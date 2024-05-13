Hotele przyjazne psom
Introduction
W Austrii wakacje z psem to przeżycie. Wiele hoteli wita czworonożnych swoich gości z otwartymi ramionami i dba o to, by niczego im nie brakowało. Podczas wspólnego odkrywania pięknej, często dziewiczej przyrody, ludzie i zwierzęta mogą czuć zapach świeżego górskiego powietrza i słuchać uspokajającego szumu lasów. Szerokie szlaki turystyczne prowadzą przez malownicze krajobrazy, mijając lśniące jeziora i zielone alpejskie pastwiska, gdzie psy mogą się wyszaleć do woli. Po aktywnym dniu w hotelu czekają przytulne legowiska dla psów, smakołyki i miski z jedzeniem - wszystko, aby Twoje wakacje były niezapomniane.
Burgenland
Doświadczenie natury z psem
Restauracja i hotel Eisenberg, St. Martin an der Raab
W Hotelu Eisenberg psy są w najlepszych rękach, od pokoi po restaurację. Rozległe naturalne otoczenie zaczyna się tuż za drzwiami, zachęcając do długich spacerów. 15-hektarowy ogród oferuje mnóstwo miejsca do biegania, a pobliska rzeka Raab i mały basen dla psów zapewniają chłodne orzeźwienie. Dla zainteresowanych właścicieli psów profesjonaliści oferują cenne wskazówki dotyczące komunikacji i szkolenia z psem.
Hotel Larimar w Stegersbach
W Hotel Larimar goście z psami mogą liczyć na komfortowe pokoje z własnym ogrodem, przestronny, ogrodzony teren zewnętrzny o powierzchni 200 m² oraz staw do pływania dla psów, w którym zwierzaki mogą się ochłodzić i popluskać. Regularne tygodnie zaklinacza psów i dni szkolenia psów oferują dodatkowe możliwości wzmocnienia więzi z czworonożnym przyjacielem i wspólnej nauki nowych umiejętności.
Wellness i relaks dla czworonożnych przyjaciół
St. Martins Therme & Lodge
W St. Martins Therme psy czują się tak samo mile widziane, jak ich właściciele. Miękki, przytulny koc czeka w pokoju wraz z miską na jedzenie i wodę, aby pobyt Twojego czworonożnego przyjaciela był jak najbardziej przyjemny.
Karyntia
Wakacje nad wodą z psem
Jo. Seehotel w Pörtschach
W The Jo. Seehotel psy są nie tylko dozwolone, ale wręcz mile widziane. Oferuje on przyjazne pokoje z wytrzymałymi podłogami, legowiskami, kocami i miskami. Jest też bezpośredni dostęp do jeziora i ręczniki na mokre łapy - idealne po spacerze.
Strandhotel Burgstaller w Feld am See
W hotelu Strandhotel Burgstaller na psy i ich właścicieli czeka ciepłe powitanie oraz komfortowe udogodnienia, w tym legowisko, miski i ręczniki. Hotel oferuje bezpośredni dostęp do jeziora, specjalnie zatwierdzonego dla psów, a także przestronne ścieżki spacerowe w okolicy. Szczególnie praktyczne są prysznice dla psów i możliwość zabrania czworonożnego przyjaciela na hotelową plażę dla psów.
Znajoma gościnność z psem
4-gwiazdkowy hotel Eschenhof w Bad Kleinkirchheim
Czworonożni ulubieńcy są mile widziani w hotelu Eschenhof zarówno w pokojach, jak i w wybranych częściach restauracji. Dwa hotelowe psy, Bella i Coco, są szczęśliwymi towarzyszami zabaw gości.
Więcej wskazówek
Dolna Austria
Przyrodnicze wakacje z psami
Genießergasthof Kutscherklause w Eggern w regionie Waldviertel
W hotelu Genießergasthof Kutscherklause powitalne smakołyki, przytulne koce, miski na karmę i torby dla psów czekają na Twojego psa w pokojach. Istnieje również wiele możliwości biegania po okolicznych szlakach turystycznych i stawach, aby się ochłodzić.
