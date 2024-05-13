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Austria świętuje zakończenie sezonu narciarskiego 2026

Group of young winter sports enthusiasts taking selfie in snow, wearing helmets, ski goggles and colorful winter clothing.
Austria żegna zimę licznymi imprezami zamykającymi sezon narciarski. Poznaj terminy i najważniejsze wydarzenia kończące sezon 2026 – w kompaktowej i przejrzystej formie.

Zakończenie sezonu zimowego w Austrii nie budzi wcale melancholii, daje raczej poczucie przemiany. Ostatnie skręty na miękkim śniegu, ciepłe promienie słońca i towarzyska atmosfera sprawiają, że zakończenie sezonu jest wyjątkowym czasem. Zamiast smutku związanego z pożegnaniem czekają imprezy zamykające sezon zimowy, które oddają lekkość wiosny: koncerty na świeżym powietrzu, kreatywne formaty kulinarne i relaksujące chwile w schroniskach, które przybliżą austriacki styl życia - Lebensgefühl. Wiele ośrodków narciarskich wykorzystuje zakończenie sezonu narciarskiego, aby połączyć tradycje z nowoczesnymi elementami – czasem głośnymi, czasem cichymi, ale zawsze autentycznymi. A gdy wyciągi powoli się zamykają, rośnie już oczekiwanie: nadchodzi kolejny sezon narciarski, a wraz z nim nowe wrażenia w górach.

Uwaga:

Nasza lista zawiera przegląd wydarzeń organizowanych pod koniec sezonu i jest na bieżąco aktualizowana, jednak nie ma charakteru wyczerpującego. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian spowodowanych warunkami pogodowymi prosimy o dodatkowe sprawdzenie strony internetowej danego regionu / kolejki linowej lub bezpośredni kontakt z lokalnym stowarzyszeniem turystycznym.

Wydarzenia na koniec sezonu

Dolna i Górna Austria

Gemeindealpe Mitterbach, Dolna Austria
Gmoa Oim Race, 28.02.2026  

Feuerkogel, Górna Austria
Nostalgiczny festiwal narciarski, 21.03.2026 

Kasberg w Almtal, Górna Austria
Kasberg gotuje, 07.03.2026

Wydarzenia na koniec sezonu

Ziemia Salzburska i Styria

Gastein, Ziemia Salzburska
Snow Jazz Gastein, 11-15.03.2026  

Obertauern, Ziemia Salzburska
Gamsleiten Kriterium, 11-19 kwietnia 2026 r. 

Saalbach-Hinterglemm Skicircus, Ziemia Salzburska
White Pearl Mountain Days, 20-29.03.2026

Schladming-Dachstein, Styria
DJ ÖTZI Gipfeltour na Hauser Kaibling, 14.03 2026

Saisonfinale-Events

Tyrol i Vorarlberg

Ischgl, Tyrol
Top of the Mountain Easter Concert z Robinem Schulzem, 05.04.2026 
Top of the Mountain Spring Concert z Benem Zuckerem, 19.04.2026 
Top of the Mountain Closing Concert, 02.05.2026  

Mayrhofen im Zillertal, Tyrol
Snowbombing, 06-11.04.2026 

Nauders am Reschenpass, Tyrol
Golden Mountain Beats, 15-29.03.2026
Food Vibration Slope Food Festival, 19.03 i 22.03.2026  

Obergurgl-Hochgurgl, Tyrol
Diamond Beats, 11-13.03.2026

Sölden im Ötztal, Tyrol
Electric Mountain Festival, 13-18.04.2026

St. Anton am Arlberg, Tyrol
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 04-19.04.2026  
Der Weisse Rausch, 18.04.2026 

St. Leonhard im Pitztal, Tirol
Pitztaler Schneefest, 11.04.2026

Lech Zürs am Arlberg, Vorarlberg
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 04-19.04.2026

Silvretta Montafon, Vorarlberg
DJ ÖTZI Gipfeltour, 21.03.2026
Dirndl im Firn z Mickie Krause, 28.03.2026
Saisonfinale z Maite Kelly, 04.04.2026

Warth-Schröcken im Bregenzerwald, Vorarlberg
We love the 80s Skitag, 11.04.2026

Daty zakończenia sezonu w ośrodkach narciarskich prezentuje też Bergfex. Przegląd zawiera wszystkie terminy w jednym miejscu.

Pociągiem na zakończenie sezonu Po komfortowej podróży pociągiem można sprawnie dotrzeć do hotelu i miejsca docelowego dzięki przemyślanej sieci komunikacji publicznej. To odciążenie dla ludzi i środowiska od samego początku.

Najczęściej zadawane pytania

Winterclosing w Austrii określa się wydarzenia, które wieńczą sezon narciarski. Na terenie ośrodków narciarskich odbywają się wtedy koncerty i zawody narciarskie - wszystko w wiosennym śniegu i promieniach słońca.

Zimowe zakończenie sezonu w Austrii trwa od końca lutego do początku maja. Pierwsze imprezy rozpoczynają się już pod koniec lutego, natomiast wielkie finały sezonu, takie jak Top of the Mountain Closing Concert w Ischgl, odbywają się dopiero na początku maja.

Do najważniejszych wydarzeń związanych z zakończeniem sezonu narciarskiego należą White Pearl Mountain Days w Saalbach-Hinterglemm, Der Weiße Rausch w St. Anton am Arlberg, Gamsleiten Kriterium w Obertauern, Electric Mountain Festival w Sölden oraz nostalgiczne zawody narciarskie na Feuerkogel.

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