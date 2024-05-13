Tawerny i winiarnie w południowej Styrii
Introduction
Serdecznie witamy w Południowej Styrii, gdzie winiarze i rolnicy serwują swoje wyborne wina i lokalne specjały. Krajobraz tej okolicy, pełen malowniczych wzgórz, lasów i winnic, tworzy idealne warunki do ich produkcji.
Różnorodność regionu znajduje swoje odzwierciedlenie w kuchni, gdzie gospodarze w tradycyjnych „Buschenschankach” z dbałością podają regionalne przysmaki (co ciekawe, zgodnie z prawem wyłącznie zimne potrawy i napoje). A wszystko to często serwowane na drewnianej desce: kultowa „Brettljause” to obowiązkowy element tej tradycji. Wino, smaczne jedzenie i życzliwi ludzie – życie jest naprawdę piękne!
Buschenschänken w południowej Styrii
Spośród ponad 800 tawern w Styrii około jedna na dziesięć uzyskała ocenę „doskonałą”. Takie miejsca oferują wyłącznie wina i specjały z własnej produkcji lub pochodzące od najbliższych, lokalnych dostawców. Wyróżnia je nie tylko jakość produktów, lecz także wyjątkowa atmosfera – cały, spójny pakiet doznań.
Na miano „doskonałego” zasługuje bowiem tylko miejsce, w którym wszystko harmonijnie się ze sobą łączy: jedzenie, wino, ludzie, kultura i krajobraz.
Jak rozpoznać, czy Buschenschank jest doskonały? Po prostu: po winno-czerwonej, prostokątnej pieczęci z białym napisem.
Styryjskie Brettljause
Drewniany talerz z tym, co najlepsze w kuchni: boczek, wędzone mięso, świeżo starty chrzan, mięso mielone, kiełbasa wątrobiana, ser, różne pasty, takie jak pasta z oleju z nasion i wiele innych.
Dobrze wyważona mieszanka, podawana ze świeżym chlebem wiejskim i przyozdobiona pomidorami i papryką. Kiedyś była to przekąska dla rolników, ale dziś stała się integralną częścią menu regionu.
Brettljause bez bekonu i kiełbasy? Teraz już tak! Coraz więcej tawern w Styrii oferuje dania wegetariańskie i wegańskie na drewnianej desce lub talerzu.
Wskazówki dotyczące orzeźwienia na szlaku winaNazwa Buschenschank pochodzi od tak zwanych "Buschen". Są to zielone gałęzie, które wiszą nad wejściem, gdy winiarnia jest otwarta.
Winiarnia Skoff w Gamlitz
Czy to na łące, w ogrodzie zimowym, czy w knajpce: półmiski z regionalnymi i wegetariańskimi specjałami domowej roboty smakują tu tak samo dobrze, podobnie jak wyborne brandy.
Winiarnia Kögl w Ratsch
Pięknie odrestaurowane gospodarstwo z gliny i starym drewnem, gdzie Tamara i Robert Kögl serwują biodynamiczne wina do swoich domowych przysmaków. Również wegańskie!
Winiarnia Repolusk w Leutschach
Tawerna z certyfikatem "Nachhaltig Austria" w fantastycznej lokalizacji. Chleb wiejski, styryjskie (również wegańskie) specjały i wypieki są domowej roboty.
Winiarnia Oberer Germuth w Leutschach
Położona na stromych winnicach, zwycięzca Styrii 2024 (Falstaff). Wina owocowe, codziennie przygotowywany brüstl (chrupiący pieczony boczek wieprzowy), pyszne wypieki.
Winiarska idylla Dreisiebner w Sulztal
Pośród winnic, domowe południowostyryjskie klasyki są połączone z doskonałymi lokalnymi winami. Można tu również przenocować!
Winiarnia Assigal w Leibnitz
Obfite przekąski czy lekkie specjały? Oba są dostępne. Do tego świeże, owocowe wina w nowoczesnej atmosferze z widokiem na winnice. Z pokojami gościnnymi!
Winiarnia Schauer w Kitzeck
Spektrum kulinarne rozciąga się od typowych styryjskich przekąsek po wegańskie specjały, wszystkie domowej roboty. Towarzyszą im wina pełne charakteru. Specjalność: Kübelfleisch.
