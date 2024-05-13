Tawerny i winiarnie w Wiedniu
Introduction
Wiedeń, nazywany „Miastem Wina”, może poszczycić się ponad 100 wyjątkowymi lokalami winiarskimi – od tradycyjnych heurigerów z bufetem i ciepłymi daniami po kameralne winiarnie ukryte wśród winnic. To przytulne miejsca, gdzie lokalni winiarze serwują swoje wyśmienite heurigeny, czyli wina z bieżącego rocznika.
Tradycja ta sięga 1784 roku, kiedy to cesarz Józef II przyznał im prawo do prowadzenia własnych winniczek (Buschenschankrecht). Charakterystycznym symbolem tych lokali jest gałązka sosnowa zawieszona przy wejściu obok szyldu - „Ausg’steckt” (mamy otwarte!). Nie dziwi więc fakt, że wiedeńska kultura heurigerów została w 2019 roku wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Wiedeń i wino
Wiedeń jest jedynym dużym miastem w Europie, w którym produkuje się wino. Pierwsze winnice zostały założone już w XII wieku. Powstała też grupa winiarzy pod nazwą - „WienWein", zrzeszająca sześć winiarni. Utworzono ją w celu promowania wiedeńskiego wina.
Wiedeńczycy lubią pić „G'spritz" w Heurigen. Jest to wytrawne wino, które rozcieńcza się w kieliszku z wodą sodową lub mineralną, dzięki czemu smakuje lekko i orzeźwiająco. Prost!
Uprawa winorośli w Wiedniu
Zielone obrzeża miasta są ojczyzną wiedeńskiego wina. Dwanaście obszarów uprawy winorośli rozciąga się półkolem z północy na południe na zboczach podnóża Lasu Wiedeńskiego. Około 80 procent uprawianych tu odmian to wina białe, takie jak Grüner Veltliner, Pinot Blanc i Chardonnay.
Najbardziej wyjątkowe jest wino „Wiener Gemischter Satz", najbardziej tradycyjne białe wino w mieście. Mieszanka odmian winogron od 2013 roku ma status DAC, co oznacza, że jest uważana za wino jakościowe typowe dla regionu. Smakuje jak terroir!
„Ausg'steckt is"Białe wina doskonale rozwijają się w klimacie i na kredowych glebach na północ od Dunaju, jak Bisamberg, Nussdorf i Grinzing. Wina czerwone, w tym Zweigelt i Pinot Noir, uprawiane są przede wszystkim na południu miasta, w regionach takich jak Rodaun, Mauer i Oberlaa.
Winiarnia Wieninger
Biodynamiczne wina o różnorodnym charakterze – od lekkich i nieskomplikowanych po złożone i wyrafinowane. Do tego starannie dobrane przysmaki z najlepszych produktów i zapierający dech w piersiach widok. Wizyta tu, to niezapomniane przeżycie.
Winiarnia Mayer na Pfarrplatz
Wina z najlepszych wiedeńskich winnic, domowe wegańskie dania oraz barokowy dom na przedmieściach, w którym niegdyś mieszkał Beethoven. To miejsce uważane jest za kwintesencję wiedeńskiej kultury winiarskiej.
Tawerna Sirbu
Z tarasu lub oranżerii roztacza się widok na Kahlenberg, Leopoldsberg i panoramę miasta. To idealne miejsce na relaks przy wyśmienitych winach i klasycznym bufecie.
Winiarnia Wailand
Jedna z najpiękniej położonych winiarni w Wiedniu. Oferuje nie tylko znakomite wina, ale również ekskluzywną kuchnię, w tym opcje wegańskie. Wina są tu najwyższej klasy.
Heuriger Schübel-Auer
Kameralne miejsce z uroczym domem i dziedzińcem. Kuchnia wyróżnia się wyrafinowanymi daniami i legendarnym Krautfleckerl, a serwowane tu wina musujące są lekkie, orzeźwiające i zachwycają świeżością.
Buschenschank Fuhrgassl-Huber
Rustykalna winiarnia w otoczeniu winnic. Oferuje klasyczny bufet i doskonałe wina, a także specjały, takie jak gęsina, uczta śledziowa oraz dania wegetariańskie i wegańskie.
Winiarnia Hans & Fritz
Tatar wołowy, ceviche i widok na Wiedeń – to połączenie kulinarnego kunsztu szefa kuchni Juana Amadora (nagrodzonego gwiazdką Michelin) oraz talentu winiarza Fritza Wieningera. W menu znajdziemy nowoczesne przekąski Heurigen, naturalne wina oraz opcje wegańskie.
