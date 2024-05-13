Tawerny i winiarnie w południowej Styrii

Gościnność na plus: szlaki winiarskie w Południowej Styrii kuszą wybornymi winami, wyjątkowymi krajobrazami i doskonałymi winiarniami.

Serdecznie witamy w Południowej Styrii, gdzie winiarze i rolnicy serwują swoje wyborne wina i lokalne specjały. Krajobraz tej okolicy, pełen malowniczych wzgórz, lasów i winnic, tworzy idealne warunki do ich produkcji.

Różnorodność regionu znajduje swoje odzwierciedlenie w kuchni, gdzie gospodarze w tradycyjnych „Buschenschankach” z dbałością podają regionalne przysmaki (co ciekawe, zgodnie z prawem wyłącznie zimne potrawy i napoje). A wszystko to często serwowane na drewnianej desce: kultowa „Brettljause” to obowiązkowy element tej tradycji. Wino, smaczne jedzenie i życzliwi ludzie – życie jest naprawdę piękne!