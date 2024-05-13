Austria żegna zimę licznymi imprezami zamykającymi sezon narciarski. Poznaj terminy i najważniejsze wydarzenia kończące sezon 2026 – w kompaktowej i przejrzystej formie.

Zakończenie sezonu zimowego w Austrii nie budzi wcale melancholii, daje raczej poczucie przemiany. Ostatnie skręty na miękkim śniegu, ciepłe promienie słońca i towarzyska atmosfera sprawiają, że zakończenie sezonu jest wyjątkowym czasem. Zamiast smutku związanego z pożegnaniem czekają imprezy zamykające sezon zimowy, które oddają lekkość wiosny: koncerty na świeżym powietrzu, kreatywne formaty kulinarne i relaksujące chwile w schroniskach, które przybliżą austriacki styl życia - Lebensgefühl. Wiele ośrodków narciarskich wykorzystuje zakończenie sezonu narciarskiego, aby połączyć tradycje z nowoczesnymi elementami – czasem głośnymi, czasem cichymi, ale zawsze autentycznymi. A gdy wyciągi powoli się zamykają, rośnie już oczekiwanie: nadchodzi kolejny sezon narciarski, a wraz z nim nowe wrażenia w górach.

Uwaga:

Nasza lista zawiera przegląd wydarzeń organizowanych pod koniec sezonu i jest na bieżąco aktualizowana, jednak nie ma charakteru wyczerpującego. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian spowodowanych warunkami pogodowymi prosimy o dodatkowe sprawdzenie strony internetowej danego regionu / kolejki linowej lub bezpośredni kontakt z lokalnym stowarzyszeniem turystycznym.