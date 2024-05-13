Świat szczytów i wież Szlak Venedigera

Urok wędrówek wysokogórskich

Z chwili na chwilę zanurzasz się w innym świecie. Podobnie jak na drugim etapie wysokogórskiego szlaku Venediger Höhenweg . To ogród wielu małych kamiennych wież - każdy przechodzący turysta umieszcza kamień na jednej z wież i w ten sposób przyczynia się do zachowania tego kapryśnego krajobrazu. Großvenediger nie wysuwa się na pierwszy plan: czasami jest zakryty chmurami lub chowa się za swoim przedwierzchołkiem, a innym razem wyciąga swój bezchmurny nos w niebo.

Od schroniska do schroniska

Nie musisz wspinać się na szczyt, aby poznać górę. Możesz okrążyć Großvenedigera w ciszy na wysokim szlaku i przy okazji zbliżyć się do niego. Zrób sobie przerwę nad jeziorem Eissee, turkusowym klejnotem między stromymi ścianami skalnymi, i poczuj ciszę. Tylko gwizd świstaków przeszywa powietrze, gdy zanurzasz stopy w chłodnej wodzie. Poczucie dobrego samopoczucia sprawia, że zapomina się o trudach całego dnia. A potem prosto do następnego relaksującego przystanku - ponieważ następne schronisko jest już bardzo blisko.

Wskazówka etapowa

Jeśli nie chcesz wędrować całą trasą wysokogórskiego szlaku Venedigera, możesz pokonać tylko kilka etapów. W każdym razie możesz cieszyć się widokiem na Großvenediger bez długich podejść. Z łatwo dostępnego schroniska Johannishütte (2121 m n.p.m.) roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na piątą co do wielkości górę Austrii i jej lodowcowy krajobraz. Czas przejścia: dwie godziny z parkingu Wiesenkreuz w Dorfertal, szlak jest również odpowiedni dla seniorów i dzieci. Jeśli nie możesz lub nie chcesz iść pieszo, weź taksówkę bezpośrednio do schroniska Johannishütte.

Gospodyni Margit Unterwurzacher oferuje wiele regionalnych specjałów w jednym z najstarszych schronisk w Alpach Wschodnich. Tutejsza wołowina pochodzi z rodzinnego gospodarstwa w Prägraten, a jesienią na stołach pojawiają się specjały z jagnięciny i dziczyzny. Produkty mleczne pochodzą od regionalnych producentów, a chleb jest wypiekany na miejscu.