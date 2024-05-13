Lokalne wina, domowe przysmaki i widoki na Dunaj: kultura tawern winnych w regionie Wachau UNESCO jest wyjątkowa.

Wina wachauskie, które można skosztować między innymi w miejscowych Heurigen i Buschenschänken (winnicach i winiarniach), dostępne są w trzech poziomach jakości o poetyckich nazwach, odnoszących się wyłącznie do win tego regionu: najlżejszym winem jest Steinfeder, nazwane na cześć miejscowej trawy; ma świeży smak i lekko owocowy charakter. Federspiel, którego nazwa pochodzi od atrapy wykorzystywanej podczas polowań z sokołem, to klasycznie wytrawne wino, idealne jako towarzysz do posiłków. Najwyższy poziom jakości reprezentuje Smaragd, którego patronem jest smukła jaszczurka zielona, chętnie spacerująca po suchych murach winnic Wachau. To wino jest produkowane z późno zbieranych winogron pochodzących z najlepszych stanowisk.