Winiarnia Zweytick w Ehrenhausen
Wina pochodzące ze zrównoważonych źródeł to przyjemność picia, desery są warte skosztowania, a domowe mięso pochodzi z bliskiej okolicy. Otwarte przez cały rok!
Winiarnia Hiden w St. Stefan ob Stainz
Masz ochotę na piknik w winnicy? Można. Białe wina, lokalny Schilcher, wędzone mięso i salami są również pyszne w zacienionej altanie winorośli.
Winiarnia Bernd Stelzl w Leutschach
Półmisek serów, sałatka z fasoli i sałatka: na Hiritschberg można delektować się domowymi klasykami z wybornymi winami Bernda Stelzla. Piękny widok!
Winiarnia Schipferhof w St. Martin
Małe gospodarstwo w spokojnej okolicy. Hoduje się tu własne bydło Zebu i świnie Turopolje, a olej z pestek i brandy są domowej roboty - podobnie jak czyste wina.
Winiarnia Schneeberger w Heimschuh
Domowe marynowane ryby, boczek i szynka z własnych włochatych świń oraz wegańskie pasty do smarowania z doskonałym chlebem są tu dostępne przez cały rok. Najlepsze wino i wino musujące? To samo.
Winiarnia Skoff w Gamlitz
Czy to na łące, w ogrodzie zimowym, czy w knajpce: półmiski z regionalnymi i wegetariańskimi specjałami domowej roboty smakują tu tak samo dobrze, podobnie jak wyborne brandy.
Winiarnia Kögl w Ratsch
Pięknie odrestaurowane gospodarstwo z gliny i starym drewnem, gdzie Tamara i Robert Kögl serwują biodynamiczne wina do swoich domowych przysmaków. Również wegańskie!
Winiarnia Repolusk w Leutschach
Tawerna z certyfikatem "Nachhaltig Austria" w fantastycznej lokalizacji. Chleb wiejski, styryjskie (również wegańskie) specjały i wypieki są domowej roboty.
Winiarnia Oberer Germuth w Leutschach
Położona na stromych winnicach, zwycięzca Styrii 2024 (Falstaff). Wina owocowe, codziennie przygotowywany brüstl (chrupiący pieczony boczek wieprzowy), pyszne wypieki.
Winiarska idylla Dreisiebner w Sulztal
Pośród winnic, domowe południowostyryjskie klasyki są połączone z doskonałymi lokalnymi winami. Można tu również przenocować!
Winiarnia Assigal w Leibnitz
Obfite przekąski czy lekkie specjały? Oba są dostępne. Do tego świeże, owocowe wina w nowoczesnej atmosferze z widokiem na winnice. Z pokojami gościnnymi!
Winiarnia Schauer w Kitzeck
Spektrum kulinarne rozciąga się od typowych styryjskich przekąsek po wegańskie specjały, wszystkie domowej roboty. Towarzyszą im wina pełne charakteru. Specjalność: Kübelfleisch.
Winiarnia Zweytick w Ehrenhausen
Wina pochodzące ze zrównoważonych źródeł to przyjemność picia, desery są warte skosztowania, a domowe mięso pochodzi z bliskiej okolicy. Otwarte przez cały rok!
Winiarnia Hiden w St. Stefan ob Stainz
Masz ochotę na piknik w winnicy? Można. Białe wina, lokalny Schilcher, wędzone mięso i salami są również pyszne w zacienionej altanie winorośli.
Winiarnia Bernd Stelzl w Leutschach
Półmisek serów, sałatka z fasoli i sałatka: na Hiritschberg można delektować się domowymi klasykami z wybornymi winami Bernda Stelzla. Piękny widok!
Winiarnia Schipferhof w St. Martin
Małe gospodarstwo w spokojnej okolicy. Hoduje się tu własne bydło Zebu i świnie Turopolje, a olej z pestek i brandy są domowej roboty - podobnie jak czyste wina.
Winiarnia Schneeberger w Heimschuh
Domowe marynowane ryby, boczek i szynka z własnych włochatych świń oraz wegańskie pasty do smarowania z doskonałym chlebem są tu dostępne przez cały rok. Najlepsze wino i wino musujące? To samo.