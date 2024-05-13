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Najpiękniejsze szlaki wysokogórskie

Szlak Karwendel
Wędruj od schroniska do schroniska i poczuj wolność ponad dolinami - wędrówki po austriackich szlakach wysokogórskich po prostu sprawiają radość.

Na porośniętych jodłami szczytach ostatnie wieczorne światło zmienia kolor na karmazynowo-czerwony i daje przyjemne uczucie ciepła. Zmęczone nogi pokonują ostatnie kilka metrów do schroniska. Na wysokości ponad 2000 metrów schroniska są czymś więcej niż tylko schronieniem - to miejsca spotkań towarzyskich. Tutaj można spotkać innych wędrowców - podobnie myślących ludzi, z którymi można podzielić się swoimi doświadczeniami z gór.

Niektórzy z nich już kilkakrotnie wędrowali wysoką trasą i uwielbiają ścieżki, które prowadzą ich od schroniska do schroniska. Tutaj, na tej jałowej wysokości, na próżno szukać kolejek linowych, stoków narciarskich czy zasięgu telefonii komórkowej. I to jest właśnie powód, dla którego tak wiele osób wybiera wędrówki na dużych wysokościach. Nic nie odwraca uwagi od dziewiczej przyrody. Można ją wszędzie zobaczyć, poczuć i posmakować. Nawet podczas kolacji, którą gospodarz wyczarowuje na talerzu ze świeżych składników pochodzących z gospodarstwa jego rodziców.

Świat szczytów i wież

Szlak Venedigera

Urok wędrówek wysokogórskich

Z chwili na chwilę zanurzasz się w innym świecie. Podobnie jak na drugim etapie wysokogórskiego szlaku Venediger Höhenweg. To ogród wielu małych kamiennych wież - każdy przechodzący turysta umieszcza kamień na jednej z wież i w ten sposób przyczynia się do zachowania tego kapryśnego krajobrazu. Großvenediger nie wysuwa się na pierwszy plan: czasami jest zakryty chmurami lub chowa się za swoim przedwierzchołkiem, a innym razem wyciąga swój bezchmurny nos w niebo.

Od schroniska do schroniska

Nie musisz wspinać się na szczyt, aby poznać górę. Możesz okrążyć Großvenedigera w ciszy na wysokim szlaku i przy okazji zbliżyć się do niego. Zrób sobie przerwę nad jeziorem Eissee, turkusowym klejnotem między stromymi ścianami skalnymi, i poczuj ciszę. Tylko gwizd świstaków przeszywa powietrze, gdy zanurzasz stopy w chłodnej wodzie. Poczucie dobrego samopoczucia sprawia, że zapomina się o trudach całego dnia. A potem prosto do następnego relaksującego przystanku - ponieważ następne schronisko jest już bardzo blisko.

Wskazówka etapowa

Jeśli nie chcesz wędrować całą trasą wysokogórskiego szlaku Venedigera, możesz pokonać tylko kilka etapów. W każdym razie możesz cieszyć się widokiem na Großvenediger bez długich podejść. Z łatwo dostępnego schroniska Johannishütte (2121 m n.p.m.) roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na piątą co do wielkości górę Austrii i jej lodowcowy krajobraz. Czas przejścia: dwie godziny z parkingu Wiesenkreuz w Dorfertal, szlak jest również odpowiedni dla seniorów i dzieci. Jeśli nie możesz lub nie chcesz iść pieszo, weź taksówkę bezpośrednio do schroniska Johannishütte.
Gospodyni Margit Unterwurzacher oferuje wiele regionalnych specjałów w jednym z najstarszych schronisk w Alpach Wschodnich. Tutejsza wołowina pochodzi z rodzinnego gospodarstwa w Prägraten, a jesienią na stołach pojawiają się specjały z jagnięciny i dziczyzny. Produkty mleczne pochodzą od regionalnych producentów, a chleb jest wypiekany na miejscu.

Jeśli pogoda się zmieni, z każdego schroniska można zejść w kierunku doliny. Taksówki do schronisk są dostępne na wszystkich parkingach w dolinie.

Szlak Venedigera w skrócie

Czas przejścia: 6 dni

Etapy: 6-7

Długość: 56,8 km

Wysokość: 3614 m n.p.m.

Wysokość: 2000-2500 m

Punkt startowy: parking Ströden

Punkt końcowy: schronisko Matreier Tauernhaus

Stopień trudności: średni (częściowo trudny)

7 etapów szlaku Venedigera

Etap 1

  • Parking Ströden - schronisko Essener-Rostocker (2208 m)

  • Idylliczne schronisko Stoan-Alm w otoczeniu dużych lodowców. Ma wyjątkową lokalizację!

  • Czas przejścia: 2,5 godziny

Etap 2

  • Schronisko Essener-Rostocker-Hütte (2208 m) - Johannishütte (2121 m)

  • Droga Schwerinerweg wiedzie kawałek do doliny Maurertal, następnie szybko nabiera wysokości na serpentynach do Türmljoch (2772 m)

  • Czas przejścia: 3,5 godziny

Etap 3

  • Schronisko Johannishütte (2121 m) - Nowe Sajathütte (2575 m)

  • Schronisko Sajathütte jest również znane jako "zamek w górach" ze względu na swoją architekturę. Leży pośród wspaniałego górskiego krajobrazu.

