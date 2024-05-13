Najpiękniejsze szlaki wysokogórskie
Introduction
Na porośniętych jodłami szczytach ostatnie wieczorne światło zmienia kolor na karmazynowo-czerwony i daje przyjemne uczucie ciepła. Zmęczone nogi pokonują ostatnie kilka metrów do schroniska. Na wysokości ponad 2000 metrów schroniska są czymś więcej niż tylko schronieniem - to miejsca spotkań towarzyskich. Tutaj można spotkać innych wędrowców - podobnie myślących ludzi, z którymi można podzielić się swoimi doświadczeniami z gór.
Niektórzy z nich już kilkakrotnie wędrowali wysoką trasą i uwielbiają ścieżki, które prowadzą ich od schroniska do schroniska. Tutaj, na tej jałowej wysokości, na próżno szukać kolejek linowych, stoków narciarskich czy zasięgu telefonii komórkowej. I to jest właśnie powód, dla którego tak wiele osób wybiera wędrówki na dużych wysokościach. Nic nie odwraca uwagi od dziewiczej przyrody. Można ją wszędzie zobaczyć, poczuć i posmakować. Nawet podczas kolacji, którą gospodarz wyczarowuje na talerzu ze świeżych składników pochodzących z gospodarstwa jego rodziców.
Szlak Venedigera
Urok wędrówek wysokogórskich
Z chwili na chwilę zanurzasz się w innym świecie. Podobnie jak na drugim etapie wysokogórskiego szlaku Venediger Höhenweg. To ogród wielu małych kamiennych wież - każdy przechodzący turysta umieszcza kamień na jednej z wież i w ten sposób przyczynia się do zachowania tego kapryśnego krajobrazu. Großvenediger nie wysuwa się na pierwszy plan: czasami jest zakryty chmurami lub chowa się za swoim przedwierzchołkiem, a innym razem wyciąga swój bezchmurny nos w niebo.
Od schroniska do schroniska
Nie musisz wspinać się na szczyt, aby poznać górę. Możesz okrążyć Großvenedigera w ciszy na wysokim szlaku i przy okazji zbliżyć się do niego. Zrób sobie przerwę nad jeziorem Eissee, turkusowym klejnotem między stromymi ścianami skalnymi, i poczuj ciszę. Tylko gwizd świstaków przeszywa powietrze, gdy zanurzasz stopy w chłodnej wodzie. Poczucie dobrego samopoczucia sprawia, że zapomina się o trudach całego dnia. A potem prosto do następnego relaksującego przystanku - ponieważ następne schronisko jest już bardzo blisko.
Wskazówka etapowa
Jeśli nie chcesz wędrować całą trasą wysokogórskiego szlaku Venedigera, możesz pokonać tylko kilka etapów. W każdym razie możesz cieszyć się widokiem na Großvenediger bez długich podejść. Z łatwo dostępnego schroniska Johannishütte (2121 m n.p.m.) roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na piątą co do wielkości górę Austrii i jej lodowcowy krajobraz. Czas przejścia: dwie godziny z parkingu Wiesenkreuz w Dorfertal, szlak jest również odpowiedni dla seniorów i dzieci. Jeśli nie możesz lub nie chcesz iść pieszo, weź taksówkę bezpośrednio do schroniska Johannishütte.
Gospodyni Margit Unterwurzacher oferuje wiele regionalnych specjałów w jednym z najstarszych schronisk w Alpach Wschodnich. Tutejsza wołowina pochodzi z rodzinnego gospodarstwa w Prägraten, a jesienią na stołach pojawiają się specjały z jagnięciny i dziczyzny. Produkty mleczne pochodzą od regionalnych producentów, a chleb jest wypiekany na miejscu.
Jeśli pogoda się zmieni, z każdego schroniska można zejść w kierunku doliny. Taksówki do schronisk są dostępne na wszystkich parkingach w dolinie.
Szlak Venedigera w skrócie
Czas przejścia: 6 dni
Etapy: 6-7
Długość: 56,8 km
Wysokość: 3614 m n.p.m.
Wysokość: 2000-2500 m
Punkt startowy: parking Ströden
Punkt końcowy: schronisko Matreier Tauernhaus
Stopień trudności: średni (częściowo trudny)
Czas przejścia: 6 dni
Etapy: 6-7
Długość: 56,8 km
Wysokość: 3614 m n.p.m.
Wysokość: 2000-2500 m
Punkt startowy: parking Ströden
Punkt końcowy: schronisko Matreier Tauernhaus
Stopień trudności: średni (częściowo trudny)
7 etapów szlaku Venedigera
Etap 1
Parking Ströden - schronisko Essener-Rostocker (2208 m)
Idylliczne schronisko Stoan-Alm w otoczeniu dużych lodowców. Ma wyjątkową lokalizację!
Czas przejścia: 2,5 godziny
Etap 2
Schronisko Essener-Rostocker-Hütte (2208 m) - Johannishütte (2121 m)
Droga Schwerinerweg wiedzie kawałek do doliny Maurertal, następnie szybko nabiera wysokości na serpentynach do Türmljoch (2772 m)
Czas przejścia: 3,5 godziny
Etap 3
Schronisko Johannishütte (2121 m) - Nowe Sajathütte (2575 m)
Schronisko Sajathütte jest również znane jako "zamek w górach" ze względu na swoją architekturę. Leży pośród wspaniałego górskiego krajobrazu.
