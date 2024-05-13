Tawerny i winiarnie w Wiedniu

Wiedeń – „Miasto Wina” szczyci się kulturą winiarską i lokalami winnymi. Sprzyjający klimat na zielonych obrzeżach miasta stwarzają idealne warunki do uprawy winorośli.

Wiedeń, nazywany „Miastem Wina”, może poszczycić się ponad 100 wyjątkowymi lokalami winiarskimi – od tradycyjnych heurigerów z bufetem i ciepłymi daniami po kameralne winiarnie ukryte wśród winnic. To przytulne miejsca, gdzie lokalni winiarze serwują swoje wyśmienite heurigeny, czyli wina z bieżącego rocznika.

Tradycja ta sięga 1784 roku, kiedy to cesarz Józef II przyznał im prawo do prowadzenia własnych winniczek (Buschenschankrecht). Charakterystycznym symbolem tych lokali jest gałązka sosnowa zawieszona przy wejściu obok szyldu - „Ausg’steckt” (mamy otwarte!). Nie dziwi więc fakt, że wiedeńska kultura heurigerów została w 2019 roku wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.