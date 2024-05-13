Tawerny i winiarnie nad Jeziorem Nezyderskim
Introduction
Neusiedler See, płytkie i słone jezioro, to jeden z nielicznych stepowych jezior w Europie, największe jezioro Austrii i miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego trzcinowe pasma oraz fascynująca flora i fauna przyciągają miłośników przyrody niczym magnes. Rozległość płaskich krajobrazów jednocześnie uspokaja i ożywia – podobnie jak regionalne specjały i wina własnej produkcji serwowane w tradycyjnych oraz nowoczesnych Heurigen (gospody winiarskie) i Buschenschänken (gospody winiarskie w Styrii) wokół jeziora, które będą tematem tego tekstu. Czas na degustację!
Trzy regiony uprawy winorośli wokół Jeziora Nezyderskiego
Ciepły klimat z wieloma godzinami nasłonecznienia i różne gleby wokół Jeziora Nezyderskiego są idealne do produkcji doskonałych win białych i czerwonych.
Kamieniste gleby piaszczysto-gliniaste na północ od jeziora są zdominowane przez owocowy, pikantny Zweigelt, ale odmiany winogron Blaufränkisch i St. Laurent, Pinot Noir i Merlot są tam również szczęśliwe. Mineralne białe wina z odmian Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay i Neuburger są gwiazdami w starych winnicach wzdłuż gór Leitha na zachód od jeziora. Jest też Ruster Ausbruch, słodkie wino będące klasą samą w sobie.
Dlaczego Ausbruch? Ausbruch odnosi się do słodkich win wytwarzanych z winogron szlachetnej zgnilizny. Szlachetna zgnilizna jest wywoływana przez grzyba, który pobiera wodę z winogron i powoduje ich wysychanie jak sułtanki. Ponieważ jagody są "wyłamywane" ręcznie, używa się terminu "wyłamywanie".
Wybrane tawerny i winiarnieWraz z Rust, Mörbisch, St. Margarethen i Neusiedl, Jezioro Nezyderskie ma kilka spokojnych wiosek, w których nie zaniedbuje się kulinarnych przysmaków.
Gut Oggau w Oggau
"Najlepsza winiarnia Burgenlandu 2024" (Falstaff): Organiczne wina od rodziny Tscheppe-Eselböck serwowane są z wyśmienitymi regionalnymi specjałami z międzynarodowymi akcentami. Najlepsza atmosfera!
Winiarnia Schandl w Rust
W centrum zabytkowego starego miasta Rust, przyziemne dania sezonowe (np. panońska minestrone) są łączone z regionalnymi winami. Wskazówka: Furmint. Piękny dziedziniec!
Rebhof Sommer w Mörbisch
Małe, wykwintne menu z burgenlandzkimi przysmakami i własnymi winami, które szczególnie dobrze smakują na przytulnym dziedzińcu.
Genusslaube w Jois
Niekonwencjonalne, certyfikowane ekologiczne specjały regionalne, od muflona z gór Leitha po świeży kozi ser, a także pyszne przekąski w słoiku i dania wegańskie.
Winiarnia Preschitz w Neusiedl
Klasyki Buschenschank (kiełbaski z Parku Narodowego!), sezonowe dania z dzikich ziół i wegańskie przysmaki od wykwalifikowanego zielarza. Pełna różnorodność!
Winnica Eberherr w St. Margarethen
Wina pochodzą z własnej posiadłości, zimne dania są klasyczne i oryginalne: jest Blunzn i mus z łososia, prasowana kiełbasa oraz pasta z migdałów i porów. Piękny dziedziniec!
Winiarnia Sloboda w Podersdorf
Bar na plaży w pobliżu jeziora: jedzenie jest tradycyjne, wina są również eksperymentalne ("Wellentänzer"). "Kwartet kulinarny" oferuje wgląd w świat jedzenia i wina.
Winiarnia Haider w Podersdorfie
Wina domowe trzeciej generacji i zimne przysmaki - mieszane półmiski, pasty i ciasta - serwowane są na naprawdę pięknym dziedzińcu.
Winiarnia Gratitude w Podersdorf
Wieprzowina mangalitza, wołowina stepowa i wyśmienite marynowane warzywa serwowane są na dziedzińcu za legendarną gospodą. Wina są wspaniałe, na przykład Pinot Gris.
Winiarnia Gowerl-Haus w Illmitz
Wino i wieprzowina: domowa wieprzowina Mangalitza jest tu uszlachetniana na wiele sposobów, wraz z innymi regionalnymi specjałami, w tym Illmitzer Leberkäs.