Steinschalerhof w Rabenstein
W hotelu Steinschalerhof psy czują się jak w domu. Psy są mile widziane w restauracji i w ogrodzie dla gości. Na miejscu znajdują się liczne ścieżki spacerowe, szlaki turystyczne i kąpieliska. Przytulne domki z ogrodem są idealne dla psów. Dodatkowe udogodnienia: ściereczki do łap, miski na wodę i karmę w pokojach, naturalny staw i idylliczne miejsca do kąpieli nad strumieniem. Po przyjeździe na gości czekają powitalne smakołyki i stacja mycia dla psów.
Górna Austria
Hotele z kompleksową obsługą dla psów
Hotel Bärnsteinhof w Aigen-Schlägl
Hotel Bärnsteinhof ma wielkie serce dla psów: karma, miska z wodą, przytulny koc, suchy ręcznik, wskazówki dotyczące spacerów i wędrówek są zapewniane przez hotel w pakiecie.
Hotel Falkensteiner pleasure & well-being w Mühlviertel
W Falkensteiner Hotel na psy czeka pakiet przyjazdowy: przysmaki, kości do żucia, wskazówki dotyczące spacerów, codzienne zabawy, usługa wyprowadzania psa, koc, ręcznik, miska na karmę i szalik.
Hotel Donauschlinge Haibach/Dunaj
Czworonożni przyjaciele są mile widziani w Hotel Donauschlinge i otrzymują tu kompleksowy pakiet powitalny: miska na karmę i wodę, ręcznik, przytulny koc, smakołyki, usługa wyprowadzania psów, ścieżki spacerowe i możliwość kąpieli w Dunaju.
Ziemia Salzburska
Aktywne wakacje dla psów i właścicieli
Hotel dla psów Grimming w Rauris
W Hotel Grimming psy mogą liczyć na wspaniałe udogodnienia: w pokojach znajdują się przytulne poduszki dla psów oraz miski na jedzenie i wodę, a także wybór suchej i mokrej karmy oraz codzienna usługa karmienia. Czworonożni przyjaciele mogą odpocząć na łące dla psów o powierzchni 4500 m² z torem agility, huśtawkami, płotkami i tunelami, a staw zapewnia orzeźwiającą kąpiel. Przyjazne psom schroniska górskie, opisane w "Przewodniku po schroniskach dla psów", oferują przekąski i zasłużoną przerwę.
Berghotel Arthurhaus*** na Hochkönig
Hotel Berghotel Arthurhaus położony na obszarze turystycznym na wysokości 1500 metrów u podnóża Hochkönig oferuje psom bezpłatny pobyt w pokoju. Specjalne udogodnienia obejmują menu dla psów, torby dla psów, ogrodzony teren z wolnym wybiegiem, tor przeszkód, a także ręczniki i stację czyszczenia psich łap. Ponadto dostępne są prywatne lekcje z psimi trenerami i bogate zaplecze do ćwiczeń.
Wellness i relaks dla czworonożnych przyjaciół
Rezydencja Gruber w Gastein
W hotelu Residence Gruber w termalnym spa i raju dla wędrowców w dolinie Gastein psy mogą cieszyć się przyjemnym pobytem. Na czworonożnych gości czeka przytulna sofa i miski z jedzeniem. Są oni również mile widziani podczas śniadania i kolacji. Liczne szlaki zaczynają się tuż przed drzwiami wejściowymi, a orzeźwiający strumień znajduje się zaledwie 150 metrów od hotelu. Podczas gdy właściciele odwiedzają łaźnie termalne lub spa, opiekunka zajmuje się psami. Inne udogodnienia obejmują przytulne koce, sklep dla psów, ogrodzoną łąkę, wellness i prysznic dla zwierząt.
