Tyrol

Luksus i komfort z psem

Ośrodek górski Gradonna****s we wschodnim Tyrolu

Ośrodek Gradonna****s Mountain Resort , ośrodek bez samochodów, oferuje psom maksimum ruchu wśród spektakularnego krajobrazu. Czterogwiazdkowy hotel klasy superior i luksusowe domki oferują liczne udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół, w tym smakołyki, miski na karmę i pudełko podróżne dla psa z puszystym ręcznikiem.

Hotel Klosterbräu***** w Seefeld w Tyrolu

W Hotel Klosterbräu psy mają własną restaurację i oddzielną strefę śniadaniową. Po przyjeździe czworonożni goście znajdą w swoim pokoju miskę i przytulne miejsce do spania o odpowiedniej wielkości, a także ręcznik. Pokoje z bezpośrednim dostępem do ogrodu dostępne są na życzenie. W całym hotelu rozmieszczone są miski z jedzeniem i wodą, a także psie menu i karma dla psów. Na życzenie dostępna jest opieka nad pupilem, a dla wysportowanych psów przygotowano miejsce do treningu. W pobliżu znajduje się weterynarz, a ofertę uzupełniają szlaki turystyczne z możliwością biegania i pływania w pobliskim jeziorze Wildsee.

Aktywne wakacje dla psów i właścicieli

Hotel Riederhof**** w Tiroler Oberlandzie

Hotel Riederhof został zaprojektowany specjalnie z myślą o czworonożnych gościach i oferuje liczne udogodnienia dla psów: usługę spacerów, plac zabaw o powierzchni 1000 m² ze stawem kąpielowym, groomer dla psów, stację do pielęgnacji, wycieczki z przewodnikiem i mobilną szkołę. W pokoju dostępne są koce, miski oraz narzuty na łóżko i kanapę. Psy mogą przebywać w pokoju same lub towarzyszyć swoim właścicielom w restauracji.

Hotel Lärchenhof****S w Seefeld w Tyrolu

Hotel Lärchenhof na płaskowyżu Seefeld to przyjazny psom hotel i spa, w którym czworonożni przyjaciele są ciepło witani poczęstunkiem, własną miską z jedzeniem i wodą oraz przytulnym miejscem do spania w pokoju. Rozległy teren hotelu oferuje mnóstwo miejsca do biegania, a różnorodne szlaki piesze i turystyczne zaczynają się tuż za drzwiami wejściowymi, zapraszając do wspólnego odkrywania regionu. Zimą specjalna trasa narciarstwa biegowego dla psów w Olympiaregion Seefeld zapewnia beztroską zabawę na nartach biegowych.

Wellness i relaks dla czworonożnych przyjaciół

Hotel Magdalena**** w dolinie Zillertal

Hotel Magdalena to przyjazny psom hotel wellness, który nie pobiera dodatkowych opłat za pobyt czworonogów i oferuje liczne udogodnienia wliczone w cenę, takie jak legowisko czy miska z jedzeniem w pokoju. Psy i ich właściciele mogą również korzystać ze specjalnych dodatków, takich jak kącik czytelniczy z literaturą dotyczącą psów i usługi mobilnego psiego groomera. Na terenie obiektu znajduje się również staw kąpielowy dla psów, ścieżki spacerowe tuż za drzwiami, plac zabaw i miejsce do pielęgnacji dla psów. Ofertę uzupełniają wycieczki z przewodnikiem.

Panoramahotel Inntalerhof**** w Seefeld w Tyrolu

W hotelu Panoramahotel Inntalerhof czworonożni przyjaciele są witani z wielką serdecznością. Aby zapewnić panom i paniom bezstresowe wakacje, hotel oferuje szereg udogodnień: powitalne smakołyki w pokoju, punkt z wodą w strefie wejściowej, ręczniki przy wejściach i pakiet toreb do wyprowadzania psów. Oferowane są również sesje szkoleniowe i programy we współpracy z certyfikowanym trenerem zwierząt Peterem Oberhollenzerem. Hotel posiada certyfikat Pfotencheck z pięcioma łapami.

Znajoma gościnność z psami

Hotel Johanna w samym środku Ötztal

W Hotelu Johanna w Ötztal psy czują się równie dobrze jak w domu. W tym rodzinnym hotelu są one nie tylko tolerowane, ale także ciepło przyjmowane, co sprawia, że pobyt jest szczególnie przyjemny dla wszystkich.

Romantikhotel Böglerhof**** w Alpbach

W Romantikhotel Böglerhof psy są witane po przyjeździe pakietem powitalnym zawierającym przytulny kosz, smakołyki, miski na wodę i karmę, ręcznik, broszurę informacyjną o Alpbach i torby dla psów. Zespół recepcji chętnie udzieli wskazówek na temat interesujących tras spacerowych, w tym dedykowanego szlaku dla psów.

Doświadczenie natury nad wodą

Alpenhotel Kitzbühel

Alpenhotel Kitzbühel położony jest bezpośrednio nad brzegiem jeziora Schwarzsee i oferuje właścicielom psów i ich czworonożnym przyjaciołom relaksujące wakacje na łonie natury, w otoczeniu licznych szlaków spacerowych, które zapraszają do wspólnych wycieczek.

Hotel Natürlich w Fiss