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Tawerny i winiarnie w południowej Styrii

Waitress serving meals to three guests at wooden table, wine glasses, vineyards in background.
Gościnność na plus: szlaki winiarskie w Południowej Styrii kuszą wybornymi winami, wyjątkowymi krajobrazami i doskonałymi winiarniami.

Serdecznie witamy w Południowej Styrii, gdzie winiarze i rolnicy serwują swoje wyborne wina i lokalne specjały. Krajobraz tej okolicy, pełen malowniczych wzgórz, lasów i winnic, tworzy idealne warunki do ich produkcji.

Różnorodność regionu znajduje swoje odzwierciedlenie w kuchni, gdzie gospodarze w tradycyjnych „Buschenschankach” z dbałością podają regionalne przysmaki (co ciekawe, zgodnie z prawem wyłącznie zimne potrawy i napoje). A wszystko to często serwowane na drewnianej desce: kultowa „Brettljause” to obowiązkowy element tej tradycji. Wino, smaczne jedzenie i życzliwi ludzie – życie jest naprawdę piękne!

Nagradzane Tawerny

Buschenschänken w południowej Styrii

Spośród ponad 800 tawern w Styrii około jedna na dziesięć uzyskała ocenę „doskonałą”. Takie miejsca oferują wyłącznie wina i specjały z własnej produkcji lub pochodzące od najbliższych, lokalnych dostawców. Wyróżnia je nie tylko jakość produktów, lecz także wyjątkowa atmosfera – cały, spójny pakiet doznań.

Na miano „doskonałego” zasługuje bowiem tylko miejsce, w którym wszystko harmonijnie się ze sobą łączy: jedzenie, wino, ludzie, kultura i krajobraz.

Nagrodzone tawerny winiarskie

Jak rozpoznać, czy Buschenschank jest doskonały? Po prostu: po winno-czerwonej, prostokątnej pieczęci z białym napisem.

Klasyczne danie

Styryjskie Brettljause

Drewniany talerz z tym, co najlepsze w kuchni: boczek, wędzone mięso, świeżo starty chrzan, mięso mielone, kiełbasa wątrobiana, ser, różne pasty, takie jak pasta z oleju z nasion i wiele innych.

Dobrze wyważona mieszanka, podawana ze świeżym chlebem wiejskim i przyozdobiona pomidorami i papryką. Kiedyś była to przekąska dla rolników, ale dziś stała się integralną częścią menu regionu.

Brettljause - styryjski oryginał

Brettljause bez bekonu i kiełbasy? Teraz już tak! Coraz więcej tawern w Styrii oferuje dania wegetariańskie i wegańskie na drewnianej desce lub talerzu.

Wskazówki dotyczące orzeźwienia na szlaku wina

Nazwa Buschenschank pochodzi od tak zwanych "Buschen". Są to zielone gałęzie, które wiszą nad wejściem, gdy winiarnia jest otwarta.

Winiarnia Skoff w Gamlitz

Czy to na łące, w ogrodzie zimowym, czy w knajpce: półmiski z regionalnymi i wegetariańskimi specjałami domowej roboty smakują tu tak samo dobrze, podobnie jak wyborne brandy.

Tawerna winiarska Skoff (j.niem)

Winiarnia Kögl w Ratsch

Pięknie odrestaurowane gospodarstwo z gliny i starym drewnem, gdzie Tamara i Robert Kögl serwują biodynamiczne wina do swoich domowych przysmaków. Również wegańskie!

Buschenschank Kögl (j.niem)

Winiarnia Repolusk w Leutschach

Tawerna z certyfikatem "Nachhaltig Austria" w fantastycznej lokalizacji. Chleb wiejski, styryjskie (również wegańskie) specjały i wypieki są domowej roboty.

Buschenschank Repolusk (j.niem)

Winiarnia Oberer Germuth w Leutschach

Położona na stromych winnicach, zwycięzca Styrii 2024 (Falstaff). Wina owocowe, codziennie przygotowywany brüstl (chrupiący pieczony boczek wieprzowy), pyszne wypieki.

Buschenschank Oberer Germuth

Winiarska idylla Dreisiebner w Sulztal

Pośród winnic, domowe południowostyryjskie klasyki są połączone z doskonałymi lokalnymi winami. Można tu również przenocować!

Buschenschank Dreisiebner

Winiarnia Assigal w Leibnitz

Obfite przekąski czy lekkie specjały? Oba są dostępne. Do tego świeże, owocowe wina w nowoczesnej atmosferze z widokiem na winnice. Z pokojami gościnnymi!

Buschenschank Assigal

Winiarnia Schauer w Kitzeck

Spektrum kulinarne rozciąga się od typowych styryjskich przekąsek po wegańskie specjały, wszystkie domowej roboty. Towarzyszą im wina pełne charakteru. Specjalność: Kübelfleisch.

Buschenschank Schauer

Winiarnia Zweytick w Ehrenhausen

Wina pochodzące ze zrównoważonych źródeł to przyjemność picia, desery są warte skosztowania, a domowe mięso pochodzi z bliskiej okolicy. Otwarte przez cały rok!

Winiarnia Zweytick

Winiarnia Hiden w St. Stefan ob Stainz

Masz ochotę na piknik w winnicy? Można. Białe wina, lokalny Schilcher, wędzone mięso i salami są również pyszne w zacienionej altanie winorośli.

Buschenschank Hiden

Winiarnia Bernd Stelzl w Leutschach

Półmisek serów, sałatka z fasoli i sałatka: na Hiritschberg można delektować się domowymi klasykami z wybornymi winami Bernda Stelzla. Piękny widok!

Tawerna winiarska Bernd Stelzl

Winiarnia Schipferhof w St. Martin

Małe gospodarstwo w spokojnej okolicy. Hoduje się tu własne bydło Zebu i świnie Turopolje, a olej z pestek i brandy są domowej roboty - podobnie jak czyste wina.

Winiarnia Schipferhof

Winiarnia Schneeberger w Heimschuh

Domowe marynowane ryby, boczek i szynka z własnych włochatych świń oraz wegańskie pasty do smarowania z doskonałym chlebem są tu dostępne przez cały rok. Najlepsze wino i wino musujące? To samo.

Buschenschank Schneeberger

Południowostyryjski Szlak Winny: przyjaźni ludzie, uprawne winnice i świeże, owocowe wina

Szlak winny południowej Styrii

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