Gartenhotel Theresia****S w Saalbach-Hinterglemm
Gartenhotel Theresia, idealnie położony z dala od tętniącego życiem centrum Hinterglemm, oferuje psom niekończące się ćwiczenia na szlaku turystycznym bezpośrednio przy hotelu. Posiadłość o powierzchni 2,7 hektara ze strumykami, stawem kąpielowym, basenami i wieloma przytulnymi zakątkami w rozległym górskim ogrodzie to prawdziwy raj dla ludzi i zwierząt. Psy są mile widziane w restauracji Zirbenstube, holu i barze. Dla czworonożnych przyjaciół przygotowano miski na karmę, ręczniki i koce.
Znajoma gościnność z psem
Hotel Aloisia w Mariapfarr
Na placu zabaw o powierzchni 1000 m² w Hotelu Aloisia czworonożni przyjaciele mogą się naprawdę wyszaleć. Psy mogą tu przebywać także w restauracji, w ogrodzie i na trawniku do opalania. Dostępne są również usługi wyprowadzania i opieki nad psami.
Hotel Sonne**** w Saalbach-Hinterglemm
W Hotelu Sonne gospodarze znani są z tego, że uwielbiają psy. Karma dostępna jest w hotelu, a psy mogą przebywać w barze i przytulnej Zirmstube. Przestronny teren oferuje mnóstwo miejsca na relaksujący pobyt z czworonożnym przyjacielem.
Styria
Hotele z kompleksową obsługą dla psów
Almfrieden Hotel & Romantikchalet w Ramsau am Dachstein
Almfrieden Hotel & Romantikchalet oferuje psom nie tylko bezpłatny pobyt, ale także mnóstwo miejsca do zabawy i biegania w hotelowym parku. W pokoju czeka miska, przytulny koc, zabawki, ręcznik i powitalny smakołyk. Oddzielna restauracja dla właścicieli psów, mały sklep z artykułami dla zwierząt, opieka nad psem na życzenie i inne udogodnienia sprawiają, że pobyt w środku tego idealnego terenu do wędrówek, narciarstwa biegowego i zjazdowego w Ramsau am Dachstein jest szczególnie przyjemny.
Więcej wskazówek
Tyrol
Luksus i komfort z psem
Ośrodek górski Gradonna****s we wschodnim Tyrolu
Ośrodek Gradonna****s Mountain Resort, ośrodek bez samochodów, oferuje psom maksimum ruchu wśród spektakularnego krajobrazu. Czterogwiazdkowy hotel klasy superior i luksusowe domki oferują liczne udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół, w tym smakołyki, miski na karmę i pudełko podróżne dla psa z puszystym ręcznikiem.
Hotel Klosterbräu***** w Seefeld w Tyrolu
W Hotel Klosterbräu psy mają własną restaurację i oddzielną strefę śniadaniową. Po przyjeździe czworonożni goście znajdą w swoim pokoju miskę i przytulne miejsce do spania o odpowiedniej wielkości, a także ręcznik. Pokoje z bezpośrednim dostępem do ogrodu dostępne są na życzenie. W całym hotelu rozmieszczone są miski z jedzeniem i wodą, a także psie menu i karma dla psów. Na życzenie dostępna jest opieka nad pupilem, a dla wysportowanych psów przygotowano miejsce do treningu. W pobliżu znajduje się weterynarz, a ofertę uzupełniają szlaki turystyczne z możliwością biegania i pływania w pobliskim jeziorze Wildsee.
Aktywne wakacje dla psów i właścicieli
Hotel Riederhof**** w Tiroler Oberlandzie
Hotel Riederhof został zaprojektowany specjalnie z myślą o czworonożnych gościach i oferuje liczne udogodnienia dla psów: usługę spacerów, plac zabaw o powierzchni 1000 m² ze stawem kąpielowym, groomer dla psów, stację do pielęgnacji, wycieczki z przewodnikiem i mobilną szkołę. W pokoju dostępne są koce, miski oraz narzuty na łóżko i kanapę. Psy mogą przebywać w pokoju same lub towarzyszyć swoim właścicielom w restauracji.
