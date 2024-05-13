Tawerny i winiarnie w regionie Wachau
Introduction
Wina wachauskie, które można skosztować między innymi w miejscowych Heurigen i Buschenschänken (winnicach i winiarniach), dostępne są w trzech poziomach jakości o poetyckich nazwach, odnoszących się wyłącznie do win tego regionu: najlżejszym winem jest Steinfeder, nazwane na cześć miejscowej trawy; ma świeży smak i lekko owocowy charakter. Federspiel, którego nazwa pochodzi od atrapy wykorzystywanej podczas polowań z sokołem, to klasycznie wytrawne wino, idealne jako towarzysz do posiłków. Najwyższy poziom jakości reprezentuje Smaragd, którego patronem jest smukła jaszczurka zielona, chętnie spacerująca po suchych murach winnic Wachau. To wino jest produkowane z późno zbieranych winogron pochodzących z najlepszych stanowisk.
Gdzie zjeść na północnym brzegu WachauPocząwszy od Krems, trasa prowadzi dalej do Dürnstein. Wyróżnia się opactwo z niebieską wieżą. Weißenkirchen jest otoczone winnicami, a Spitz jest również zasłużonym miejscem na zatrzymanie się na przekąskę.
Winnica am Frauengrund Dockner w Krems
Nowoczesna winnica z przyziemną kuchnią i widokiem na winnice, których owoce są przetwarzane na domowe wino musujące.
Winnica Stoiber w Krems
Klasyczne dania, takie jak półmiski serów i bardziej innowacyjne potrawy, takie jak pieczone carpaccio, serwowane są w nowoczesnej atmosferze. Najlepsza Winnica z certyfikatem "Zrównoważona Austria".
Winiarz Brustbauer w Dürnstein
Naturalna uprawa winorośli jest praktykowana od pokoleń w gospodarstwie, które ma ponad 1000 lat. Kuchnia interpretuje uświęcone tradycją przepisy we współczesny sposób.
Winiarnia Kellerschlössl w Dürnstein
Przed barokowym "pałacem rozkoszy" z widokiem na winnice, najlepsze wina Wachau i rarytasy serwowane są z klasykami Heuriger.
Organiczna winiarnia Schmidl w Dürnstein
Ta najlepsza winiarnia oferuje własne wina organiczne i małe, sezonowe menu, a także pokoje gościnne.
Winiarnia Kropf w Weißenkirchen
Na wspaniałym tarasie z panoramicznym widokiem można delektować się wszystkimi rodzajami Rieslingów i Veltlinerów.
Winiarnia Mang w Weißenkirchen
Najstarszy syn rodziny prowadzi Winiarnie wraz z żoną w nowoczesnej architekturze, wina biodynamiczne pochodzą od jego brata.
Winiarnia Graben Gritsch w Spitz
Najlepsza winiarnia z certyfikatem "Zrównoważona Austria" oferuje regionalne specjały, naturalne wina i wspaniały widok na strome kamienne tarasy.
Winiarnia Strawanzer w Spitz
Winiarnia i hotel butikowy w samym środku winnic Wachau. Dania wegetariańskie i wegańskie serwowane są również z charakterystycznymi białymi winami.
Winnica am Frauengrund Dockner w Krems
Nowoczesna winnica z przyziemną kuchnią i widokiem na winnice, których owoce są przetwarzane na domowe wino musujące.
Winnica Stoiber w Krems
Klasyczne dania, takie jak półmiski serów i bardziej innowacyjne potrawy, takie jak pieczone carpaccio, serwowane są w nowoczesnej atmosferze. Najlepsza Winnica z certyfikatem "Zrównoważona Austria".
Winiarz Brustbauer w Dürnstein
Naturalna uprawa winorośli jest praktykowana od pokoleń w gospodarstwie, które ma ponad 1000 lat. Kuchnia interpretuje uświęcone tradycją przepisy we współczesny sposób.
Winiarnia Kellerschlössl w Dürnstein
Przed barokowym "pałacem rozkoszy" z widokiem na winnice, najlepsze wina Wachau i rarytasy serwowane są z klasykami Heuriger.
Organiczna winiarnia Schmidl w Dürnstein
Ta najlepsza winiarnia oferuje własne wina organiczne i małe, sezonowe menu, a także pokoje gościnne.
Winiarnia Kropf w Weißenkirchen
Na wspaniałym tarasie z panoramicznym widokiem można delektować się wszystkimi rodzajami Rieslingów i Veltlinerów.
Winiarnia Mang w Weißenkirchen
Najstarszy syn rodziny prowadzi Winiarnie wraz z żoną w nowoczesnej architekturze, wina biodynamiczne pochodzą od jego brata.
