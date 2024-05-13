  1. Homepage
  2. Aktywności w Austrii
  3. Kulinarne przysmaki w Austrii
  4. Tawerny z winem w Wiedniu

Tawerny i winiarnie w Wiedniu

Panoramic view of the Danube with vineyards, church tower and Vienna in the background.
Wiedeń – „Miasto Wina” szczyci się kulturą winiarską i lokalami winnymi. Sprzyjający klimat na zielonych obrzeżach miasta stwarzają idealne warunki do uprawy winorośli.

Wiedeń, nazywany „Miastem Wina”, może poszczycić się ponad 100 wyjątkowymi lokalami winiarskimi – od tradycyjnych heurigerów z bufetem i ciepłymi daniami po kameralne winiarnie ukryte wśród winnic. To przytulne miejsca, gdzie lokalni winiarze serwują swoje wyśmienite heurigeny, czyli wina z bieżącego rocznika.

Tradycja ta sięga 1784 roku, kiedy to cesarz Józef II przyznał im prawo do prowadzenia własnych winniczek (Buschenschankrecht). Charakterystycznym symbolem tych lokali jest gałązka sosnowa zawieszona przy wejściu obok szyldu - „Ausg’steckt” (mamy otwarte!). Nie dziwi więc fakt, że wiedeńska kultura heurigerów została w 2019 roku wpisana na  listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Historia miłosna

Wiedeń i wino

Wiedeń jest jedynym dużym miastem w Europie, w którym produkuje się wino. Pierwsze winnice zostały założone już w XII wieku. Powstała też grupa winiarzy pod nazwą - „WienWein", zrzeszająca sześć winiarni. Utworzono ją w celu promowania wiedeńskiego wina.

Wiedeńskie wino

Wiedeńczycy lubią pić „G'spritz" w Heurigen. Jest to wytrawne wino, które rozcieńcza się w kieliszku z wodą sodową lub mineralną, dzięki czemu smakuje lekko i orzeźwiająco. Prost!

Jedno miasto. 12 regionów uprawy winorośli. 40 odmian.

Uprawa winorośli w Wiedniu

Zielone obrzeża miasta są ojczyzną wiedeńskiego wina. Dwanaście obszarów uprawy winorośli rozciąga się półkolem z północy na południe na zboczach podnóża Lasu Wiedeńskiego. Około 80 procent uprawianych tu odmian to wina białe, takie jak Grüner Veltliner, Pinot Blanc i Chardonnay.

Wiedeńskie regiony uprawy winorośli

Najbardziej wyjątkowe jest wino „Wiener Gemischter Satz", najbardziej tradycyjne białe wino w mieście. Mieszanka odmian winogron od 2013 roku ma status DAC, co oznacza, że jest uważana za wino jakościowe typowe dla regionu. Smakuje jak terroir!

„Ausg'steckt is"

Białe wina doskonale rozwijają się w klimacie i na kredowych glebach na północ od Dunaju, jak Bisamberg, Nussdorf i Grinzing. Wina czerwone, w tym Zweigelt i Pinot Noir, uprawiane są przede wszystkim na południu miasta, w regionach takich jak Rodaun, Mauer i Oberlaa.

Winiarnia Wieninger

Biodynamiczne wina o różnorodnym charakterze – od lekkich i nieskomplikowanych po złożone i wyrafinowane. Do tego starannie dobrane przysmaki z najlepszych produktów i zapierający dech w piersiach widok. Wizyta tu, to niezapomniane przeżycie.

Wieninger am Nussberg

Winiarnia Mayer na Pfarrplatz

Wina z najlepszych wiedeńskich winnic, domowe wegańskie dania oraz barokowy dom na przedmieściach, w którym niegdyś mieszkał Beethoven. To miejsce uważane jest za kwintesencję wiedeńskiej kultury winiarskiej.

Mayer na Pfarrplatz

Tawerna Sirbu

Z tarasu lub oranżerii roztacza się widok na Kahlenberg, Leopoldsberg i panoramę miasta. To idealne miejsce na relaks przy wyśmienitych winach i klasycznym bufecie.

Winiarnia Sirbu

Winiarnia Wailand

Jedna z najpiękniej położonych winiarni w Wiedniu. Oferuje nie tylko znakomite wina, ale również ekskluzywną kuchnię, w tym opcje wegańskie. Wina są tu najwyższej klasy.

Winiarnia Wailand

Heuriger Schübel-Auer

Kameralne miejsce z uroczym domem i dziedzińcem. Kuchnia wyróżnia się wyrafinowanymi daniami i legendarnym Krautfleckerl, a serwowane tu wina musujące są lekkie, orzeźwiające i zachwycają świeżością.

Heuriger Schübel-Auer

Buschenschank Fuhrgassl-Huber

Rustykalna winiarnia w otoczeniu winnic. Oferuje klasyczny bufet i doskonałe wina, a także specjały, takie jak gęsina, uczta śledziowa oraz dania wegetariańskie i wegańskie.

Winiarnia Fuhrgassl-Huber

Winiarnia Hans & Fritz

Tatar wołowy, ceviche i widok na Wiedeń – to połączenie kulinarnego kunsztu szefa kuchni Juana Amadora (nagrodzonego gwiazdką Michelin) oraz talentu winiarza Fritza Wieningera. W menu znajdziemy nowoczesne przekąski Heurigen, naturalne wina oraz opcje wegańskie.

Buschenschank Hans & Fritz

Ekologiczna winnica i winiarnia Obermann

Organiczny Veltliner i rosé serwowane na kieliszki, do tego wyborne przekąski i grillowany drób. Winiarnia oferuje również możliwość zorganizowania pikniku wśród winnic.

Organiczna uprawa winorośli Obermann

Organiczna winnica i winiarnia Zahel

Miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Oferuje ekologiczny Gemischter Satz, klasyczne dania Heuriger z ekologicznym chlebem na zakwasie oraz nową interpretację tradycyjnych Buchteln w wyjątkowym, historycznym otoczeniu.

Winiarnia Zahel

Winiarnia Christ

Zachwyca nie tylko niezwykłą architekturą, ale także idyllicznym ogrodem i imponującą różnorodnością win. Dużą wagę przywiązuje się tu do bliskości natury, także w przypadku regionalnych specjałów.

Heuriger Christ
Jaka jest różnica?

Heurige i Buschenschänken

Są to typowo austriackie miejsca spotkań towarzyskich, gdzie w swobodnej atmosferze można delektować się regionalnym winem, serwowanym z różnorodnymi przysmakami – zarówno lekkimi przekąskami, jak i obfitszymi daniami.

Buschenschänke oferują wyłącznie własne wina oraz zimne dania i napoje przygotowane z własnych składników.

Heuriger to winiarnia otwarta przez cały rok, w której można skosztować nie tylko wina, ale także ciepłych dań i napojów. W tym przypadku składniki nie muszą pochodzić z własnych upraw i winiarni. Jedynym wymogiem jest serwowanie młodego wina z bieżącego rocznika, zwanego „heuriger”.

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje