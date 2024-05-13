Tawerny i winiarnie nad Jeziorem Nezyderskim

Neusiedlersee DAC, Ruster Ausbruch DAC i Leithaberg DAC Trzy regiony uprawy winorośli wokół Jeziora Nezyderskiego

Ciepły klimat z wieloma godzinami nasłonecznienia i różne gleby wokół Jeziora Nezyderskiego są idealne do produkcji doskonałych win białych i czerwonych.

Kamieniste gleby piaszczysto-gliniaste na północ od jeziora są zdominowane przez owocowy, pikantny Zweigelt, ale odmiany winogron Blaufränkisch i St. Laurent, Pinot Noir i Merlot są tam również szczęśliwe. Mineralne białe wina z odmian Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay i Neuburger są gwiazdami w starych winnicach wzdłuż gór Leitha na zachód od jeziora. Jest też Ruster Ausbruch, słodkie wino będące klasą samą w sobie.