Winiarnia Graben Gritsch w Spitz
Najlepsza winiarnia z certyfikatem "Zrównoważona Austria" oferuje regionalne specjały, naturalne wina i wspaniały widok na strome kamienne tarasy.
Winiarnia Strawanzer w Spitz
Winiarnia i hotel butikowy w samym środku winnic Wachau. Dania wegetariańskie i wegańskie serwowane są również z charakterystycznymi białymi winami.
Prawy brzeg Dunaju w Wachau
Południowa część Wachau przez długi czas pozostawała w cieniu tętniącego życiem Vis-à-vis. Choć dziś jest tu nieco spokojniej, wiele się wydarzyło, jeśli chodzi o winiarnie, winiarnie i tawerny winne w domniemanej ojczyźnie typowej dla regionu odmiany winorośli Neuburger.
Nowe siedliska dla zwierząt i roślin: LIFE Project Wachau rozbija podłużne przeszkody Dunaju, ścieżki holownicze i otwiera dopływy. W ten sposób powstaje krajobraz zalewowy między rzeką a obszarem uprawy winorośli.
Gdzie delektować się winem na południowym brzegu WachauW małych wioskach, takich jak Rossatz, Mautern, Wösendorf i Aggsbach lub w mieście Melk, "bramie do Wachau", można zatrzymać się w winiarni po wycieczce rowerowej przez rozlewiska Dunaju - i stamtąd obserwować zgiełk po drugiej stronie.
Winiarnia Lahrnsteig w Mitterarnsdorf
Pyszne wina Wachau, klasyki winirni i specjały z dziczyzny z własnego polowania serwowane są w ogrodzie dla gości pod drzewami morelowymi.
Winiarnia Graf w Mauternbach
Steinfeder, Federspiel i Smaragd: Wina Wachau wszystkich poziomów jakości serwowane są w ogrodzie dla gości ze wspaniałym widokiem.
Winzerhof Supperer w Rossatz
Do wina podawane są blunzn, pieczenie i pyszne wypieki. 800-letnia sklepiona piwnica tworzy przytulną atmosferę.
Winiarnia Rehrl-Fischer w Rossatzbach
Zielony Veltliner i Riesling smakują szczególnie dobrze w ogrodzie z widokiem na Dürnstein. Rodzina zajmuje się uprawą winorośli od 240 lat i chętnie dzieli się swoją wiedzą z gośćmi.
Winiarnia Graf w Unterloiben
Obfita domowa kuchnia, wyśmienite wypieki i wina Wachau z winnicy Graf serwowane są na zielonym dziedzińcu lub w 300-letniej sklepionej piwnicy.
Winiarnia Schwaiger w Wösendorf
Uprawa winorośli jest tradycją rodzinnej winiarni Schwaiger Alfred od 160 lat. Przytulna "Weinerei" i malowniczy dziedziniec zachęcają do odpoczynku.
Winiarnia Lahrnsteig w Mitterarnsdorf
Pyszne wina Wachau, klasyki winirni i specjały z dziczyzny z własnego polowania serwowane są w ogrodzie dla gości pod drzewami morelowymi.
Winiarnia Graf w Mauternbach
Steinfeder, Federspiel i Smaragd: Wina Wachau wszystkich poziomów jakości serwowane są w ogrodzie dla gości ze wspaniałym widokiem.
Winzerhof Supperer w Rossatz
Do wina podawane są blunzn, pieczenie i pyszne wypieki. 800-letnia sklepiona piwnica tworzy przytulną atmosferę.
Winiarnia Rehrl-Fischer w Rossatzbach
Zielony Veltliner i Riesling smakują szczególnie dobrze w ogrodzie z widokiem na Dürnstein. Rodzina zajmuje się uprawą winorośli od 240 lat i chętnie dzieli się swoją wiedzą z gośćmi.
Winiarnia Graf w Unterloiben
Obfita domowa kuchnia, wyśmienite wypieki i wina Wachau z winnicy Graf serwowane są na zielonym dziedzińcu lub w 300-letniej sklepionej piwnicy.
Winiarnia Schwaiger w Wösendorf
Uprawa winorośli jest tradycją rodzinnej winiarni Schwaiger Alfred od 160 lat. Przytulna "Weinerei" i malowniczy dziedziniec zachęcają do odpoczynku.
Heurige i Buschenschänken
Są to typowe austriackie miejsca spotkań towarzyskich, w których regionalne wina podawane są z małymi lub dużymi przysmakami w swobodnej atmosferze.
Buschenschänke serwuje wyłącznie własne wina oraz zimne dania i napoje z własnych produktów.
Z kolei Heuriger to otwarta przez cały rok winiarnia, w której serwowane są również gorące dania i napoje. Składniki niekoniecznie muszą pochodzić z własnych ogrodów restauracji. W menu musi znajdować się tylko aktualne młode wino "heuriger".