  • Czas przejścia: 3 do 4 godzin

Etap 4

  • Nowa Sajathütte (2575 m) –
    Bonn-Matreier Hütte (2750 m)  

  • Wysoki szlak pełen kwiatów prowadzi do spokojnej doliny Timmeltal. Warto wybrać się nad jezioro Eissee!

  • Czas przejścia: 6,5 godziny

Etap 5

  • Schronisko Bonn-Matreier (2750 m) - schronisko Badener Hütte (2608 m)

  • Prowadzi wzdłuż skalistych grzbietów. Krótki odcinek jest również zabezpieczony liną, ale można go pokonać bez zestawu via ferrata.

  • Czas przejścia: 5 godzin

Etap 6

  • Badener Hütte (2 608 m) - Matreier Tauernhaus (1512 m)

  • Królewski etap przez wspaniały wysokogórski krajobraz. Teraz Großvenediger jest okrążany półkolem.

  • Czas przejścia: 5,5 godziny

Wzdłuż kolorowych łąk i skalistych masywów

Szlak wysokogórski Karwendel

Karwendel to masyw górski pełen kontrastów. Wędruje się tu wzdłuż alpejskich łąk, wrzosowisk, górskich potoków, skalnych ścian, wąwozów i jarów. Szlak Karwendel prowadzi przez południową część pasma Karwendel. Zmiany widoków między dziką przyrodą Karwendel a zgiełkiem doliny Inn są imponujące.

Szlak rozpoczyna się na płaskowyżu Seefeld, prowadząc przez las i alpejskie pastwiska w wysokie góry. Na stromych zboczach górskich grzbietów żyją liczne zwierzęta, takie jak kozice i koziorożce. Przy dobrej widoczności można nawet dostrzec orły przednie majestatycznie szybujące nad szczytami lub odkryć po drodze chronione rodzime storczyki, takie jak orchidea lub czerwony ptasznik leśny.

Późne lato z jego stabilnymi okresami pogodowymi jest wysoce zalecane. Pięć schronisk Alpenverein oferuje nocleg, a także obfite posiłki i możliwość rozmowy z podobnie myślącymi ludźmi przed kontynuowaniem następnego dnia.

Szlak Karwendel w skrócie

Czas trwania: 6 dni

Etapy: 6

Długość: 70 km

Wysokość: 9000 m (4400 m pod górę, 4600 m w dół)

Wysokość: 1130-2726 m

Punkt startowy: stacja kolejowa Reith bei Seefeld

Punkt końcowy: Scharnitz

Trudność: trudny (czarny szlak górski)

Krajobrazy, które nie mają sobie równych

Szlak wysokogórski Stubai

Ci, którzy chcą wędrować wymagającym szlak wysokogórski Stubai wokół doliny Stubai zostaną nagrodzeni krajobrazami, które po prostu uszczęśliwią. Widok na Zuckerhütl, najwyższy szczyt w Alpach Sztubajskich, lub Blaue Lacke na Wilde-Wasser-Weg, który jest zabarwiony na niebiesko-turkusowo przez wodę z lodowca. Łagodne górskie łąki z rwącymi strumieniami ciągną się wzdłuż szlaku, podobnie jak kamienne pola ze spokojnymi górskimi jeziorami i widokami na jęzory lodowców. Witamy w raju!

Jeśli masz ochotę na jeden lub dwa etapy szlaku wysokogórskiego, możesz rozpocząć z dowolnego z ośmiu schronisk z powrotem do doliny do punktów startowych w Neder lub Fulpmes transportem publicznym.

Szlak wysokogórski Stubai w skrócie

Czas trwania: 8 dni

Etapy: 7

Długość: 100 km

Wysokość w metrach: 8000 m (4440 m pod górę, 4230 m w dół)

Wysokość n.p.m.: 2880 m

Punkt startowy: Innsbrucker Hütte (Neder)

Punkt końcowy: Starkenburger Hütte (Fulpmes) lub odwrotnie

Stopień trudności: trudny

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Lista rzeczy do spakowania na nocleg w schronisku

Ubrania

  • Buty do wędrówek lub sandały outdoorowe

  • Spodnie do wędrówek

  • T-shirt i skarpetki

  • Ciepła kamizelka lub sweter

Przybory toaletowe

  • Kosmetyczka ze szczoteczką do zębów, pastą do zębów, małym mydłem, szamponem i żelem pod prysznic

  • Mały ręcznik

Inne

  • Śpiwór

  • Czołówka lub latarka

  • Worek na śmieci

  • Zatyczki do uszu zapewniające głęboki sen

  • Butelka z wodą do wielokrotnego napełniania

FAQ

Do najpiękniejszych i najtrudniejszych szlaków wysokogórskich w Austrii należą Venediger Höhenweg we Wschodnim Tyrolu, szlak wysokogórski Stubai oraz Karwendel w Tyrolu.

Tak, dzieci w wieku od około ośmiu lat mogą poradzić sobie z wysokogórską wędrówką.

Szlak wysokogórski ze wspaniałymi widokami składa się z sześciu do siedmiu etapów. Na pokonanie 56,8 km należy przeznaczyć sześć dni.

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