Hotel Lärchenhof****S w Seefeld w Tyrolu
Hotel Lärchenhof na płaskowyżu Seefeld to przyjazny psom hotel i spa, w którym czworonożni przyjaciele są ciepło witani poczęstunkiem, własną miską z jedzeniem i wodą oraz przytulnym miejscem do spania w pokoju. Rozległy teren hotelu oferuje mnóstwo miejsca do biegania, a różnorodne szlaki piesze i turystyczne zaczynają się tuż za drzwiami wejściowymi, zapraszając do wspólnego odkrywania regionu. Zimą specjalna trasa narciarstwa biegowego dla psów w Olympiaregion Seefeld zapewnia beztroską zabawę na nartach biegowych.
Wellness i relaks dla czworonożnych przyjaciół
Hotel Magdalena**** w dolinie Zillertal
Hotel Magdalena to przyjazny psom hotel wellness, który nie pobiera dodatkowych opłat za pobyt czworonogów i oferuje liczne udogodnienia wliczone w cenę, takie jak legowisko czy miska z jedzeniem w pokoju. Psy i ich właściciele mogą również korzystać ze specjalnych dodatków, takich jak kącik czytelniczy z literaturą dotyczącą psów i usługi mobilnego psiego groomera. Na terenie obiektu znajduje się również staw kąpielowy dla psów, ścieżki spacerowe tuż za drzwiami, plac zabaw i miejsce do pielęgnacji dla psów. Ofertę uzupełniają wycieczki z przewodnikiem.
Panoramahotel Inntalerhof**** w Seefeld w Tyrolu
W hotelu Panoramahotel Inntalerhof czworonożni przyjaciele są witani z wielką serdecznością. Aby zapewnić panom i paniom bezstresowe wakacje, hotel oferuje szereg udogodnień: powitalne smakołyki w pokoju, punkt z wodą w strefie wejściowej, ręczniki przy wejściach i pakiet toreb do wyprowadzania psów. Oferowane są również sesje szkoleniowe i programy we współpracy z certyfikowanym trenerem zwierząt Peterem Oberhollenzerem. Hotel posiada certyfikat Pfotencheck z pięcioma łapami.
Znajoma gościnność z psami
Hotel Johanna w samym środku Ötztal
W Hotelu Johanna w Ötztal psy czują się równie dobrze jak w domu. W tym rodzinnym hotelu są one nie tylko tolerowane, ale także ciepło przyjmowane, co sprawia, że pobyt jest szczególnie przyjemny dla wszystkich.
Romantikhotel Böglerhof**** w Alpbach
W Romantikhotel Böglerhof psy są witane po przyjeździe pakietem powitalnym zawierającym przytulny kosz, smakołyki, miski na wodę i karmę, ręcznik, broszurę informacyjną o Alpbach i torby dla psów. Zespół recepcji chętnie udzieli wskazówek na temat interesujących tras spacerowych, w tym dedykowanego szlaku dla psów.
Doświadczenie natury nad wodą
Alpenhotel Kitzbühel
Alpenhotel Kitzbühel położony jest bezpośrednio nad brzegiem jeziora Schwarzsee i oferuje właścicielom psów i ich czworonożnym przyjaciołom relaksujące wakacje na łonie natury, w otoczeniu licznych szlaków spacerowych, które zapraszają do wspólnych wycieczek.
Hotel Natürlich w Fiss
Hotel Natürlich to przyjazny zwierzętom hotel z trzema pokojami dla psów na parterze, każdy z własnym tarasem i trawnikiem. Udogodnienia obejmują kosz dla psa, stację do pielęgnacji i ścieżki spacerowe tuż przed drzwiami wejściowymi. Dostępne są również zorganizowane spacery z psem i stacje dla psów w wiosce.