Ekologiczna winnica i winiarnia Obermann
Organiczny Veltliner i rosé serwowane na kieliszki, do tego wyborne przekąski i grillowany drób. Winiarnia oferuje również możliwość zorganizowania pikniku wśród winnic.
Organiczna winnica i winiarnia Zahel
Miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Oferuje ekologiczny Gemischter Satz, klasyczne dania Heuriger z ekologicznym chlebem na zakwasie oraz nową interpretację tradycyjnych Buchteln w wyjątkowym, historycznym otoczeniu.
Winiarnia Christ
Zachwyca nie tylko niezwykłą architekturą, ale także idyllicznym ogrodem i imponującą różnorodnością win. Dużą wagę przywiązuje się tu do bliskości natury, także w przypadku regionalnych specjałów.
Winiarnia Wieninger
Biodynamiczne wina o różnorodnym charakterze – od lekkich i nieskomplikowanych po złożone i wyrafinowane. Do tego starannie dobrane przysmaki z najlepszych produktów i zapierający dech w piersiach widok. Wizyta tu, to niezapomniane przeżycie.
Winiarnia Mayer na Pfarrplatz
Wina z najlepszych wiedeńskich winnic, domowe wegańskie dania oraz barokowy dom na przedmieściach, w którym niegdyś mieszkał Beethoven. To miejsce uważane jest za kwintesencję wiedeńskiej kultury winiarskiej.
Tawerna Sirbu
Z tarasu lub oranżerii roztacza się widok na Kahlenberg, Leopoldsberg i panoramę miasta. To idealne miejsce na relaks przy wyśmienitych winach i klasycznym bufecie.
Winiarnia Wailand
Jedna z najpiękniej położonych winiarni w Wiedniu. Oferuje nie tylko znakomite wina, ale również ekskluzywną kuchnię, w tym opcje wegańskie. Wina są tu najwyższej klasy.
Heuriger Schübel-Auer
Kameralne miejsce z uroczym domem i dziedzińcem. Kuchnia wyróżnia się wyrafinowanymi daniami i legendarnym Krautfleckerl, a serwowane tu wina musujące są lekkie, orzeźwiające i zachwycają świeżością.
Buschenschank Fuhrgassl-Huber
Rustykalna winiarnia w otoczeniu winnic. Oferuje klasyczny bufet i doskonałe wina, a także specjały, takie jak gęsina, uczta śledziowa oraz dania wegetariańskie i wegańskie.
Winiarnia Hans & Fritz
Tatar wołowy, ceviche i widok na Wiedeń – to połączenie kulinarnego kunsztu szefa kuchni Juana Amadora (nagrodzonego gwiazdką Michelin) oraz talentu winiarza Fritza Wieningera. W menu znajdziemy nowoczesne przekąski Heurigen, naturalne wina oraz opcje wegańskie.
Ekologiczna winnica i winiarnia Obermann
Organiczny Veltliner i rosé serwowane na kieliszki, do tego wyborne przekąski i grillowany drób. Winiarnia oferuje również możliwość zorganizowania pikniku wśród winnic.
Organiczna winnica i winiarnia Zahel
Miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Oferuje ekologiczny Gemischter Satz, klasyczne dania Heuriger z ekologicznym chlebem na zakwasie oraz nową interpretację tradycyjnych Buchteln w wyjątkowym, historycznym otoczeniu.
Winiarnia Christ
Zachwyca nie tylko niezwykłą architekturą, ale także idyllicznym ogrodem i imponującą różnorodnością win. Dużą wagę przywiązuje się tu do bliskości natury, także w przypadku regionalnych specjałów.
Heurige i Buschenschänken
Są to typowo austriackie miejsca spotkań towarzyskich, gdzie w swobodnej atmosferze można delektować się regionalnym winem, serwowanym z różnorodnymi przysmakami – zarówno lekkimi przekąskami, jak i obfitszymi daniami.
Buschenschänke oferują wyłącznie własne wina oraz zimne dania i napoje przygotowane z własnych składników.
Heuriger to winiarnia otwarta przez cały rok, w której można skosztować nie tylko wina, ale także ciepłych dań i napojów. W tym przypadku składniki nie muszą pochodzić z własnych upraw i winiarni. Jedynym wymogiem jest serwowanie młodego wina z bieżącego rocznika, zwanego „heuriger”.