Winiarnia Guttmann w Weiden am See
Zacieniony ogród z oleandrami, drzewami pomarańczowymi i cytrusowymi jest tak piękny, jak się wydaje, dania Heurigen są sezonowe i typowe dla regionu, podobnie jak wina.
Bio Winiarnia Lehnera zum Rebstöckl w Gols
Od owczego sera po chleb ze smalcem lardo: codziennie serwowane jest tu świeżo ugotowane ekologiczne jedzenie, w tym wiele opcji wegetariańskich i wegańskich. Aby zwolnić!
Gut Oggau w Oggau
"Najlepsza winiarnia Burgenlandu 2024" (Falstaff): Organiczne wina od rodziny Tscheppe-Eselböck serwowane są z wyśmienitymi regionalnymi specjałami z międzynarodowymi akcentami. Najlepsza atmosfera!
Winiarnia Schandl w Rust
W centrum zabytkowego starego miasta Rust, przyziemne dania sezonowe (np. panońska minestrone) są łączone z regionalnymi winami. Wskazówka: Furmint. Piękny dziedziniec!
Rebhof Sommer w Mörbisch
Małe, wykwintne menu z burgenlandzkimi przysmakami i własnymi winami, które szczególnie dobrze smakują na przytulnym dziedzińcu.
Genusslaube w Jois
Niekonwencjonalne, certyfikowane ekologiczne specjały regionalne, od muflona z gór Leitha po świeży kozi ser, a także pyszne przekąski w słoiku i dania wegańskie.
Winiarnia Preschitz w Neusiedl
Klasyki Buschenschank (kiełbaski z Parku Narodowego!), sezonowe dania z dzikich ziół i wegańskie przysmaki od wykwalifikowanego zielarza. Pełna różnorodność!
Winnica Eberherr w St. Margarethen
Wina pochodzą z własnej posiadłości, zimne dania są klasyczne i oryginalne: jest Blunzn i mus z łososia, prasowana kiełbasa oraz pasta z migdałów i porów. Piękny dziedziniec!
Winiarnia Sloboda w Podersdorf
Bar na plaży w pobliżu jeziora: jedzenie jest tradycyjne, wina są również eksperymentalne ("Wellentänzer"). "Kwartet kulinarny" oferuje wgląd w świat jedzenia i wina.
Winiarnia Haider w Podersdorfie
Wina domowe trzeciej generacji i zimne przysmaki - mieszane półmiski, pasty i ciasta - serwowane są na naprawdę pięknym dziedzińcu.
Winiarnia Gratitude w Podersdorf
Wieprzowina mangalitza, wołowina stepowa i wyśmienite marynowane warzywa serwowane są na dziedzińcu za legendarną gospodą. Wina są wspaniałe, na przykład Pinot Gris.
Winiarnia Gowerl-Haus w Illmitz
Wino i wieprzowina: domowa wieprzowina Mangalitza jest tu uszlachetniana na wiele sposobów, wraz z innymi regionalnymi specjałami, w tym Illmitzer Leberkäs.
Winiarnia Guttmann w Weiden am See
Zacieniony ogród z oleandrami, drzewami pomarańczowymi i cytrusowymi jest tak piękny, jak się wydaje, dania Heurigen są sezonowe i typowe dla regionu, podobnie jak wina.
Bio Winiarnia Lehnera zum Rebstöckl w Gols
Od owczego sera po chleb ze smalcem lardo: codziennie serwowane jest tu świeżo ugotowane ekologiczne jedzenie, w tym wiele opcji wegetariańskich i wegańskich. Aby zwolnić!
Park Narodowy Jezioro Nezyderskie-Seewinkel
Krajobrazy Parku Narodowego Neusiedler See-Seewinkel są przeciwieństwem górskich regionów, z których słynie Austria.
Nizina Panońska jest płaska, gleby są zróżnicowane, a użytki zielone rozległe: mokradła, pastwiska, trzcinowiska, suche łąki, piaszczyste stepy i słone bagna pasują do siebie jak elementy układanki i stanowią siedlisko dla setek gatunków ptaków i imponujących zwierząt, takich jak szare bydło i dzikie konie, których nie można znaleźć nigdzie indziej w kraju. Region wokół Jeziora Nezyderskiego to nie tylko obszar naturalny, ale także wielowiekowy krajobraz kulturowy. Główną rolę odgrywa tu uprawa winorośli.
Dzika przyroda: W tak zwanych strefach ochronnych parku przyrody, czyli naturalnych obszarach bez użytkowania, żyją zagrożone rasy zwierząt domowych, takie jak bawoły wodne, szare bydło i białe osły, znane również jako osły barokowe.