Więcej wskazówek
Vorarlberg
Doświadczenia przyrodnicze z psem
Hotel Hubertushof** Stuben am Arlberg
W Hotelu Hubertushof goście mogą cieszyć się urlopem narciarskim z psem. Dla czworonożnych przyjaciół dostępne są miski na wodę i karmę z matami podłogowymi, tabliczka na drzwiach "pies w pokoju", smakołyki i torby Robby. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajdują się szlaki spacerowe.
Dalsze wskazówki
Świat psów w Kleinwalsertal
The Świat psów w Kleinwalsertal oferuje specjalne spacery z przewodnikiem dla samotnych podróżników, kobiet i miłośników ziół, a także ogólne spacery po Kleinwalsertal.
Bregenzerwald
W Bregenzerwald psy są dozwolone na większości wyciągów górskich, co ułatwia wspólne wędrówki po alpejskim krajobrazie.
Wiedeń
Luksus i komfort z psem
Hotel Sacher
Hotel Sacher w Wiedniu i Salzburgu oferuje luksusowy pobyt dla gości ze zwierzętami lub bez. W Hotel Sacher Vienna psy mogą liczyć na miękkie legowisko dostosowane do ich wielkości, przytulny koc, specjalny ręcznik, torby dla psów oraz miskę z wodą i jedzeniem w pokoju. Psy i ich właściciele są mile widziani na śniadaniu i kolacji w Sacherstube, gdzie na życzenie serwowane są świeżo przygotowane potrawy spełniające standardy dla smakoszy. Dostępna jest również usługa opieki nad psem.
Butikowy hotel Stadthalle
Boutique Hotel Stadthalle w Wiedniu przyjmuje zwierzęta i oferuje szereg udogodnień zapewniających relaksujący pobyt z czworonożnymi przyjaciółmi. Psy witane są specjalnym pakietem powitalnym, który obejmuje przytulne legowisko i miski na karmę. W pobliżu znajdują się również liczne tereny zielone i ścieżki spacerowe, idealne na spacery.
Pensjonat Vienna
Pensjonat The Guesthouse Vienna to stylowy, designerski hotel w samym sercu Wiednia, który został stworzony specjalnie z myślą o gościach z psami. Czworonożni towarzysze nocują tu za darmo, a w pokoju czeka na nich przytulne legowisko, powitalny przysmak i miska z wodą. Psy są również mile widziane w hotelowej restauracji. W celu zapewnienia dodatkowej opieki, na życzenie można zorganizować opiekuna dla psa, aby ich właściciele mogli beztrosko zwiedzać miasto.
Jeszcze więcej wskazówek dla miłośników psów
Wyposażenie i prawidłowe zachowanie
Informacje na temat wyposażenia i prawidłowego zachowania w kontakcie z pasącymi się zwierzętami.
Hotele dla psów w skrócie
550 hoteli i pensjonatów przyjaznych psom oraz 9000 domów wakacyjnych. Z filtrem wyszukiwania i opiniami gości.
Aktywności z psami
Odkryj atrakcje dla psów w całej Austrii.
Wiejskie hotele z psami
Tutaj rodzinna gościnność obejmuje także Twojego czworonożnego przyjaciela.
Kemping z psem
Na tych kempingach czworonożni przyjaciele z pewnością szybko się zaprzyjaźnią.
Wyposażenie i prawidłowe zachowanie
Informacje na temat wyposażenia i prawidłowego zachowania w kontakcie z pasącymi się zwierzętami.
Hotele dla psów w skrócie
550 hoteli i pensjonatów przyjaznych psom oraz 9000 domów wakacyjnych. Z filtrem wyszukiwania i opiniami gości.
Aktywności z psami
Odkryj atrakcje dla psów w całej Austrii.
Wiejskie hotele z psami
Tutaj rodzinna gościnność obejmuje także Twojego czworonożnego przyjaciela.
Kemping z psem
Na tych kempingach czworonożni przyjaciele z pewnością szybko się zaprzyjaźnią.