiele destylarni przetwarza owoce z własnych sadów – od gruszek i jabłek po śliwki domowe.
Destylarnia Parzmair, Schwanenstadt
Ta rodzinna firma przetwarza owoce z własnego ogrodu i regionu na wysokiej jakości trunki. W ofercie znajdują się również gin, wermut, rum i likiery.
Dolna Austria: ognistoczerwone śliwki i mnóstwo serca
Rodzina Fuxsteiner specjalizuje się w uprawie dirndl – tak lokalnie nazywa się dereń jadalny. Ich górskie gospodarstwo znajduje się w dolinie Pielachtal. Każdego roku około 20 000 kilogramów czerwonych dzikich owoców przetwarza się tu na wysokiej jakości szlachetne brandy, soki, dżemy i inne przysmaki. Dla rodziny kwestią honoru jest, aby wszystkie „Dirndln” były zbierane ręcznie. Na ścieżce edukacyjnej Dirndllehrpfad goście dowiedzą się wszystkiego o tym wytrzymałym dzikim owocu, który ma kwaśno-cierpki smak i staje się słodki dopiero po osiągnięciu pełnej dojrzałości.
Jesień to pracowity okres w dolinie Pielachtal: podczas Dirndlkirtag świętuje się podwójnie – z jednej strony czerwone dzikie owoce, a z drugiej strony „Dirndln” (dziewczęta), spośród których wybierana jest „Dirndlkönigin” (królowa Dirndl).
Postępowe umysły z Dolnej AustriiCzy wiesz, że pierwsza whisky w Austrii pochodzi z regionu Waldviertel i jest produkowana z lokalnych produktów? W regionie tym znajduje się wiele innowacyjnych przedsiębiorstw.
Destylarnia Farthofer
Mostello, specjalne wino deserowe z gruszek, jest flagowym produktem ekologicznego gospodarstwa Mostviertler, gdzie można też skosztować najlepszych trunków i likierów.
Liczy się jakośćWysokiej jakości destylat jest tak dobry, jak owoce, z których został wyprodukowany: jakość, dojrzałość i smak owoców znajdują odzwierciedlenie w kieliszku. „g.U” (chroniona nazwa pochodzenia) gwarantuje, że produkcja i przetwarzanie odbywa się na określonym obszarze.
Whisky z Austrii: historia sukcesu od 1995 roku
Pochodzi ze średniowiecznej Szkocji lub Irlandii, a jego nazwa, przetłumaczona z języka gaelickiego, oznacza „wodę życia”. Przed 1995 r. nikt nie przypuszczał, że austriaccy producenci będą kiedyś czerpać radość z produkcji whisky z regionalnych surowców.
Wtedy destylarnia Haider w regionie Waldviertel rozpoczęła produkcję, a od tego czasu dołączyło do niej ponad 50 innych przedsiębiorstw, takich jak prywatna destylarnia Broger w Vorarlbergu, destylarnia Dachstein w Ziemi Salzburskiej czy Waldviertler Granitdestillerie. Od 2012 roku „Austrian Whisky Association” zajmuje się promowaniem austriackiej kultury whisky w kraju i za granicą, a od 2023 roku dwa razy w roku organizowany jest Vienna Whisky Festivals , aby uczcić bursztynową „wodę życia”.
Destylarnia Haider w regionie Waldviertel oferuje wycieczki z przewodnikiem i pokazem filmowym „Od pola zbożowego do kieliszka whisky”, zwiedzanie zakładu produkcyjnego i magazynu, „Wąchanie i zrozumienie słodu” oraz porównanie produkcji w Szkocji i Irlandii.
Gin z regionalnych roślin: wyprodukowany w Austrii
Kolejnym alkoholem, na który stawia coraz więcej destylarni w Austrii, jest destylat z jagód jałowca – lepiej znany jako gin. Nic w tym dziwnego, skoro jagody jałowca świetnie tu rosną, podobnie zresztą jak inne składniki roślinne służące do aromatyzowania: rozmaryn, jagody czarnego bzu lub skórki cytrusów, które można znaleźć w tym trunku.Gin zwyczajowo podajemy w połączeniu z tonikiem.
Destylarnia Steinhorn z Dolnej Austrii należy do najlepszych w kraju. Tym, którzy chcieliby spróbować ich wyrobów, polecamy nagradzany, cytrynowo-korzenny gin Steinhorn Gin 2021, destylowany w 60-litrowym miedzianym kotle z dodatkiem roślin z własnego ogrodu. Warto również spróbować Blue Gin z destylarni Reisetbauer w Górnej Austrii lub Overproof od The Stin ze Styrii.
Gin jest często nazywany „perfumami wśród alkoholi wysokoprocentowych”, ponieważ jego smak może być niezwykle różnorodny. Jego smak i aromat wynikają przede wszystkim z przypraw dodawanych do ginu, czyli składników roślinnych wykorzystywanych do jego produkcji.