Austria świętuje zakończenie sezonu narciarskiego 2026
Introduction
Zakończenie sezonu zimowego w Austrii nie budzi wcale melancholii, daje raczej poczucie przemiany. Ostatnie skręty na miękkim śniegu, ciepłe promienie słońca i towarzyska atmosfera sprawiają, że zakończenie sezonu jest wyjątkowym czasem. Zamiast smutku związanego z pożegnaniem czekają imprezy zamykające sezon zimowy, które oddają lekkość wiosny: koncerty na świeżym powietrzu, kreatywne formaty kulinarne i relaksujące chwile w schroniskach, które przybliżą austriacki styl życia - Lebensgefühl. Wiele ośrodków narciarskich wykorzystuje zakończenie sezonu narciarskiego, aby połączyć tradycje z nowoczesnymi elementami – czasem głośnymi, czasem cichymi, ale zawsze autentycznymi. A gdy wyciągi powoli się zamykają, rośnie już oczekiwanie: nadchodzi kolejny sezon narciarski, a wraz z nim nowe wrażenia w górach.
Uwaga:
Nasza lista zawiera przegląd wydarzeń organizowanych pod koniec sezonu i jest na bieżąco aktualizowana, jednak nie ma charakteru wyczerpującego. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian spowodowanych warunkami pogodowymi prosimy o dodatkowe sprawdzenie strony internetowej danego regionu / kolejki linowej lub bezpośredni kontakt z lokalnym stowarzyszeniem turystycznym.
Dolna i Górna Austria
Gemeindealpe Mitterbach, Dolna Austria
Gmoa Oim Race, 28.02.2026
Feuerkogel, Górna Austria
Nostalgiczny festiwal narciarski, 21.03.2026
Kasberg w Almtal, Górna Austria
Kasberg gotuje, 07.03.2026
Ziemia Salzburska i Styria
Gastein, Ziemia Salzburska
Snow Jazz Gastein, 11-15.03.2026
Obertauern, Ziemia Salzburska
Gamsleiten Kriterium, 11-19 kwietnia 2026 r.
Saalbach-Hinterglemm Skicircus, Ziemia Salzburska
White Pearl Mountain Days, 20-29.03.2026
Schladming-Dachstein, Styria
DJ ÖTZI Gipfeltour na Hauser Kaibling, 14.03 2026
Tyrol i Vorarlberg
Ischgl, Tyrol
Top of the Mountain Easter Concert z Robinem Schulzem, 05.04.2026
Top of the Mountain Spring Concert z Benem Zuckerem, 19.04.2026
Top of the Mountain Closing Concert, 02.05.2026
Mayrhofen im Zillertal, Tyrol
Snowbombing, 06-11.04.2026
Nauders am Reschenpass, Tyrol
Golden Mountain Beats, 15-29.03.2026
Food Vibration Slope Food Festival, 19.03 i 22.03.2026
Obergurgl-Hochgurgl, Tyrol
Diamond Beats, 11-13.03.2026
Sölden im Ötztal, Tyrol
Electric Mountain Festival, 13-18.04.2026
St. Anton am Arlberg, Tyrol
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 04-19.04.2026
Der Weisse Rausch, 18.04.2026
St. Leonhard im Pitztal, Tirol
Pitztaler Schneefest, 11.04.2026
Lech Zürs am Arlberg, Vorarlberg
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 04-19.04.2026
Silvretta Montafon, Vorarlberg
DJ ÖTZI Gipfeltour, 21.03.2026
Dirndl im Firn z Mickie Krause, 28.03.2026
Saisonfinale z Maite Kelly, 04.04.2026
Warth-Schröcken im Bregenzerwald, Vorarlberg
We love the 80s Skitag, 11.04.2026
Daty zakończenia sezonu w ośrodkach narciarskich prezentuje też Bergfex. Przegląd zawiera wszystkie terminy w jednym miejscu.