Czas przejścia: 3 do 4 godzin
Etap 4
Nowa Sajathütte (2575 m) –
Bonn-Matreier Hütte (2750 m)
Wysoki szlak pełen kwiatów prowadzi do spokojnej doliny Timmeltal. Warto wybrać się nad jezioro Eissee!
Czas przejścia: 6,5 godziny
Etap 5
Schronisko Bonn-Matreier (2750 m) - schronisko Badener Hütte (2608 m)
Prowadzi wzdłuż skalistych grzbietów. Krótki odcinek jest również zabezpieczony liną, ale można go pokonać bez zestawu via ferrata.
Czas przejścia: 5 godzin
Etap 6
Badener Hütte (2 608 m) - Matreier Tauernhaus (1512 m)
Królewski etap przez wspaniały wysokogórski krajobraz. Teraz Großvenediger jest okrążany półkolem.
Czas przejścia: 5,5 godziny
Szlak wysokogórski Karwendel
Karwendel to masyw górski pełen kontrastów. Wędruje się tu wzdłuż alpejskich łąk, wrzosowisk, górskich potoków, skalnych ścian, wąwozów i jarów. Szlak Karwendel prowadzi przez południową część pasma Karwendel. Zmiany widoków między dziką przyrodą Karwendel a zgiełkiem doliny Inn są imponujące.
Szlak rozpoczyna się na płaskowyżu Seefeld, prowadząc przez las i alpejskie pastwiska w wysokie góry. Na stromych zboczach górskich grzbietów żyją liczne zwierzęta, takie jak kozice i koziorożce. Przy dobrej widoczności można nawet dostrzec orły przednie majestatycznie szybujące nad szczytami lub odkryć po drodze chronione rodzime storczyki, takie jak orchidea lub czerwony ptasznik leśny.
Późne lato z jego stabilnymi okresami pogodowymi jest wysoce zalecane. Pięć schronisk Alpenverein oferuje nocleg, a także obfite posiłki i możliwość rozmowy z podobnie myślącymi ludźmi przed kontynuowaniem następnego dnia.
Szlak Karwendel w skrócie
Czas trwania: 6 dni
Etapy: 6
Długość: 70 km
Wysokość: 9000 m (4400 m pod górę, 4600 m w dół)
Wysokość: 1130-2726 m
Punkt startowy: stacja kolejowa Reith bei Seefeld
Punkt końcowy: Scharnitz
Trudność: trudny (czarny szlak górski)
Czas trwania: 6 dni
Etapy: 6
Długość: 70 km
Wysokość: 9000 m (4400 m pod górę, 4600 m w dół)
Wysokość: 1130-2726 m
Punkt startowy: stacja kolejowa Reith bei Seefeld
Punkt końcowy: Scharnitz
Trudność: trudny (czarny szlak górski)
Szlak wysokogórski Stubai
Ci, którzy chcą wędrować wymagającym szlak wysokogórski Stubai wokół doliny Stubai zostaną nagrodzeni krajobrazami, które po prostu uszczęśliwią. Widok na Zuckerhütl, najwyższy szczyt w Alpach Sztubajskich, lub Blaue Lacke na Wilde-Wasser-Weg, który jest zabarwiony na niebiesko-turkusowo przez wodę z lodowca. Łagodne górskie łąki z rwącymi strumieniami ciągną się wzdłuż szlaku, podobnie jak kamienne pola ze spokojnymi górskimi jeziorami i widokami na jęzory lodowców. Witamy w raju!
Jeśli masz ochotę na jeden lub dwa etapy szlaku wysokogórskiego, możesz rozpocząć z dowolnego z ośmiu schronisk z powrotem do doliny do punktów startowych w Neder lub Fulpmes transportem publicznym.
Szlak wysokogórski Stubai w skrócie
Czas trwania: 8 dni
Etapy: 7
Długość: 100 km
Wysokość w metrach: 8000 m (4440 m pod górę, 4230 m w dół)
Wysokość n.p.m.: 2880 m
Punkt startowy: Innsbrucker Hütte (Neder)
Punkt końcowy: Starkenburger Hütte (Fulpmes) lub odwrotnie
Stopień trudności: trudny
Czas trwania: 8 dni
Etapy: 7
Długość: 100 km
Wysokość w metrach: 8000 m (4440 m pod górę, 4230 m w dół)
Wysokość n.p.m.: 2880 m
Punkt startowy: Innsbrucker Hütte (Neder)
Punkt końcowy: Starkenburger Hütte (Fulpmes) lub odwrotnie
Stopień trudności: trudny
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Lista rzeczy do spakowania na nocleg w schronisku
Ubrania
Buty do wędrówek lub sandały outdoorowe
Spodnie do wędrówek
T-shirt i skarpetki
Ciepła kamizelka lub sweter
Przybory toaletowe
Kosmetyczka ze szczoteczką do zębów, pastą do zębów, małym mydłem, szamponem i żelem pod prysznic
Mały ręcznik
Inne
Śpiwór
Czołówka lub latarka
Worek na śmieci
Zatyczki do uszu zapewniające głęboki sen
Butelka z wodą do wielokrotnego napełniania